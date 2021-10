Pilotengewerkschaft der Southwest klagt gegen Impfpflicht der Fluggesellschaft

Wie Bloomberg berichtet, hat die Gewerkschaft, die die Piloten von Southwest Airlines vertritt, ein Gericht ersucht, einen vorläufigen Aufschub gegen die Bundesimpfungsvorschriften zu gewähren, bis ein laufender Rechtsstreit über angebliche Verstöße gegen das US-Arbeitsrecht beigelegt ist.

In einem am Freitag bei Gericht eingereichten Antrag bat die Southwest Airlines Pilots Association um eine sofortige Anhörung vor einem Bundesgericht in Dallas. Sie behauptet, dass die Fluggesellschaft weiterhin einseitige Maßnahmen ergreift, die gegen die Bestimmungen des Eisenbahnarbeitsgesetzes verstoßen, das die Beziehungen zwischen Fluggesellschaften und Arbeitnehmerverbänden regelt. Bei der fraglichen „einseitigen Maßnahme“ handelt es sich um den Versuch des Unternehmens (auf Anweisung der Biden-Administration), die Beschäftigten zu zwingen, sich entweder impfen zu lassen oder entlassen oder in unbezahlten Urlaub geschickt zu werden, berichtet Bloomberg.

„Das neue Impfmandat erlegt rechtswidrig neue Beschäftigungsbedingungen auf, und die neue Politik droht jedem Piloten, der bis zum 8. Dezember 2021 nicht vollständig geimpft ist, mit Kündigung“, heißt es in der Klageschrift. „Die zusätzliche neue und einseitige Änderung des Tarifvertrags der Parteien durch Southwest Airlines ist ein klarer Verstoß gegen das RLA.“

Gemäß den von Präsident Biden aufgestellten Richtlinien (die von den meisten großen Fluggesellschaften „freiwillig“ übernommen wurden) müssen sich Southwest-Mitarbeiter bis zum 4. Oktober impfen lassen oder eine medizinische oder religiöse Ausnahmegenehmigung einholen. Southwest ist von der Vorschrift betroffen, weil das Unternehmen (wie viele große Unternehmen) Verträge mit der Bundesregierung hat.

Die Gewerkschaft vertritt 9.000 Piloten der Fluggesellschaft, und ein Streik könnte den amerikanischen Flugverkehr leicht zum Erliegen bringen (erinnern Sie sich an den Streik der Fluglotsen in den 1980er Jahren?)

Aus welchen Gründen auch immer, die Fluggesellschaft gibt nicht nach und beharrt darauf, dass das Impfmandat (das die CEOs der Fluggesellschaft im Fernsehen verteidigt haben) nicht Gegenstand von Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist, und dass jeder, der die Impfung ohne Ausnahmegenehmigung verweigert, entlassen wird.

„Die Fluggesellschaft widerspricht den Behauptungen von SWAPA, dass alle Änderungen im Zusammenhang mit Covid in den letzten Monaten Verhandlungen erfordern“, so Southwest in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. Die Fluggesellschaft ist entschlossen, mit ihren Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, „während wir weiterhin die Herausforderungen meistern, die sich durch die anhaltende Pandemie ergeben“.

Zum Leidwesen von Southwest ist das Impfmandat nicht die einzige COVID-bezogene Maßnahme, mit der die Piloten nicht einverstanden sind.

Zu den anderen Maßnahmen, die die Gewerkschaft zu blockieren versucht, gehören Southwests Covid-Quarantänevorschriften für Piloten und eine Politik zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten, die ihrer Ansicht nach die Arbeitsbedingungen, Vorschriften und Lohnsätze erheblich verändert hat, bis die beiden Seiten eine Lösung für die angeblichen Vertragsverletzungen aushandeln, die in ihrer ursprünglichen Klage vom 30. August dargelegt wurden. Die Änderungen verstoßen gegen eine „Status quo“-Bestimmung des RLA, da die Bedingungen eines bestehenden Vertrags während der Verhandlungen nicht eingehalten werden, so die Klage.

Piloten sind auch deshalb besonders gefährdet, weil (da eine wachsende Zahl nordischer Länder neue Beschränkungen für mRNA-Impfstoffe auferlegt, und inmitten der Skepsis darüber, ob sich Impfstoffe für junge und gesunde Menschen wirklich lohnen) eine unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff sie ihre Pilotenlizenz kosten könnte.

Piloten sind einem besonderen Risiko ausgesetzt, da unerwünschte Reaktionen auf einen Impfstoff ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, die für die Aufrechterhaltung ihrer Lizenz erforderlichen regelmäßigen medizinischen Untersuchungen zu bestehen. Die Gewerkschaft möchte unter anderem darüber verhandeln, wie solche Fälle durch langfristige Arbeitsunfähigkeitsversicherungen abgedeckt werden können.

Es ist verständlich, dass die Gewerkschaft, bevor sie all diesen Einschränkungen zustimmt, sicherstellen möchte, dass jeder Pilot, der auf diese Weise betroffen ist, eine Arbeitsunfähigkeit erhält.

Während wir abwarten, ob die Piloten anderer Gewerkschaften in ähnlicher Weise zurückschlagen, werden im Vereinigten Königreich die Beschränkungen für Reisende und Piloten tatsächlich gelockert.