Philippinische Regierung berichtet von 290.000 zusätzlichen Todesfällen durch Covid-Behandlungen

Das südostasiatische Land untersucht nun die Hunderttausenden von Todesfällen, die durch Covid-Impfstoffe verursacht wurden.

Das philippinische Repräsentantenhaus veranstaltete am 28. Mai eine Anhörung zu Daten, die darauf hindeuten, dass seit der Einführung des Covid-Impfstoffs 290.000 zusätzliche Filipinos gestorben sind.

„Der starke Anstieg der Todesfälle im Jahr 2021 begann im März, unmittelbar nach der Einführung des Impfstoffs“, sagte Sally Clark. „Mit der Einführung des Impfstoffs stiegen die Todesfälle in allen geimpften Altersgruppen. Das sind unsere Geburtsdaten. Sie zeigen, dass wir in jedem Jahr seit Beginn der Pandemie Babys verloren haben. 2019 war unser letztes normales Geburtsjahr.“

Einige Teilnehmer der Anhörung berichteten, wie sie zu einer falschen Entscheidung verleitet wurden und jetzt Regressansprüche geltend machen wollen.

“Wir waren Teil dieses Fehlers, weil wir das Gesetz verabschiedet haben, das den Apothekern die Verantwortung auferlegt. Und jetzt lernen wir aus diesem Fehler”, sagte der Präsident des Repräsentantenhauses, Dan Fernandez.

Der Abgeordnete verwies auch auf den Anstieg der Morbidität nach Einführung der Impfungen.

“Laut Fernandez wird die Zahl der zusätzlichen Todesfälle berechnet, indem man die erwarteten Todesfälle von der tatsächlichen Zahl der Todesfälle in den fünf Jahren vor der Pandemie abzieht, also von der durchschnittlichen jährlichen Zahl der Todesfälle von 2015 bis 2019”, heißt es auf der Website der Regierung.

Ein Anwalt beschrieb, wie die Bevölkerung sich über das Gesundheitsministerium (DOH) aufregt, weil sie durch die Injektionen mit exotischer Technologie geschädigt wird.

“Es gibt Filipinos, die es satt haben, dass das Gesundheitsministerium uns im Stich lässt, sich weigert zuzugeben, dass Menschen sterben, und die Augen verschließt, wenn Menschen krank werden, Turbo-Krebs, Herzmuskelentzündung, Kinder, die plötzlich krank werden, als wären sie 60 oder 70 Jahre alt”, sagte die Anwältin Tanya Lat.

Nachrichten

Die philippinische Regierung meldet 290.000 überzählige Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-Spritzen – Video

Sean Miller | Infowars

10. Juli 2024, 9:10 Uhr

🇵🇭 Brisante Anhörung: Philippinisches Repräsentantenhaus untersucht mehr als 290.000 Todesfälle im Zusammenhang mit experimentellen Impfstoffen



Eine brisante Anhörung fand im philippinischen Repräsentantenhaus statt, bei der es um den besorgniserregenden Anstieg von mehr als 290.000 Todesfällen ging.



Als… pic.twitter.com/AihuVjTAJS — Paul Kikos 🌐 (@PKikos) 3. Juli 2024

In einem Beitrag auf ihrem Substack ging Clark auch näher auf die übermäßige Zahl der Todesfälle im Land ein.

“Die Zahl der überzähligen Todesfälle ist nach wie vor besorgniserregend und möglicherweise weitaus höher, als es die unvollständigen Daten vermuten lassen”, sagte sie.