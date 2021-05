Bericht: Melinda Gates außer sich und warnte Bill Gates vor Jeffrey Epstein

Die Leute um Melinda Gates versuchten zweifellos sie von Bills Kontroversen zu distanzieren und sie war angeblich „wütend“, nachdem das Paar eine unangenehme Treffen im 2013 mit Jeffrey Epstein hatten – der bis dahin ein verurteilter Pädophiler war.

Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, erzählen dem Daily Beast, dass das zuvor nicht gemeldete Treffen im September 2013 in Epsteins Villa in der Upper East Side stattfand. Am selben Tag wurde das Paar im Pierre Hotel mit dem Lasker-Bloomberg Public Service Award ausgezeichnet, wo sie sich aufhaltenden und wurden mit dem damaligen Bürgermeister Mike Bloomberg fotografiert.

Laut den „Menschen“ würde das Treffen 2013 „einen Wendepunkt für die Beziehung der Gates zu Epstein darstellen“, wobei Melindas Freunden nach der Begegnung erzählte, wie unangenehm es für sie war, mit dem reichen Sexualstraftäter zusammen zu sein. Nach Angaben der New York Times trafen sich Gates und Epstein mindestens sechsmal, einschließlich „mehrfacher“ Besuche in Epsteins New Yorker Villa, wobei sie mindestens einmal in der Nacht blieben. Also – die Gates hatten kein Problem damit, durch das Land zu reisen, um sich mit dem verurteilten Pädophilen zu treffen – der Gates-Berater Boris Nikolic in einem Testament, das Epstein wenige Tage vor seinem Tod im August 2019 in einer Gefängniszelle in Manhattan geändert hatte, als Fallback-Testamentsvollstrecker benannt hatte.

Jetzt, acht Jahre später, hatte Melinda offenbar ein Problem damit.

Gates dachte, Epsteins Lebensstil sei „irgendwie faszinierend“.

In einer E-Mail an Kollegen aus dem Jahr 2011 schrieb Gates: „Sein Lebensstil ist sehr anders und irgendwie faszinierend, obwohl er für mich nicht funktionieren würde.“

Eine Sprecherin von Gates, Bridgitt Arnold, sagte, er habe sich „nur auf die einzigartige Einrichtung der Epstein-Residenz bezogen – und auf Epsteins Angewohnheit, spontan Bekannte mitzubringen, um Mr. Gates zu treffen“, und sie fügte hinzu: „Es war in keiner Weise so gemeint, dass er ein Gefühl von Interesse oder Zustimmung vermitteln wollte.“ Vielleicht war Gates von Epsteins „Hauptflur überrascht, der mit Reihen von künstlichen Augäpfeln aus England bedeckt war, die für verwundete Soldaten angefertigt worden waren“ (via Daily Mail).

Auch im Widerspruch zu Gates den Distanzierung zu Epstein sind Flugaufzeichnungen, die zeigen, dass „Gates mit Epstein von Teterboro Flughafen in New Jersey nach Palm Beach flog. Das war am 1. März 2013“, auf Epsteins Privatjet – „einer der wenigen Flüge in diesem Jahr, wo Pilot Larry Viskoski den Namen eines Passagiers aufgezeichnet, „so Daily Mail.

Gates behauptete komischerweise, dass er nicht wusste, dass es Epsteins Flugzeug war!

Im März 2013 flog Herr Gates laut einem Flugmanifest mit dem Gulfstream-Flugzeug von Herrn Epstein vom Flughafen Teterboro in New Jersey nach Palm Beach, Florida. Frau Arnold sagte, Herr Gates – der seinen eigenen 40-Millionen-Dollar-Jet hat – habe nicht gewusst, dass es sich um das Flugzeug von Herrn Epstein handelt. So die New York Times.

In der Zwischenzeit besuchten Mitarbeiter der Gates-Stiftung mehrmals Epsteins Villa, während Epstein „mit der Bill and Melinda Gates Foundation und JPMorgan Chase über einen vorgeschlagenen gemeinnützigen Fonds in Höhe von mehreren Milliarden Dollar sprach – eine Vereinbarung, für die möglicherweise enorme Gebühren für Herrn Epstein anfallen.“ so die Times.

Ende 2011 schickte die Stiftung auf Anweisung von Herrn Gates ein Team in das Stadthaus von Herrn Epstein, um ein vorläufiges Gespräch über philanthropisches Sammeln von Spenden zu führen, so nach einer erzählung von drei Personen, die dort waren. Herr Epstein sagte seinen Gästen, wenn sie seinen Namen im Internet durchsuchten, könnten sie zu dem Schluss kommen, dass er ein schlechter Mensch sei, aber was er getan habe – Prostitution von einem minderjährigen Mädchen zu erbitten – sei nicht schlimmer als „einen Bagel zu stehlen“, sagten zwei der Leute.

Wie Gates und Epstein sich laut New York Times kennengelernt haben;

Zwei Mitglieder des inneren Kreises von Herrn Gates – Boris Nikolic und Melanie Walker – standen Herrn Epstein nahe und fungierten zeitweise als Vermittler zwischen den beiden Männern.

Frau Walker lernte Herrn Epstein 1992 kennen, sechs Monate nach ihrem Abschluss an der University of Texas. Herr Epstein, der Berater von Herrn Wexner, dem Besitzer von Victoria’s Secret, war, sagte Frau Walker, dass er ihr laut Frau Walker ein Vorsprechen für einen Modeljob geben könne. Sie zog später nach New York und wohnte in einem Wohnhaus in Manhattan, das Mr. Epstein besaß. Nach ihrem Abschluss an der medizinischen Fakultät stellte Herr Epstein sie 1998 als wissenschaftliche Beraterin ein.

Frau Walker lernte später Steven Sinofsky kennen, einen leitenden Angestellten bei Microsoft, der Präsident der Windows-Abteilung wurde, und zog nach Seattle, um bei ihm zu sein. 2006 trat sie der Gates Foundation mit dem Titel Senior Program Officer bei.

Bei der Stiftung lernte Frau Walker Herrn Nikolic kennen und freundete sich mit ihm an, der aus dem heutigen Kroatien stammt und ein ehemaliger Stipendiat der Harvard Medical School war, der der wissenschaftliche Berater der Stiftung war. Herr Nikolic und Herr Gates reisten häufig und knüpften Kontakte.

Frau Walker, die in engem Kontakt mit Herrn Epstein geblieben war, stellte ihn Herrn Nikolic vor, und die Männer wurden freunde.

Herr Epstein und Herr Gates trafen sich am Abend des 31. Januar 2011 zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht in Herrn Epsteins Stadthaus an der Upper East Side. Zu ihnen gesellten sich Dr. Eva Andersson-Dubin, eine ehemalige Miss Sweden, mit der Herr Epstein einmal zusammen war, und ihre 15-jährige Tochter. (Dr. Andersson-Dubins Ehemann, der Hedge-Fonds-Milliardär Glenn Dubin, war ein Freund und Geschäftspartner von Herrn Epstein. Die Dubins lehnten eine Stellungnahme ab.)

Die Versammlung begann um 8 Uhr und dauerte laut Frau Arnold, der Sprecherin von Herrn Gates, mehrere Stunden. Anschließend prahlte Herr Epstein in E-Mails an Freunde und Mitarbeiter mit dem Treffen. „Bill ist großartig“, schrieb er in einem, der von The Times rezensiert wurde.

„Ich war nicht in New Mexico, Florida, Palm Beach oder so“, behauptet Gates. „Es gab Leute um ihn herum, die sagten: Hey, wenn du Geld für die globale Gesundheit sammeln und mehr Philanthropie erreichen willst, kennt er viele reiche Leute.“

Und es sieht so aus, als wäre Gates einer von Epsteins „reichen Leuten“. Laut dem Bericht spendete Gates 2 Millionen US-Dollar an das MIT Media Lab, das von Universitätsbeamten als von Epstein „geleitet“ beschrieben wurde.

Laut Arnold, der Sprecherin von Bill Gates, „erkannten Gates und sein Team im Laufe der Zeit, dass Epsteins Fähigkeiten und Ideen nicht legitim waren und jeder Kontakt mit Epstein wurde abgebrochen.“ Vielleicht hätten ‚Gates und sein Team‘ sich überhaupt von dem bekannten Pädophilen fernhalten sollen?