Pharma-Insider enthüllt: Idee eines aus dem Labor entwichenes Virus ist „totaler Quatsch“

“[D]iese ganze Idee, dass ein manipuliertes Virus aus dem Labor entweicht und dann die ganze Welt infiziert, ist Quatsch – totaler Quatsch. Und Ralph Baric hat es elegant erklärt…[Aber] sie [können] Gifte produzieren…wie das Spike-Protein.”

Sasha Latypova, pensionierte Forschungs- und Entwicklungsleiterin in der Pharmaindustrie, beschreibt gegenüber James Delingpole, wie „die ganze Idee, dass ein künstlich hergestelltes Virus aus dem Labor entweicht und dann die ganze Welt infiziert, Quatsch ist“. Latypova merkt an, dass sie bei ihren Nachforschungen herausfand, dass Ralph Baric, der für seine „gain-of-function“-Forschung an der UNC Chapel Hill berüchtigt ist und Arbeiten wie „SARS-Like WIV-COV1 Poised for Human Emergence“ verfasst hat, wusste, dass dies der Fall war. Der Pharma-Insider weist jedoch darauf hin, dass es möglich ist, „Toxine“ wie das „Spike-Protein“ herzustellen.

🔥"[T]his whole notion of leaking an engineered virus from the lab and then infecting the whole world, is BS—total BS. And Ralph Baric elegantly explained it…[But] they [can] make toxins…like the spike protein."🔥 (1/5)



Retired pharma R&D executive Sasha Latypova… pic.twitter.com/MdiKJ3dyDn — Sense Receptor (@SenseReceptor) May 15, 2024

„Zunächst einmal ist diese ganze Idee von biotechnologisch hergestellten Viren, also Viren, die aus einem Labor entwichen sind – Teil einer Erzählung und eines Psyops, um die Menschen … in Angst zu versetzen. Auf diese Weise können sie sagen: „Ja, wir haben gelogen, dass es sich um eine natürliche, zoonotische Pandemie handelt, aber in Wirklichkeit war die nationale Sicherheit [bedroht], weil China uns angegriffen hat oder weil sie einen gruseligen Virus aus der Ukraine freigesetzt haben. Das ist also die Notlüge. Wenn die erste Lüge nicht funktioniert, gibt es ein paar andere Szenarien, damit die Menschen vorbereitet sind”.

Latypova fügt hinzu:

„Das ist alles eine Lüge, denn niemand kann Viren im Labor herstellen. Wie zuvor erwähnt, ein Virus ist ein theoretisches Modell. Sie existieren nur als theoretische Modelle. Ich überprüfe gerade die Arbeit von Ralph Baric… [und] er hat 2006 eine wirklich gute Arbeit geschrieben. Und er ist eigentlich ein sehr klarer… Autor. Und in diesem Aufsatz… hat er erklärt, dass man Viren nicht im Labor herstellen kann, weil man, um ein Virus herzustellen, auch theoretisch… die exakte Sequenz haben muss. Fehlerfrei. Und die Viren… sind riesig – es sind riesige Moleküle. Tausende Basenpaare. Und wenn man die Sequenzierung durchführt, um zu versuchen, die Sequenz zu identifizieren, stößt man immer auf… eine Fehlerrate, und das permanent. Er sagte also, um die fehlerfreie Sequenz für das Virus zu finden, das eine Krankheit oder ein Problem verursacht, benötigt man diese fehlerfreie Sequenz [aber] niemand hat sie. Und auch wenn man sie hat, muss man sie synthetisieren“.

Der Pharma-Insider beschreibt noch weitere Probleme bei der Herstellung künstlicher Viren:

Es sei „eine Sache, etwas auseinanderzunehmen und zu sehen, was die Komponenten sind, und es ganz genau zu machen, aber der zweite Teil ist … wie kann man diese Sequenz synthetisch herstellen? Und man steht vor dem gleichen Problem. Ihre Prozesse sind fehleranfällig, sodass es unmöglich ist, diese Sequenz jetzt synthetisch zu rekonstruieren“.

„Angenommen, Sie haben die Sequenz exakt erhalten und fehlerfrei synthetisiert, dann fällt sie sofort auseinander, weil es riesige Moleküle sind, die instabil sind“, fügt Latypova hinzu. „Um sie jetzt zu stabilisieren, muss man riesige Mengen an Ressourcen aufwenden. Und dann ist das nächste Problem, es in großen Mengen herzustellen, nicht nur einmal, sondern immer wieder, nicht wahr?

Nach der Herstellung des fehlerfreien Virus:

„Dann muss man jemanden infizieren. Und man hat es versucht und versucht und es funktioniert nicht. Und dann nehmen wir an, man hat jemanden infiziert … dann wird diese Person – so die Theorie – von einem Affen gebissen, wie in dem Film Outbreak und Contagion, und dann werden alle Menschen auf der Welt krank und sterben. Nun, das ist Unsinn, denn auch wenn eine Person erkrankt und, sagen wir, ein paar Toxine ausscheidet und sekundäre Ausscheidungen hat … sind die sekundären Fälle immer viel milder… Und dann gibt es keine tertiären Fälle. Es wird also nicht übertragen. Es breitet sich nicht aus. Diese ganze Idee, dass ein künstlich hergestelltes Virus aus dem Labor entweicht und dann die ganze Welt infiziert, ist also Quatsch – totaler Quatsch. Und Ralph Baric hat das elegant erklärt“.

Latypova weist jedoch darauf hin, dass es möglich ist, Toxine wie das Spike-Protein herzustellen und zu verändern:

„Was sie tun ist, dass sie aus diesem ganzen Virus, das aus Tausenden und Tausenden Basenpaaren besteht, also, stellen Sie sich vor, ich erkläre es wie ein Hai. Wenn man ein Wissenschaftler ist, studiert man einen Hai und findet heraus, dass der gefährlichste Teil des Hais seine Zähne sind. Dann sagt man sich: „Okay, ich brauche nicht den ganzen Hai, ich brauche nur die Zähne, ich kann die Zähne synthetisch herstellen. Ich kann sie auf verschiedene Weise verändern, richtig? Ich kann sie vergrößern, breiter, schärfer… Jetzt habe ich also diesen künstlichen Haizahn, und jetzt kann ich eine Hypothese über einen Hai aufstellen und sie in unsere Datenbank eingeben und sagen: „Dieser Zahn, den ich gemacht habe, stammt von diesem Hai, der halb Hai und halb Drache ist. Und dann, weil Sie es nicht besser wissen… Ich habe Sie gerade mit dieser Datenbank überrumpelt, aber es ist eine wissenschaftliche Datenbank, und dann sage ich, ich werde ihn in der Ukraine herstellen und von dort aus veröffentlichen. Darauf läuft es hinaus. Sie stellen Toxine her, die wie Haifischzähne aussehen. Synthetisch sind sie klein, man kann sie einigermaßen stabil machen, und sie stellen Toxine her, die etwa 90 Kilodalton groß sind, und sie können sie kombinieren und modifizieren, also die Toxine, die sie herstellen können, mehr oder weniger, und dann stellen sie eine Hypothese auf, und das Toxin ist also das Spike-Protein. Und sie können das Spike-Protein synthetisch herstellen, mehr oder weniger konsistent. Und dann sagen sie, dieses Spike-Protein kommt von diesem Drachenhai, den wir in der Genbank haben, und das ist unser SARS-CoV-2-Virus. So funktioniert das.

Der komplette post mit Daten: