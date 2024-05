Technokapitalismus: Unsere dystopische Gegenwart – und Zukunft?

Blockchain, KI und andere technologische Innovationen könnten dazu genutzt werden, das menschliche Wohlergehen zu verbessern. Stattdessen machen sie die Oligarchie reicher und mächtiger – auf unser aller Kosten.

Wir leben in einer beginnenden technologischen Revolution. KI, Blockchain, Kryptowährungen, kommerzielle Raumfahrt und andere Innovationen verändern in rasantem Tempo alles, vom Arbeitsplatz bis zur Finanzarchitektur der Weltwirtschaft. Viele dieser Technologien bergen ein enormes Potenzial für das Gemeinwohl, doch die multinationalen Konzerne und die Finanzoligarchie, die die Innovation vorantreiben und deren Produkte besitzen, sind ausschließlich durch den privaten Profit motiviert. Die Folgen sind überall um uns herum spürbar. Mit dem Fortschreiten der Technologie und der Macht der Oligarchie wächst das Elend und die Entmündigung der Mehrheit. Wir befinden uns jetzt in einem Zeitalter der “Weltraumbarone und Techtitanen”, und die Zukunft, in die sie uns führen, ist eine der noch größeren Ausbeutung, Ungleichheit und ökologischen Krise. Loretta Napoleoni, Autorin von Technokapitalismus: The Rise of the New Robber Barrons and the Fight for the Common Good, diskutiert mit The Chris Hedges Report über die in ihrem Buch beschriebene technokapitalistische Gegenwart und Zukunft.

Übersetzung:

Das folgende Transkript ist eine Schnellabschrift und kann Fehler enthalten. Eine korrekturgelesene Version wird so bald wie möglich zur Verfügung gestellt.

Chris Hedges:

Eine kleine Gruppe von Hightech-versierten Unternehmern, die die Geschwindigkeit der technologischen Innovation verstehen, haben sich diese neue Macht zunutze gemacht, um räuberische Hightech-Monopole wie Uber oder Amazon aufzubauen. Sie unterlaufen Arbeitsgesetze, entmachten den Staat, unterlaufen Regulierungen, ignorieren Rechtsnormen und häufen persönliche Vermögen in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar an. Ihre Apps, Dienstleistungen und Private-Equity-Firmen beherrschen unser Leben. Sie sind technologische Raubtiere, die jeden Aspekt der sozialen Existenz zur Ware machen. Die existenzsichernden Löhne der arbeitenden Menschen sinken. Die Gig-Economy beseitigt den Schutz von Arbeitsplätzen, nachhaltigen Einkommen und Sozialleistungen. KI ersetzt den Menschen. Die Schwächsten werden aus Profitgründen ausgeplündert. Die Kranken nähren die Profite der großen Pharmaunternehmen. Die Leichen der armen Männer und Frauen auf den Straßen unserer trostlosen.

De-industrialisierte Städte nähren die Profite des industriellen Gefängniskomplexes. Sie sind nichts wert, solange sie nicht in einem Käfig im größten Gefängnissystem der Welt eingesperrt sind und zwischen 50 und 60.000 Dollar im Jahr verdienen, die natürlich an die privatisierten Telefondienste, die Geldtransferdienste, die Beauftragten und die medizinischen Dienste gehen, die die amerikanischen Gefängnisse privatisiert haben. Die an private Unternehmen verkauften Versorgungsbetriebe prellen uns mit überteuerten Rechnungen für Wasser, Strom, Parkplätze und Abwasser. Gleichzeitig sind wir die am meisten beobachtete, fotografierte, ausspionierte und überwachte Bevölkerung in der Geschichte der Menschheit. Diese Technologie ist weit davon entfernt, unser Leben zu verbessern, und schafft eine neue Leibeigenschaft, wenn nicht sogar eine neue Sklaverei, während sie uns in schwindelerregender Geschwindigkeit in Richtung Ökozid treibt.

Loretta Napoleoni, Autorin von Technokapitalismus, wird mit mir über unsere dystopische Gegenwart und höchstwahrscheinlich unsere dystopische Zukunft sprechen: The Rise of the New Robber Barons and the Fight for the Common Good. Lassen Sie uns also beginnen. Sie eröffnen das Buch mit Bitcoin, der Kryptowährung, und da ich mich damit nicht so gut auskenne, habe ich Ihnen gesagt, dass Sie mir das Buch an die Hand geben müssen, aber Sie bezeichnen es wirklich als notwendig für die entstehenden Gesellschaften, in denen wir leben werden. Ich werde Sie also einfach anfangen lassen und erklären, was sie sind und warum sie so wichtig sind.

Loretta Napoleoni:

Nun, im Grunde kann man Bitcoin als die Währung des Volkes bezeichnen. Ich meine, für den Anfang sollten wir zwischen Bitcoin und all den anderen Kryptowährungen unterscheiden. Bitcoin ist also die erste. Er wurde der Welt von einem anonymen Individuum oder einer Gruppe von Individuen namens Satoshi Nakamoto geschenkt, und er wurde genau zum Zeitpunkt des großen Crashs, direkt nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, in das Cyber-Universum gebracht. Das Timing war also perfekt, was uns vermuten lässt, dass, wer auch immer Nakamoto ist, vielleicht jemand aus dem System ist, der sehr gut weiß, wie das System funktioniert.

Was ist Bitcoin wirklich? Bitcoin ist eine Währung, die durch Software erzeugt wird, und diese Software erfüllt alle Aufgaben, die eine echte Währung erfüllen sollte. Wir sprechen also nicht von den US-Dollars. Wir reden nicht über das Pfund oder die Währung. Sie werden aufgrund der Inflation durchgehend abgewertet, aber wir sprechen von einer Währung, die an Gold gekoppelt war, und die nach den Regeln des Goldstandards produziert wurde und im Umlauf war, die natürlich nur für eine sehr kurze Zeit galten.

Schließen Sie sich Tausenden Menschen an, die sich auf unseren Journalismus verlassen, um sich in komplexen Themen zurechtzufinden, verborgene Wahrheiten aufzudecken und den Status quo infrage zu stellen – mit unserem kostenlosen Newsletter, der dreimal wöchentlich direkt in Ihren Posteingang kommt:

Bitcoin wird also durch Software erzeugt. Er wird also weder von einer Zentralbank noch von einer Regierung kontrolliert. Die Software ist so programmiert, dass die Bitcoin in Blöcken durch eine Aktivität freigesetzt werden, die Mining genannt wird, und diese Aktivität ist die Lösung von mathematischen Formeln. Die Lösung der mathematischen Formeln wird immer schwieriger und schwieriger. Und warum ist das so? Weil derjenige, der diese Währung geschaffen hat, eine Verknappung garantieren will. Es gibt also eine begrenzte Anzahl von Bitcoin, die produziert wird, nämlich 21 Millionen. Die Zeitskala wird fast eineinhalb Jahrhunderte betragen, und der Zeitplan sieht vor, dass alle 10 Minuten ein Block produziert wird. Der Zeitplan und die gesamte Struktur werden durch die Schwierigkeiten beim Lösen der mathematischen Formel garantiert. Es handelt sich also um ein recht komplexes System, das anfangs nicht wirklich verstanden wurde.

Ganz am Anfang haben die Kinder die mathematische Formel mit Schlittschuhen und ähnlichem gelöst und dann die Bitcoins für verschiedene Dinge verwendet. Es gibt eine interessante Geschichte von jemandem, der mit seinen Bitcoins etwa eine Pizza gekauft hat. Aber während der Finanzkrise wurde immer deutlicher, dass der Bitcoin eine Alternative zu den Fiat-Währungen war, die nach 2008 eindeutig ihre Bedeutung verloren hatten. Der größte Teil des Rettungspakets für die Banken wurde beispielsweise durch das Klicken auf ein paar Tasten im Computer des Finanzministeriums erzeugt. Mit anderen Worten: Geld existiert nicht. Das ist also das Problem, das Bitcoin zu lösen versucht, um eine Währung zu schaffen, die Ihnen diese Stabilität und das Vertrauen gibt und nicht von jemand anderem kontrolliert wird.

Das Kontrollsystem basiert also auf den Menschen, die an dem System teilnehmen. Sie laden also Ihre Software von einem Computer herunter, die natürlich für jeden kostenlos ist. Sie beginnen zu investieren. Sie werden Mitglied der Bitcoin-Gemeinschaft, und Sie sind derjenige, der zusammen mit allen anderen die verschiedenen Aktivitäten, die stattfinden, bewertet. Alles, was vorgefallen ist, steht also da, ist transparent, ist im Klartext. Die Lösung, sogar die mathematische Lösung der Formel, und das ist sehr wichtig, sobald es jemandem gelingt, die Formel zu lösen und einen Block freizugeben, muss die gesamte Gemeinschaft der verbundenen Menschen also Teil der Bitcoin-Gemeinschaft sind, diese Lösung genehmigen.

Das nennt man also “proof of work”. Es ist also ziemlich komplex, weil wir über Millionen von Menschen sprechen. Deswegen hat sich Ethereum, eine weitere Kryptowährung nach Bitcoin, entschieden, nicht das Genehmigungsverfahren zu verwenden, sondern eine begrenzte Anzahl von Menschen, die tatsächlich bewerten, ob diese Lösung richtig war oder nicht. Ich denke, wenn es die Währung des Volkes ist, sollte die Kontrolle beim Volk liegen.

Das ist also mehr oder weniger… Oh, ja. Dann ist da noch die andere Sache, die übrigens bald passieren wird, denn im April, also zwischen Ende März und Anfang Mai, wird die Halbierung stattfinden. Alle vier Jahre, also alle 21.000 Blöcke, die veröffentlicht werden, wird die Anzahl der Blöcke, die Anzahl der Bitcoins, die in einem Block enthalten sind, um die Hälfte reduziert. Ganz am Anfang waren es also 50 Bitcoins. Heute sind wir bei 6,75. Und in ein paar Monaten nach der Halbierung werden wir bei 3,75 sein. Das ist also ein Mechanismus, der garantiert, dass der Bitcoin nicht aufgebläht wird, und der auch garantiert, dass derjenige, der den Bitcoin benutzt, ihn nicht für Spekulationen benutzt.

Chris Hedges:

Wie weitverbreitet ist er?

Loretta Napoleoni:

Nun, im Moment ist Bitcoin weitverbreitet. Wir haben gerade die Zulassung für Bitcoin durch die FDA erhalten. Im Grunde nutzt also jede einzelne große Bank Bitcoin für Investitionen, den Handel, die Bitcoins in der Öffentlichkeit. Diese Art der Anerkennung war also sehr, sehr wichtig. Natürlich sträubte man sich dagegen, aber schließlich musste man akzeptieren, dass die Popularität des Bitcoin eine Realität ist. Wenn die Finanzwelt also mit etwas Geld verdienen kann, dann wird sie es auch tun, und mit Bitcoin lässt sich natürlich Geld verdienen. Aber das Hauptproblem hier ist die Tatsache, dass Bitcoin eine Bedrohung für die Währungen ist, die in jedem einzelnen Staat im Umlauf sind, also die US-Dollars oder…

Bitcoin ist eine transnationale Währung, also eine Währung, die man überall benutzen kann, aber sie ist eine Bedrohung für das Monopol, für das Geldmonopol der Zentralbank, und deshalb haben sie versucht, sie zu stoppen, aber sie konnten sie nicht stoppen. Sie konnten es nicht einmal aus dem Gesetz streichen. Das haben sie schon mit anderen Währungen gemacht, weil die Software… Ich meine, man kann die Software nicht vor Gericht stellen, richtig? Sie wissen nicht, wer Satoshi Nakamoto ist, also können sie ihn nicht verhaften. Natürlich ist die Gemeinschaft der Bitcoin-Inhaber das Volk, also kann man die Leute nicht daran hindern, es zu tun. Letzten Endes basiert Geld auf einem Akt des Glaubens. Man vertraut darauf, dass der US Dollar etwas wert ist. In der Tat steht im US-Dollar “in God we trust”, was bedeutet, dass es ein wenig [inaudible 00:12:23] ist.

Chris Hedges:

Lassen Sie uns über den ganzen Kryptowährungsbetrug sprechen, die Königin der Kryptowährung aus Bulgarien, über die Sie in Ihrem Buch schreiben. Es gibt auch eine Menge Leute, die in dieser digitalen Währungswelt geschröpft wurden.

Loretta Napoleoni:

Ganz am Anfang, wir sprechen wieder von Bitcoin, war Bitcoin die erste, und ein paar Jahre später kamen andere Währungen hinzu. Der OneCoin, über den ich spreche, war in Bulgarien eindeutig ein Betrug und ein Schwindel. Wenn man sich Bitcoin ansieht, wurde sogar Bitcoin für illegale Aktivitäten verwendet, zum Beispiel in der Silk Road, im Darknet. Und warum war das so? Weil es ein Tauschmittel war. Es gab keine Kontrolle und niemand wusste wirklich, wie rückverfolgbar Bitcoin ist, aber als das klar wurde… Denn was ich Ihnen nicht erklärt habe, ist, dass jeder einzelne Block, der freigegeben wird, in einer Blockchain gespeichert wird. In dem Moment also, in dem der Arbeitsnachweis bestätigt wird, wird dieser Block Teil einer Kette. In dieser Blockchain haben wir alle Informationen über den Block, also wer die Formel gelöst hat, zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort.

Nennen wir ihn Block Nummer fünf. Okay. Jedes Mal, wenn die Bitcoin in Block Nummer fünf verkauft, gekauft, halbiert werden, können Sie unter anderem die Hälfte davon verkaufen und diese Hälfte behalten, wird alles in einen anderen Block gelegt, der mit diesem Block verbunden ist. Nennen wir ihn also Block 5A, und er bleibt genau dort. Sie können ihn nicht löschen. Man kann ihn ändern. Das ist die Blockchain-Technologie, die hinter dem Bitcoin steckt. Sie können also jeden einzelnen Moment in die Software gehen und sehen, dass das Leben jedes einzelnen Bitcoins vom ersten Tag an, im Januar 2009, produziert wurde. Sobald dies verstanden wurde, wurde der Bitcoin zu einer der schlechtesten Währungen für illegale Aktivitäten, weil man ihn jeden Moment zurückverfolgen kann.

Wenn Sie nun unter anderem Geldwäsche betreiben wollen, müssen Sie den Bitcoin aus einem der Blöcke verschieben. Nehmen wir an, Sie haben einige illegale Aktivitäten durchgeführt und wurden in Bitcoins bezahlt, sodass das aus Sicht der Behörden niemand gesehen hat, aber in dem Moment, in dem Sie diese Bitcoin in eine Währung umwandeln wollen, nicht wahr? Denn Sie müssen das Geld doch waschen. Was werden Sie mit dem Bitcoin machen?

Andernfalls sitzt es nicht dort. In diesem Moment wird es automatisch in den Block eingetragen. Auf diese Weise haben die Währungsbehörden, aber auch die Anti-Terrorismus- und Anti-Drogen-Einheiten mehrere dieser Aktivitäten aufgedeckt, die über Bitcoin abgewickelt werden, und natürlich haben sie Leute verhaftet. Heute ist Bitcoin also eine der am wenigsten genutzten Währungen, weil die meisten illegalen und kriminellen Aktivitäten in Bargeld abgewickelt werden, denn Bargeld ist immer noch der König, wenn es um die Rückverfolgbarkeit geht.

Chris Hedges:

Nun, lassen Sie uns über den Betrug sprechen, ich meine, weil diese Kryptowährungsimperien eine ziemlich schnelle Deflation haben.

Loretta Napoleoni:

Nun, der FTX ist meiner Meinung nach das bestmögliche Beispiel, aber es ist auch nicht die Kryptowährung an sich. Auch hier möchte ich zwischen Bitcoin und den anderen Kryptowährungen unterscheiden, denn ich bin ein großer Anhänger von Bitcoin, aber kein Anhänger der anderen Kryptowährungen, denn Bitcoin ist die einzige, die diese Art von System hat, das ich Ihnen erklärt habe. Die anderen sind viel lockerer. Aber auf jeden Fall ist die FTX-Geschichte sehr bedeutsam, denn wie ist es dazu gekommen? Nun, Sam Bankman-Fried war ein Händler, ich meine, er war eines dieser intelligenten mathematischen Kinder, und er handelte, und dann entdeckte er plötzlich, dass es Diskrepanzen bei der Arbitrage zwischen einem Ort und einem anderen Ort gab. Mit anderen Worten, wenn man Bitcoin in Tokio kaufte, bekam man tatsächlich einen besseren Kurs als wenn man Bitcoins in New York kaufte.

Das war ganz am Anfang, also vor etwa sieben oder acht Jahren. Also dachte er: “Na toll, lass uns diese Unterschiede ausnutzen”, und er verdiente eine ganze Menge Geld. Zu diesem Zeitpunkt beschloss er, eine Börse zu gründen. Die Börse tat im Grunde das Gleiche wie er, nämlich aus den Preisunterschieden aufgrund der geografischen Lage Geld zu machen. Aber dann begann er, seine eigene Kryptowährung zu produzieren, die natürlich aus dem Nichts kam. Ich meine, es war nicht Bitcoin. Das Problem war, dass es kein Softwaresystem gab. Eines Tages beschloss er: “Nun, ich werde diese Währung herausgeben.” Die Leute strömten herbei und wollten kaufen, vor allem Prominente.

Der Mann war bei Prominenten sehr beliebt. Eine weitere Sache, die diese Art von Tech-Titanen betrifft, ist, dass sie in einem Ghetto leben, dem Ghetto der Superreichen, und jeder will noch mehr Geld verdienen, indem er das Know-how und das Wissen des anderen nutzt. So fing er an, Hunderte Millionen von verschiedenen Leuten zu bekommen, um in eine Börse zu investieren. Er nahm das Geld natürlich in Dollar oder anderen Währungen und gab ihnen im Gegenzug Kryptowährungen. Im Grunde basierte der Beteiligungsaustausch also auf dem Tausch von Dollar gegen diese Kryptowährung.

Warum haben sie nun diese Kryptowährungen gekauft? Warum haben sie das getan? Nun, weil sie dachten, dass es so schlau war und die Idee des Krypto-Austauschs so unglaublich verlockend war, dass sie dachten: “Ich bekomme heute die Kryptowährung, die bei einem Austausch von,” sagen wir, “eins zu eins zum Dollar produziert wird, und dann machst du weiter so viel Geld, dann wird die Kryptowährung im Wert steigen, und so wird es mehr zwei zum Dollar sein und ich werde sofort mein ganzes Geld verdoppeln.” Okay. Es ist also ein Betrug, aber es ist auch ein Betrug, der von Leuten unterstützt wurde, die an dem Betrug beteiligt waren, die Opfer des Betrugs waren, weil es die klassische Geschichte von Leuten ist, die zu dir kommen und sagen: “Oh, wenn du mir dieses Geld gibst, werde ich in das investieren. Sie werden Ihr Geld verdoppeln.”

Chris Hedges:

Bedroht all dies die Hegemonie des Dollars? Denn die Macht des Dollars besteht natürlich darin, dass er die Weltreservewährung ist, und wenn er diese Hegemonie verliert, wird das für das amerikanische Finanzsystem katastrophale Folgen haben.

Loretta Napoleoni:

Ja, ich denke, es wird nicht nur für das Finanzsystem katastrophal sein, sondern auch für die Macht des Staates. Stellen Sie sich also eine Welt vor, in der es keine Währungen mehr gibt, sondern nur noch Bitcoin oder etwas, das dem Bitcoin ähnelt. Die Software wird ihn produzieren und die Menschen werden ihn kontrollieren. Wie soll der Staat also Milliarden und Abermilliarden von Dollar drucken können, um den Finanzsektor vor einer weiteren Krise zu retten? Das wäre unmöglich, weil der Staat nicht die Kontrolle über den Bitcoin hätte. Okay. Aber wie sollte der Staat auch das Geld drucken, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren? Denn natürlich wird der Staat keine Kontrolle über die Geldmenge haben. Geld ist der Schlüssel. Die Geldmenge ist die Säule, die größte Säule der Macht oder der politischen Macht.

Das ist es, was der Cyberpunk… Ganz am Anfang des Buches habe ich das Buch mit der Geschichte der Cyberpunk-Gruppe von Informatikern in der Bay Area in den 1980er-Jahren begonnen, und diese Leute wollten den Schutz des Individuums im Netz garantieren, um den Staat daran zu hindern, das Netz zu kontrollieren und die Leute im Netz auszuspionieren. Sie entwickelten ein kryptografisches System, um zu garantieren, dass die Menschen miteinander kommunizieren können, ohne vom Staat ausspioniert zu werden, aber sie konnten unmöglich, ich meine, einen Weg entwickeln, bei dem die Menschen keine Banken benutzen mussten, um Transaktionen zu tätigen, weil es eine echte Barriere gab.

Wenn man etwas kaufen will, muss man es über eine Bank kaufen, über eine Kreditkarte, und man muss mit einer Währung bezahlen, die natürlich vom Staat kontrolliert wird. Und dann kam Satoshi Nakamoto, aber er kam 20 Jahre später. Ich denke also, dass dies jetzt die wirkliche Bedrohung ist. Das erklärt auch, warum der Staat jetzt versucht, seine eigene digitale Währung zu schaffen, die keine Kryptowährung ist, aber als solche angesehen wird. Sie versuchen also aufzuholen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dies möglicherweise… Wenn Bitcoins wirklich durchstarten, könnte dies möglicherweise die Struktur des Nationalstaates verändern.

Chris Hedges:

Lassen Sie uns über Krypto-Anarchie sprechen, und dann haben Sie Julian Assange erwähnt, und ich möchte, dass Sie seine Opposition zu den Krypto-Anarchisten durchspielen.

Loretta Napoleoni:

Nun, die Krypto-Anarchisten sind… Die Cyberpunks waren eine Gruppe von Informatikern, die alle aus den USA kamen. Der einzige, der nicht aus den USA kam, war Julian Assange. Es war eine sehr seltsame Gruppe von Leuten, denn sie waren durch die Technologie miteinander verbunden, also waren sie alle Pioniere in der Informatik, aber politisch waren sie sehr unterschiedlich. Es gab zum Beispiel eine sehr starke Gruppe von Libertären, ich meine, die klassischen amerikanischen Libertären, wo der Staat nichts mit mir zu tun haben sollte, ich kann auf mich selbst aufpassen, so etwas in der Art.

Aber es gab auch Leute, die waren ziemlich, ich würde nicht unbedingt rechts, aber fast intellektuell rassistisch, weil diese Leute sehr intelligent waren, aber ich glaube auch, dass einige dieser Leute ernsthafte soziale Probleme in der Interaktion hatten. Sie befanden sich auf dem Asperger-Spektrum. Jedenfalls sprach ein Teil dieser Gruppe von einer Art Überlegenheit der Intelligenten gegenüber den Menschen. Sie betrachteten das Volk als eine Art minderwertige Gruppe, die beherrscht und gelenkt werden musste, weil sie nicht dasselbe Verständnis von Recht und Unrecht hatte wie sie. Nun, Assange war sehr dagegen.

Sie hatten eine Mailingliste, eine Mailingliste, auf der sich die Leute austauschen konnten. Wir sprechen hier von der Zeit, als es noch CompuServe gab, also noch bevor wir das Internet, wie wir es heute haben, und das Mailsystem hatten. Sie hatten also dieses Mailsystem, über das sie miteinander reden und Ideen und Vorschläge austauschen konnten. Innerhalb dieser Mailingliste war alles verschlüsselt, so dass nur sie es sehen konnten. Es gab einen sehr hitzigen Austausch und eine Diskussion zwischen dieser Gruppe von Krypto-Anarchisten, wenn man sie so nennen will, und Assange, der stattdessen sagte: “Das ist ein Instrument, mit dem wir die Menschen ermächtigen können. Die Menschen sollten es wissen. Das Volk sollte die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Und dann hat Assange natürlich WikiLeaks gegründet, das genau das getan hat.

Chris Hedges:

Was haben die anderen getan? Denn sie wurden, wie Sie es nennen, die neuen Raubritter. Sie haben da Beispiele. Uber ist ein gutes Beispiel. Aber sie haben sich diese Technologie zunutze gemacht, um im Wesentlichen riesige Kampagnen der Plünderung und Gier gegen den Rest von uns zu führen.

Loretta Napoleoni:

Nun, ich meine. Wir haben mehrere Beispiele. Fairerweise muss man sagen, dass die meisten Raubritter nicht unbedingt zur Cyberpunk-Mailingliste gehörten, obwohl einige von ihnen, vor allem die Gründer, unermesslich reich wurden, weil sie natürlich von Anfang an in der Branche waren. Sie hörten also auf zu arbeiten und nahmen mehrere Millionen Dollar mit, damit sie tun konnten, was sie wollten. Aber ich würde sagen, dass die Raubritter eher die Generation sind, die direkt nach Leuten wie Assange kommt. Tatsächlich gibt es einige von ihnen, die jünger sind, 10 Jahre, nicht sehr viel, aber das sind die, die durch Videospiele zu dieser Art von Geschäft gekommen sind.

Also, vergessen Sie die Politik. Sehen Sie, ganz am Anfang wurde das Internet als Instrument zur Stärkung der Menschen und zur Einführung der Demokratie in der Gesellschaft betrachtet. Dann, ein Jahrzehnt später, haben wir Kinder, die mit Videospielen aufgewachsen sind und die die Funktionsweise des Internets sehr gut kennen, und sie erkennen bestimmte Situationen, in denen sie, wenn sie sich mit Computern auskennen, wenn sie wissen, wie man programmiert, denn das ist die andere Sache, ein Geschäftsmodell schaffen könnten, das sie immens bereichern könnte. Und dann haben sie angefangen. Die erste Welle machte also eine Menge Geld, verkaufte ihre Unternehmen und wurde dann zu den so genannten Serienunternehmern.

Was ist der Serienunternehmer? Nun, das ist im Grunde ein Raubritter, weil er eine Gelegenheit erkannt hat. Sie haben aus dieser Gelegenheit gelernt. Sie verdienten eine Menge Geld mit dieser Gelegenheit, und dann beschlossen sie, dieses Modell in einem anderen Sektor in immer größerem Maßstab zu reproduzieren. All dies war durch Profit motiviert. Es gibt also absolut keinen Wunsch, etwas zu produzieren, das die Gesellschaft bereichern könnte. Deshalb spreche ich vom Gemeinwohl. Möglicherweise liegt das daran, dass diese Leute mit Videospielen aufgewachsen sind, für sie ist also alles ein Spiel. Verstehen Sie, was ich meine? Dass es diesen Filter des Internets gibt, der sie nicht wirklich verstehen lässt, was es bedeutet, ausgebeutet zu werden, oder ausgebeutet zu werden, würde ich sagen, vom System, aber möglicherweise auch wegen ihres Egos, denn plötzlich war es das Maximum, was man erreichen konnte, ein Serienunternehmer zu sein, Jeff Bezos zum Beispiel, oder Elon Musk oder Peter Thiel zu sein, so dass einem alles erlaubt wurde, weil man… Außer diesen ursprünglichen Mitgliedern des Cyberpunk, weil man schlauer ist als die anderen.

Chris Hedges:

Aber sie sind nicht schlauer. Sie sind schlauer, was die Technologie angeht. Es gibt eine wunderbare Kurzgeschichte von Stefan Zweig über den Schachweltmeister, von dem jeder denkt, dass er, weil er Schachweltmeister ist, auch über alles andere Bescheid weiß. Der Clou der Geschichte ist, dass er in allen anderen Dingen ein Idiot ist. Ich denke, dass Sie ziemlich gute Arbeit geleistet haben, um zu zeigen, dass insbesondere Figuren wie Elon Musk und die gesamte Raumfahrtindustrie Idioten sind. Aber sie wissen, wie man diese neue Technologie nutzt und ausbeutet.

Lassen Sie uns also ein paar Beispiele nennen. Zuerst möchte ich, dass du über Blockchains sprichst, und dann möchte ich, dass du das Beispiel von Uber anführst, weil es ein klassisches Beispiel dafür ist, wie diese Technologie am Anfang als Köder benutzt wird und dann zu einer Form von wirklich schrecklicher Unterdrückung wird, wenn sie in Bezug auf Timing und Ausschluss und all diese Dinge zementiert ist. Aber sprechen Sie über Blockchains und dann einfach über den Fall Uber.

Loretta Napoleoni:

Nun, ich meine, okay, Blockchain ist das, was wir in Bitcoins haben. Blockchain könnte also möglicherweise die Art und Weise, wie wir auf kommerzieller Ebene interagieren, völlig verändern. Sie könnte auch eine phänomenale Menge an Arbeit überflüssig machen. Jetzt reden wir also alle davon, dass die KI viele Menschen arbeitslos machen wird, was absolut richtig ist, aber die Blockchain kommt vor der KI. Sagen wir also, man braucht keinen Anwalt mehr, wenn man diese Verträge hat, die intelligente Verträge sind, bei denen der Vertrag besagt, dass, wenn sich bestimmte Umstände bestätigen, z. B. eine Scheidung, dann wird das Vermögen automatisch so aufgeteilt, und das wird unterschrieben und erledigt, und das bleibt in der Blockchain, so dass man nachweisen kann, dass es zu einem bestimmten Datum gemacht wurde. Dann wird die Situation verifiziert, und dann sind Sie hier, Sie gehen nicht vor Gericht, Sie tun nichts, weil Sie bereits die Vereinbarung im Ort haben. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel.

Aber Blockchain könnte auch auf intelligente Autos angewendet werden. Man könnte also ein fahrerloses Auto haben, das durch einen intelligenten Vertrag von selbst fährt und nach einer bestimmten Anzahl von Kilometern einen Ölwechsel vornimmt und zur Werkstatt fährt. Der Mechaniker oder vielleicht der Roboter wird den Ölwechsel durchführen und automatisch bezahlen, denn im intelligenten Vertrag, der sich wiederum in der Blockchain befindet, sind all diese Informationen enthalten. Wenn eine bestimmte Anzahl von Kilometern erreicht wird, die verifiziert wird, dann wird all das passieren. Ich meine, das ist es, was die Blockchain leisten könnte, und das Gleiche gilt für Abstimmungen.

Nun, es kann positiv sein. Es kann auch negativ sein. Das kommt ganz darauf an. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass all diese Technologie sehr, sehr positiv für uns sein kann, vorausgesetzt, sie wird in die Hände der Menschen gelegt und dient dem Gemeinwohl. Nun, natürlich wird sie von einer begrenzten Anzahl von Individuen kontrolliert. Hier kommen wir zu Uber, denn letztendlich ist das Konzept von Uber, das übrigens eine sehr interessante Geschichte hat, weil der Mann, einer der beiden Gründer von Uber, ein Kanadier ist und sein erstes Startup für viel Geld verkauft hat und dann nach San Francisco gezogen ist, wo er für das Unternehmen gearbeitet hat, das eigentlich sein ursprüngliches Startup gebootet hat, aber er hat nichts gemacht, richtig?

Er ging also jede Nacht in San Francisco in die Clubs und sah sich James-Bond-Filme an. Das ist also die Art von Leuten, über die man spricht, okay, diese Kids. Als er sich Casino Royale ansah, sah er, dass James Bond sein Auto mit dem Smartphone über eine Karte anrief, um ihn im Casino abzuholen. Da kam ihm die Idee, ein System zu entwickeln, das das Smartphone und die Karten, die Google gerade auf den Markt gebracht hatte, nutzt, um nach einem Clubbesuch ein Taxi zu rufen. Das Problem war, dass man keine Taxis finden konnte, weil es in San Francisco einen Mangel an Taxis gab. So kam er auf die Idee, Mietautos zu verwenden, die blauen Autos, die man mieten kann, was wir in Großbritannien Minicabs nennen, und sie auf eine Karte zu setzen, so dass man auf der Karte interagieren und sie anrufen und sehen kann, wer verfügbar ist und bla, bla, bla. So kam er also auf die Idee. Und dann hat er schließlich die erste Uber-App entwickelt, dank der Technologie.

Natürlich kannte er die Technologie, denn er war jemand, der sich mit Technologie auskannte oder etwas von Technologie verstand. Die Minicab-Firma im Vereinigten Königreich, die diese Art von Dienstleistung erbrachte, kannte die Technologie nicht, also konnten sie es nicht tun. Sie konnten die App nicht selbst entwickeln. Heute hat jeder eine App, aber wir sprechen hier von einer Zeit, in der das wirklich eine großartige Idee war. Und dann hatte er die Idee, warum diese Autos benutzen, warum nicht normale Autos benutzen? Warum nicht normale Leute benutzen, so dass die Leute etwas dazuverdienen können, indem sie Leute über die App herumfahren? Anfangs war es für die Fahrer und die Fahrgäste sehr attraktiv, weil es sie zusammenbrachte… Es war also ein System, bei dem er zwei Menschen zusammenbrachte, die gerne miteinander Geschäfte machen wollten. Ich meine, die Fahrer waren alle selbständig, also bekamen sie einen guten Lohn für ihre Arbeit, aber dann, als sich das System entwickelte, änderte sich alles, natürlich wegen der Gier. Uber nimmt also immer mehr und mehr Prozente von den Fahrern, und dann fängt es auch noch an, den Fahrer zu konditionieren, indem es ihn zwingt, bestimmte Fahrten anzunehmen.

Chris Hedges:

Nun, und den Fahrer zu bestrafen, wenn er das nicht tut. Ich glaube, in dem Buch haben sie 15 Minuten oder so, und wenn sie nicht annehmen, können sie nicht einmal Arbeit bekommen.

Loretta Napoleoni:

Ja, genau. Wenn man dann drei Fahrten hintereinander nicht annimmt, wird man für 24 Stunden oder für 24 Stunden ausgesperrt. Aber sehen Sie, ich meine, ich war gerade in Calgary und wurde von einem Uber-Fahrer abgeholt, und dieser Typ erzählte mir, dass er seinen Job verloren hatte. Ich glaube, er kam aus Westafrika. Er hatte eine Familie, ein neues Baby, ein weiteres Kind. Die Frau arbeitete nicht, er hatte seinen Job verloren, und er fuhr Uber, um sein Gehalt aufzubessern, aber jetzt fuhr er die ganze Zeit. Er erzählte mir, dass sich die Situation überhaupt nicht verändert hat. Ich meine, Uber nimmt einen großen, großen Anteil von jeder einzelnen Fahrt. Ich fragte ihn: “Warum arbeitest du nicht für ein Taxiunternehmen?” Er sagte: “Es gibt keine Taxiunternehmen.”

Sehen Sie, das ist die andere Sache, denn Uber hat an bestimmten Orten, nicht überall, aber an bestimmten Orten, die gesamte Konkurrenz aus dem Markt verdrängt. Das ist ein weiteres Element dessen, worüber ich in meinem Buch spreche. Diese Leute waren in der Lage, eine oligopolistische Position für sich selbst und die wenigen anderen Leute zu schaffen, die die Technologie beherrschen und alle anderen verdrängen. Das sollte nicht passieren, denn das ist wiederum Wettbewerbspolitik, aber der einzige Ort, an dem man tatsächlich versucht, sie zu stoppen und das Wettbewerbsrecht durchzusetzen, ist die EU. In den USA herrscht ein völlig wilder Markt.

Chris Hedges:

Nun, sie umgehen auch Gesetze, Arbeitsgesetze und Vorschriften. Da es sich um eine neue Technologie handelt, gibt es keine wirkliche Aufsicht und sie nutzen das aus. Es gibt eine Menge in dem Buch. Ich möchte nur zum Schluss kommen, weil Sie am Ende des Buches auf die Weltraumforschung von SpaceX und die ökologische Seite eingehen, aber hier legen Sie wirklich dar, dass diese Leute technologisch ziemlich begabt sind, aber in Bezug auf das Verständnis der Realität, der Welt um sie herum und natürlich dessen, was uns im Moment der Klimakatastrophe bevorsteht, sind sie völlig ahnungslos. Sie bringen diese ganze Idee, dass wir alle auf dem Mars oder so leben werden, auf den Punkt. Also, lassen Sie uns abschließen…

Loretta Napoleoni:

Ist das nicht absurd?

Chris Hedges:

Natürlich ist es völlig absurd, aber lassen Sie uns darüber reden, denn sie halten es nicht für absurd. Ich meine, Sie schreiben tatsächlich die Physik dessen auf, was die Schwerelosigkeit mit Ihrem Körper macht… Sie zerstört Ihren Körper. Ich meine, es ist nicht einmal nachhaltig. Aber nur zu, ich lasse Sie reden.

Loretta Napoleoni:

Nun, ich meine, ich habe lange gebraucht, um diesen Abschnitt zu schreiben. Ich musste Ärzte für mich arbeiten lassen, um es zu verstehen, denn, okay, Elon Musk und Jeff Bezos kommen so rüber, als ob sie alles wissen. Weil man denkt, wenn diese Leute Milliardäre werden, muss ich natürlich glauben, was sie sagen. Das stimmt aber nicht, denn es ist absolut nicht wahr. Der Grund, warum sie davon sprechen, zum Mars zu fliegen, zu kolonisieren, eine multiplanetare Zivilisation zu sein und so weiter, ist, dass diese Art von Gedanken die Menschen anspricht, weil sie gerne davon träumen, dass wir in der Lage sind, das Universum zu erobern.

Durch diese Anziehungskraft können sie das eigentliche Ziel erreichen, nämlich die Besiedlung der niedrigen Erdumlaufbahn. Der einzige Ort, an dem der menschliche Körper für eine begrenzte Zeit im Weltraum leben kann, also maximal ein Jahr mit massiven Übungen, um das Phänomen der Bindungsdichte aufgrund der fehlenden Schwerkraft zu reduzieren, ist die niedrige Erdumlaufbahn, weil die niedrige Erdumlaufbahn immer noch ein wenig Schwerkraft hat, so dass man nicht völlig aus der Schwerkraft heraus ist. Der Grund, warum sie die niedrige Erdumlaufbahn kolonisieren wollen, ist, dass dort die Geschäfte der Zukunft abgewickelt werden sollen. Ich meine, vergessen Sie den Mond, vergessen Sie die Asteroiden.

Ich meine, selbst wenn wir in einer nicht allzu fernen Zukunft Asteroiden abbauen könnten, werden wir dies mit Robotern tun müssen, und die Roboter werden in der niedrigen Erdumlaufbahn leben müssen. Das wird also das Zentrum für die Verteilung der Aktivitäten sein, um den Weltraum abzubauen. Der Grund, warum sie die niedrige Erdumlaufbahn besiedeln wollen, ist jedoch die Telekommunikation. Weil sie dort Satelliten aufstellen und wir hier sind, werden sie unsere Daten auswerten, unsere Gehirne im Grunde durch ihre Satelliten aussaugen. Es gibt bereits Orte auf der Welt, zum Beispiel im Norden Kanadas, ganz im Norden Kanadas, wo es kein Internet gibt. Das einzige Internet ist Starlink. Elon Musk ist also der Einzige, der an Orten im Pazifik oder im Atlantik, an denen es kein Internet gibt, Internet zur Verfügung stellt. Über Starlink kann man also sehr gutes Internet bekommen.

Nun möchte ich noch etwas hinzufügen: Warum sind diese Daten so wichtig? Jeder sagt: “Oh ja, mit Daten haben sie es geschafft, Wahlen zu manipulieren.” Nun, die Wahrheit ist, dass die Daten mit KI jetzt auch die grundlegenden Faktoren für die Zukunft der Kriegsführung sein werden. Ohne diese Daten wird man nicht mehr in der Lage sein, einen Krieg zu führen. Derjenige, der über die meisten Daten verfügt, denn so verbessert sich die KI tatsächlich, wird einen deutlichen Vorteil gegenüber allen anderen haben. Der Grund, warum sie uns und den Regierungen einen Schritt voraus sind, liegt darin, dass die meisten Menschen und die meisten Regierungen sich nicht einmal die Mühe machen zu verstehen, worum es bei der technologischen Revolution geht.

Es ist also unsere Schuld, und das ist es, was ich in dem Buch sage, wir müssen daraus aufwachen. Ich meine, wir sind schlafgewandelt. Das ist das Ende des Buches. Ich sage: “Wir schlafwandeln in die Dystopie und merken es nicht einmal.” Wir denken, dass alles fantastisch ist, weil wir uns auf Instagram sehen können, wir können auf Facebook miteinander reden, und wir verstehen es nicht. Ich hoffe also, dass das Buch dazu beiträgt, ein wenig über Technologie zu lehren und den Menschen zu helfen, aufzuwachen.

Chris Hedges:

Nun, weil es auf Platons Höhle zurückgeht, haben sie uns ziemlich effektiv mit den Apps und den Bildschirmen hypnotisiert, während sie uns auf eine sehr reale Art und Weise, nicht nur finanziell, sondern auch in Bezug auf die Herstellung eines Elektroautos, in den Bann gezogen haben. Wenn Sie damit fertig sind, sind Ihre Kohlenstoffemissionen, ich glaube, Sie schreiben, dass die Herstellung von Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, tatsächlich mehr ist, aber es ist alles ein Spiel. Es ist ein sehr bösartiges Spiel, während wir auf einen Systemkollaps zusteuern.

Loretta Napoleoni:

Ja, genau, Systemzusammenbruch, aber aufgrund von Unwissenheit. Ich meine, schau, dieser Winter, zum Beispiel, ist immer mit dem Tesla passiert. Ich meine, bei minus 15, minus 20 Grad funktioniert der Tesla nicht mehr. Es braucht nicht viel, um das zu wissen, denn wenn Sie Ihr iPhone haben und nach Finnland fahren und es ist minus 20, funktioniert Ihr iPhone innerhalb weniger Minuten nicht mehr, weil die Batterien leer sind, weil das mit den Lithiumbatterien passiert ist. Aber wie ist das möglich? Daran hat noch niemand gedacht. Wie ist es möglich, dass niemand Elon Musk damit konfrontiert hat, als er seinen Tesla auf den Markt brachte und all diese Dinge produzierte, und sagte: “Entschuldigung, aber okay, Sie können in Kalifornien fahren, wo das Wetter nie unter Null sinkt”, aber was passiert, wenn Sie in den skandinavischen Ländern fahren? Ich meine, was tun Sie, um das Abflachen der Lithiumbatterien zu verhindern?

Ich glaube, dass viele Journalisten ihre Arbeit nicht mehr richtig machen, weil sie kein Geld haben, denn ich meine, Zeitungen und Zeitschriften haben kein Geld, aber die Regierung, um Himmels willen, die haben Geld, also warum gibt es keine Expertise von der Regierung, die diese Art von Informationen anfechten, die über die verschiedenen Kanäle verbreitet werden, die diese Leute kontrollieren?

Chris Hedges:

Nun, um diese technologische Revolution aufrechtzuerhalten, beschleunigt sie, wie Sie in Ihrem Buch darlegen, unseren Angriff auf den Planeten. Einerseits bekommen wir natürlich all diese Gadgets und Spielzeuge, aber in Wirklichkeit vernichten wir… Damit diese Revolution stattfinden kann, vernichten wir die Zukunft, die uns noch bleibt.

Loretta Napoleoni:

Deshalb ist die Idee eines kolonisierten Mars Teil der Erzählung, denn die Wahrheit ist, dass, wenn man den Menschen sagt: “Macht euch nicht zu viele Sorgen über den Klimawandel. Macht euch nicht zu viele Sorgen um die Überbevölkerung.” Sollen wir auch über Überbevölkerung sprechen? Denn wir werden hingehen und den Mars kolonisieren, und dann wird der Mars so schön sein wie die Erde, oder Jeff Bezos kommt mit diesen verrückten Ideen, künstliche Planeten zu schaffen, auf denen natürlich Menschen leben könnten. Es gibt einen Film, ich glaube, er heißt Elysium. Es ist ein Film, in dem es einen dieser künstlichen Planeten gibt, wo die armen Leute auf der Erde sind, sie werden zurückgelassen, bla, bla, und all die reichen Leute leben auf diesen künstlichen Planeten, die absolut schön sind, und sie sehen natürlich alle aus wie Kalifornien, wo das Wetter immer schön ist. Es ist nicht kalt, blah, blah. Wenn man in diese Falle tappt, macht man sich natürlich nicht so viele Sorgen um den Planeten, weil man denkt: “Na ja, es gibt eine Lösung.” Nun, nein, es gibt keine Lösung. Dies ist der einzige Planet, den wir haben. Wenn wir diesen Planeten nicht retten, werden unsere Enkelkinder nicht überleben können.

Chris Hedges:

Und genau darum geht es in dem Buch.

Loretta Napoleoni:

Deshalb ist die Idee eines kolonisierten Mars Teil der Erzählung, denn die Wahrheit ist, dass, wenn man den Menschen sagt: “Macht euch nicht zu viele Sorgen über den Klimawandel. Macht euch nicht zu viele Sorgen um die Überbevölkerung.” Sollen wir auch über Überbevölkerung sprechen? Denn wir werden hingehen und den Mars kolonisieren, und dann wird der Mars so schön sein wie die Erde, oder Jeff Bezos kommt mit diesen verrückten Ideen, künstliche Planeten zu schaffen, auf denen natürlich Menschen leben könnten. Es gibt einen Film, ich glaube, er heißt Elysium. Es ist ein Film, in dem es einen dieser künstlichen Planeten gibt, wo die armen Leute auf der Erde sind, sie werden zurückgelassen, bla, bla, und all die reichen Leute leben auf diesen künstlichen Planeten, die absolut schön sind, und sie sehen natürlich alle aus wie Kalifornien, wo das Wetter immer schön ist. Es ist nicht kalt, blah, blah. Wenn man in diese Falle tappt, macht man sich natürlich nicht so viele Sorgen um den Planeten, weil man denkt: “Na ja, es gibt eine Lösung.” Nun, nein, es gibt keine Lösung. Dies ist der einzige Planet, den wir haben. Wenn wir diesen Planeten nicht retten, werden unsere Enkelkinder nicht überleben können.

Chris Hedges:

Und genau darum geht es in dem Buch.

Loretta Napoleoni:

Ja, das ist der Punkt des Buches. Wenn all diese Technologie dem Gemeinwohl dienen würde, könnte diese Technologie alles umkehren, sie könnte den Klimawandel umkehren. Natürlich wird sie das Problem der Überbevölkerung nicht lösen, das ist ein Problem, das wir auf andere Weise angehen müssen, aber die Technologie könnte zum Beispiel eine Null-Energieproduktion für den gesamten Planeten ermöglichen. Man kann Solarkraftwerke in die niedrige Erdumlaufbahn bringen, die die Sonnenstrahlen nutzen und dann durch Mikrowellennachrichten, Mikrowellenstrahlen, zur Erde senden, und sie können den gesamten Planeten mit Strom versorgen. Wissen Sie, wer diese Technologie im Moment nutzt? Ich meine, die USA nutzen diese Technologie, um die Mikrowellenwaffe herzustellen.

Chris Hedges:

Das ist richtig. Es kommt darauf an, wer sie hat. Technologie ist eine neutrale Kraft.

Loretta Napoleoni:

Ganz genau. Ganz genau.

Chris Hedges:

Sie dient dem, der sie kontrolliert. Leider leben wir in einem Zeitalter, in dem die Technokapitalisten und die Konzerne uns in ihrem Todesgriff haben. Das war Loretta Napoleoni, Autorin von Technokapitalismus: The Rise of the New Robber Barons and the Fight for the Common Good. Ich möchte dem Real News Network und seinem Produktionsteam, Cameron Granadino, Adam Coley, David Hebden und Kayla Rivara, danken. Sie können mich unter chrishedges.substack.com finden.