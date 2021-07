Plandemie: Mit der “Impfung” in den Transhumanismus

Ich habe bereits mehrere Artikel zum Thema Plandemie und Transhumanismus verfasst und dabei auf das Vehikel der Gen-Therapeutika zur Implementierung der Wahnvorstellung der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) des Transhumanismus verwiesen. Im Nachfolgenden eine Artikelübersetzung zu diesem Themenkomplex von Neenah Payne, die ich jedem nur ans Herz legen kann, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Auch wenn im Artikel – leider einmal mehr – NICHT auf die Tatsache der fehlenden Isolation, Kontrollexperimente oder der nicht erfüllten Kochschen Postulate eingegangen wird. Ich übersetze den Artikel vornehmlich, um die Zusammenhänge zwischen der (Zwangs-)“Impfung” und der eigentlich angedachten “Digitalisierung der Menschheit” aufzuzeigen. Sie finden den Originalartikel Dr. Carrie Madej: COVID Shots Facilitate Transhumanism auf www.naturalblaze.com.

Das Online-Magain The Battle For Humanity (Der Kampf um die Menschheit) sagt: “Dies könnte das wichtigste Video sein, das Sie jemals in Ihrem Leben sehen werden!” Der Wirkstoff im Moderna-“Impfstoff”, der unsere RNA oder DNA verändert, heißt “Luziferase”. Ist das ein Code für “Luzifer löscht die Menschheit aus”?

Dr. Carrie Madej warnt in dem Video, dass die Covid-19-Injektionen zwei Ziele haben:

Unsere DNA umzuprogrammieren, um uns zu Mensch-KI-Hybriden zu machen, die leichter zu kontrollieren sind.

Eine digitale Impf-ID zu implantieren, die die totale Kontrolle über jeden Menschen ermöglicht.

Weiter warnt Battle For Humanity: