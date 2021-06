Können COVID-19-Impfstoffe Ihren Körper Magnetisieren?

lewrockwell.com: Sie haben dieses fragwürdige Phänomen online gesehen. Geimpfte Menschen legen einen metallischen Gegenstand wie einen Schlüssel oder einen Löffel auf die seitliche Seite ihrer Schulter, wo ihr COVID-19-Impfstoff injiziert wurde, und der Gegenstand bleibt wie durch magnetische Anziehung haften. Ein führender Anti-Impfarzt behauptet sogar, dass COVID-19-Impfstoffe „Menschen magnetisieren“ und wurde in Nachrichtenberichten der Lächerlichkeit preisgegeben.

Die Impfstoffindustrie und Ärztegruppen bestreiten rundheraus, dass in irgendeinem der für den Notfalleinsatz zugelassenen COVID-19-Impfstoffe metallische Bestandteile enthalten sind. Zwar werden in keinem Bestandteil irgendeines Impfstoffs oder seiner Hilfsstoffe (inaktive Inhaltsstoffe in Spuren) Metalle auf den Beipackzetteln der Produkte aufgeführt, aber sicherlich finden sich in fast allen Arzneimitteln, einschließlich Impfstoffen, Spuren von Metallen unterhalb der zulässigen Werte.

Aber dennoch gibt es diese überzeugenden Video-Postings im Internet von Menschen, die Magnetismus über dem Deltamuskel in ihrer Schulter demonstrieren, wo eine Nadel zur Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs eingeführt wurde.

Dies zog so viel Internetverkehr nach sich, dass die Centers For Disease Control eine öffentliche Erklärung abgaben, dass Impfstoffe niemanden magnetisch machen.

Natürlich sind die Nachrichtenmedien schnell dabei, Leute zu dämonisieren, die dies behaupten, und lieben es, zu zeigen, dass es scheitert, wenn Leute versuchen, es zu demonstrieren und zum Narren zu machen.

Aber woher weiß man in der heutigen Zeit der Fake News, dass die Person, die dies nicht demonstrieren kann, kein Schauspieler ist und dass dieser Fehlschlag ein abgekartetes Spiel war?

Ein alter Magiertrick

Was unerklärt bleibt, ist, dass es sich um einen alten Zauberertrick handelt. Ein glatter Gegenstand, der gegen eine sehr glatte Haut gelegt wird, verbindet sich durch ein Phänomen namens Van-der-Waals-Kräfte. Dieser menschliche Magnetismus wird online erklärt, und sogar Plastik, solange es glatt ist, haftet an der Haut in einer scheinbaren Missachtung der Schwerkraft.

Plötzlich war da etwas Wahres dran

Ich war schon bereit, diese Geschichte zu verwerfen, als ich mit etwas mehr Spürsinn einen Bericht fand, der 2017 in The Pharmaceutical Journal über Metallverunreinigungen in Impfstoffen veröffentlicht wurde. Die Autoren des Berichts sagten, dass das Metall dort nicht sein sollte. In der Tat waren die Forscher verblüfft über die unbeabsichtigte Existenz von Metallen in Impfstoffen.

Edelstahl, Eisen, Wolfram, Blei, Aluminium und andere Schwermetalle wurden in Impfstoffen gefunden, so der ursprüngliche Forschungsbericht, der im International Journal of Vaccine & Vaccinations veröffentlicht wurde.

Dieser Bericht stellte fest, dass diese Partikel (Sie müssen das einfach lesen):

„…können Wirkungen hervorrufen, die sich entweder unmittelbar nach der

Injektionszeitpunkt oder nach einer gewissen Zeit nach der Verabreichung….. Nach der Injektion können diese Mikropartikel, Nanopartikel und Aggregate an der Injektionsstelle verbleiben und Schwellungen und Granulome (Entzündungen, häufig in der Lunge) bilden …. Sie können aber auch durch den Blutkreislauf transportiert werden und entziehen sich so jedem Versuch, ihren endgültigen Bestimmungsort zu erraten. Wir glauben, dass sie in vielen Fällen im ganzen Körper verteilt werden, ohne eine sichtbare Reaktion hervorzurufen, aber es ist auch wahrscheinlich, dass sie unter bestimmten Umständen irgendein Organ, keines ausgeschlossen und einschließlich der Mikrobiota (Darmbakterien), in einer angemessenen Menge erreichen…. Impfstoffe enthalten Komponenten, die selbst die Ursache für unerwünschte Wirkungen sein könnten…Angesichts der Kontaminationen, die wir in allen Proben von Impfstoffen für den menschlichen Gebrauch beobachtet haben, sind unerwünschte Wirkungen nach der Injektion dieser Impfstoffe möglich und glaubwürdig…. Partikel dieser Größe, die oft in Impfstoffen beobachtet werden, können in Zellkerne eindringen und mit der DNA interagieren! (Ausrufezeichen von mir).

Uh, oh!

Whoa! Moment mal, was hatte ich da aufgedeckt? Dieser Bericht stammt vom renommierten Nationalen Forschungsrat von Italien. Was die Impfgegner sagen, hat mehr als einen Klang der Wahrheit.

Nano

Was mir an diesem Bericht auffiel, war, dass es um „Nano-Kontamination“ ging.

Nano ist eine Vorsilbe, die vom griechischen Wort für „Zwerg“ abgeleitet ist. Ein Nanometer ist 10-9 Meter oder etwa 3 Atome lang, was sehr schwer zu begreifen ist. Die Öffentlichkeit erhält gemischte Botschaften über Partikel in Nanogröße.

Das deckt sich mit einem anderen Bericht, den ich bei meiner Recherche gefunden hatte: „Future Coronavirus Vaccines May Harness Nanoparticles.“ Es ging um einen „Prototyp eines COVID-19-Impfstoffs auf Nanopartikelbasis, von dem die Forscher glauben, dass er nicht nur billig, sicher und wirksam ist, sondern auch bei Raumtemperatur stabil bleibt.“

Die COVID-19-RNA-Impfstoffe, die derzeit experimentell eingesetzt werden, sind so zerbrechlich, dass sie bei -70ºC gelagert werden müssen. Von akutem Interesse ist das beschriebene Nanopartikel, das aus einem eisenhaltigen Protein namens Ferritin besteht, einem Protein, das Eisen im menschlichen Körper speichert.

In dem Bericht, der vom 13. Januar 2021 datiert ist, heißt es weiter „Nach einer einzigen Dosis (bei Labortieren) waren die Antikörperspiegel etwa doppelt so hoch wie die durchschnittlichen Werte, die im Blut von Patienten gefunden wurden, die sich gerade von COVID-19 erholt hatten.“

Testen auf Schwermetalle

Die pharmazeutische Industrie hat sich von Zeit zu Zeit mit dem Problem der Schwermetallverunreinigung auseinandergesetzt. Es gibt veröffentlichte Werte von Metallen, die in verschreibungspflichtigen Medikamenten toleriert werden. Es gibt keine Möglichkeit, ein Produkt herzustellen, das aufgrund der bei der Herstellung verwendeten metallischen Ausrüstung völlig frei von potenziell toxischen Metallen ist, ganz zu schweigen davon, dass einige Medikamente wie z. B. Insulin teilweise aus Metall (Zink) bestehen. Einige Medikamente bestehen aus Metallen, wie Platinverbindungen zur Behandlung von Krebs.

Die zulässigen Werte dieser Metalle, in Teilen pro Million, wurden festgelegt. Ein Test auf Schwermetalle (definiert durch ihr Atomgewicht) wird Teil der Good Manufacturing Practices.

Aber was ich meine, ist ein großer Sprung in der Technologie, nicht Metalle als Artefakt, sondern um Metalle sowohl therapeutisch als auch absichtlich ruchlos zu verwenden.

Neue Industrie: Metallische Nanopartikel

Eine völlig neue Industrie ist im Entstehen – die metallischen Nanopartikel. Ein Bericht über Größe, Anteil, Wachstum und Trends dieser Industrie ist bereits im Umlauf.

In einigen Berichten ist nicht nur von metallischen Molekülen in Nanogröße die Rede, sondern von „magnetischen Nanopartikeln“, die in diesem Bericht allerdings nur zur diagnostischen Analyse von Testproben und nicht als Impfstoffe eingesetzt werden.

In dem Bericht heißt es weiter, dass diese metallischen Nanopartikel möglicherweise dazu verwendet werden könnten, das Eindringen des Virus in die Zellen zu blockieren und eine Immunantwort zu provozieren. Klingt wie eine Art Impfstoff.

Nanotech in der Entwicklung

In einem weiteren Bericht mit dem Titel „Is Nanotechnology Helping in the Fight Against COVID-19?“, der am 10. November 2020 in Frontiers in Nanotechnology veröffentlicht wurde, sprechen die Forscher von „magnetischen Nanopartikeln“ als „Biosensing-Geräte“ und als „digitale Chips.“ OMG! Nein!

Kritiker, die behaupten, die Pharmafirmen würden „Antennen“ und „DNA-verändernde“ Geräte in die aktuellen COVID-19-Impfstoffe implantieren, sind nicht allzu weit von dem entfernt, was auf dem Reißbrett steht.

All dies wirft eine Frage auf: Fügen Impfstoffhersteller heimlich Metalle in Nanogröße zu Chargen ihrer experimentellen Impfstoffe hinzu, um sie sozusagen auszuprobieren?

Nanomoleküle zur Hand

Sie müssen nicht auf die Nanomedizin warten (natürlich ohne Bio-Antennen oder DNA-Veränderung). Von akutem Interesse ist, dass die moderne Medizin mit ihrem ganzen Pomp an patentierbaren Nanomedikamenten die Laienöffentlichkeit nicht darüber informiert, dass kleine Moleküle in Nanogröße, die in der Natur vorkommen, bereits Tests auf dem Prüfstand bestanden haben.

Kleine Moleküle, wie sie im Folgenden vorgestellt werden, die Zellwände durchdringen und in den Zellkern eindringen und die genetische Maschinerie günstig beeinflussen können, sind in der Natur reichlich vorhanden.

Moleküle mit einer Masse von weniger als 100 Nanometern (Milliardstel Meter) in einer Richtung werden leicht absorbiert und passieren die Blut-Hirn-Schranke. Viele natürliche Moleküle sind bereits kleiner als 100 Nanometer und müssen nicht nanoskaliert werden, um in die Zellen einzudringen. (Wissen über Gesundheit)

Natürliche Moleküle in Nanogröße mit potenzieller Anwendung für die Alzheimer-Krankheit

Quelle: Biochemische Pharmakologie 80 (12): 1833-43, Dez. 2010

Viele dieser kleinen Moleküle sind heute als Kräuterextrakte erhältlich und haben bisher die synthetischen analogen (ähnlich aussehenden) Moleküle überflügelt, die die Pharmakologen zu patentieren und zu vermarkten versuchten. (Ageing Research Reviews 2009; Nature Medicine 2015)

Während Forscher versuchen, synthetische Analoga (molekulare Look-alikes) dieser natürlichen Moleküle zu entwickeln, könnten ihre Bemühungen vergeblich sein. Das Hinzufügen eines molekularen Schwanzes, um ein Patent zu erhalten, ist möglicherweise biologisch nicht sinnvoll. Zum Beispiel wurden Bemühungen, ein molekulares Analogon von Resveratrol herzustellen, durch die Tatsache vereitelt, dass Resveratrol über den Leberstoffwechsel nach seiner Aufnahme wieder in die Form des Ausgangsmoleküls zurückkehrt, was synthetisch hergestellte Resveratrol-ähnliche Moleküle fast lächerlich macht.