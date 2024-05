Impfschäden und Tod: Alle Betroffenen erhielten ihre Injektion aus der gleichen Apotheke und Chargennummer.

„Bis heute verfolgen mich die Leute, mit denen ich [in der Apotheke] zusammen war und die gleiche Chargennummer hatten wie ich, neun von ihnen sind gestorben. Einundfünfzig Behinderungen, 551 unerwünschte Reaktionen, ich meine, die Liste geht weiter. Ziemlich wild.

Ehemaliges Mitglied der internationalen Popgruppe The Pussycat Dolls und Creative Director für React19org. Jessica Sutta erzählt für Children’s Health Defense, wie sie sich nach einer COVID-Injektion verletzte. Sutta, die zwei Injektionen von Moderna erhalten hat, erinnert sich, dass ihr „absolut keine informierte Zustimmung“ gegeben wurde und neun Todesfälle (vermutlich in VAERS) aus ihrer „Impfstoff“-Charge verzeichnet wurden.

"[W]hat haunts me to this day is people I was sticking around with [in the pharmacy] that had the same lot number as me, nine of them died. Fifty-one disabilities, 551 adverse reactions, I mean, the list goes on. Pretty wild."



