„Plötzlicher Tod der Covid-Krise“ versus „Plötzlicher Krieg mit der Ukraine“

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020)

Von einem Tag auf den anderen ändern sich plötzlich die Prioritäten – sowohl die der offiziellen UN und der Regierung als auch die der Medien. Covid ist out und Krieg ist in. Und wir, das Volk, sollen es glauben. Alles hat sich geändert. Corona, das uns die letzten zwei Jahre in Atem gehalten hat, verschwindet plötzlich, als hätte es nie stattgefunden, und macht einem Krieg Platz, praktisch über Nacht. Einem Krieg, der – wie es heißt – zu einem Atomkrieg zu eskalieren droht. Und ein Krieg, in dem Russland die Ukraine angreift und möglicherweise Atomwaffen einsetzt, was die NATO veranlassen würde, ebenfalls mit Atomraketen zurückzuschlagen – und schon hätten wir den Dritten Weltkrieg. Das ist das Szenario, das die westlichen Medien malen.

„Ein russischer Angriffskrieg“. Das ist das gängige westliche Narrativ. Der Bösewicht ist plötzlich nicht mehr das Covid, sondern Russland.

Niemand scheint zu fragen, wie und warum?

Kaum jemand scheint nach den Motiven, dem Hintergrund und der Vorgeschichte dieses Krieges zu fragen.

Es sind wieder einmal die Medien, die die globale oder zumindest die westliche Sichtweise diktieren.

Klaus Schwab – WEF – hat mehrere Aussagen geprägt, die die Intelligenz der Menschheit verunglimpfen, wie zum Beispiel

„Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein“, oder eine neuere Aussage,

„Es ist nicht der große Fisch, der den kleinen Fisch frisst, sondern der Schnelle, der den Langsamen schluckt“.

Das zeugt von einer gewissen Geringschätzung der Menschheit.

Hat er Recht, solange ein Großteil der Menschheit noch schläft, in Illusionen schlummert, dass der Status quo das Glück ist – in einer Art kognitiver Dissonanz lebt?

Das Aufwachen ist unter der gewaltigen westlichen, mit Milliarden und Abermilliarden finanzierten Lügenpropaganda der Medien nicht einfach. Wir, die wir Zugang zu alternativen Medien haben, sollten denen helfen, die noch auf Wolke sieben leben, damit auch sie das Licht sehen.

Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass es unsere moralische Pflicht ist, dies zu tun. Nicht nur, um ihnen zu helfen, sondern um der Welt zu helfen, ein besserer Ort zu werden, ein Ort des Miteinanders, der Solidarität – ein Ort im LICHT.

Ja, wir werden siegen, über Klaus Schwab und diejenigen, deren Werkzeug, das WEF, er vertritt.

***

Parenthesis: Mein Treffen mit einem Andenbauern

Neulich hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Mann, einem Kleinbauern aus den peruanischen Andenbergen. Er wusste nicht viel über das Weltgeschehen und stellte mir dann einige Fragen über einen Krieg in Europa….

Mit meinem üblichen Enthusiasmus versuchte ich, West und Ost zu erklären. Er hörte aufmerksam zu, und dann sagte er,

„Es tut mir so leid für diese Menschen. Sie tappen im Dunkeln und würden gerne das Licht sehen, aber sie wissen nicht wie. Sie ernähren sich von unserem Hass. Das ist Energie für sie. Je mehr wir sie und ihre Taten hassen, desto mehr gedeihen sie – denn sie können das Licht nicht sehen. Wenn wir mitfühlend sind und Mitleid mit ihnen haben und sie tatsächlich mögen, nehmen wir ihnen die Energie, die sie in der Dunkelheit hält, und helfen ihnen vielleicht, das Licht zu sehen und aufzusteigen. Einige werden es vielleicht nicht schaffen – aber andere schon.“

Er schloss mit den Worten: „Die Energie, die wir mit Liebe statt mit Hass in die Welt schicken, hat eine enorme Kraft, die wir nicht sehen können und von der wir nicht wissen, wo und wann sie zuschlägt. Aber sie wird nie verloren gehen.“

Dann schüttelte er mir die Hand und ging seines Weges.

Dieses kurze Zwischenspiel ließ mich in Ehrfurcht erstarren. Es erinnerte mich an „Hotel California“ von den Eagles, dessen Text eine verborgene Geschichte erzählt und die dunklen Kräfte beschreibt, die versuchen, uns zu beherrschen. Dieser weise Mann war vielleicht ein Schamane – mit Schwingungen, die in einer anderen Dimension des Bewusstseins schwingen. Was für eine Herausforderung für die meisten von uns. Aber nicht unüberwindbar.

Um auf einer höheren Ebene zu schwingen, zu lieben statt zu hassen, müssen wir auch wissen und verstehen, was geschieht, unsere Augen und Ohren öffnen und uns bewusst sein, dass große Interessen uns beherrschen wollen. Sobald wir das verstehen, werden wir frei von Angst und können dem Rat des Weisen folgen.

***

Die aktuelle Kriegsangst in der Ukraine. Angst verbreiten

Glaubt irgendjemand, dass die aktuelle Kriegsangst, die die Angst vor Covid ersetzt, ein Zufall ist?

Oder steckt etwas anderes dahinter? Ein ausgeklügelter Plan? Verfolgt er dasselbe Ziel wie Covid – die Verfolgung der UN-Agenda 2030?

Was wir verstehen müssen: In der Geopolitik gibt es keine „Zufälle“, nur Pläne und Strategien – und kurz-, mittel- und langfristige Ziele. So ist Covid nie von der Weltbühne verschwunden, und der Krieg hat sie auch nicht plötzlich betreten.

Nach Ansicht von Manlio Dinucci,

„wurde der strategische Plan der Vereinigten Staaten gegen Russland vor drei Jahren von der Rand Corporation ausgearbeitet (das Manifest, Rand Corp: how to bring down Russia, 21. Mai 2019)“. Siehe hier für Details.

Sowohl Covid als auch der Krieg sind – so scheint es – Instrumente, um dasselbe Ziel zu erreichen; Instrumente mit mehreren Zwecken, einerseits um weiterhin Angst zu verbreiten – mit einer „nuklearen Angst“ wird das Angst- und Panikniveau der Menschen tatsächlich erhöht, verängstigte Menschen können leichter manipuliert werden.

Andererseits wird mit dem Krieg eine neue Strategie eingeführt, um die wahre Agenda der von Dunkelheit durchdrungenen Oligarchen zu verbergen, die die Weltbevölkerung und Mutter Erde mit all ihren Ressourcen vollständig unterwerfen wollen.

Ja, lasst uns nicht vergessen, dass sie uns leid tun und wir sie nicht hassen. Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, was ihr Plan sein könnte.

Während alle Augen auf die Ukraine und die „bösen Russen“ gerichtet sind, bereitet die WHO eine spezielle, alles kontrollierende Agenda vor, die der WHO die Macht über alle UN-Mitgliedsländer in Bezug auf alles, was die Gesundheit betrifft, geben würde und damit die Souveränität der Nationen außer Kraft setzt. Wir wissen das als Tatsache – und machen damit die lustigen „Faktenchecker“ zunichte. Siehe dies und dies.

Das Licht bahnt sich allmählich seinen Weg in die Weltarena, die Arena des Volkes.

US-Bio-Labors in der Ukraine

Inzwischen wissen wir, dass es in der Ukraine etwa 30 von den USA finanzierte Biowaffenlabors gibt, die fast alle in die Kategorie 3 – Gefahr/Risiko eingestuft sind. (All dies wurde von den US-Regierungen und den westlichen Medien vehement bestritten.)

Die Leugnungslügen wurden von mehreren Faktenprüfern bestätigt. Bis vor ein paar Tagen, als die Lügen ziemlich abrupt vom Außenministerium selbst widerlegt wurden.

Vor ein paar Tagen forderte Senator Marco Rubio aus Florida die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland auf, vor einem Senatsausschuss über die mehr als zwei Dutzend Biolabore in der Ukraine auszusagen. Zur Überraschung der meisten Zuhörer gab Frau Nuland, DIE Expertin für den Ukraine-Konflikt, gegenüber Senator Rubio zu, dass die USA in der Tat „Forschungslabore“ in der Ukraine finanzieren und dass die USA befürchteten, diese könnten in die Hände der russischen Aggressoren gelangen.

Frau Nuland war maßgeblich an der Planung des Maidan-Putsches am 22. Februar 2014 in Kiew beteiligt, zusammen mit dem US-Botschafter Geoffrey Pyatt (siehe dieses Nuland-Pyatt-Telefonprotokoll der BBC):

Nuland: ,,Gut. Ich denke nicht, dass Klitsch in die Regierung gehen sollte. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.

Pyatt: Ja. Ich denke… wenn er nicht in die Regierung gehen soll, dann soll er einfach draußen bleiben und seine politischen Hausaufgaben machen und so. Ich denke nur, dass wir die gemäßigten Demokraten im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Prozesses zusammenhalten wollen. Das Problem wird Tjahnybok [Oleh Tjahnybok, der andere Oppositionsführer] und seine Leute sein, und ich bin mir sicher, dass das Teil dessen ist, was [Präsident Viktor] Janukowitsch bei all dem kalkuliert.

Nuland: [Unterbricht] Ich denke, dass Yats derjenige ist, der die wirtschaftliche Erfahrung hat, die Regierungserfahrung. Er ist der… was er braucht, sind Klitsch und Tjahnybok als Außenstehende. Er muss viermal in der Woche mit ihnen sprechen, wissen Sie. Ich glaube einfach, dass Klitsch auf diesem Niveau für Jazenjuk arbeiten wird, das wird einfach nicht funktionieren.

Pyatt: Ja, nein, ich denke, das ist richtig. JA, GUT. Okay. Gut. Wollen Sie, dass wir als nächsten Schritt ein Gespräch mit ihm vereinbaren?

Nuland: Ich habe diesen Anruf so verstanden – aber sagen Sie es mir -, dass die großen Drei in ihr eigenes Treffen gehen würden und dass Yats in diesem Zusammenhang ein… Drei-plus-eins-Gespräch oder Drei-plus-zwei mit Ihnen anbieten würde. Haben Sie das nicht so verstanden?

Pyatt: Nein. Ich denke… ich meine, das ist es, was er vorgeschlagen hat, aber ich denke, wenn man die Dynamik kennt, die bei ihnen herrscht, bei der Klitschko der Platzhirsch ist, wird es eine Weile dauern, bis er zu dem Treffen erscheint, das sie anberaumt haben, und er spricht zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon mit seinen Leuten, also denke ich, dass es für das Persönlichkeitsmanagement unter den dreien hilfreich ist, wenn Sie sich direkt an ihn wenden, und es gibt Ihnen auch eine Chance, schnell zu handeln und uns hinter die Sache zu bringen, bevor sie sich alle zusammensetzen und er erklärt, warum es ihm nicht gefällt.

Nuland: OK, gut. Ich bin zufrieden. Warum nehmen Sie nicht Kontakt zu ihm auf und fragen ihn, ob er vorher oder nachher reden möchte. Pyatt: OK, wird gemacht. Ich danke Ihnen.

Nuland: OK… noch eine Kleinigkeit für Sie, Geoff. [Ein Klicken ist zu hören] Ich kann mich nicht erinnern, ob ich Ihnen das erzählt habe, oder ob ich das nur Washington erzählt habe, dass, als ich heute Morgen mit Jeff Feltman [Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für politische Angelegenheiten] gesprochen habe, er einen neuen Namen für den UN-Mann Robert Serry hatte, habe ich Ihnen das heute Morgen geschrieben?

Nuland: OK. Er hat jetzt sowohl Serry als auch [UN-Generalsekretär] Ban Ki-moon dazu gebracht, zuzustimmen, dass Serry am Montag oder Dienstag kommen könnte. Das wäre großartig, denke ich, um diese Sache zu kitten und die UNO dabei zu helfen, sie zu kitten und, Sie wissen schon, die EU zu ficken.

Mehr zu den Bio Labs

Das plötzliche Eingeständnis nach den wochenlangen „faktengeprüften“ Dementis ist hysterisch. Victoria Nuland unterstrich ihre Geschichte mit der Aussage, dass Russland natürlich wie immer lügt und Washington daher Maßnahmen zur Entwaffnung dieser Labore in Betracht ziehen muss. Stunden zuvor war die Tatsache, dass diese Labore existieren, aus dem Internet verschwunden.

Einzelheiten zur Senatsanhörung zwischen Rubio und Nuland finden Sie in dieser Abschrift des Fox-News-Analysten Tucker Carlson vom 9. März 2022 und in dieser aktuellen Videoanalyse von Tucker Carlson.

Dies entlarvt alle gefälschten „Faktenchecker“.

Die von Kiew geplante Donbas-Offensive

Am 9. März 2022 veröffentlichte Tass angeblich ein Nachrichtenbulletin, in dem behauptet wurde, das russische Verteidigungsministerium sei in den Besitz eines Geheimplans gelangt, der vom Kommandeur der ukrainischen Nationalgarde, Generaloberst Nikolaj Balan, am 22. Januar 2022 ausgeheckt und herausgegeben worden sei. – Die Kiewer Regierung hatte offenbar für Anfang März 2022 einen Angriff auf das Donbass-Gebiet, auf die Volksrepubliken Donezk (DVR) und Lugansk (PRL) geplant. Einzelheiten dazu siehe hier.

Angeblich haben Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufgrund dieser Informationen am 24. Februar beschlossen, in der Ukraine zu intervenieren, vor allem um die etwa 4,1 Millionen überwiegend russischstämmigen Einwohner vor einem weiteren Angriff aus Kiew zu bewahren.

In den 8 Jahren seit dem von den USA, der NATO und der EU organisierten Maidan-Putsch am 22. Februar 2014 wurden fast 14.000 Bürger des Donbass durch Kiewer Angriffe getötet. Etwa 2 Millionen sind aus dem Donbass geflohen, die meisten nach Russland.

Man könnte annehmen, dass das WEF und seine Handlanger – die, wie wir nicht vergessen sollten, eine viel größere Agenda haben, nämlich die UN-Agenda 2030 – das Dokument „organisiert“ haben, um die rechtzeitige russische Invasion zu veranlassen, die also mit dem scheinbaren Verschwinden von Covid zusammenfällt. Angesichts des geheimdienstlichen Hintergrunds und der Erfahrung von Herrn Putin wusste Russland jedoch höchstwahrscheinlich unabhängig von dem sogenannten „durchgesickerten“ Geheimdokument über den bevorstehenden Angriff Kiews auf die Donbass-Republiken Bescheid.

Russland verfolgt mit seiner Intervention in der Ukraine drei erklärte Ziele: (i) die Entmilitarisierung der Ukraine und ihre Umwandlung in eine neutrale Nation; (ii) die Entnazifizierung der Ukraine und (iii) eine konkrete Zusage des Westens, dass die NATO niemals in die Ukraine einmarschieren würde und dass sich die NATO auf die geografischen Grenzen vor 1997 zurückziehen sollte. Dies war Teil einer Vereinbarung zwischen den „verbündeten Streitkräften“ und dem neuen Russland beim Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 und wurde später durch das Minsker Abkommen vom 5. September 2014 bestätigt.

Das Abkommen wurde nie eingehalten. Siehe diese Karte mit der NATO im Jahr 1998 und im Jahr 2022.

Jetzt „warnen“ westliche und weltweite Medien vor einem Atomkrieg, buchstäblich einem Szenario des Dritten Weltkriegs. Das könnte zwar passieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass es von Russland provoziert wird.

Es wird immer deutlicher, dass dem westlichen Imperium, einschließlich Europa, ein baldiger Zusammenbruch droht. Während dieses Zusammenbruchs könnte sich das Imperium wie ein sterbendes Tier verhalten, das um sich schlägt und so viel wie möglich mit sich in den Abgrund reißt. Das könnte passieren, aber ich bin sicher, dass es nicht passieren wird. Es steht zu viel auf dem Spiel. Die Verwüstung zumindest eines großen Teils von Europa.

Das Risiko eines Dritten Weltkriegs könnte noch weiter reduziert werden, da ein massiver Krieg, ein Atomkrieg, aus dem Ruder laufen und die Agenda 2030 stören könnte – wenn die wichtigsten Ziele des Großen Reset abgeschlossen sein sollten. Lassen Sie sie mich wiederholen:

i) massive Entvölkerung – ja, ein dritter Weltkrieg würde zu diesem Ziel beitragen, aber er würde auch entscheidende, unkalkulierbare und lebenswichtige Infrastrukturen zerstören, die die überlebende Elite für ihre Zwecke benötigen könnte;

ii) gigantische Kapital- und Vermögenstransfers von der Unter- und Mittelschicht und insbesondere von den Konkursen kleiner und mittlerer Unternehmen an die Spitze, was zu weit verbreiteter Arbeitslosigkeit, Elend, Hunger und Tod führt; und

iii) die Digitalisierung von allem. Dazu gehört das Ende des Bargelds und der Aufstieg des vollständig digitalisierten Geldes, des Zahlungsverkehrs und des Handels; die Umsetzung von Bill Gates Agenda ID2020 in Form des QR-Codes, der bereits heute überall zu finden ist. Er hat sich buchstäblich in den Alltag der Menschen eingeschlichen, und niemanden scheint es besonders zu interessieren.

Der QR-Code ist Gift. Er hat eine buchstäblich unbegrenzte Datenspeicherkapazität. Da er Ihr Bankkonto, Ihre Gesundheitsdaten, Ihr Strafregister und jeden Ihrer Schritte erfasst, ermöglicht er die totale Überwachung jedes einzelnen Schrittes, den Sie machen.

Schlechtes Verhalten kann durch die Schließung oder (vorübergehende) Sperrung des Bankkontos bestraft werden. Die totale Überwachung könnte unerwünschte und/oder überflüssige Subjekte aus der Ferne „neutralisieren“, da Roboter und KI nach und nach – zunächst manuelle, dann zunehmend intellektuelle Tätigkeiten – übernehmen und Menschen und Transhumane – überflüssige Esser – eliminieren könnten.

Klingt brutal?

Ja, aber das ist der Plan. Der große Reset.

Werden sie es schaffen? – Denken Sie positiv und sie werden es nicht schaffen. Menschliche Dynamik und spirituelle Kapazität sowie Solidarität und souveränes Denken – und vor allem der Glaube an das Potenzial der Menschheit, sich ins LICHT zu begeben und mit einem höheren Bewusstsein zu schwingen, einem, das nicht hasst, sondern liebt und Kooperation anstrebt, weltweit – in einem nicht-globalisierten Format der Souveränität der Nationalstaaten und vor allem mit lokalem Geld – bar und nicht digital.

Erinnern Sie sich an die Geschichte des weisen Mannes aus den Anden – über Liebe, Mitgefühl und Frieden?