Philanthropische“ Investitionen in die Pharmaindustrie überschneiden sich mit wissenschaftlicher Forschung

Ein immer deutlicheres Merkmal der Covid-19-Pandemie ist, dass die Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens nicht nur von Regierungen und multilateralen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation vorangetrieben wird, sondern auch von einer Reihe von öffentlich-privaten Partnerschaften, an denen pharmazeutische Unternehmen und private Stiftungen beteiligt sind.

Eine der prominentesten Stimmen ist die des Wellcome Trust, einem der weltweit führenden Geldgeber für die Gesundheitsforschung, zu dessen umfangreichen karitativen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Pandemie auch die Co-Leitung eines WHO-Programms zur Unterstützung neuer Therapien für Covid-19 gehört. Das Covid-19 Access to Tools Accelerator (ACT)-Projekt hofft, Milliarden von Dollar aufzubringen und im nächsten Jahr Hunderte von Millionen an Behandlungen zu liefern, darunter Dexamethason und eine Reihe von monoklonalen Antikörpern.

Gleichzeitig hat Wellcome nach Angaben des British Medical Journal selbst Investitionen in Unternehmen, die dieselben Behandlungen herstellen. Aus den Finanzberichten von Ende 2020 geht hervor, dass Wellcome mit 275 Millionen Pfund (318 Millionen Euro) an Novartis beteiligt ist, das Dexamethason herstellt und an anderen Therapien forscht. Und das Roche, an dem Wellcome mit 252 Millionen Pfund beteiligt ist, hilft bei der Herstellung monoklonaler Antikörper mit Regeneron. Sowohl Roche als auch Novartis sagen, dass sie mit den Verantwortlichen des ACT Accelerator-Projekts der WHO Gespräche über ihre eigenen therapeutischen Medikamente geführt haben.

Die finanziellen Interessen von Wellcome wurden auf der Website des Konsortiums und in den behördlichen Finanzberichten offengelegt, scheinen aber nicht als finanzielle Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Wellcomes Arbeit an Covid-19 offengelegt worden zu sein, obwohl sie zeigen, dass das Konsortium in einer Position ist, in der es potenziell von der Pandemie profitiert – finanziell gesehen.

Die Enthüllungen über die finanziellen Interessenkonflikte des Wellcome Trust folgen auf Berichte, dass eine andere Wohltätigkeitsorganisation, die Gates Foundation, ebenfalls in der Lage ist, potenziell von ihrer Führungsrolle bei der Pandemiebekämpfung zu profitieren. Eine Untersuchung von The Nation enthüllte, dass Gates mehr als 250 Millionen Dollar (206 Millionen Euro) in Firmen investiert hat, die an der Bekämpfung von Covid-19 arbeiten, und zitierte zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich alarmiert über den übergroßen Einfluss des Milliardärs bei der Bekämpfung der Pandemie äußerten, den sie als Aufwertung der Rolle der pharmazeutischen Industrie sehen.

Dennoch wurden philanthropische Organisationen wie Gates und Wellcome – und sogar pharmazeutische Unternehmen – während der Pandemie in den Medien im Allgemeinen für ihre Bemühungen zur Lösung der öffentlichen Gesundheitskrise gelobt, wobei ihren finanziellen Interessen relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde und ihre Arbeit kaum kontrolliert wurde.

„Was die Pandemie bewirkt, ist, dass der Ruf von Organisationen wie Gates und Wellcome und den Pharmafirmen aufpoliert wird, obwohl ich nicht glaube, dass sie diesen Glanz wirklich verdienen“, sagt Joel Lexchin, emeritierter Professor an der School of Health Policy and Management der York University in Toronto. „Ich denke, sie handeln so, wie sie es immer getan haben, nämlich aus der Sicht der Pharmafirmen, um ihre eigenen finanziellen Interessen zu verfolgen, und aus der Sicht der Stiftungen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen, privat bestimmt, ohne irgendjemandem gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein, außer ihren eigenen Stiftungsräten.“

Interessenkonflikt?

Mohga Kamal-Yanni, eine politische Beraterin von UNAIDS und anderen, die kürzlich ein Papier mitverfasst hat, in dem sie Probleme mit dem Einfluss der Gates Foundation auf die Pandemie anführt, sagt, dass die Investitionen von Wellcome kritische Fragen in Bezug auf Transparenz und Verantwortlichkeit aufwerfen.

„In Bezug auf Covid bedeuten diese beiden Worte viel, denn wir wollen wissen, dass Entscheidungen auf der Grundlage von Beweisen und Wissenschaft getroffen werden“, sagt er. „Wissen wir, mit welchen Unternehmen sie sprechen, wie sie Entscheidungen über die Finanzierung eines bestimmten Unternehmens oder dieses oder jenes Produkts treffen?“

Der Wellcome Trust bestreitet, dass seine Investitionen seine Unabhängigkeit gefährden – oder in Konflikt mit ihr stehen. „Wir sind uns keiner Situation in unseren Geschäften mit … dem ACT-Beschleuniger bewusst, in der ein Konflikt aufgrund unseres Investitionsportfolios entstanden ist oder in der es für Wellcome-Vertreter notwendig gewesen wäre, sich zurückzuziehen“, sagte ein Sprecher, der es ablehnte, sich zu seinen Investitionen in Novartis oder Roche zu äußern. „Wir würden niemals aus einem anderen Grund als dem der öffentlichen Gesundheit Entscheidungen treffen oder Ratschläge zur Pandemiebekämpfung geben.“

Wellcome-Unterstützer beschreiben das hohe Maß an biomedizinischem Fachwissen, das die Wohltätigkeitsorganisation in die Pandemie einbringt, insbesondere durch ihren Direktor Jeremy Farrar, einen berühmten Forscher für Infektionskrankheiten, der eine führende Rolle bei früheren Ebola- und Vogelgrippe-Ausbrüchen gespielt hat.

Kenny Baillie, Leiter einer Forschungsgruppe in der Abteilung für Genetik und Genomik an der Universität von Edinburgh, die Forschungsgelder von Wellcome erhalten hat, sagt, dass die Wohltätigkeitsorganisation auch Anerkennung als „Leuchtturm für Redlichkeit und gute Führung“ verdient.

Er erklärt: „Ich kann sicherlich aus meiner persönlichen Erfahrung im Umgang mit der wissenschaftlichen Seite sprechen, und es hat keinen Versuch gegeben, mich oder irgendeinen anderen Forscher, den ich kenne, zu beeinflussen, nicht die beste Wissenschaft zum Wohle der Menschheit zu betreiben.“ Es ist jedoch noch nicht klar, welche Governance-Strukturen vorhanden sind, um sicherzustellen, dass Wellcomes riesiges Vermögen nicht seine Agenda-setzende Rolle durch die WHO oder seine andere Arbeit zur Pandemie beeinflusst.

Unitaid, das unter anderem das ACT-Accelerator-Projekt der WHO mit leitet, sagt, es habe ein „klares gegenseitiges Verständnis“ mit Wellcome, „dass relevante institutionelle Interessen auf transparente Weise offengelegt werden“. Aber, so Unitaid in einer Erklärung im letzten Dezember, „wir haben keine Erklärungen über Interessenkonflikte erhalten“.

Marc Rodwin, Juraprofessor an der Suffolk University in Boston, Massachusetts, sagt, dass Institutionen mit finanziellen Interessenkonflikten immer noch wertvolle Beiträge zur Reaktion auf die Pandemie leisten können, aber nicht in einer Position der Einflussnahme oder Entscheidungsfindung sein sollten.

„Ich würde nicht nur sagen, dass sie sich von bestimmten Entscheidungen zurückziehen sollten – warum werden sie überhaupt in diese Positionen [der Autorität] gewählt“, fragt er. „Beachten Sie hier den Begriff des epidemiologischen Risikofaktors: Es wird ein Risiko eingeführt, das nicht notwendig ist. Wenn viel Geld auf dem Spiel steht, sollte man keine derartigen finanziellen Interessenkonflikte haben, die diese Entscheidungen beeinflussen können.“

Berater der Regierung

Neben seiner Arbeit bei der WHO beeinflusst Wellcome die Pandemiebekämpfung auch durch Farrars Position in der Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), die auch die britische Regierung zu Covid-19 berät, sowie durch seinen Sitz im Vorstand der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), einer führenden öffentlich-privaten Partnerschaft zur Pandemievorsorge, die mehr als 1 Milliarde Dollar für die Entwicklung des Impfstoffs Covid-19 zugesagt hat.

Er tritt auch häufig als Experte in den Medien auf, unter anderem im BMJ [British Medical Journal], wo er das Potenzial für Covid-19-spezifische Medikamente anführt. Diese Beratungs- und Medienaktivitäten scheinen sich mit dem 28 Milliarden Pfund schweren Stiftungsvermögen von Wellcome zu decken, das mindestens 1,25 Milliarden Pfund in Unternehmen investiert hat, die an Impfstoffen, Therapien und Diagnostika für Covid-19 arbeiten: Roche, Novartis, Abbott, Siemens, Johnson & Johnson und – über seine Beteiligungen an der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway – Merck, AbbVie, Biogen und Teva.

Farrar sitzt im internen Investitionskomitee von Wellcome, das eine umfassende beratende Rolle in Bezug auf das Stiftungsvermögen des Fonds spielt. Wellcome lehnte es ab, sich zur Angemessenheit von Farrars Doppelrolle zu äußern – Hilfe bei der Verwaltung des Geldes des Fonds und seiner philanthropischen Mission – und lehnte mehrere Anfragen nach einem Interview mit Farrar oder anderen Vertretern der Wohltätigkeitsorganisation ab.

Das volle Ausmaß von Wellcome’s Investitionen in Unternehmen, die an Covid-19 arbeiten, ist nicht bekannt, da der Fonds es ebenfalls ablehnte, Details seines Investitionsportfolios offenzulegen, von dem das meiste nur allgemein als in „Hedge-Fonds“, „öffentliche Aktien“, „Private Equity“ oder „Immobilien“ investiert beschrieben wird. Wellcome veröffentlicht auf seiner Website eine Liste von ein paar Dutzend seiner größten individuellen Unternehmensinvestitionen, und das BMJ [British Medical Journal] deckte zusätzliche Informationen über Wellcomes Stiftung durch die finanziellen Einreichungen bei der IRS auf, die es in den Vereinigten Staaten machte.

Basierend auf diesen begrenzten öffentlichen Informationen scheint Wellcome seine Covid-bezogenen Investitionen zu erweitern. So meldete das Unternehmen im letzten Sommer fast zwei Millionen Anteile an Abbott Laboratories, einem wichtigen Lieferanten von Covid-19-Diagnosetests. Aus den behördlichen Unterlagen von Wellcome geht hervor, dass der Wert der 1,95 Millionen Abbott-Aktien von Juli bis Oktober 2020 von 178 Millionen Dollar auf 212 Millionen Dollar gestiegen ist – ein Glücksfall für die gemeinnützige Organisation.

Wellcome meldet für das Jahr 2020 einen Gewinn von 3,3 Milliarden Pfund aus all seinen Investitionen, dreimal mehr Geld, als die Wohltätigkeitsorganisation an Wohltätigkeit verschenkt.

Einfluss des Investors

Die Rolle von Wellcome auf den Finanzmärkten hat sich während der Pandemie auf andere überraschende Weise manifestiert. Das Wall Street Journal hat berichtet, dass Wellcome bereits im Januar 2020 Telefonkonferenzen mit privaten Investmentfirmen abhielt, in denen Farrar die Geldmanager vor der Ernsthaftigkeit von Covid-19 warnte. Die Anrufe veranlassten die Investoren, ihre Portfolios umzuschichten, entweder um Verluste zu minimieren oder um finanzielle Gewinne zu erzielen, berichtete die Zeitung.

Die Treuhandgesellschaft lehnte es ab, Abschriften von Farrars Telefonkonferenzen mit externen Investoren zur Verfügung zu stellen, erklärte aber, dass er den Investoren die gleichen Warnungen über Covid gab, die er in den Medien und anderswo anbot.

Zwei der Investmentfirmen, die an den Gesprächen mit Farrar beteiligt waren – Sequoia und Blackstone – haben in den letzten Jahren Dividenden an Wellcome gezahlt, wie die jüngsten US-Steuererklärungen der Wohltätigkeitsorganisation zeigen. Wellcome lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob es zu dem Zeitpunkt, als es Farrars Anrufe arrangierte, Geld in diese Unternehmen investiert hatte.

Die Ethik der Investitionsaktivitäten von Wellcome ist in den letzten Jahren mehrfach in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, unter anderem durch eine öffentliche Kampagne, die von der Zeitung Guardian im Jahr 2015 organisiert wurde, um Wellcome und die Gates Foundation unter Druck zu setzen, sich von fossilen Brennstoffen zu trennen. Zehntausende von Menschen unterzeichneten eine Petition der Kampagne, in der argumentiert wurde, dass die Investitionen von Wellcome und Gates in fossile Brennstoffe im Widerspruch zu ihrer Arbeit zur Unterstützung des „menschlichen Fortschritts und der Gleichheit“ stehen.

In einem Antwortschreiben wies Farrar das Divestment als Strategie zurück und sagte, Wellcome nutze seine Position als Investor, um die Unternehmen für fossile Brennstoffe zu besserem Verhalten zu bewegen. Ein ehemaliger Wellcome-Mitarbeiter sagte, dass die Investitionen des Trusts in fossile Brennstoffe zu einer Quelle großer Kontroversen unter den Mitarbeitern wurden, die die Investitionsstrategie der Wohltätigkeitsorganisation in Frage stellten.

Im Jahr 2018 berichtete das Wissenschaftsmagazin Science, dass Wellcome fast 1 Milliarde Dollar an Übersee-Investitionen hatte, einschließlich eines Energiefonds auf den Kaimaninseln, der an einem Unternehmen beteiligt war, das hochgradig umweltschädliche Schiffstreibstoffe verkauft. Science zitierte Ökonomen, die die Offshore-Investitionen von Wellcome und anderen Wohltätigkeitsorganisationen in Steuerparadiesen wie den Kaimaninseln scharf kritisieren und anklagen, dass sie das Verhalten der Steuervermeidung institutionalisieren und normalisieren, was die Einkommensungleichheit verschlimmert.

Steuerung des öffentlichen und privaten Sektors

Während der gesamten Pandemie waren viele öffentliche und private Akteure in vielen Ländern von Vorwürfen finanzieller Interessenkonflikte umgeben. In Großbritannien machte der wissenschaftliche Chefberater der Regierung, Patrick Vallance, Schlagzeilen, als sich herausstellte, dass er finanzielle Verbindungen zum Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline hat. Regierungsquellen haben Vallance gegen die Vorwürfe des Fehlverhaltens verteidigt.

In den USA wurde gegen vier Mitglieder des Kongresses wegen Aktienhandels auf der Grundlage nicht öffentlicher Informationen ermittelt, zu denen sie aufgrund ihrer politischen Positionen Zugang hatten. Alle wurden während der Ermittlungen freigesprochen, berichtete die New York Times.

Letztes Jahr berichtete das BMJ [British Medical Journal], dass die britische Emergency Situations Scientific Advisory Group es versäumt hatte, konkurrierende Interessen im Zusammenhang mit Covid-19 öffentlich offenzulegen, woraufhin diese zur öffentlichen Überprüfung freigegeben wurden.

Trotz der enormen Rolle, die private Wohltätigkeitsorganisationen bei der Pandemiebekämpfung gespielt haben, wurden ihre finanziellen Interessen nur wenig untersucht, wahrscheinlich weil Stiftungen nicht denselben Aufsichtsmechanismen unterliegen wie öffentliche Einrichtungen.

Linsey McGoey, Professorin für Soziologie an der University of Essex, die viel über Verantwortlichkeit in der Philanthropie geschrieben hat, betrachtet die pharmazeutischen Investitionen von Wellcome und Gates im Zusammenhang mit ihrer Unterstützung der vorherrschenden Marktmechanismen, die die moderne Medizin antreiben, was dazu geführt hat, dass reiche Nationen vorrangigen Zugang zu Covid-19-Medikamenten haben. Viele Interessengruppen stellen dieses Wirtschaftsmodell während der Pandemie in Frage, merkt McGoey an, einschließlich des Drucks auf die Welthandelsorganisation, die Beschränkungen des geistigen Eigentums für Impfstoffe und therapeutische Produkte zu lockern.

Ihr zufolge „scheinen sie sich ganz einem karitativen Modell verschrieben zu haben, das im Widerspruch zu dem Ansatz der Gesundheits- und Impfgerechtigkeit steht, den die meisten Aktivisten und politischen Entscheidungsträger im Süden fordern. Diese Stiftungen halten den falschen ideologischen Eindruck aufrecht, dass sie das Problem lösen, obwohl sie es nicht tun. Und sie verschärfen es vielleicht noch, indem sie diesen ideologischen Eindruck von der Rettung des Privatsektors aufrechterhalten.