Warum Israel an der diplomatischen Front verliert

Larry Johnson

WARNUNG – Ich mache ein Video-Essay und es gibt einige sehr harte und verstörende Bilder. Benutzung auf eigene Gefahr. Die folgenden Videos zeigen, warum es einen Generationsunterschied zwischen den über 60-Jährigen und den unter 40-Jährigen gibt, wenn es um den Krieg zwischen Israel und den Palästinensern geht.

Die große Mehrheit von uns “erfahrenen” Bürgern (wie Senioren) sehen immer noch das alte Fernsehen, Kabelnachrichten oder liest Zeitungen. Die unter Vierzigjährigen verlassen sich auf soziale Medien wie TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, Rumble und BitChute. Ich benutze BitChute, um die folgenden Videos erneut zu veröffentlichen, da YouTube diese Bilder nicht zulässt.

Das sind keine Lügen oder Fehlinformationen. Die Jüngeren sehen sie und bekommen ein wahres Bild von der Brutalität des zionistischen Staates. Und ich möchte wiederholen, dass ich das Wort “zionistisch” benutze. Es ist weder fair noch angemessen, Juden für diese abscheulichen Taten verantwortlich zu machen. Mutige Juden wie Professor Jeffrey Sachs, Max Blumenthal, Aaron Mate und Norm Finkelstein stehen an der Spitze der vernünftigen Stimmen, die die israelischen Zionisten für ihre Politik des Völkermords in Gaza und im Westjordanland verurteilen. Und es gibt Hunderte von jüdischen Studenten in Amerika, die gegen Israels Krieg gegen die Palästinenser protestieren.

Das erste Video ist eher zahm. Es zeigt eine kleine Gruppe zionistischer Siedler, die Lastwagen mit Hilfsgütern für die Palästinenser angreifen. Ich kann ein halbes Dutzend weitere Videos zeigen, die dasselbe Verhalten an verschiedenen Orten in Gaza zeigen.

https://www.bitchute.com/video/i65CCZ6FuDae

Das nächste Video zeigt, warum so viele Palästinenser die zionistische Polizei und Armee hassen. Die Zionisten sind Schläger. Das erinnert an Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, als die Nazi-SS wehrlose Juden in Polen und der Ukraine verprügelte, nur weil sie Juden waren.

https://www.bitchute.com/video/xdHWIGDLBBhH

Jetzt wird es dunkel. Diese Kinder haben glücklicherweise einen israelischen Bombenangriff überlebt, aber sie sind sichtlich gezeichnet von diesem Erlebnis.

https://www.bitchute.com/video/GYtf3sWKaX3p

Das nächste Video zeigt ein Kind, das nicht so viel Glück hatte wie die beiden im vorherigen Clip. Dieses kleine Kind erlitt massive Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Zu welchem Zweck?

https://www.bitchute.com/video/GYtf3sWKaX3p

Das letzte Bild ist das eines toten Kindes.

https://www.bitchute.com/video/m0lavTc1jNsp

Videos wie diese schüren in der ganzen Welt den Hass auf Israel. Es ist wichtig zu verstehen, dass es in der gesamten Geschichte Israels, zumindest in den vergangenen 70 Jahren, noch nie ein so massives Abschlachten von palästinensischen Männern, Frauen und Kindern gegeben hat. Dies ist ein unaussprechlicher Akt, und die Welt muss ihm ein Ende setzen.