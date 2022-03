Die USA signalisieren, dass sie Zelensky von Zugeständnissen an Russland abhalten wollen, die die Kämpfe beenden könnten

Das Außenministerium sagt, der Krieg sei „größer“ als Russland und die Ukraine und es gehe um universelle „Prinzipien

Am Montag signalisierte das Außenministerium, dass die USA den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij davon abhalten, in den Verhandlungen zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine Zugeständnisse an Russland zu machen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, sagte, Zelensky habe „sehr deutlich gemacht, dass er für eine diplomatische Lösung offen ist, die die Kernprinzipien des Krieges des Kremls gegen die Ukraine nicht gefährdet“.

Auf die Frage, was er damit meine, sagte Price, dass der Krieg „größer“ sei als zwischen Russland und der Ukraine. „Der entscheidende Punkt ist, dass hier Prinzipien auf dem Spiel stehen, die überall anwendbar sind“, sagte er.

Price sagte, der russische Präsident Wladimir Putin versuche, „Kernprinzipien“ zu verletzen, darunter „das Prinzip, dass jedes Land ein souveränes Recht hat, seine eigene Außenpolitik zu bestimmen, ein souveränes Recht, selbst zu bestimmen, mit wem es sich in Bezug auf seine Allianzen und Partnerschaften zusammentut und in welche Richtung es seinen Blick lenken will.“

Putin hat deutlich gemacht, dass eines seiner Hauptmotive für den Einmarsch die Annäherung der Ukraine an die NATO ist. Im Vorfeld der Invasion bat er die USA um eine Garantie, dass die Ukraine dem Militärbündnis niemals beitreten würde, doch die USA weigerten sich, diese Zusage zu geben, obwohl Präsident Biden öffentlich zugab, dass Kiew in absehbarer Zeit keine Mitgliedschaft gewährt würde.

Sogar Zelensky hat gesagt, dass ihm gesagt wurde, die Ukraine würde kein NATO-Mitglied werden. „Ich habe sie persönlich gebeten, direkt zu sagen, dass wir Sie in einem oder zwei oder fünf Jahren in die NATO aufnehmen werden, sagen Sie es direkt und deutlich, oder sagen Sie einfach nein“, sagte er in einem Interview mit CNN am Sonntag. „Und die Antwort war ganz klar: Ihr werdet kein NATO-Mitglied, aber öffentlich bleiben die Türen offen.“

Anstatt Zelensky zu drängen, seine Neutralität zu erklären, rüsten die USA die Ukraine weiter auf. Auf die Frage, ob die USA Zelensky bei den Verhandlungen mit Russland beraten, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag, dass die USA jeden Tag mit ukrainischen Beamten in Kontakt stünden. Sie sagte jedoch, dass die Rolle, die die USA in diesem Prozess am effektivsten“ spielen können, darin besteht, mehr Waffen in das Kriegsgebiet zu schicken.

„Die Rolle, die wir unserer Meinung nach am effektivsten spielen können, besteht darin, weiterhin ein breites Spektrum an Sicherheitshilfe, militärischer Hilfe sowie wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe bereitzustellen, um die Ukraine bei den Verhandlungen zu unterstützen“, sagte Psaki vor Reportern. Letzte Woche kündigte Präsident Biden ein neues Waffenpaket im Wert von 800 Milliarden Dollar für die Ukraine an, das unter anderem schultergestützte Flugabwehr- und Panzerabwehrraketen sowie bewaffnete Drohnen umfasst.

Die USA führen auch eine westliche Sanktionskampagne gegen Russland an, die laut Psaki und Price der Ukraine bei den Gesprächen mit Russland helfen soll. Letzte Woche sagte Außenminister Antony Blinken, dass ein Stopp der russischen Invasion nicht ausreichen würde, um die Sanktionen aufzuheben. Er sagte gegenüber NPR, dass ein „unumkehrbarer“ russischer Truppenabzug nötig sei, damit Moskau eine Aufhebung der Sanktionen erhalte.

Ukrainische und russische Beamte haben intensive Verhandlungen per Videolink geführt, die am Montag fortgesetzt wurden. Zelensky und andere Beamte haben deutlich gemacht, dass sie bereit sind, über Neutralität zu diskutieren, obwohl sie Sicherheitsgarantien des Westens verlangen.

Was die anderen Forderungen Russlands angeht, sind die Ukrainer hartnäckiger. Russland möchte, dass die Ukraine die Krim als russisch anerkennt und die Unabhängigkeit der Donbass-Republiken anerkennt. Ein Berater von Zelensky sagte am Montag gegenüber Politico, dass eine Einigung über die Neutralität „einfach“ wäre, aber jedes Gerede über Gebietsabtretungen durch die Ukraine „nirgendwo hinführen wird“.