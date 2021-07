Plandemie: Was kommt im Herbst auf uns zu?

Im zwanzigsten Jahrhundert ermordeten die Regierungen, vorsichtig geschätzt, 272.000.000 Männer, Frauen und Kinder. Es könnten über 400.000.000 sein. – Rudolph Rummel: The Blue Book of Freedom: Ending Famine, Poverty, Democide, and War (2007), S. 75

—

(In the twentieth century, governments murdered, as a prudent estimate, 272,000,000 men, women and children. It could be over 400,000,000. – Rudolph Rummel: The Blue Book of Freedom: Ending Famine, Poverty, Democide, and War (2007), p. 75)