Sind die Tech Bros verrückt?

Von VN Alexander

Positivismus, mechanistisches Denken und Defizite der rechten Gehirnhälfte

Ich biete eine Alternative zu den Theorien von Team Woke oder Team Musk. Nehmen wir für einen Moment an, dass diese Tech Bros weder böse Schurken noch Retter sind. Stattdessen sollten wir in Betracht ziehen, dass sie tatsächlich glauben, dass KI-Technokratie gut wäre, aber nicht in der Lage sind, die vollen Auswirkungen ihrer Ziele zu verstehen, weil sie an Defiziten der rechten Gehirnhälfte leiden.

Ich bin zwar begeistert, dass die Tech Bros das alte System abreißen, aber ich mache mir Sorgen, dass sie ineffiziente zentralisierte Kontrolle und Bürokratie durch effizientere zentralisierte KI-Kontrolle und -Bürokratie ersetzen werden. Der Zusammenbruch des alten Regierungssystems ist etwas, das das WEF nicht zufällig als notwendig für die 4. Industrielle Revolution, die transhumane Revolution, propagiert hat.

Elon Musk (an der Spitze von Neuralink, Starlink), Larry Ellison (mit Oracle), Peter Thiel und Alex Karp (der Palantir gründete) haben alle ihre Begeisterung für die Verschmelzung von Biologie und Technologie zum Ausdruck gebracht, für die Suche nach einem Weg, ewig zu leben, für das Mikromanagement der Gesellschaft mithilfe von Algorithmen und KI-Überwachung und andere dumme Dinge.

Sie alle haben derzeit übergroße Rollen in oder in der Nähe der US-Bundesregierung inne.

Sollten wir uns Sorgen machen?

Oracle errichtet Stargate, ein riesiges, mit Atomkraft betriebenes Rechenzentrum zur Verarbeitung von Big Data. Daten über uns?

Palantir hat einen Vertrag mit der US-Armee, die gemeinsam mit Amazon Web Services (das die Daten der CIA und der NSA über Bürger hostet) den angeblichen Terrorismus bekämpft. Sie bieten dem US-Verteidigungsministerium die Large Language Model (LLM)-Technologie zur Bereitstellung von KI-Waffen an.

Wenn Palantir seine Aufmerksamkeit von den Menschen auf die Regierung richten würde, wäre das eine gute Sache. Wenn das Stargate-Projekt dazu genutzt würde, alle Bundesausgaben zu verfolgen und alles für die Bürger jederzeit transparent zu machen, wäre ich angenehm überrascht. Aber ich vermute, dass Palantir und Stargate dazu verwendet werden, um zu versuchen, die Entscheidungen über die Kriegsführung und das Wohlergehen des Landes zu verwalten.

Das Problem dabei ist, dass LLMs verherrlichte Textvorhersagemodule sind: Sie gleichen Eingabeaufforderungen mit Mustern in einer Datenbank ab und geben die Art von Muster aus, die normalerweise folgt. Das System selbst ist nicht darauf ausgelegt, faktisch zu sein, sondern nur wahrscheinlich: Es ist Stereotypisierung auf Steroiden.

Wenn Sie dachten, dass menschliche Bürokratie oft idiotisch und frustrierend ist, haben Sie noch keine KI-Bürokratie erlebt.

Ist eine transhumane Technokratie das, was sie im Sinn haben? Betrachten wir einige der Äußerungen der Fab Four.

Musk sagt, er fördere die Neuralink-Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI), um „das Risiko einer digitalen Superintelligenz zu mindern“, d. h. er befürchtet, dass Computer intelligenter werden als Menschen. Für etwa eine Milliarde von uns möchte er so schnell wie möglich „die Bandbreite zu unserem digitalen tertiären Selbst verbessern“, d. h. er möchte die Download-Geschwindigkeit von „Bits“ in unser Gehirn und aus unserem Gehirn heraus erhöhen. Er sagt, dass Sprechen und Tippen (in der Tat Sprache) zu langsam ist, und er stellt sich vor, dass er unsere Sprachschnittstelle (Sprechen und Schreiben) mit seinem Implantat umgehen kann.

Seine Auffassung von menschlicher Intelligenz ist mit sehr schwerwiegenden Problemen verbunden. Hohe Intelligenz ist eindeutig nicht auf „schnellen Bit-Transfer“ zurückzuführen: Ein Gehirn nutzt Signale auf viel strukturiertere Weise als ein Computer, weshalb wir nur etwa so viel Energie verbrauchen wie eine Glühbirne, um Aufgaben zu erledigen, die ein Computer erledigt, wenn auch viel schneller, während er riesige Mengen an Energie verbraucht.

Denken und Lernen ist ein iterativer Prozess, der dynamische Gehirnwellen umfasst, die aus komplexen anpassungsfähigen Neuronen entstehen. Wellen sind keine Bits. Ein Gedächtnis (Wissen) ist eine Art neuronales Verhalten, das nie zweimal genau gleich ist und nicht abstrahiert und in ein Gehirn hochgeladen werden kann. Ich habe die berüchtigte Arbeit studiert, die behauptet, dass das Hochladen falscher Erinnerungen möglich ist: Tatsächlich können sie jedoch nur vergangene Erinnerungen konditionieren, d. h. Gefühle (hormonelle Reaktionen) mit vergangenen Erinnerungen verknüpfen.

Neuralink kann keine Ideen implantieren und keine Gedanken lesen. Neuralink ist lediglich mit den Bereichen der motorischen Steuerung des Gehirns verbunden, nicht mit Erinnerungen, Gedanken oder Sprache. Die einzigen „Bits“, die vom Gehirn zum Computer übertragen werden, sind also diejenigen, die zur Aktivierung einer Maus, zum Klicken und Wischen verwendet werden können. Musk verwechselt motorische Impulse mit Gedanken und glaubt, dass Neuralink uns eines Tages dabei helfen wird, eine „Symbiose“ mit Computern zu erreichen und „die künstliche Intelligenz besser auf den kollektiven Willen der Menschheit auszurichten“. Er scheint den Unterschied zwischen dem schnelleren Spielen eines Videospiels und intelligenterem Handeln in der Welt nicht zu bemerken.

Musk kann sich nicht vorstellen, wie das Gehirn funktioniert, weil er es als Computer betrachtet. Als Wissenschaftsphilosoph untersuche ich, wie Zellen (wie Neuronen) Signale nutzen. Ich verspreche, wir sind keine Maschinen und das Gehirn ist nicht wie ein Computer.

Ich habe nicht die Befürchtung, dass KI-Roboter Menschen ersetzen werden (höchstens für die Drecksarbeit). Ich glaube nicht, dass Musk und seine Tech Bros mit dem, was sie vorhaben, Erfolg haben werden. KI-Gedankenlesen ist nicht in Sicht. Übermenschliche Cyborgs sind nicht möglich. Die Umgestaltung des Genoms wird unzählige Nebenwirkungen haben. Eine Nation kann nicht von Computeralgorithmen verwaltet werden.

Aber ich mache mir Sorgen, dass sie bei dem Versuch viel Schaden anrichten könnten.

Schauen wir uns Musks Verbündete aus der Tech-Branche an.

Ende 2021 behauptete Alex Karp, dass das US-Militär die „legitimste Institution“ des Landes sei, weil es 76 % Beliebtheit genieße – vorausgesetzt, dass Ansehen gleichbedeutend mit vielen Likes für einen Beitrag ist. Dann verriet er, dass …

Jeder einzelne Impfstoff in diesem Land ist in unserer Software verzeichnet, aber die eigentliche Schwerstarbeit wurde von Ingenieuren des US-Militärs geleistet. Die technische Arbeit an unserer Plattform wurde von Leuten geleistet, die beim US-Militär sind. So schützen wir Sie.

Und sein Geschäftspartner Peter Thiel gestand,

Ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind.

Und das haben wir auch von Larry Ellison gehört,

Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir alles, was vor sich geht, ständig aufzeichnen und melden.

Eine andere Sichtweise von Team Woke und Team Musk

Ich biete eine Alternative zu den Theorien von Team Woke oder Team Musk. Nehmen wir für einen Moment an, dass diese Tech Bros weder böse Schurken noch Retter sind. Stattdessen sollten wir in Betracht ziehen, dass sie tatsächlich glauben, KI-Technokratie wäre gut, aber sie sind nicht in der Lage, die vollen Auswirkungen ihrer Ziele zu verstehen, weil sie an Defiziten der rechten Gehirnhälfte leiden.

Wie ich in diesem Stapel unermüdlich argumentiert habe, scheinen Transhumanisten einen unrealistischen Optimismus zu haben, der bis zur Absurdität geht, was ihre Pläne betrifft, die ganze Welt im Mikromanagement zu verwalten und den Menschen durch die Verschmelzung von Körpern mit Computern und/oder die Manipulation biologischer „Codes“ zu „verbessern“.

Der gleiche gescheiterte wissenschaftliche Positivismus des 19. Jahrhunderts, der die Eugenik unterstützte, scheint nun seinen Nachfolger zu unterstützen. Manchmal denke ich, dass die Ziele der Transhumanisten ruchlos sein könnten; manchmal denke ich, dass sie einfach nur zu simpel sind. Heute stelle ich die Möglichkeit in den Raum, dass ihr mechanistischer Reduktionismus symptomatisch für eine psychische Erkrankung sein könnte.

Positivismus und Sozial-„Wissenschaften“

Hierarchische Organisation, Bürokratie, Kontrolle von oben nach unten, Zentralisierung – all dies basiert auf dem Glauben, dass die richtige Lösung für ein gesellschaftliches Problem über ein logisches System entdeckt und flächendeckend umgesetzt werden kann.

Im Gegensatz dazu ist die intelligente Natur dezentralisiert, eher interdependent als hierarchisch und löst Probleme innerhalb bestimmter Kontexte. Obwohl die menschliche Fähigkeit, abstrakt zu denken, dazu geführt hat, dass wir eine Symbolsprache verwenden und erstaunliche Technologien entwickeln können, müssen unsere Abstraktionen in realen Kontexten ausgearbeitet werden. Ohne eine solche Grundlage kann das symbolische Denken aus der Realität ausbrechen.

Die positivistische Sozialwissenschaft (die von Newtons Art, Algorithmen zur Vorhersage und Steuerung zu finden, begeistert war) wurde durch spätere Erkenntnisse der Wissenschaft komplexer Systeme, die in den 1990er Jahren entwickelt wurde, verworfen, als wir endlich die Idee ad acta legten, dass Intelligenz von einer zentralisierten Exekutive organisiert wird. (Tatsächlich ist der Name Central Intelligence Agency ein Oxymoron.)

Als ich Anfang der 2000er Jahre am Santa Fe Institute forschte, schien es, als würde die neue Wissenschaft endlich zu einer völlig neuen Kultur führen, die frei von unerbittlicher Kontrolle von oben ist.

Aber Positivismus und mechanistischer Reduktionismus tauchen immer wieder auf wie ein schlechter Penny.

Heute sind viele unserer Institutionen – im Bildungs-, Medizin-, Informations- und Politikbereich – zu dieser in Ungnade gefallenen wissenschaftlichen Philosophie zurückgekehrt, die hierarchische Kontrollsysteme befürwortet, die nicht auf der Realität basieren. Jetzt scheinen sie in einer sich selbst verstärkenden positiven Rückkopplungsschleife festzustecken, die einer psychischen Erkrankung ähnelt.

Sowohl Eugenik als auch Transhumanismus zielen darauf ab, traditionelle/religiöse Moralvorstellungen und Normen durch „wissenschaftlich fundierte“ Strategien zur Organisation der Gesellschaft zu ersetzen. Augusta Comte (1798–1857), die Begründerin des Positivismus, war die erste Sozialwissenschaftlerin. Comtes moderne Entsprechung könnte jemand wie Yuval Noah Harari oder Elon Musk sein.

Der Positivismus geht davon aus, dass die Welt analysiert werden kann, dass die einzelnen Teile eines Ganzen aus dem Kontext herausgelöst und objektiv und vollständig beschrieben, definiert und festgelegt werden können. Sobald sie auf diese Weise quantifiziert wurden, können die Daten in einen Computer eingespeist und zur Vorhersage zukünftiger Interaktionen verwendet werden.

Eine nicht-mechanistische Weltanschauung geht davon aus, dass die Beziehungen zwischen den Dingen beeinflussen, wie sie funktionieren und was sie sind. Und das ändert sich ständig.

Wenn Sie sich gefragt haben, warum Musk so besessen vom Buchstaben X ist, dann sollten Sie wissen, dass der X Club aus dem 19. Jahrhundert, zu dessen Mitgliedern der berüchtigte T.H. Huxley und Herbert Spencer gehörten, versuchte, kulturelle Führungspersönlichkeiten durch Wissenschaftler zu ersetzen, die die Gesellschaft besser verwalten würden als Geistliche oder Politiker. Elon Musks Großvater mütterlicherseits, Joshua Hardeman, förderte in den 1930er Jahren ein ähnliches Projekt namens Technocracy Inc., über das Patrick Wood ausführlich geschrieben hat. Musk hat angekündigt, dass er X in ein Zahlungssystem umwandeln möchte. Wird es ein Black Mirror würdiges System zur Bewertung der sozialen Kreditwürdigkeit beinhalten, das lebensnotwendige Güter rationiert und die Nutzer dazu anregt, das „Richtige“ zu tun, wie es vom Zauberer der KI definiert wird?

Iain McGilchrist über die Dominanz der linken Hemisphäre

Als Wissenschaftsphilosoph kritisiere ich den Reduktionismus als unzureichend für das Verständnis lebender Systeme. Meine Arbeit im Bereich der biologischen Signalverarbeitung (auch bekannt als Biosemiotik) war ein Versuch, Zeichen in Kontexten zu verankern und zu verstehen, wie sich die Beziehungen zwischen Eigenschaften in lebenden Systemen auf Ergebnisse auswirken können.

Mir war bis vor kurzem nicht klar, dass das, was ich all die Jahre gesagt habe, mit dem übereinstimmt, was Forscher mit den unterschiedlichen Schwerpunkten der linken und rechten Hemisphäre herausgefunden haben.

Iain McGilchrist argumentiert, dass die positivistische Neigung mit der Dominanz der linken Hemisphäre und Defiziten der rechten Hemisphäre in Verbindung gebracht werden kann. In „Der Meister und sein Gesandter“ stellt er fest, dass eine extreme Dominanz der linken Gehirnhälfte durch die

Unfähigkeit zu erkennen, was andere denken, mangelnde soziale Intelligenz, Schwierigkeiten bei der Beurteilung nonverbaler Merkmale der Kommunikation, wie Tonfall, Humor, Ironie, und Unfähigkeit, Täuschung zu erkennen, und Schwierigkeiten, implizite Bedeutungen zu verstehen, mangelndes Einfühlungsvermögen, mangelnde Vorstellungskraft, eine Vorliebe für Mechanisches, eine Tendenz, Menschen und Körperteile wie unbelebte Objekte zu behandeln.

McGilchrist hat argumentiert, dass die Verbreitung des mechanistischen Denkens in der heutigen westlichen Kultur, die Überbewertung der künstlichen Intelligenz und der sogenannten „evidenzbasierten“ Wissenschaft (was in der Regel „Computermodelle“ bedeutet) auf eine unzureichende Verankerung der Konzepte der linken Hemisphäre in der Erfahrung der rechten Hemisphäre zurückzuführen ist. McGilchrist neigt dazu, die westliche Kultur zugunsten der östlichen Kultur zu kritisieren, die seiner Meinung nach ausgewogener ist, was die Nutzung beider Gehirnhälften angeht. Die rechte Gehirnhälfte fühlt sich wohl mit Ganzheitlichkeit, Harmonie und Zusammenarbeit.

Ich gebe zu, dass ich mich als Westler mit einer starken linken Hemisphäre wohler fühle. Mir scheint, dass eine Dominanz der rechten Gehirnhälfte zu einer zu großen Homogenität in einer Gesellschaft führen könnte – in der jeder dazugehören will. Östliche Gesellschaften neigen eher dazu, sich anzupassen als westliche Gesellschaften. Ich gebe zu, dass ich den berüchtigten individualistischen Geist des amerikanischen Einzelgängers bewundere. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Musk vielen Amerikanern sympathisch ist.

Aber ich mag Reduktionismus nicht, und es scheint, dass unsere Gesellschaft und Musk ihn fördern.

Die linke Gehirnhälfte verarbeitet abstraktes Wissen, Symbole und vertraute Dinge. Die rechte verarbeitet kontextbezogene Erfahrungen und unbekannte Dinge. McGilchrist erwähnt, dass, obwohl die Aufgaben, die der linken und rechten Gehirnhälfte entsprechen, in der Regel angemessen delegiert werden, diejenige Gehirnhälfte, die das Problem zuerst bearbeitet, es mit größerer Wahrscheinlichkeit weiterführt. Es besteht also die Möglichkeit, dass eine Rückkopplung die falsche Gehirnhälfte für eine Aufgabe verstärkt.

Ich fürchte, dass die moderne Grundschulbildung die Dominanz der linken Gehirnhälfte sogar noch verstärkt. Beispielsweise werden Kindern die Regeln der Grammatik und die Bezeichnungen für verschiedene Wortarten beigebracht, obwohl sie die Sprache besser lernen würden, indem sie sie im Kontext verwenden. Manchmal werden Kindern die Namen von Dingen beigebracht, bevor sie sie erleben. Ich weiß, dass ich ein Gefühl für die Bedeutung eines neuen Wortes entwickle, indem ich es im Kontext erlebe. Erst viel später schlage ich es im Wörterbuch nach.

In amerikanischen Schulen werden Kinder oft angewiesen, einen Aufsatz zu schreiben, indem sie zuerst eine Gliederung erstellen. Ich sage, sie sollten mit dem Schreiben beginnen, indem sie das Thema am Esstisch ansprechen und später einige Notizen machen. Erst nachdem sie das Thema auf diese Weise erkundet haben, sollten sie beginnen, die Taktiken der linken Gehirnhälfte anzuwenden, indem sie die Konzepte herausziehen und eine logische Organisation anwenden.

So sehr mir McGilchrists Theorie auch richtig erscheint, zögere ich, mechanistisches Denken an sich zu pathologisieren. Wir alle haben mechanistische Tendenzen und sie sind uns eine große Hilfe, wenn sie auf Tendenzen der rechten Gehirnhälfte basieren, die die „Fakten“ der linken Gehirnhälfte in einen Kontext setzen. Wir brauchen beides: Die rechte Gehirnhälfte befasst sich mit individuellen Einzelheiten und entstehenden Gesamtheiten und die linke Gehirnhälfte mit Verallgemeinerungen, Kategorien und statistischen Durchschnittswerten. In der Gesellschaft können wir es als Vorteil betrachten, dass einige von uns in die eine Richtung tendieren und andere in die andere, und gemeinsam sind wir robuster und kreativer.

Aber wollen wir wirklich, dass Menschen, bei denen die linke Gehirnhälfte dominiert, das Sagen haben? Einer ihrer schlimmsten Fehler ist laut McGilchrist, dass sie die Fehlerhaftigkeit ihres eigenen Denkens nicht erkennen können. Wenn sie einen Fehler machen, korrigieren sie ihr Modell nicht, sondern verdoppeln stattdessen ihren Einsatz.

Das Militär und die NASA

Das Militär ist der größte Förderer der transhumanistischen Forschung, obwohl die vom Militär versprochenen Verbesserungen nach über 20 Jahren Bemühungen noch nicht eingetreten sind.

In ihrer vierteiligen Serie weisen Lissa Johnson, Daniel Broudy und David A. Hughes darauf hin, dass die transhumane Forschung beim Militär und bei der NASA floriert, wo die Kosten für die Schaffung technologischer Verbesserungen aufgrund der extremen Bedingungen, denen Menschen in diesen Rollen ausgesetzt sind, gerechtfertigt sein könnten.

Ich habe mir die vielen zitierten Dokumente durchgelesen. Bisher liegen all die großartigen Cyborg-Innovationen, von denen das Militär und die NASA sprechen, in der Zukunft. Sie verfolgen die transhumane Technologie seit einem Vierteljahrhundert, ohne etwas vorzuweisen, ohne echte Verbesserungen, die Mensch und Maschine miteinander verschmelzen lassen. Aber sie bestehen weiterhin darauf, dass der Erfolg unmittelbar bevorsteht. Diese Forscher haben keine Demut; es fehlt ihnen an Selbstbewusstsein. Sie scheinen nicht zu bemerken, dass sie keine ihrer Versprechungen eingehalten haben.

Wie Johnson et al. betonen, bezeichnen diese vom Militär finanzierten Forscher Soldaten als Werkzeuge, als Maschinen, als Waffen. Sie verwenden das geschlechtsneutrale Pronomen „es“, um sich auf Menschen zu beziehen. Dies könnte McGilchrist’s Hypothese bestätigen, dass Menschen mit einer Dominanz der linken Gehirnhälfte dazu neigen, Menschen als leblose Objekte zu behandeln; dies haben sie mit Menschen gemeinsam, die an Schizophrenie leiden, was auf eine Schädigung der rechten Gehirnhälfte zurückzuführen ist.

Der Transhumanismus braucht Menschenopfer

Steve Fuller, Auguste-Comte-Lehrstuhl für Sozialepistemologie im Vereinigten Königreich

Ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, dass Transhumanisten entgegen dem, was ihr Marketing sagt, nicht darauf aus sind, alle menschlichen Körper zu verbessern. Sie suchen nach Freiwilligen für die Forschung, damit Verbesserungen für Eliten entwickelt werden können.

Der Forscher Steve Fuller ist Inhaber des Auguste-Comte-Lehrstuhls für Sozialepistemologie an der Warwick University im Vereinigten Königreich. Er spricht die unbequemen Wahrheiten laut aus:

Ein bescheidener Vorschlag für den Selbstmord als Wegbereiter des Transhumanismus … solange die Ethikkodizes für die Forschung am Menschen weiterhin im Schatten der Nürnberger Prozesse stehen, wird die Messlatte für das, was als „informierte Zustimmung“ gilt, sehr hoch gelegt. Heutzutage, mehr als siebzig Jahre nach der Niederlage der Nazis in Deutschland, ist der einzige offensichtliche Grund für eine so hohe Messlatte die Versicherungsprämien, die Universitäten und andere Forschungseinrichtungen zahlen müssten, wenn sie die Bedingungen liberalisieren würden, unter denen sich Probanden für riskante Enhancement-Forschung zur Verfügung stellen könnten.

Als ich den Titel dieses kleinen Meinungsartikels zum ersten Mal las, dachte ich, es sei ironisch, da er sich auf Jonathan Swifts berühmten Essay bezieht, in dem er vorgab, zu argumentieren, dass die Iren ihre Babys essen sollten, um nicht zu verhungern und gleichzeitig die Bevölkerung zu reduzieren. Vielleicht hat Fuller nicht bemerkt, dass Swift einen Scherz machte und sich über „die Modernisten“, die Sozialwissenschaftler seiner Zeit, lustig machte. Fuller schlägt vor, dass wir Freiwilligenarbeit für riskante Forschung „im Geiste der Selbstaufopferung“ betrachten könnten.

nicht so sehr anders als Bürger, die sich freiwillig zum Militärdienst melden, wohl wissend, dass sie irgendwann ihr Leben aufgeben müssen. … Es ist etwas Wertvolles an Menschen, die bereitwillig ihr Leben im Krieg riskieren – ein Gefühl der Selbsttranszendenz –, das jedoch auf produktivere Weise kanalisiert werden muss. Mein bescheidener Vorschlag ist, dass die Tabus in Bezug auf Selbstmord aufgehoben werden, sodass potenzielle Versuchspersonen, denen gesagt wird, dass ihre Überlebenschancen sehr ungewiss sind, dennoch zustimmen können, mit begrenzter Haftung durch die Institution, die die Forschung durchführt, teilzunehmen. Solche Menschen haben das Zeug dazu, die wahren Helden der transhumanistischen Bewegung zu werden.

Mit „Selbsttranszendenz“ meint Fuller, dass „Individuen keine Rolle spielen“. Das ist sicherlich nicht das, was die Transzendentalisten Neuenglands im Sinn hatten. Bei Fuller sehen wir, wie sich die Logik der Ideologie des Allgemeinwohls auswirkt. Statistiker kümmern sich nicht um Individuen, deren Realitäten einfach gemittelt werden können.

Die von Palantir unterstützte Einführung des militärischen COVID-19-Impfstoffs macht, wenn man sie aus diesem Blickwinkel betrachtet, langsam mehr Sinn. War eines der Ziele, ein umfangreiches Experiment mit modifizierter RNA und dem Polyethylenglykol-Abgabesystem durchzuführen? Warum gab es so viele verschiedene Chargen mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen und Konzentrationen von mRNA? Sehr schlechte Qualitätskontrolle? Vielleicht. Aber wenn man ein Experiment durchführen würde, wäre das genau das, was man tun würde. Die Chargen variieren und beobachten, was passiert.

Einige Forscher waren wahrscheinlich wirklich hoffnungsvoll, dass diese neue biotechnologische Gentherapie erfolgreich sein und für eine Vielzahl von Behandlungen und Verbesserungen eingesetzt werden könnte. Obwohl der Prozentsatz der Nebenwirkungen des Impfstoffs mit etwa 20 bis 30 % recht hoch war, haben einige Forscher ihre Bemühungen verdoppelt, die Technologie für sogenannte Depressionsimpfstoffe, Adipositasimpfstoffe, Krebsimpfstoffe usw. einzusetzen. Vielleicht sind sie in Bezug auf ihre Strategien unrealistisch optimistisch und können ihre eigenen Fehler nicht erkennen.

Oder es könnte sein, dass die Machthaber damit einverstanden sind, ohne unsere Zustimmung an der Öffentlichkeit zu experimentieren, und zwar für ein höheres „Gut“ – die letztendliche Entwicklung übermenschlicher Verbesserungen, ewiges Leben, die Beseitigung von Infektionskrankheiten oder genetischen Defekten.

Schlussfolgerungen

Die Einführung des Covid-19-Impfstoffs war eine transhumanistische Militäroperation. Ich habe lange gebraucht, um dies vollständig zu begreifen. Die Lektüre der Artikel von Johnson et al. hat es mir klar gemacht. Ich hatte die gierigen Pharmaunternehmen und Investoren wie Bill Gates dafür verantwortlich gemacht. Aber jetzt beginne ich mehr und mehr zu verstehen, dass es nicht nur um Gier geht, sondern dass es eine perverse Ideologie gibt, die sich durch unsere gesamte Kultur und Regierung zieht und die es uns ermöglicht hat, dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind.

Wir können nicht zulassen, dass das Militär die wissenschaftliche Forschung vorantreibt. Wir wollen keine positivistischen Sozialwissenschaftler, die die Bürger verwalten oder menschliche Körper verändern. Wenn die Tech Bros sich darauf beschränken, die Regierung zu kontrollieren, könnten wir überleben.