Bibi Netanjahu: Israel muss „die Unterstützung der Hamas und den Geldtransfer an die Hamas unterstützen“

Von Ben Bartee

*

Bibi Netanjahu und seine ideologischen Gesinnungsgenossen stellen eine größere existenzielle Bedrohung für den Fortbestand des israelischen Staates dar – und möglicherweise für die Welt, wenn sie in sein geopolitisches Melodrama hineingezogen wird – als jeder ausländische Gegner es je könnte.

Was viele gelegentliche Nachrichtenkonsumenten vielleicht nicht wissen, selbst diejenigen, die sich für „informiert“ halten – zum großen Teil, weil die von MSNBC/CIA finanzierte Washington Post ihnen das nie sagen würde – ist, dass die Hamas in nicht geringem Maße eine Schöpfung des israelischen Staates ist.

Damit ist nicht die „Schöpfung des israelischen Staates“ im übertragenen, obskuren Sinne von „Israel erzwang die Geburt der Hamas-ähnlichen Militanz durch seine Apartheid-Politik im Gazastreifen“ gemeint, obwohl das sicherlich wahr ist.

Ich meine wörtlich, dass die israelische Regierung aktiv und direkt an der Schaffung und Unterstützung der Hamas im Dienste ihrer eigenen politischen Machenschaften beteiligt war.

Aus erster Hand erfahren Sie, wie Netanjahu jahrelang hinter den Kulissen intrigiert hat, um die Terrorgruppe zu fördern, die er jetzt öffentlich anprangert und sich als ihr Retter aufspielt.

Über Haaretz:

„Netanjahus gesamtes Weltbild brach im Laufe eines einzigen Tages zusammen. Er war davon überzeugt, dass er mit korrupten arabischen Tyrannen Geschäfte machen konnte, während er den Eckpfeiler des arabisch-jüdischen Konflikts, die Palästinenser, ignorierte. Sein Lebenswerk war es, das Staatsschiff vom Kurs seiner Vorgänger, von Yitzhak Rabin bis Ehud Olmert, abzubringen und die Zweistaatenlösung unmöglich zu machen. Auf dem Weg zu diesem Ziel hat er in der Hamas einen Partner gefunden. Jeder, der die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas unterstützen und Geld an sie überweisen”, sagte er bei einem Treffen der Knessetmitglieder seiner Likud-Partei im März 2019. „Das ist Teil unserer Strategie – die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.“

Wenn man erfährt, dass Netanjahu dies seinen Kameraden gesagt hat, kann man sich natürlich Fragen stellen:

Warum sollte Netanjahu daran interessiert sein, Palästina politisch zu balkanisieren?

Vor allem, wenn alles, was die Regierung öffentlich verkündet, Frieden mit ihren arabischen Nachbarn ist? Würde ein stabiler palästinensischer Staat, der nicht davon besessen ist, die Juden zu vernichten, nicht diesen angeblichen israelischen Interessen dienen?

Nun, ein nicht-militanter palästinensischer Staat mag den Interessen eines durchschnittlichen Israelis dienen, der in einem Dorf an der Grenze zum Gazastreifen lebt, aber nicht den Interessen Netanjahus oder der Basis fanatischer religiöser Kriegstreiber, die er anspricht.

Die Hamas am Leben zu erhalten und gut zu finanzieren, wie es Netanjahu ausdrücklich gefordert hat, schafft permanente Instabilität. Instabilität wiederum führt entweder zu aktivem Krieg oder zur ständigen Bedrohung durch Krieg, nicht zu Frieden. Und Krieg ist die Gesundheit des israelischen Staates.

Wenn im Nahen Osten Frieden herrschen würde, wären Kreaturen wie Netanjahu plötzlich arbeitslos. Sie müssten vielleicht einmal in ihrem erbärmlichen Leben einen ehrlichen Lebensunterhalt verdienen.

Netanjahu ernährt sich politisch von den endlosen Konflikten mit Israels regionalen Rivalen. Der Krieg haucht seiner ansonsten lustlosen und entkräfteten politischen Ideologie Leben ein. Welche anderen Ideen zum Regieren hat dieser Kriegstreiber jemals gehabt, außer mehr Krieg?

Kurzfristig hält ihn der Krieg außerdem vor dem Gefängnis fern, da er zum Zeitpunkt des Hamas-Angriffs wegen Korruptionsvorwürfen unter ernsthafter, karrierebedrohender juristischer Beobachtung stand. Nun, da sich die israelische Bevölkerung „um die Flagge schart“, verzichtet die Nation vorübergehend auf einen internen politischen Konflikt.

Netanjahu und der selbsternannte Oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, sind in dieser Hinsicht zwei Erbsen in einer Schote. Krieg ist die Gesundheit ihrer jeweiligen Staaten, und sie und ihre Parteien sind die Hauptnutznießer. Ohne ihn wären sie nichts weiter als schlaffe Schlabberer mittleren Alters, die sich durchs Leben schlagen.

Genauso wie der israelische Geheimdienst von den bevorstehenden Angriffen der Hamas nichts gewusst haben kann, wäre ich nicht schockiert zu erfahren, dass Netanjahu und Chamenei sich hinter den Kulissen abstimmen, um zu sehen, ob sie aus dem gegenwärtigen Schlamassel nicht einen potenziell apokalyptischen regionalen, wenn nicht gar globalen Krieg hervorzaubern können – und dabei wiederum, wenn möglich, die Vereinigten Staaten, Russland und Gott weiß welche anderen Staaten mit hineinziehen.

Natürlich werden weder der Oberste Führer (was für ein bescheuerter Titel) noch Netanjahu selbst einen Kampf führen. Sie sind viel zu feige und körperlich zu schwach für so etwas. Diese persönlichen Eigenschaften sind der Grund, warum sie überhaupt Politiker sind.

Sie werden die Apokalypse einfach hinter den Kulissen herbeiführen. Es werden arme Kinder sein, die aus staubigen Dörfern eingezogen und in den Fleischwolf geschickt werden.

Wie sich die Geschichte doch reimt! In den 1980er Jahren waren es die Vereinigten Staaten, die in einem ganz anderen Konflikt in derselben Region der Welt eine Gruppe religiöser Fanatiker unterstützten, die damals gegen die Sowjetunion kämpften, die 1979 in Afghanistan einmarschiert war und es besetzt hatte“.

Ronald Reagans Handlanger des Tiefen Staates gingen sogar so weit, sie ins Weiße Haus einzuladen.

Als instabile religiöse Fanatiker, die sich von ständigem Krieg ernähren, wechselten sie schließlich die Seiten und nahmen natürlich die Vereinigten Staaten ins Visier.

Viele Menschen, die in New York City ein ruhiges Leben führten, starben infolgedessen, aber die amerikanischen Neokonservativen bekamen eine ganze Reihe neuer Kriege und damit die Lizenz, noch mehr arme Menschen in Übersee zu töten.

Die Aktien von Raytheon und Boeing gingen durch die Decke. Der Nahe Osten wurde weiter destabilisiert, was zur Entstehung von ISIS und einem gescheiterten Staat in Libyen führte und künftige Kriege garantierte.

Und immer wieder tun wir so, als ob die gepriesenen Staatsmänner, die für ihren Lebensunterhalt Kriege anzetteln, etwas anderes sind als blutrünstige Kriegstreiber, die mit den Kindern anderer Leute geopolitisches Schach spielen.

Aber sie sind mutige und ernsthafte Führer der Entschlossenheit, und ich und jeder andere, der sie herausfordert, sind natürlich „inländische Terroristen“, wie es die ADL ausdrückt.

*