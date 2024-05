Häufigkeit von Blutgerinnseln steigt: Radiologe sieht täglich alarmierende Befunde

„In diesem traurigen Fall starb der junge Mann [im Alter von 25 Jahren], und die Chirurgen, die das Gerinnsel entfernten, sagten, es sei weiß und faserig gewesen”.

“Es dauert Monate bis Jahre, bis diese Dinge diesen Punkt des vollständigen Verschlusses erreichen. – Radiologe Dr. Phillip Triantos

Der Radiologe Dr. Phillip Triantos beschrieb Dr. Ryan Cole und Dr. Paul Marik während einer FLCCC-Diskussion, wie er bei den Ultraschalluntersuchungen seiner “COVID-geimpften” Patienten täglich Gerinnsel sieht, von denen er glaubt, dass es dieselben sind, die der Einbalsamierer Richard Hirschman ans Licht gebracht hat. Die Gerinnsel, die eher wie eine Art Pfropfen aussehen, sind „weiß“ und „faserig“.

"sad case here, the young guy died [at age 25], and the interventionalists that pulled out the clot said it was white and fibrous."



"[T]hese things take months to years to get to this point of complete occlusion." – Radiologist Dr. Phillip Triantos



Radiologist Dr. Phillip… pic.twitter.com/6NuPExn2dx