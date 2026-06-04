Pepe Escobar über Irans angebliche Atombombe

In der neuesten Ausgabe von „Judging Freedom“ sprach der brasilianische Journalist und geopolitische Analyst Pepe Escobar mit Moderator Judge Andrew Napolitano über eine brisante Behauptung, die das strategische Gleichgewicht im Nahen Osten grundlegend verändern könnte: Iran verfüge möglicherweise bereits über eine einsatzfähige Atombombe. Das Gespräch kreist um angebliche Geheimdienstinformationen, diplomatische Botschaften zwischen Teheran und Islamabad sowie die Frage, ob die Islamische Republik kurz davor steht, ihre jahrzehntelange Politik der nuklearen Ambiguität aufzugeben.

Eine Behauptung mit Sprengkraft

Escobar erklärt, dass er gemeinsam mit dem ehemaligen CIA-Analysten Larry Johnson an einem neuen Analyseprojekt namens „Power Shift“ arbeite. Im Rahmen dieser Arbeit seien sie auf Informationen gestoßen, die sie nach eigenen Angaben mehrfach überprüft hätten. Escobar betont mehrfach, er sei zunächst äußerst skeptisch gewesen und habe seine Quellen wiederholt überprüfen lassen. Erst nach mehrfacher Bestätigung habe er die Informationen öffentlich gemacht.

Im Zentrum steht ein Telefonat vom 28. Mai zwischen dem iranischen Präsidenten Masoud Peseschkian und dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif. Nach Darstellung Escobars fungiert Pakistan derzeit als wichtigster Vermittler zwischen Washington und Teheran. Das Gespräch soll daher eine direkte Botschaft an das Weiße Haus enthalten haben.

Das iranische Drei-Stufen-Ultimatum

Laut Escobars Quellen übermittelte Peseschkian dem pakistanischen Regierungschef ein dreistufiges Ultimatum, das unverzüglich nach Washington weitergeleitet werden sollte.

Der erste Punkt sei eindeutig gewesen: Solange die gegenwärtigen Konflikte und militärischen Auseinandersetzungen nicht beendet würden, werde es keine neuen Atomverhandlungen geben. Teheran verlange zunächst ein Ende der Kriege und militärischen Eskalationen. Erst danach könne über weitere Schritte gesprochen werden.

Der zweite Punkt betreffe die zukünftige Struktur möglicher Verhandlungen. Iran lehne nach Angaben Escobars jede Neuauflage oder abgeschwächte Version des Atomabkommens JCPOA ab. Teheran wolle keine Rückkehr zu früheren Vertragsmodellen, sondern verlange zunächst grundlegende Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen.

Der dritte Punkt sei die eigentliche Sensation. Sollte der Druck der USA weiter zunehmen, könne Iran eine nukleare Vorrichtung auf eigenem Territorium zur Explosion bringen – nicht als Kriegshandlung, sondern als Demonstration seiner Fähigkeiten und seiner Abschreckungsmacht.

Verfügt Iran bereits über eine Atombombe?

Die entscheidende Frage des Interviews lautet: Bedeutet diese Botschaft, dass Iran bereits im Besitz einer Atombombe ist?

Escobar erklärt, dass seine Quellen keine Details über Herkunft, Bauweise oder Anzahl möglicher Sprengkörper genannt hätten. Die Aussage des iranischen Präsidenten impliziere jedoch, dass eine entsprechende Fähigkeit vorhanden sei.

Für Escobar ergibt sich daraus eine logische Schlussfolgerung: Wenn ein iranischer Präsident in einem diplomatischen Gespräch eine nukleare Demonstration in Aussicht stellt, dann müsse diese Aussage zuvor von der höchsten politischen und religiösen Führung des Landes autorisiert worden sein. Nach seiner Einschätzung könne eine solche Botschaft nur mit Zustimmung des Obersten Führers beziehungsweise seines engsten Machtzirkels erfolgen.

Woher könnte die Bombe stammen?

Auf die Frage Napolitanos, wie Iran an eine solche Waffe gelangt sein könnte, verweist Escobar auf mehrere denkbare Szenarien.

Eine Möglichkeit sei, dass iranische Wissenschaftler die Technologie selbst entwickelt hätten. Er betont, dass Iran über hochqualifizierte Physiker und Ingenieure verfüge und grundsätzlich in der Lage sei, ein entsprechendes Programm eigenständig umzusetzen.

Darüber hinaus nennt er drei mögliche externe Unterstützer:

Russland

Pakistan

Nordkorea

Besonders interessant sei aus seiner Sicht die nordkoreanische Spur. Während seiner zahlreichen Reisen nach Teheran habe er regelmäßig hochrangige nordkoreanische Delegationen beobachtet. Diese hätten sich zwar nie öffentlich geäußert, seien jedoch auffallend häufig präsent gewesen. Für Escobar könnte dies auf eine langjährige technische Zusammenarbeit hindeuten.

Auch Pakistan spiele eine wichtige Rolle. Escobar kündigt an, dass er und Larry Johnson in einer späteren Veröffentlichung näher auf angebliche jahrzehntelange Verbindungen zwischen dem pakistanischen und iranischen Nuklearprogramm eingehen wollen.

Das Ende der nuklearen Ambiguität?

Sollten die Informationen zutreffen, hätte dies weitreichende Konsequenzen für das internationale Nichtverbreitungssystem.

Seit Jahrzehnten bewegt sich Iran in einer Grauzone: Das Land betont, keine Atomwaffen anzustreben, besitzt jedoch umfangreiche nukleare Infrastruktur und technische Fähigkeiten. Eine öffentliche Demonstration einer Atombombe würde diese Ambiguität schlagartig beenden.

Escobar interpretiert die angebliche Botschaft Teherans daher als Warnung: Wenn die USA oder Israel bestimmte rote Linien überschreiten, könnte Iran seine Fähigkeiten offen demonstrieren und damit unumkehrbare Fakten schaffen.

Wie viele Bomben könnte Iran besitzen?

Eine weitere Frage betrifft die mögliche Anzahl nuklearer Sprengkörper.

Escobar räumt ein, dass darüber keinerlei verlässliche Informationen vorliegen. Gleichzeitig argumentiert er, dass ein Staat kaum seine einzige Bombe für eine Demonstration verschwenden würde. Sollte Iran tatsächlich zu einer solchen Machtdemonstration bereit sein, könnte dies darauf hindeuten, dass mehr als nur ein einzelner Sprengkörper vorhanden ist.

Beweise dafür liefert Escobar allerdings nicht. Er betont mehrfach, dass sich viele Schlussfolgerungen derzeit lediglich aus Indizien und den Aussagen seiner Quellen ergeben.

Die religiöse Hürde

Besonders interessant ist Escobars Analyse der religiösen Dimension.

Seit Jahren beruft sich die iranische Führung auf Fatwas früherer Oberster Führer, wonach Atomwaffen mit islamischen Grundsätzen unvereinbar seien, da sie wahllos Zivilisten töten könnten.

Escobar verweist jedoch darauf, dass innerhalb Irans inzwischen offen über eine Neubewertung dieser Doktrin diskutiert werde. Angesichts der zunehmenden militärischen Bedrohungen sei nach seiner Einschätzung ein breiter Konsens entstanden, dass Iran seine nukleare Strategie überdenken müsse.

Sollte die Führung tatsächlich zu diesem Schritt bereit sein, würde dies eine der bedeutendsten strategischen Entscheidungen seit der Islamischen Revolution darstellen.

Trump, Netanjahu und der Libanon

Im zweiten Teil des Gesprächs richtet sich der Fokus auf die Spannungen zwischen Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu.

Napolitano verweist auf Berichte, wonach Trump in einem Telefonat ungewöhnlich scharfe Worte gegenüber Netanjahu verwendet haben soll. Escobar hält die öffentliche Inszenierung zwar teilweise für politisches Theater, weist jedoch darauf hin, dass Trump die Existenz des Gesprächs später selbst bestätigt habe.

Besonders besorgt zeigt sich Escobar über die Lage im Südlibanon. Dort beobachte er nach eigener Einschätzung eine Entwicklung, die er als „Gaza 2.0“ bezeichnet. Bereits bei früheren Reisen habe er zerstörte Grenzdörfer gesehen. Nun wiederhole sich dieses Muster erneut. Ganze Ortschaften würden verwüstet und die Zivilbevölkerung leide massiv unter den militärischen Operationen.

Eine Geschichte mit globalen Folgen

Ob Iran tatsächlich über eine einsatzfähige Atombombe verfügt, bleibt bislang unbestätigt. Escobar selbst räumt ein, dass es bislang weder offizielle Bestätigungen noch unabhängige Beweise gibt.

Dennoch macht das Interview deutlich, wie angespannt die strategische Lage inzwischen geworden ist. Sollte sich auch nur ein Teil der geschilderten Informationen bestätigen, stünde die Welt möglicherweise vor einer grundlegenden Verschiebung des Kräftegleichgewichts im Nahen Osten – mit Konsequenzen für die USA, Israel, Russland, China und das gesamte internationale Sicherheitssystem.

Die zentrale Botschaft Escobars lautet daher: Die eigentliche Frage sei möglicherweise nicht mehr, ob Iran die technischen Fähigkeiten besitzt – sondern ob die politische Führung entschieden hat, diese Fähigkeit künftig offen zu demonstrieren.