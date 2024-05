Studie zeigt, dass Vitamin D vielversprechend ist, um biologische Mechanismen des Alterns zu bekämpfen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Vitamin D kann dazu beitragen, viele der 12 Merkmale des Alterns zu modulieren, was bei älteren Erwachsenen von entscheidender Bedeutung ist, die weniger Vitamin D bilden, weniger Vitamin D aus der Nahrung, aus Nahrungsergänzungsmitteln und aus der Sonne aktivieren und mehr Vitamin D als wirksame Strategie zur Verlangsamung des Alterns und zum Schutz der Gesundheit benötigen

Jedes der 12 Merkmale des Alterns kann unabhängig voneinander diskutiert werden, aber die meisten wirken synergetisch mit einem oder mehreren anderen Merkmalen. Ein optimaler Vitamin-D-Spiegel kann die genomische Instabilität verbessern, epigenetische Veränderungen im Zusammenhang mit Krankheiten verringern, die mitochondriale Funktion verbessern, die zelluläre Seneszenz verringern und die Darmdysbiose verbessern

Die Messung der DNA-Methylierung ist ein genaueres Maß für die biologische Gesundheit als die Telomerlänge und wird durch eine Vitamin-D-Optimierung positiv beeinflusst

Konsequentes Sonnenbaden ist die beste Möglichkeit, einen unzureichenden Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen. In nördlichen Klimazonen kann dies schwierig sein, so dass Sie eine Nah-Infrarot-Lichttherapie oder eine orale Vitamin-D3-Supplementierung in Betracht ziehen können

In einem 2024 in der Zeitschrift Nutrients veröffentlichten Artikel fassen italienische Wissenschaftler den derzeitigen Wissensstand darüber zusammen, wie Vitamin D einige der Merkmale des Alterns beeinflussen könnte. Vitamin D, auch Calciferol genannt, ist in einigen Lebensmitteln enthalten. Der größte Teil wird jedoch vom Körper selbst gebildet, nachdem er dem Sonnenlicht ausgesetzt war.

In der Anfangsphase muss das Vitamin D, das Sie über Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel oder Sonneneinstrahlung aufnehmen, zwei Veränderungen durchlaufen, um aktiviert und genutzt zu werden. Die erste findet in der Leber statt, wo Vitamin D in 25-Hydroxyvitamin D umgewandelt wird, die zweite in der Niere, wo es 1,25-Dihydroxyvitamin D, auch Calcitriol genannt, bildet.

Die Bedeutung des Alterns und des Vitamin-D-Mangels

Lange vor der COVID-19-Pandemie machten sich Forscher Gedanken über den Vitamin-D-Mangel. Laut einer Studie aus dem Jahr 2011, die sich auf Daten der National Health and Nutrition Examination Survey 2005 bis 2006 stützt, wiesen 41,6 % der Allgemeinbevölkerung mangelhafte Serumkonzentrationen auf, die als 20 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) oder weniger definiert sind. Die höchste Mangelrate wurde bei Schwarzen mit 82,1 % und bei Hispanoamerikanern mit 69,2 % festgestellt.

Unter Verwendung von Daten aus den Jahren 1998 bis 2005 wurde in einem Papier aus dem Jahr 2021 berichtet, dass die Prävalenz des Vitamin-D-Mangels zwischen 40 % und 100 % liegen kann und dass die Behebung dieses Mangels eine kosteneffiziente Intervention” darstellen würde. Und trotz gegenteiliger Beweise raten Mainstream-Medien wie die New York Times ihren Lesern, “diesen Sommer absolut keine Sonne zu bekommen“.

Die American Academy of Dermatology Association empfiehlt außerdem, jedes Stückchen Haut, das nicht von Kleidung bedeckt ist, mit Sonnenschutzmittel zu behandeln, wenn man sich im Freien aufhält. Bei der folgenden Erörterung der Frage, wie Vitamin D einige der Alterserscheinungen abmildern kann, ist es wichtig zu wissen, dass die Produktion der aktiven Form von Vitamin D im Alter aufgrund der altersbedingten Abnahme der Nierenfunktion in der Regel um 50 % abnimmt.

Die Ergebnisse der 5. internationalen Konferenz “Controversies in Vitamin D”, die im September 2021 stattfand, waren eine Konsenserklärung von Ärzten zur Vitamin-D-Supplementierung bei älteren Menschen. Die Wissenschaftler waren sich einig: “Von den drei möglichen Strategien zur Herstellung einer ausreichenden Vitamin-D-Versorgung – Sonneneinstrahlung, Nahrungsergänzung und Supplementierung – scheint die letztere die wirksamste und praktischste in der alternden Bevölkerung zu sein.”

Welche Prozesse tragen zur Alterung bei?

Der Alterungsprozess ist durch einen Rückgang der Organfunktionen und die Entwicklung altersbedingter Krankheiten gekennzeichnet. Die Forscher der aktuellen Studie stellten fest, dass das Altern ein multifaktorieller Prozess ist, der durch 12 Merkmale gekennzeichnet ist:

Genomische Instabilität – Erhöhte Mutationshäufigkeit im Genom

– Erhöhte Mutationshäufigkeit im Genom Telomerverschleiß – Verkürzung der Telomere führt zu Zellalterung und Dysfunktion

– Verkürzung der Telomere führt zu Zellalterung und Dysfunktion Epigenetische Veränderungen – Veränderungen der Genexpression ohne DNA-Veränderung

– Veränderungen der Genexpression ohne DNA-Veränderung Verlust der Proteostase – Störung der dynamischen Regulierung von Proteinen

– Störung der dynamischen Regulierung von Proteinen Deaktivierte Makroautophagie – Beeinträchtigter Prozess des Recyclings zellulärer Komponenten

– Beeinträchtigter Prozess des Recyclings zellulärer Komponenten Gestörtes Nährstoffsensing – Störung der zellulären Reaktion auf Nährstoffe, die den Stoffwechsel beeinträchtigen

– Störung der zellulären Reaktion auf Nährstoffe, die den Stoffwechsel beeinträchtigen Mitochondriale Dysfunktion – Beeinträchtigte Energieproduktion und erhöhter oxidativer Stress

– Beeinträchtigte Energieproduktion und erhöhter oxidativer Stress Zelluläre Seneszenz – Beendigung der Zellteilung

– Beendigung der Zellteilung Stammzellenerschöpfung – Erschöpfung der Stammzellen, was die Gewebereparatur und -regeneration beeinträchtigt

– Erschöpfung der Stammzellen, was die Gewebereparatur und -regeneration beeinträchtigt Veränderte interzelluläre Kommunikation – gestörte Signalübertragung, die zu Entzündungen und Gewebedysfunktion führt

– gestörte Signalübertragung, die zu Entzündungen und Gewebedysfunktion führt Chronische Entzündung – Anhaltende, niedriggradige Entzündung, die Gewebeschäden auslöst

– Anhaltende, niedriggradige Entzündung, die Gewebeschäden auslöst Dysbiose – Unausgewogene mikrobielle Gemeinschaften, die Gesundheit und Krankheit beeinträchtigen

In den vorgestellten Forschungsarbeiten wurde festgestellt, dass diese Erscheinungen zwar unabhängig voneinander diskutiert werden können, aber nicht als eine einzige Ursache wirken, sondern in hohem Maße miteinander verknüpft sind. Entweder unabhängig voneinander oder synergetisch führen sie zu molekularen und zellulären Schäden. Durch das Verständnis der Zusammenhänge hoffen die Forscher, Maßnahmen zu finden, die diese Prozesse abmildern könnten.

Vitamin D hat einen bedeutenden Einfluss auf die Struktur und Funktion des Bewegungsapparats, und in anderen Studien wurde festgestellt, dass es auch in zahlreichen anderen Organen und Systemen eine Rolle spielt, darunter in Endothelzellen, Kardiomyozyten, neuralen Stammzellen, Neuronen, Osteoblasten, Monozyten, Makrophagen und Epithelzellen sowie Adipozyten. Diese Wirkungen lassen vermuten, dass Vitamin D einige pathologische Veränderungen im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess abschwächen kann.

Wie ein optimaler Vitamin-D-Spiegel die Zeichen des Alterns bekämpfen kann

Frühere Forschungen haben gezeigt, welche Auswirkungen Vitamin D auf alternde Erwachsene hat. Dabei wurde festgestellt, dass bei älteren Menschen das Risiko eines suboptimalen Vitamin-D-Spiegels aufgrund einer verminderten Synthese und Aufnahme besteht. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel wird mit Alterserscheinungen wie Depressionen, Herzerkrankungen, Krebs und kognitivem Abbau in Verbindung gebracht.

In einer im International Journal of Molecular Sciences veröffentlichten Studie wird das Altern als physiologische Progression biomolekularer Schäden und der Anhäufung defekter zellulärer Komponenten beschrieben, die den Prozess auslösen und verstärken und zu einer Schwächung der Ganzkörperfunktionen führen. In der Übersichtsarbeit werden die biomolekularen Stoffwechselwege, die die Grundlage für Immunoseneszenz und Entzündungsprozesse bilden, als Biotarget von Vitamin D identifiziert.

Sie weisen darauf hin, dass die Forschung zwar Fortschritte gemacht hat, es aber immer noch Einschränkungen bei der Umsetzung dieses Wissens in die klinische Praxis gibt. Die Forscher haben in der vorgestellten Studie die Veränderungen identifiziert, die eine Vitamin-D-Supplementierung bei den wichtigsten Merkmalen des Alterns bewirkt, und diese Beschreibungen aus früheren Studien detailliert.

So wurde beispielsweise das Potenzial zur Modulation der genomischen Instabilität bei Typ-2-Diabetes untersucht, wobei festgestellt wurde, dass eine Vitamin-D-Supplementierung zu einem Rückgang von Stickstoffmonoxid und einem Anstieg von reduziertem Glutathion führt, was die oxidativen Prozesse insgesamt verringert.

Es wurde eine positive Korrelation zwischen der Telomerlänge und dem Serumspiegel von 25(OH)D festgestellt, was einem Unterschied von fünf Jahren bei der telomeren Alterung entsprach. Eine Analyse älterer Erwachsener ergab einen positiven Zusammenhang zu Beginn der Studie, aber eine uneinheitliche Beziehung bei späteren Messungen. Weitere Studien ergaben keinen kausalen Effekt. Eine Supplementierung erhöhte die Telomeraseaktivität, was die Theorie stützt, dass Vitamin D das Wohlbefinden der Telomere positiv beeinflusst.

Epigenetische Veränderungen werden mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht, deren kumulative Auswirkungen stark mit dem chronologischen Alter korrelieren. In einer Studie mit schwangeren Frauen wurde eine Vitamin-D-Supplementierung mit der Knochenmasse des Kindes in Verbindung gebracht und hatte Auswirkungen auf die Entwicklung von Lunge, Stoffwechsel und Nervensystem.

Darüber hinaus fanden die Forscher in früheren Studien Hinweise darauf, dass Vitamin D die Funktion der Mitochondrien erheblich beeinflusst, u. a. durch die Verringerung von oxidativem Stress, die Abschwächung von Schäden bei neurodegenerativen und Herzerkrankungen und die Verbesserung der Muskel- und Lungenfunktion.

In der Studie wurde auch untersucht, wie sich eine Vitamin-D-Supplementierung auf die Verringerung der zellulären Seneszenz und des seneszenzassoziierten sekretorischen Phänotyps (SASP) auswirken könnte. SASP ist ein Phänomen, bei dem seneszente Zellen nicht absterben, sondern beginnen, entzündliche Zytokine, Proteasen und andere Moleküle in die Umgebung abzusondern.

Dies kann das Verhalten von Zellen in der Umgebung beeinflussen und zu einer Vielzahl von physiologischen und pathologischen Prozessen beitragen. Die Daten haben gezeigt, dass eine Vitamin-D-Supplementierung vielversprechend ist, um diese Auswirkungen zu verringern. Die Forscher fanden auch Daten, die zeigten, dass Vitamin D der Dysbiose bei Personen mit HIV-1-Infektion entgegenwirkt.

Biologische Alterung und DNA-Methylierung

Wie die Forscher in der vorgestellten Studie feststellten, stehen die Merkmale des Alterns in enger Verbindung zueinander und tragen zu den Auswirkungen anderer Faktoren bei bzw. verschlimmern diese. Eine dieser Auswirkungen ist die mitochondriale Dysfunktion und ein Anstieg reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), die durch DNA-Methylierung epigenetische Veränderungen hervorrufen.

In meinem Interview mit Ryan Smith, dem Gründer von TruDiagnostic, einem kommerziellen Testsystem, das Ihr biologisches Alter testet, sprach er über die Idee der DNA-Methylierung. Jede Zelle in Ihrem Körper hat dieselbe DNA, die sie jedoch auf unterschiedliche Weise ausdrückt. Dieser Ausdruck wird zum Teil epigenetisch reguliert. Bei der Differenzierung verändern die Zellen ihre epigenetische Expression, um die Gene zu regulieren, die ein- und ausgeschaltet werden.

Die DNA-Methylierung bringt die Gentranskription zum Schweigen. Am Anfang eines DNA-Strangs befindet sich eine Promotorstelle, und die Methylierung wird an diesen Stellen gemessen. Das Ausmaß der Methylierung korreliert mit dem Grad der tatsächlichen Expression der DNA. In der Vergangenheit wurde die Telomerlänge zur Messung der biologischen Alterung herangezogen. Smith und ich sind uns jedoch einig, dass epigenetische Uhren weit überlegen sind.

Die erste risikoarme Strategie, die Smith empfiehlt, um Ihr biologisches Alter zu senken, ist die Optimierung von Vitamin D. Idealerweise sollten Sie einen Blutspiegel von 60 ng/ml bis 80 ng/ml aufrechterhalten. In dem Interview zitierte Smith eine Interventionsstudie, in der übergewichtige Personen ihr biologisches Alter um durchschnittlich 1,85 Jahre verringerten, indem sie 16 Wochen lang täglich 4.000 internationale Einheiten (IE) orales Vitamin D einnahmen.

An dieser Kurzzeitstudie nahmen 51 Personen teil. Nach Bereinigung mehrerer Kovariaten waren die Serumkonzentrationen von 25(OH)D signifikant mit einer Verringerung des Horvath ∆Age, auch Delta-Alter genannt, verbunden. Die epigenetische Horvath-Uhr ist ein Biomarker, der die Methylierung bestimmter DNA-Stellen misst, um das biologische Alter zu schätzen.

Nahrungsergänzung ist in nördlichen Klimazonen akzeptabel, aber Sonnenschein ist besser

Wie in der vorgestellten Studie erwähnt:

“Wenn man bedenkt, wie sehr VitD mit verschiedenen chronischen Entzündungskrankheiten zusammenhängt und wie negativ sich eine niedriggradige chronische Entzündung auf die allgemeine Gesundheit auswirkt, sollte eine ausreichende VitD-Speicherung eine Priorität sein”.

Der ideale Weg zur Optimierung des Vitamin-D-Spiegels ist die regelmäßige Sonneneinstrahlung auf nackter Haut. Mit der Sonneneinstrahlung sind auch gesundheitliche Vorteile verbunden, die weit über die Vitamin-D-Produktion hinausgehen. Ich empfehle Ihnen dringend, den Artikel “Vorteile der Sonne auf der nackten Haut” zu lesen, in dem ich viele dieser Vorteile ausführlich beschreibe.

Sonnenlicht kann sich zum Beispiel positiv auf Ihr Mikrobiom, Ihre Mitochondrien und die Melatoninproduktion auswirken. Je nachdem, wo Sie leben, können Sie jedoch nur drei bis vier Monate im Jahr in die Sonne gehen.

Wenn Sie nicht nach draußen gehen können, ist die Therapie mit rotem und nahinfrarotem Licht, die einige der Vorteile des natürlichen Sonnenlichts imitieren kann, die nächstbeste Wahl. In meinem Interview mit Ari Whitten, dem Autor von “The Ultimate Guide to Red Light Therapy” (Der ultimative Leitfaden zur Rotlichttherapie), erörtern wir, wie Rotlicht und Nahinfrarotlicht den Körper ernähren.

Photorezeptoren in den Mitochondrien fangen Photonen von rotem und nahinfrarotem Licht ein, um effizienter Energie zu produzieren. Die Lichttherapie könnte auch dazu beitragen, die Genexpression zu modulieren, eines der Kennzeichen der Alterung.

Wie Ari erklärt, besteht eine der größten Herausforderungen bei der Sonnenexposition darin, dass man sich nur selten der Sonne aussetzt, was in der Regel problematischer ist als der regelmäßige Aufenthalt im Freien. Wenn Sie sich nur gelegentlich der Sonne aussetzen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich verbrennen und Ihre Haut schädigen. Wenn Sie sich jedoch regelmäßig der Sonne aussetzen, verringert sich das Risiko und Ihre angeborenen adaptiven Systeme werden aktiviert, die ausdrücklich dazu bestimmt sind, DNA-Schäden durch UV-Licht zu verhindern.

Bevor Sie sich daran machen, eine Rotlicht- oder Nahinfrarotlicht-Therapiebox für zu Hause zu bauen, sollten Sie sich das Interview ansehen und über “Die Vorteile der Rotlicht- und Nahinfrarotlicht-Therapie” lesen. In dem Interview sprechen wir über den Trugschluss, dass mehr besser ist. Das ist eine gefährliche Annahme, denn man kann die Wirkung der Lichttherapie auch übertreiben.

Wenn Sie sich nicht ausreichend der Sonne aussetzen können und keinen Zugang zu einer Rotlicht- oder Nah-Infrarot-Licht-Sauna haben, sollten Sie die Einnahme eines oralen Vitamin-D3-Präparats in Betracht ziehen. In “Magnesium und K2 optimieren Ihre Vitamin-D-Ergänzung” gehe ich auf die Ergänzungsmittel ein, die zusammen eingenommen werden können, um die Vitamin-D-Aufnahme und -Aktivierung im Körper zu steigern.

Es ist bekannt, dass ein langfristiger Mangel zu Gesundheitsproblemen wie Rachitis, Herzkrankheiten und Autoimmunkrankheiten beiträgt, aber auch ein Mangel kann zu Depressionen, langsamer Wundheilung, Muskelschwäche, Müdigkeit und eingeschränkter Wahrnehmung führen. Der oben verlinkte Artikel enthält klare Leitlinien zur Bestimmung Ihres Vitamin-D-Spiegels und der ungefähren Dosierung, mit der Sie den optimalen Bereich von 60 ng/ml bis 80 ng/ml erreichen können.

