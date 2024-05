König Bibi’s Landraub

Von Mike Whitney

Wenn Sie jemals an einem Rettungsschwimmkurs teilgenommen haben, wissen Sie, dass die Möglichkeit besteht, dass eine ertrinkende Person Sie unter Wasser zieht und Sie beide sterben werden. Diese Lektion sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es um die Beziehung zwischen Amerika und Israel geht. (angepasst von)@LarryBoorstein

Am Montag verstärkte Israel seine Luftangriffe auf Rafah und bombardierte mehr als 50 Orte im Herzen der Stadt. Videoaufnahmen auf Twitter zeigten Rauchschwaden, die aus den behelfsmäßigen Lagern und Wohngebäuden aufstiegen, in denen derzeit mehr als 1,4 Millionen Flüchtlinge an dem am dichtesten besiedelten Ort der Welt zusammengepfercht sind. Israels Luftangriff wurde von einer umfangreichen Bodenoffensive begleitet, bei der Panzer und gepanzerte Fahrzeuge an der Südgrenze eingesetzt wurden, wo die israelischen Truppen den Grenzübergang Rafah schnell und ohne Widerstand einnahmen.

Der plötzliche Anstieg der Gewalt hat unter den Palästinensern, von denen viele bereits ihre Familien und Habseligkeiten auf Karren und Busse verladen haben und nach Norden in Sicherheit geflohen sind, eine weit verbreitete Panik ausgelöst. Der erste Angriff auf die zivile Enklave erinnert an frühere Angriffe auf Gaza-Stadt und Khan Younis, die beide einem ähnlichen Muster folgten. Die wahllosen Bombenangriffe sollen das Gefühl des Schreckens in der Bevölkerung verstärken, während die humanitäre Blockade die Versorgung mit lebenswichtigen Lebensmitteln und medizinischen Gütern weiter einschränkt. Das Ziel besteht nicht darin, so viele Palästinenser wie möglich zu töten, sondern sie in ausgedehnte Zeltstädte zu zwingen, wo sie inmitten der Trümmer dahinvegetieren, bis die internationale Gemeinschaft einen Weg findet, sie aus dem Land zu treiben. Für Israel war das Endspiel schon immer eine ethnische Säuberung, eine umfassende Auslöschung der einheimischen Bevölkerung. Die Bodeninvasion in Rafah stellt die letzte Phase dieser wahnsinnigen Strategie dar. Dies ist ein Artikel von der World Socialist Web Site:

Der Angriff auf Rafah erfolgte, obwohl die Hamas am Montag einen Vorschlag für eine vorübergehende Einstellung der Feindseligkeiten im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln angenommen hatte. Nachdem die israelischen Behörden wochenlang versucht hatten, die Palästinenser für den anhaltenden Krieg verantwortlich zu machen, wiesen sie den Vorschlag rundheraus zurück…. Als Reaktion auf den mörderischen israelischen Ansturm bekräftigten mehrere US-Beamte ihre uneingeschränkte Unterstützung für Israel. “Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir uns der Verteidigung Israels verpflichtet fühlen”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, am Montag. “Dieses Engagement für Israels Sicherheit bleibt eisern.” Die USA bekräftigen ihre “eiserne” Unterstützung für Israel, während Netanjahu einen Angriff auf Rafah startet, World Socialist Web Site

Die zynische und irreführende Phrase “Israels Recht, sich zu verteidigen” ist zum Synonym für den vorsätzlichen Massenmord an Zivilisten geworden. Die meisten Menschen haben noch nie etwas so Schreckliches gesehen wie Israels andauernden Völkermord im Gazastreifen, was erklärt, warum die Universitäten in den Vereinigten Staaten fast über Nacht zu Brutstätten des politischen Aktivismus geworden sind. Amerikas Studenten dienen nun als das Gewissen der Nation, indem sie sich einem schamlos-immoralischen Angriff widersetzen, der absichtlich auf wehrlose Frauen und Kinder abzielt.

Es ist nicht verwunderlich, dass Israel bisher keine Beweise dafür vorlegen konnte, dass bei dem seit sieben Monaten andauernden Blutbad auch nur ein einziger Hamas-Kämpfer getötet wurde. Stattdessen wird von uns erwartet, dass wir den unbestätigten Behauptungen der IDF-Sprecher glauben, die sich immer wieder als völlig unzuverlässig erwiesen haben. Soweit wir wissen, sind die Zahlen über die Hamas-Toten frei erfunden, wie die “40 geköpften Babys” oder die zahlreichen fiktiven Vergewaltigungsvorwürfe. All diese ausgeklügelten Falschmeldungen haben sich als Teil einer verdrehten PR-Kampagne herausgestellt, die darauf abzielt, Unterstützung für Israels unerbittliches Gemetzel zu gewinnen.

In Wirklichkeit gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass Israels Operation überhaupt etwas mit der Hamas zu tun hat. Die Hamas ist lediglich ein Vorwand, um die Palästinenser einzuschüchtern und aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Das ist das eigentliche Ziel.

Aber während Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der Weltbevölkerung Israels wahnsinnigen Kreuzzug ablehnt, ist das in Israel nicht der Fall. In einem kürzlich erschienenen Artikel von Philip Giraldi heißt es, dass “92 % der Israelis das Abschlachten der Palästinenser durch Netanjahu und seine Psychopathen voll und ganz unterstützen.” Der Autor Norman Finkelstein hat die Ergebnisse von Giraldi weitgehend bestätigt, aber in einem kürzlich auf You Tube veröffentlichten Interview noch mehr Details geliefert. Hier ist, was er sagte:

“Es ist nicht nur der israelische Staat. Wenn man sich die israelische Gesellschaft ansieht, unterstützt sie mit überwältigender Mehrheit den völkermörderischen Krieg in Gaza. Etwa 95% der jüdischen Israelis unterstützen den Krieg. … Ich muss zugeben, dass ich erstaunt war, als ich die Zahlen las… Im Januar glaubten nur 3,2 Prozent der jüdischen Israelis, dass die IDF zu viel Feuerkraft in Gaza einsetzt. Können Sie diese Zahlen glauben? Im Januar, als der Fall bereits den IGH in der Frage des Völkermords erreicht hatte, glaubten nur 3,2 Prozent der jüdischen Israelis, dass die IDF zu viel Feuerkraft in Gaza einsetzt. Wenn man also Netanjahu für den Wahnsinn verantwortlich macht … ist das eine falsche Darstellung der Fakten…. Die gesamte Bevölkerung ist mit dem, was Netanjahu tut, einverstanden. (Finkelstein berichtet auch, dass 60 % der jüdischen Israelis sogar dagegen sind, den Palästinensern humanitäre Hilfe zukommen zu lassen). Norman Finkelstein über Israel und Palästina, YouTube 55:10 min

In einem 2-minütigen Video auf Rumble lieferte Finkelstein noch mehr interessante Daten, die den ungeheuerlichen Charakter des derzeitigen israelischen Amoklaufs verdeutlichen. Es überrascht nicht, dass seine Äußerungen von You Tube entfernt wurden und stattdessen auf einer kleineren Plattform für “freie Meinungsäußerung” namens Rumble präsentiert wurden. Hier ein Auszug aus seinen Worten:

Ich habe sehr wenig Verständnis für das, was aus diesem Staat geworden ist. Es ist ein satanischer Staat…. Wenn man sich jeden Maßstab anschaut: Intensität der Bombardierung; Nutzlast der Bomben; Ungenauigkeit der Bomben; Zerstörung der zivilen Infrastruktur; Verhältnis von Zivilisten zu getöteten Kämpfern; Verhältnis von Frauen und Kindern zur Gesamtzahl der Getöteten. Nach allen Maßstäben ist das, was Israel in Gaza tut, eine Klasse für sich. … Sie töten Menschen in einem Konzentrationslager. Sie töten Menschen in einem Konzentrationslager. Sie können nirgendwo hingehen. Sie können nicht fliehen. Norman Finkelstein über den teuflischen Staat Israel, Rumble

Was soll man davon halten? Schließlich wird den Amerikanern ständig gesagt, dass die Israelis genauso sind wie sie und dass wir die gleichen westlichen Werte und den gleichen westlichen Glauben teilen. Warum also die große Diskrepanz? Warum zum Beispiel lehnen 75 % der Demokraten Israels Vorgehen im Gazastreifen ab (Majority in U.S. Now Disapprove of Israeli Action in Gaza, Gallup), während eine überwältigende Mehrheit der Israelis der Meinung ist, dass das Aderlass weitergehen sollte? Und warum hören wir ständig, wie israelische Politiker und hochrangige Bürokraten die Palästinenser in den bösartigsten und hasserfülltesten Worten verunglimpfen? Und warum schließlich sehen wir in den sozialen Medien unzählige Videos von Israelis, die die Zerstörung palästinensischer Krankenhäuser, Universitäten und Moscheen feiern, Lebensmittel-LKWs, die für den Gazastreifen bestimmt sind, blockieren oder fröhlich in die Kamera grinsen, während sie die ihnen anvertrauten Gefangenen misshandeln? Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Welche verdrehte Ideologie hat den Verstand dieser Menschen vergiftet, dass sie andere mit solch ungeheuerlicher Unmenschlichkeit behandeln? (Sehen Sie sich dieses Video an, in dem Israelis den Einmarsch in Rafah feiern).

BREAKING: ZIONISTS DANCING AND SINGING AS THEY INVADE RAFAH TO KILL CHILDREN



Source: @stairwayto3dom pic.twitter.com/7VM2ktq1Ux — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 6, 2024

Szenen wie diese (in dem Video) müssen gewöhnliche Menschen dazu bringen, sich am Kopf zu kratzen und sich zu fragen, warum die Israelis so glücklich darüber sind, dass ihre Armee benutzt wird, um eine Zivilbevölkerung zu vernichten. Welcher Ruhm ist damit verbunden?

Überhaupt keinen. Viele Menschen sind ebenso verblüfft, wenn sie hören, wie israelische Politiker ihre Abscheu für die Palästinenser zum Ausdruck bringen und gleichzeitig behaupten, dass Frauen und Kinder die gleiche Strafe verdienen wie die Hamas. Woher kommt diese Quelle des Hasses? Und warum sollte jemand, der bei klarem Verstand ist, Lastwagen mit humanitärer Hilfe daran hindern, Lebensmittel an hungernde Frauen und Kinder zu liefern? Wie krank ist das denn?

Wie können Menschen so werden? Was für ein soziales Umfeld bringt Menschen hervor, die sadistische Akte der Brutalität und Grausamkeit feiern?

Der Autor Lawrence Davidson hilft bei der Beantwortung dieser Fragen, indem er aufzeigt, wie die Umsiedlung hauptsächlich europäischer Juden nach Palästina “kulturelle und ‘rassische’ Brutkästen für ein ‘wir (überlegen) gegen sie (minderwertig)'” geschaffen hat, das unter Siedlerpopulationen ziemlich verbreitet ist. Hier ist noch mehr:

Die Gründer des modernen Zionismus waren sowohl Juden als auch Europäer und hatten (als solche) das kulturelle Überlegenheitsgefühl des Westens gegenüber Nichteuropäern erworben…..Dieses Überlegenheitsgefühl sollte eine wichtige Rolle spielen, als ein Abkommen (die Balfour-Deklaration), (in dem) die Briten… bei der Schaffung einer “jüdischen nationalen Heimstätte” in Palästina helfen sollten… …in anderen europäischen Kolonien, in denen eine große Anzahl von Europäern lebte, kam es in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu deren Evakuierung, als die Macht an die Einheimischen überging….Im Falle Palästinas fand dieser Prozess der Dekolonisierung leider nie statt….. Bald darauf begannen die Zionisten mit der Umsetzung eines vorbereiteten Plans zur Eroberung des “Heiligen Landes” und zur Vertreibung oder Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung. Und was ist mit der imperialen Sichtweise, die den Europäer als überlegen und den Einheimischen als minderwertig ansieht? Dies wurde in den Praktiken des neuen israelischen Staates institutionalisiert…. Das machte Israel zu einem der wenigen … sich selbst als “westlich” bezeichnenden Nationalstaaten, die weiterhin eine imperiale Politik alten Stils verfolgten: Sie diskriminierten die palästinensische Bevölkerung in jeder erdenklichen Weise, drängten sie in abgeschlossene Konzentrationsgebiete und versuchten, ihr Leben bis ins kleinste Detail zu kontrollieren. Wenn man wissen will, was dies für den sich entwickelnden Charakter der israelischen Bürgerschaft bedeutete, die nun das koloniale Drama als eigenständige imperiale Macht ausleben würde, kann man einen Blick auf das Buch von Sven Lindqvist mit dem Titel Exterminate All The Brutes (New Press 1996) werfen. Dieses Werk zeigt überzeugend, dass die Herrschaft über die oft widerstrebenden Eingeborenen, ihre Entwürdigung und Demütigung und ihre regelmäßige Tötung oder anderweitige Bestrafung, wenn sie protestieren, dazu führt, dass die Kolonialmächte völkermörderische Sehnsüchte entwickeln…. Die Israelis haben ihren Kindern die imperiale Sichtweise beigebracht, sie durch parteiische Medienberichterstattung verstärkt, den unvermeidlichen Widerstand der Palästinenser als Antisemitismus bezeichnet und ihn als Beweis für die Notwendigkeit genommen, diese Bevölkerung der “Anderen” zu unterdrücken und zu kontrollieren. Und vom zionistischen Standpunkt aus gesehen hat dieser ganze Prozess bemerkenswert gut funktioniert. Heute haben alle bis auf eine Handvoll israelischer Juden Abneigung und Angst vor den Menschen, die sie erobert und vertrieben haben. Sie wünschen sich, sie würden verschwinden. Und wenn ihr Widerstand zu groß wird, sind sie bereit, sie aus dem Weg zu räumen. ….. Jetzt, da es die Apartheid in Südafrika nicht mehr gibt, sind die Israelis die letzten überlebenden Erben dieses furchtbaren Erbes. Die Ursprünge von Israels antiarabischem Rassismus, Consortium News

Ich wiederhole: “… die Herrschaft über… widerstrebende einheimische Völker, ihre Erniedrigung und Demütigung, ihre regelmäßige Tötung oder sonstige Bestrafung, wenn sie protestieren, führt dazu, dass die Kolonialherren völkermörderische Sehnsüchte entwickeln….”.

Fasst das die palästinensischen Erfahrungen der letzten 75 Jahre zusammen?

Sie tut es.

Und sind diese “völkermörderischen Sehnsüchte” zu einem regelrechten Völkermord herangereift, der das gesamte historische Palästina in eine Freischusszone verwandelt hat, in der das massenhafte Abschlachten von Zivilisten als Kampf gegen die Hamas bejubelt wird?

Ja, wieder einmal.

Es ist erwähnenswert, dass die Ansichten anderer Analysten nicht ganz mit denen von Davidson übereinstimmen. So antwortete beispielsweise der Autor Ron Unz auf die Frage, ob er glaube, dass “Rassismus eine Rolle bei der Art und Weise spielt, wie die Palästinenser (von Israel) behandelt werden?

Wie ich in einem langen Artikel aus dem Jahr 2018 dargelegt habe, ist das Wort “Rassismus” ein viel zu milder Begriff, um die Haltung des traditionellen orthodoxen Judentums gegenüber allen Nicht-Juden zu beschreiben. Unter Bezugnahme auf die bahnbrechende Arbeit des israelischen Professors Israel Shahak habe ich einige wichtige Fakten hervorgehoben: … leider gibt es auch eine weitaus dunklere Seite, die in erster Linie die Beziehung zwischen Juden und Nicht-Juden betrifft, wobei der höchst abfällige Begriff Gojim häufig zur Bezeichnung der Letzteren verwendet wird. Im Klartext: Die Juden haben eine göttliche Seele, die Gojim nicht, sie sind nur Tiere in Menschengestalt. Der Hauptgrund für die Existenz von Nicht-Juden ist in der Tat, dass sie als Sklaven der Juden dienen, und einige sehr hochrangige Rabbiner haben gelegentlich diese bekannte Tatsache festgestellt…… Jüdische Leben haben einen unendlichen Wert und nicht-jüdische überhaupt keinen, was offensichtliche politische Auswirkungen hat…. Meine Begegnung mit Schahaks offener Beschreibung der wahren Lehren des traditionellen Judentums vor einem Jahrzehnt war sicherlich eine der weltveränderndsten Offenbarungen meines Lebens. Aber als ich allmählich die ganze Tragweite verdaute, wurden alle möglichen Rätsel und unzusammenhängenden Fakten plötzlich viel klarer…. In meinen Geschichtsbüchern wurden zum Beispiel der deutsche Max Nordau und der italienische Cesare Lombroso immer missbilligend als zwei der Begründer des europäischen Rassismus und der Eugenik-Theorien erwähnt, aber erst vor kurzem entdeckte ich, dass Nordau zusammen mit Theodor Herzl auch der Gründer der zionistischen Weltbewegung war, während seine wichtigste rassistische Abhandlung Degeneration seinem jüdischen Mentor Lombroso gewidmet war… Offensichtlich wird der Talmud heutzutage von gewöhnlichen Juden kaum noch gelesen… Aber es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass bis vor wenigen Generationen fast alle europäischen Juden zutiefst orthodox waren,… Stark ausgeprägte kulturelle Muster und soziale Einstellungen können leicht in eine wesentlich breitere Bevölkerung einsickern, vor allem in eine, die den Ursprung dieser Gefühle nicht kennt, was ihren unerkannten Einfluss noch verstärkt. Eine Religion, die auf dem Grundsatz “Liebe deinen Nächsten” basiert, mag in der Praxis funktionieren oder auch nicht, aber eine Religion, die auf “Hasse deinen Nächsten” basiert, könnte langfristige kulturelle Auswirkungen haben, die weit über die unmittelbare Gemeinschaft der zutiefst Frommen hinausgehen. Wenn fast alle Juden tausend oder zweitausend Jahre lang gelehrt wurden, einen brodelnden Hass gegen alle Nicht-Juden zu empfinden, und außerdem eine enorme Infrastruktur kultureller Unehrlichkeit entwickelt haben, um diese Haltung zu verschleiern, ist es schwer zu glauben, dass eine solch unglückliche Geschichte absolut keine Konsequenzen für unsere heutige Welt oder die der relativ jungen Vergangenheit gehabt hat. Die jüdischen Wurzeln des Amoklaufs in Gaza, Ron Unz, The Unz Review

IMO tragen beide Antworten dazu bei, Israels ungewöhnliche Vorliebe für grausames und sadistisches Verhalten zu erklären.

Ob dieses Verhalten nun Ausdruck einer kolonial-siedlerischen Mentalität ist, die den Besatzer als der einheimischen Bevölkerung von Natur aus überlegen ansieht, oder einer religiösen Lehre, die Außenstehende als “lediglich Bestien in Menschengestalt” verunglimpft; das Ergebnis ist das gleiche. In beiden Fällen wird das aggressive Verhalten der einen Gruppe mit ihrer grundsätzlichen Überlegenheit gegenüber der anderen gerechtfertigt. Dies ist die Art von nietzscheanischer Logik, die es einer Nation erlaubt, eine ganze Zivilbevölkerung zu Staub zu zerschlagen und dann zu versuchen, dies als “Krieg zwischen Gleichen” zu würdigen. Was für ein Witz. Wie Finkelstein sagt: “Sie bringen Menschen in einem Konzentrationslager um”. Gaza ist kein Gladiatorenkampf im Käfig, sondern das moralische Äquivalent eines Erschießungskommandos.

Wir müssen uns auch fragen, warum Netanjahu die Rafah-Operation fortsetzt, obwohl sie Israels wachsende Isolation und die angespannten Beziehungen zwischen Tel Aviv und Washington eindeutig verschlimmert hat. Der Grund liegt ganz einfach darin, dass der Plan, die arabische Bevölkerung aus Palästina zu vertreiben, der Gründung des jüdischen Staates um fast 50 Jahre vorausgeht. Mit anderen Worten: Der Plan, die einheimische Bevölkerung gewaltsam aus ihrer historischen Heimat zu vertreiben, geht auf die Anfänge des Zionismus vor mehr als einem Jahrhundert zurück. Wie der “zionistische Eiferer Yosef Weitz 1940 – acht Jahre vor der Gründung des Staates Israel – sagte:

“Es muss klar sein, dass es in dem Land keinen Platz für beide Völker gibt … Wenn die Araber es verlassen, wird das Land weit und geräumig für uns werden …. Die einzige Lösung ist ein Land … ohne Araber. Hier ist kein Platz für Kompromisse … Es gibt keinen anderen Weg, als die Araber von hier in die Nachbarländer zu verlegen … Kein einziges Dorf darf zurückgelassen werden, kein einziger Stamm … Es gibt keine andere Lösung.” Israels Architekt der ethnischen Säuberung, Stefan Moore, Consortium News

Hier finden Sie einige zusätzliche Hintergrundinformationen aus Moores Kolumne:

Im Jahr 1932, als Weitz dem Jüdischen Nationalfonds beitrat, gab es nur 91.000 Juden in Palästina (etwa 10 Prozent der Bevölkerung), die nur 2 Prozent des Landes besaßen…. Um diese demografische Realität zu ändern, bedurfte es einer radikalen, zweigleisigen Lösung: Zum einen musste das britische Mandat in Palästina davon überzeugt werden, mehr jüdische Einwanderung zuzulassen, und zum anderen musste ein effizientes Programm zur Vertreibung der einheimischen Palästinenser entwickelt werden.“…. Dank Weitz’ obsessivem Engagement für die Massenvertreibung der Palästinenser wurde er als “Architekt des Transfers” bekannt – ein Euphemismus für ethnische Säuberung… die ihren Höhepunkt in der Nakba von 1948 erreichen sollte…. “Es gibt keinen Platz für uns bei unseren Nachbarn. Der einzige Weg ist, sie [die palästinensischen Araber] mit der Wurzel abzuschneiden und auszurotten… 1938 verkündete David Ben-Gurion in einer Rede..: “Nachdem wir eine starke Kraft geworden sind … werden wir die Teilung abschaffen und uns auf ganz Palästina ausdehnen … Der Staat wird die Ordnung aufrechterhalten müssen – nicht durch Predigten, sondern mit Maschinengewehren.”…. Plan D, das war der endgültige Masterplan für die ethnische Säuberung Palästinas: “Die Befehle enthielten eine detaillierte Beschreibung der Methoden, mit denen die Menschen gewaltsam vertrieben werden sollten: Einschüchterung im großen Stil, Belagerung und Bombardierung von Dörfern und Bevölkerungszentren, Inbrandsetzen von Häusern, Eigentum und Gütern, Vertreibung der Bewohner, Abriss von Häusern und schließlich das Verlegen von Minen in den Trümmern, um die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu verhindern…” Am Ende war mehr als die Hälfte der einheimischen Bevölkerung Palästinas, über 750.000 Menschen, entwurzelt worden; 531 Dörfer waren zerstört worden… und schätzungsweise 10-15.000 Palästinenser waren tot…. ….Die rassistische Sprache, mit der Israels Führer die massenhafte Ausrottung der Palästinenser rechtfertigen, bleibt indessen unverändert: “Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir werden entsprechend handeln”, spuckt der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant; “Dies ist ein Kampf, nicht nur Israels gegen diese Barbaren“, intoniert Premierminister Benjamin Netanjahu, “es ist ein Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei.” Und “Es gibt keine Palästinenser, weil es kein palästinensisches Volk gibt“, erklärt Finanzminister Bezalel Smotrich. “Es ist verlockend, die Wiederbelebung des Transfers … als das wilde Geschwätz von Rechtsextremisten abzutun”, schreibt Nur-eldeen Masalha. “Eine solche Ablehnung ist jedoch gefährlich, und es ist gut, daran erinnert zu werden, dass das Konzept des Transfers im Herzen des Mainstream-Zionismus liegt. Israels Architekt der ethnischen Säuberung, Stefan Moore, Consortium News

Eine aufmerksame Lektüre von Moores Artikel sollte den Leser davon überzeugen, dass die derzeitige Aufregung über den 7. Oktober nur ein Vorwand ist, um das wahre Motiv für den Krieg zu verschleiern, nämlich Israels Entschlossenheit, das gesamte Land zwischen dem Fluss und dem Meer zu kontrollieren, um einen demographisch lebensfähigen jüdischen Staat mit einer klaren jüdischen Mehrheit zu errichten. Das ist das Hauptziel des zionistischen Projekts, und das schon seit mehr als einem Jahrhundert. Das letzte verbleibende Hindernis auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Ziels sind die fast zwei Millionen Palästinenser, die lieber sterben würden, als ihr Heimatland aufzugeben.

Wir wünschen ihnen Erfolg.