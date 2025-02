Palästina entführt: Wie der Zionismus einen Apartheidstaat vom Fluss bis zum Meer schmiedete – Von Thomas Suárez

Von Edward Curtin

In der alternativen Presse wurde im vergangenen Jahr viel über den israelischen Völkermord an den Palästinensern und seine anderen Kriegsverbrechen im Libanon, in Syrien, im Iran usw. geschrieben. Dies wurde oft im historischen Kontext der Gründung des selbsternannten zionistischen Staates Israel im Jahr 1948 bis heute betrachtet. Über die mehr als hundertjährige Geschichte des Terrorismus der zionistischen rassistisch-nationalistischen Siedlerkolonialistenbewegung, die Palästina an sich reißen, die Palästinenser töten und ins Exil treiben wollen, wurde jedoch weitaus weniger gesprochen

Diejenigen, die Donald Trumps jüngste Ankündigung, die Vereinigten Staaten würden Gaza übernehmen und die belagerten Palästinenser zwingen, ihr Land zu verlassen, für schockierend halten, wird die von Thomas Suárez präsentierte Geschichte eines Besseren belehren. Der zionistische Trump verkündet unverblümt das Endziel der ethnischen Säuberung Palästinas von allen Nichtjuden, das von Anfang an das Ziel der Zionisten war und hinter Biden steht, der sich selbst als Zionist betrachtet, sowie hinter Trumps jüngster Unterstützung für den Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza und im Westjordanland.

Als Winston Churchill 1937 gefragt wurde, warum er die Bemühungen der zionistischen Führer unterstütze, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben, antwortete er: „Ich gebe nicht zu, dass der Spielverderber das letzte Recht auf die Krippe hat, auch wenn er vielleicht schon sehr lange dort gelegen hat.“

Wie Suárez, ein in London ansässiger Historiker, ehemaliger Bewohner des Westjordanlands, Geiger und Komponist, schreibt: „Er bestritt, dass den Indianern Amerikas oder den Schwarzen Australiens ein großes Unrecht angetan wurde, indem sie durch eine höherwertige Rasse ersetzt wurden.“ Diese Rhetorik von der höherwertigen Rasse ist schlicht und einfach Rassismus, und sie wurde von Anfang an von den Zionisten auf die Palästinenser angewandt. Hunde, Ungeziefer usw. Hitler wäre stolz.

Das ist nichts Neues. Ethnische Vorherrschaft und ein rein jüdischer Staat waren schon immer das Ziel, auch wenn die Zionisten Nazi-Rhetorik und -Taktiken verwendeten, die sie angeblich verabscheuten, während sie mit den Nazis zusammenarbeiteten, um deutsche Juden nach Palästina zu bringen, aber nirgendwo anders hin. Das, was als Ha’avara-Abkommen bekannt wurde, ist ein Beweis dafür.

Als Hitler im Januar 1933 zum deutschen Reichskanzler ernannt wurde, gab es internationale Aufrufe zum Boykott deutscher Waren und Dienstleistungen, die von prominenten Juden und Christen unterstützt wurden. Der Boykott versetzte der Wirtschaft des Reiches einen schweren Schlag. Doch Zionisten handelten ein Abkommen mit Hitler aus, um den Boykott zu umgehen und Deutschland mit dem benötigten Kapital zu versorgen. Hitler erlaubte deutschen Juden mit ausreichendem Vermögen, im Gegenzug für den Kauf deutscher Waren und Ausrüstung nach Palästina auszuwandern. Diese Quid-pro-quo-Vereinbarung verschaffte Deutschland einen Propagandasieg, da behauptet werden konnte, das Abkommen, das den Boykott brach, sei von Juden geschlossen worden. Vier Jahre später war Adolph Eichmann auf einer Reise nach Palästina an einem Folgeprojekt der zionistischen Terrormiliz Haganah und ihres Vertreters Feival Pokes beteiligt, bei dem die Nazis deutsch-jüdische Gruppen unter Druck setzen sollten, Juden dazu zu drängen, nur nach Palästina und in kein anderes Land zu gehen.

Die Ironie an Churchills rassistischer Aussage ist, dass die Zionisten, obwohl die britische Balfour-Deklaration von 1917 ihre Unterstützung für die „Gründung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ erklärte, sich mit einer brutalen Terrorkampagne gegen ihre britischen Komplizen wandten, die sich nach dem Ersten Weltkrieg als „Verwalter“ im Rahmen eines Mandats des Völkerbundes in Palästina aufhielten, um die Briten zu vertreiben. Dies gab den Zionisten einen propagandistischen Mythos, den sie bis heute ausschlachten, dass sie die Opfer einer Besatzung in ihrem eigenen Land seien, während es die Zionisten waren, die durch Terrorismus die Palästinenser aus dem Land vertrieben, das ihnen sehr lange Zeit gehörte.

Verrat dieser Art prägt die Geschichte all derer, die sich von Anfang an gegen die Palästinenser gestellt haben – wie heute, wobei Trump keine Ausnahme darstellt.

Suárez stellt klar, dass „die Palästinenser auch Terroranschläge verübt haben und dass der Fokus dieses Buches auf zionistischen und israelischen Terror niemals als Rechtfertigung palästinensischer Gewalt gegen Unschuldige missverstanden werden darf“, sondern dass der „palästinensische Terror hauptsächlich während der Aufstände Ende der 1920er und Ende der 1930er Jahre stattfand, nachdem sie jahrelang institutionell diskriminiert und zum Wohle der Zionisten getötet wurden und nachdem sich gewaltfreier Widerstand – Diplomatie, Bitten, Streiks, Boykotte – als zwecklos erwiesen hatte“. Sein Schwerpunkt in diesem Buch liegt daher auf der Dokumentation und Bereitstellung einer umfassenden und strukturellen Analyse der jahrzehntelangen Terrorkampagne der zionistischen rassistisch-nationalistischen Siedlerbewegung, mit der die „minderwertigen“ Araber, die „Spielverderber“, ausgelöscht wurden.

Die beiden Terrorkampagnen der Zionisten gegen die Palästinenser und die Briten zwangen die Briten 1948 zum Rückzug. Sie wandten ihre volle Aufmerksamkeit der Auslöschung der Palästinenser zu, was zu dem führte, was die Palästinenser als Nakba bezeichnen – die Vertreibung von fast einer Million Palästinensern von ihrem Land und die Zerstörung von mehr als fünfhundert ihrer Dörfer – (was der zionistische Führer Chaim Weizmann, der erste Präsident Israels, als „eine wundersame Vereinfachung unserer Aufgabe“ bezeichnete). Zu diesem Zeitpunkt begann die Belagerung von Gaza, nicht, wie der israelische Premierminister Netanjahu und seine Komplizen behaupten, nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023.

Wie Suárez schreibt: „Die Belagerung von Gaza begann 1948, achtundfünfzig Jahre vor der Wahl der Hamas im Jahr 2006, die die Israelis jetzt als Rechtfertigung dafür anführen. Sie diente damals demselben Zweck wie heute: Menschen der falschen ethnischen Zugehörigkeit daran zu hindern, nach Hause zurückzukehren.“

Von Anfang an war das zionistische Siedlerprojekt in einem fanatischen Messianismus verwurzelt, der als Mythos dieser modernen jüdischen Siedler vermarktet wurde, die nach 2000 Jahren Abwesenheit einfach in das hebräische Land der Bibel zurückkehrten, ein Land, das ihnen gehörte, obwohl sie nie dort gelebt hatten. Sie kehrten lediglich in ihre von Gott bestimmte souveräne Heimat zurück, und die dort lebenden Palästinenser, egal wie lange sie dort gelebt hatten, waren Usurpatoren, die aus ihren Häusern vertrieben, getötet oder ins Exil gezwungen werden mussten. Die Bezeichnung des jüdischen Staates als „Israel“, ein Name, der in der messianisch-jüdischen und christlichen Kultur des Westens fest verankert ist, war von entscheidender Bedeutung, da er die Sehnsucht nach dem Heiligen Land von einst und alle Bilder von der „wahren“ Heimkehr wachrief. Dies war entscheidend, um im Westen christliche Unterstützung zu erhalten.

„Palestine Hijacked“ (2022) ist ein Buch mit tiefgreifend dokumentierter historischer Forschung (686 detaillierte Endnoten), das die Maske von der Erzählung reißt, die den Zionismus als eine wohlwollende Kraft darstellt. Durch sorgfältige Archivforschung in schwer zugänglichen und neu freigegebenen Archiven der Central Intelligence Agency, der British National Archives, der Library of Congress, der Zionist Organization of America, der Jewish Telegraphic Agency usw. verwendet Suárez Originalquellen, um die bekannten zionistischen Führer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, oft in ihren eigenen Worten, Worte, die nie dafür bestimmt waren, das Licht der Welt zu erblicken. Chaim Weizmann. Theodore Herzl, David Ben-Gurion, Menachem Begin, Yitzhak Shamir und Moshe Sharett werden als Lügner entlarvt, die drei letztgenannten als skrupellose Terroristen, wobei die drei erstgenannten mit ihren Terrortaktiken völlig einverstanden sind. Dasselbe gilt für die westlichen Staats- und Regierungschefs, die die terroristische Inbesitznahme Palästinas durch eine zionistische, rassistisch-nationalistische Siedlerbewegung unterstützten, die keinerlei rechtliche oder moralische Ansprüche auf das Land hatte, wie sie es auch heute noch nicht haben.

Suárez bereitet die Szene auf Seite 14 vor:

In den Jahrzehnten, die [von den Anfängen des Zionismus] folgten, wurden die ideologischen Verlautbarungen des Siedlerprojekts von etablierten Führern wie David Ben-Gurion und Chaim Weizmann bis hin zur fanatischen Terrorgruppe Lehi in der Sprache des Messianismus formuliert. Der Zionismus baute das letzte Königreich, den biblischen Dritten Tempel, eine Auferstehung, die aus der Asche des sagenumwobenen Zweiten Tempels und des Salomonischen Tempels auferstand. Die Kämpfe des Zionismus, seine Feinde, seine Eroberungen, seine Tragödien waren biblisch, und die Gründung des israelischen Staates im Jahr 1948 wurde als Wiederaufnahme, als Wiederherstellung des biblischen Reiches verkauft. Wie Ben Gurion es ausdrückte: „Die Bibel ist unser Mandat“, Palästina zu erobern.

[meine Hervorhebung oben]

Wie bei Trumps Äußerung ist auch hier das Alte neu und das Neue alt; so haben wir heute die leidenschaftliche Unterstützung der amerikanischen konservativen christlichen Evangelikalen (christliche Zionisten) für Netanyahus Kriegsverbrechen, gerechtfertigt und gesegnet durch die biblische Ente, die in der von Israel und den Massenmedien propagierten propagandistischen Erzählung weiterlebt.

Es steht alles hier in Suárez‘ Chronik. Nicht nur Details über die recht bekannten zionistischen Terroranschläge wie die Bombardierung des King David Hotels, die in zionistische Propaganda umgewandelt werden könnten, sondern all die Jahre des Abschlachtens von Palästinensern, alt und jung, Männern, Frauen und Kindern in kleinen Dörfern und auf Märkten, in Häusern, auf den Straßen und auf den Feldern, ohne Gnade und mit biblischer Freude von Fanatikern ausgeführt, die „Gottes Willen“ tun. Es lässt einem das Blut in den Adern gefrieren, wenn man die Details der langen Geschichte eines solchen Völkermords liest.

Suárez schreibt:

Der Bombenanschlag auf das King David Hotel gilt als der ikonische Terroranschlag der Mandatsjahre und wird in Geschichtsbüchern fälschlicherweise als der tödlichste Anschlag bezeichnet. Der Bombenanschlag auf die Patria [ein Einwandererschiff] im Jahr 1940 war dreimal so tödlich und forderte etwa 267 Menschenleben. Beide Gräueltaten sind insofern identisch, als dass nur die Infrastruktur und nicht Menschen das Ziel waren. Von den Angriffen, bei denen das Töten das erklärte Ziel war, tötete mindestens einer der Bombenanschläge der Irgun (Irgun, Lehi und Haganah waren die drei wichtigsten Terrorgruppen der Zionisten) auf palästinensische Märkte mehr Menschen (am 6. Juli 1980 etwa 120), und die Massaker, die die zionistischen Armeen in Dörfern wie Deir Jassin verübten – noch während des Mandats – forderten ebenfalls mehr Todesopfer als der Angriff auf King David.

Wenn Sie die terroristische Natur der heutigen israelischen Regierung verstehen wollen, müssen Sie dieses Buch lesen.

Wenn Sie glauben, dass der jüngste Einsatz von explodierenden Pagern durch Israel keine Vorgeschichte hat, informieren Sie sich über den Einsatz von explodierenden Flugblättern durch Zionisten vor langer Zeit.

Wenn Sie glauben, dass die Verwendung des Begriffs „Nazi“ durch Kritiker zur Beschreibung des anhaltenden Völkermords an den Palästinensern übertrieben ist, informieren Sie sich über die Geschichte der zionistischen Zusammenarbeit mit Hitler und dem italienischen Faschisten Mussolini.

Wenn Sie glauben, dass die Pläne und Angriffe Israels auf den Libanon und Syrien etwas Neues sind, dann sollten Sie Ihre Meinung noch einmal überdenken.

Wenn Sie die Frage schockiert: Hat Israel ein Existenzrecht? Dann entdecken Sie die illegale und unmoralische Natur seiner Ansprüche auf dieses Recht. Und dann bitten Sie sich selbst um eine Antwort.

Wenn Sie Angst haben, diese Dinge zu erfahren, weil Sie befürchten, als antisemitisch bezeichnet zu werden, dann informieren Sie sich darüber, wie die zionistischen Gründer Israels diesen Begriff vor langer Zeit gegen ihre jüdischen Mitmenschen und alle anderen, die es wagten, ihre Legitimität in Frage zu stellen, instrumentalisiert haben und wie ihre Nachkommen und die US-Regierung, die sie unterstützt, heute zu Recht als Unterstützer des Völkermords verurteilt werden.

Wenn Sie glauben, dass Zionismus und Judentum synonym sind, haben Sie ein Paket voller Lügen geschluckt, das als verräterisches Geschenk verpackt ist; denn Juden mit Gewissen wissen, dass das zionistische Projekt ein schrecklicher Schandfleck für ihren Namen ist.

Thomas Suárez hat ein mutiges und großartiges Buch geschrieben. Er sollte das letzte Wort haben: