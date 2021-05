Pläne der Vereinigten Staaten, die Beziehungen zwischen China und Russland neu zu kalibrieren, sind zum Scheitern verurteilt

In dieser Woche reist der US-Außenminister Anthony Blinken in die Ukraine zu Gesprächen mit der ukrainischen Führung. Es ist wahrscheinlich, dass er eine Botschaft mitnimmt, die die Ukrainer nicht hören wollen: dass sie den unerklärten Krieg gegen die beiden abtrünnigen Republiken Donezk und Lugansk einstellen müssen. Obwohl es keine Botschaft ist, die die Ukrainer hören wollen, lässt ihnen die sich verändernde Geopolitik in der Region kaum eine Wahl.

Blinkens Reise in die Ukraine ist Teil einer breiteren amerikanischen Neubewertung ihrer Absichten und Prioritäten in der Region. An erster Stelle dieser Prioritäten steht eine Aufweichung der konfrontativen Haltung, die die Amerikaner in den letzten Jahren gegenüber Russland eingenommen haben und die darin gipfelte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern praktisch eingefroren wurden. Ein Symptom dafür war der Rückzug des russischen Botschafters in Washington und der unsubtile Vorschlag, dass der US-Botschafter in Russland nach Hause zurückkehren solle, um sich mit seinen Vorgesetzten in Washington zu „beraten“.

Dies wurde von weiteren russischen Maßnahmen gegen die US-Botschaft begleitet, darunter ein Verbot, Einheimische für die Arbeit in der Botschaft einzustellen, und Einschränkungen, inwieweit sich amerikanische Diplomaten außerhalb Moskaus bewegen durften.

Diese Schritte sind den Amerikanern offensichtlich unangenehm, die nach einem wackeligen Start von ihnen, einschließlich der unüberlegten und offen gesagt entsetzlichen Behauptungen von Biden in einem Fernsehinterview, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein „Mörder“ sei. Diese Bemerkung verstieß gegen mehrere wichtige diplomatische Konventionen, ganz abgesehen davon, dass sie vom Staatsoberhaupt des Landes kam, das in der gesamten Nachkriegszeit weltweit für mehr gewaltsame Todesfälle verantwortlich war als alle anderen politischen Führer mit großem Abstand.

Blinkens Reise in die Ukraine hat mehrere Beweggründe. Eines ist, dass er die Ukrainer von einem unüberlegten Angriff auf die Regionen Donbass und Lugansk abhalten will. Dass ein solcher Angriff von ukrainischer Seite ernsthaft in Erwägung gezogen wird, steht außer Zweifel. Dies zeigt sich unter anderem an der Aufstockung der ukrainischen Streitkräfte an den Grenzen der beiden Republiken. Diese Aufstockung löste eine russische Antwort aus, die die Ukrainer ziemlich hysterisch als Beweis für einen bevorstehenden russischen Angriff auf ihr Territorium anprangerten. Sollte es zu einem solchen Angriff kommen, so sind zwei Tatsachen sofort offensichtlich.

Die erste ist, dass er zur Verteidigung der beiden abtrünnigen Republiken erfolgen würde, deren überwältigende Mehrheit russischsprachig ist. Die zweite Tatsache ist, dass ein russischer Vergeltungsschlag für die schlecht ausgerüsteten und schlecht ausgebildeten Ukrainer verheerend sein würde. Die überwältigende Wahrscheinlichkeit ist, dass ihre Streitkräfte innerhalb weniger Tage vernichtet würden, und damit wahrscheinlich auch das Überleben des ukrainischen Regimes.

Das ist kein Ergebnis, das die Amerikaner wünschen, nicht nur wegen des Untergangs ihres einstigen Verbündeten, sondern weil die Amerikaner ein größeres Interesse an einem guten Verhältnis zu Russland haben.

Eine annähernde Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ist das übergeordnete Ziel der US-Regierung. Das liegt nicht daran, dass sie Russland als Freund, geschweige denn als Verbündeten sehen, sondern sie spielen ein größeres geopolitisches Spiel. Dieses Spiel beinhaltet, dass die Vereinigten Staaten ihre Probleme in Europa verringern, um ihre Bemühungen besser auf die Konfrontation mit dem Land zu konzentrieren, das sie als größte Bedrohung für die verbleibende Hegemonie der Vereinigten Staaten ansehen: China.

Eine der größten geopolitischen Veränderungen der letzten Jahre war die wachsende strategische Beziehung zwischen Russland und China. Diese zunehmende Annäherung hatte eine Reihe von auslösenden Faktoren, nicht zuletzt die unerbittliche Feindseligkeit der Vereinigten Staaten gegenüber den Ambitionen der beiden Länder. Diese Ambitionen hatten eine weitgehend friedliche Komponente, da beide Länder an der Spitze einer breiteren geopolitischen Neuausrichtung standen, die in der ganzen Welt stattfand.

Diese Neuausrichtung hat zum Beispiel zum Wachstum von Handelsvereinbarungen geführt, die sich von den westlichen Dominanzmustern, die in den letzten 200 Jahren vorherrschten, unterscheiden. Sie hat zum Wachstum alternativer Wirtschaftsmuster geführt, von denen die Shanghai Corporation Organisation ein herausragendes, aber bei weitem nicht einziges Beispiel ist.

Die Vereinigten Staaten sehen China eindeutig als eine große Bedrohung für die dominante Position, die die USA in der Welt eingenommen haben, und sie sind entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die weitere Expansion dieser chinesischen Macht zu begrenzen oder zu vereiteln.

Die aktuelle Kampagne, die gegen China wegen der angeblichen Misshandlung seiner uigurischen Bevölkerung geführt wird, ist nur ein Beispiel dafür. Die extremeren Anschuldigungen in Bezug auf diese Gruppe unterstellen Völkermord, eine offen gesagt absurde Behauptung. Eine unerbittliche Propagandakampagne gegen die Wiedereingliederung Hongkongs in China ist eine weitere Erscheinungsform dieses Angriffs. Der Westen möchte offensichtlich, dass die Menschen vergessen, dass Hongkong Jahrtausende lang zu China gehörte, bevor der britische Kolonialismus China in den Ruin trieb, wobei er nicht zuletzt durch die Infizierung der Bevölkerung mit in Afghanistan angebautem Heroin unterstützt wurde.

Nicht zuletzt verweigerten die Briten der Bevölkerung Hongkongs das Recht, über die Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten abzustimmen.

China hat diese Geschichte und jede Fortsetzung des britischen Mitspracherechts über die Führung der eigenen Angelegenheiten abgelehnt. Daher die anhaltende Klage der Briten, dass die chinesische Regierung die Bedingungen des Abkommens von 1999 nicht einhält, das die Rückkehr Hongkongs unter chinesische Herrschaft vorsah, wenn auch mit einer außerordentlich langen Übergangszeit, die die Chinesen nun ablehnen.

Der Plan der Vereinigten Staaten, verlorenen Boden mit Russland zurückzugewinnen, ist ein klares Beispiel für einen Trick, der es ihnen ermöglicht, ihre Feuerkraft auf China zu konzentrieren. Einen Vorwand für einen Krieg über den Status von Taiwan zu fabrizieren, ist eindeutig Teil dieses Plans. Die Russen sind jedoch alles andere als dumm. Sie sehen den Plan der Vereinigten Staaten als das, was er eindeutig ist: ein Versuch, China und Russland zu trennen, damit sie ihre Feindseligkeit auf China konzentrieren können.

Der Plan wird nicht funktionieren. Nicht nur China und Russland sehen ihn als das, was er ist, auch die Welt selbst ist nicht mehr bereit, den ungezügelten Einsatz der US-Hegemonie zu tolerieren.

Lassen Sie Biden und Putin sich auf jeden Fall treffen. Jeder Abbau der Spannungen zwischen den beiden Nationen ist zu begrüßen. Aber die Amerikaner müssen wissen, dass ihre Pläne für einen Bruch zwischen China und Russland nicht aufgehen werden. Je eher sie das begreifen, desto eher werden sich die Chancen für eine wirklich friedliche Koexistenz der beiden Nationen ergeben.