Pfizer Whistleblower lässt Bombe platzen: “Ich bin nicht selbstmordgefährdet”

Von Frank Bergman

Eine Whistleblowerin von Pfizer hat ein abschreckendes Video-Statement in den sozialen Medien veröffentlicht, in dem sie davor warnt, dass sie “NICHT selbstmordgefährdet” ist.

Die ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin Melissa McAtee hat diese Warnung nach dem plötzlichen Tod von zwei Boeing-Whistleblowern veröffentlicht.

Project Veritas machte erstmals im Oktober 2021 auf McAtee aufmerksam.

Sie ist eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, der E-Mails des Unternehmens zugespielt wurden, in denen die Verwendung von Zelllinien aus menschlichem fötalem Gewebe in Labortests für mRNA-Impfstoffe behauptet wurde.

Obwohl Berichte darauf hindeuten, dass Impfstoffe keine abgetriebenen fötalen Zellen enthalten, enthüllten McAtee und Project Veritas eine E-Mail von Vanessa Gelman, der leitenden Direktorin von Pfizer.

In der E-Mail forderte Gelman die Mitarbeiter auf, das Thema herunterzuspielen.

Berichten zufolge warnte Gelman ihre Kollegen, “sich von dem Thema fernzuhalten”.

Außerdem wies sie Pfizer-Beamte an, “die fötalen Zelllinien nicht zu erwähnen”.

McAtee hatte sich besorgt über die Inhaltsstoffe von Impfstoffen und ihre Verbindung zu Verletzungen und Todesfällen geäußert.

Jetzt, nach dem plötzlichen Tod zweier Boeing-Whistleblower, hat sie ein Video veröffentlicht, in dem sie betont, dass jeder Schaden, der ihr zugefügt wird, auf Big Pharma und die Regierung zurückzuführen sei.

Wie Slay News berichtet, ist der Boeing-Ingenieur Joshua Dean der zweite Whistleblower, der plötzlich verstorben ist, nachdem er sich zu Wort gemeldet hatte, um die Sicherheitsmängel des Unternehmens aufzudecken, wie seine Familie bestätigt hat.

Wie die Familie des 45-jährigen Dean mitteilte, starb er letzte Woche an den Folgen einer plötzlichen Erkrankung.

Deans Tod kommt weniger als zwei Monate nach dem Tod von John Barnett, wie Slay News berichtete.

Barnett, ein weiterer Boeing-Whistleblower, starb plötzlich an einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde.

In dem Video versicherte McAtee den Zuschauern, dass sie nicht selbstmordgefährdet sei und ein glückliches Familienleben führe.

Sie betonte, dass sie und ihre Familie keine Streitigkeiten oder psychischen Probleme haben und keine ungewöhnlichen Veränderungen an ihrem Haus oder Auto vorgenommen haben.

Wenn sie sich selbst Schaden zufügt, macht sie große Pharmaunternehmen, Technologiefirmen oder die Regierung dafür verantwortlich.

“Hallo zusammen”, sagt sie in dem Video.

“Mein Name ist Melissa McAtee, auch bekannt als Melissa Strickler.

“Ich bin die Pfizer-Whistleblowerin, die etwa fünf Jahre lang in der Qualitätsabteilung von Pfizer tätig war, aber insgesamt etwa zehn Jahre lang beschäftigt war.

“Ich wollte einfach nur ein Video von meinem Gesicht mit meiner Stimme veröffentlichen, in dem ich sage, dass ich nicht selbstmordgefährdet bin.

“Ich und mein Mann führen eine glückliche, gesunde Ehe.

“Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meine Familie.”

Schauen Sie es sich an:

I AM A PFIZER WHISTLEBLOWER

THE ONLY ONE ACTUALLY EMPLOYED AS A LONG TERM PFIZER EMPLOYEE



I AM TIRED.



I am tired of feeling like an imposter.

I am tired of feeling like I have no hope.

I am tired of fighting, debating, posting, researching..



But I am NOT suicidal. I have a… pic.twitter.com/NcSy9R2Hho — Melissa McAtee (@MelissaMcAtee92) May 8, 2024

McAtee hatte zuvor interne Dokumente von Pfizer in den sozialen Medien veröffentlicht, die auch enthüllten, dass es einen “Phyzer-Vaxx-Rat” gab, in dem Hunderte von Angestellten, darunter auch hochrangige Mitarbeiter, “das Böse diskutierten, das getan wurde, und die Dinge, von denen wir vorgeben sollten, sie seien normal”.

Sie sagt, dass sie zu dieser Zeit von Project Veritas und James O’Keefe hörte.

Es war O’Keefe, an den sie sich ursprünglich mit Informationen über die Covid-Spritzen von Pfizer und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken wandte.

📢 🚨 are you ready for a Pfizer information dump? 🚨 📢



When Pfizer mandated the vaccine in August 2021 to its employees, some colleagues of mine started a “Phyzer Vaxx council” there were hundreds of us in it, including high ranking employees.

Everyday we discussed the evils… pic.twitter.com/SEjKkQIl8Q — Melissa McAtee (@MelissaMcAtee92) December 30, 2023

Im Jahr 2021 sprach sich McAtee erstmals unter dem Namen Melissa Strickler gegen Pfizer aus.

Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie behauptet, dass der mRNA-Impfstoff Covid von Pfizer “leuchtet”.

Schauen Sie es sich an:

Pfizer whistleblower, Melissa Strickler, reveals that the vaccine glows.



She suggests that the glowing components are SM-102 (Luciferase) and graphene oxide. pic.twitter.com/7tKOp0c35m — Grant Taylor (@grantltaylor) October 20, 2021

Während einige die Bedenken von McAtee als Paranoia abtun, verweisen andere auf ähnliche Vorfälle mit Whistleblowern.

Sie verweisen auf den Fall von Brandy Vaughan, einer ehemaligen Vertreterin von Merck & Co., die schikaniert wurde, nachdem sie sich gegen Impfstoffe ausgesprochen hatte.

Vaughan starb plötzlich an einem Herzinfarkt, kurz nachdem sie ihre Erfahrungen mitgeteilt hatte.

Trotz der Risiken spricht McAtee weiterhin offen über mRNA-Impfstoffe und weigert sich, in Angst zu leben.

Sie hofft, dass ihre Geschichte Aufschluss über mögliche Schäden gibt, denen sie ausgesetzt sein könnte.