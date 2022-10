Plötzlich und unerwartet: 18-jährige Cheerleaderin stirbt an einem Blutgerinnsel

Die Cheerleaderin der North Little Rock High School, Victoria Moody, 18, ist am Sonntag unerwartet verstorben, berichtet Fox16.

Moodys ältere Schwester, Brooke McCarty, behauptet, dass ihre Schwester bis Sonntagabend bei guter Gesundheit war, als ihr Vater, Brian Moody, sie ins Krankenhaus brachte und sagte, dass es ihr nicht gut ginge.

Laut ihrer Schwester wurde Victorias vorzeitiger Tod durch eine Lungenembolie verursacht.

„Sie hatte offenbar eine Lungenembolie, die zu weit fortgeschritten war, um sie zu stoppen“, sagte McCarthy.

Nach Angaben von Hopkins Medicine ist eine Lungenembolie (PE) ein Blutgerinnsel, das sich in einem Blutgefäß im Körper (häufig im Bein) bildet. Es wandert dann zu einer Lungenarterie, wo es plötzlich den Blutfluss blockiert.

Mehr von Fox16:

Die Familie von Moody sagt, dass sie in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht hätte, sie war auch im High School Varsity Cheerleading- und Wettbewerbsteam. McCarty sagt, dass Cheerleading Moodys ganze Welt war, sie liebte ihre Teamkollegen, Trainer und den Sport.

„Ich wünschte mir mehr als alles andere, dass sie hier wäre, und ich verstehe einfach nicht, wie es oder warum es passiert ist“, sagte McCarthy. Sie fügt hinzu, dass ihre Schwester ein wunderbarer Mensch mit einer glänzenden Zukunft war und immer noch ist.

„Sie war absolut der beste Mensch, den ich kannte, und ich bin für immer dankbar für die 18 Jahre, die ich mit ihr zusammen sein durfte“, sagte McCarthy. „Sie wollte auf die University of Arkansas oder Mississippi State gehen, sie hatte Stipendien bekommen und wurde in das Ehrenprogramm aufgenommen.“ Die Schule, die Schüler und die Angehörigen haben sich bereits am Montag zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht versammelt und am Dienstag einen Luftballon steigen lassen.

Herr Moody sagt auch, dass die Unterstützung aus der Gemeinde sehr groß ist und dass einige Unternehmen Waren zum Gedenken an Moody herstellen. Er sagt, dass der gesamte Erlös in die Entwicklung weiterer Forschungsarbeiten zu Lungenembolien fließen soll.

Victorias Besuch findet am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, von 18:00 bis 20:00 Uhr im Dial and Dudley Funeral Home statt, wie aus ihrer Todesanzeige hervorgeht. Ihre Lebensfeier findet am Freitag, den 28. Oktober 2022, um 10:30 Uhr in der Christ Church in Alexander, Arkansas, statt.