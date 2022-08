Plötzlicher Tod eines „liebenswerten“ fünfjährigen Jungen

Es wurde ihnen jedoch mitgeteilt, dass „keine zugrunde liegenden“ gesundheitlichen Probleme festgestellt wurden.

Die Familie eines fünfjährigen Jungen aus Belfast, der nach einem Herzstillstand plötzlich verstorben ist, hat von ihrer „absoluten Erschütterung“ berichtet.

Lucius Corry aus der Gegend von Market erkrankte zunächst am Samstag während eines Tagesausflugs in den Funtasia-Themenpark in Drogheda (Co Louth).

Bei seiner Rückkehr nach Hause war er weiterhin unruhig.

Als er später Nasenbluten bekam und schlaff wurde, brachten ihn seine Eltern Joanne und John am Sonntag gegen 4 Uhr morgens ins Royal Belfast Hospital for Sick Children.

Lucius wurde in einen Wiederbelebungsraum gebracht, wo die Sanitäter 40 Minuten lang an ihm arbeiteten, aber er konnte nicht mehr gerettet werden und starb kurz nach 5 Uhr morgens.

Joanne und John erfuhren die erschütternde Nachricht und durften einige Zeit mit ihrem kleinen Jungen allein verbringen.

Nachdem sie ihn in seine Decke eingewickelt hatte, sang Joanne ihrem Sohn ein Lied vor, bevor das Paar ihm sagte, wie sehr sie ihn liebten und dass sie „nicht wollten, dass er geht“.

Im Gespräch mit The Irish News sagte Joanne Corry, die als Rechtsanwaltsgehilfin arbeitet, sie werde Lucius in Erinnerung behalten, weil er „so viel Glück in unser Leben gebracht hat“.

Sie und ihr Mann John hatten sich 10 Jahre lang um Lucius bemüht, bevor sie aufgaben. Sie waren schockiert, als sie in der Woche ihres 40.

Lucius, der das Down-Syndrom hatte, wurde mit zwei Löchern in seinem Herzen geboren.

Es stellte sich jedoch heraus, dass diese ihn nicht beeinträchtigten, und er wurde in den ersten Monaten mit Medikamenten behandelt.

Danach schloss sich das kleinste Loch und er wurde von den Medikamenten abgesetzt.

Da Lucius seit seiner Geburt keine nennenswerten gesundheitlichen Probleme hatte, wurde er im vergangenen September in die erste Klasse der Harberton Special School eingeschult.

Joanne würdigte das Ärzteteam des Royal Belfast Hospital for Sick Children und bezeichnete es als „unglaublich“.

Er (der Arzt) kam heraus und sagte: „Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich habe alles versucht“, sagte sie.

„Er war am Boden zerstört, als er uns das sagte. Wir gingen hinein und mussten ihn gehen lassen.

„Wir hielten einfach seine Hand und küssten ihn. Wir sagten ihm, dass wir ihn lieben und nicht wollen, dass er geht. Wir haben für ihn gesungen.

Den Eltern von Lucius wurde mitgeteilt, dass der Tod ihres Sohnes auf einen Herzstillstand zurückzuführen sei. Eine Obduktion ergab jedoch kein eindeutiges Ergebnis hinsichtlich der Todesursache, und es sollen weitere Tests durchgeführt werden.

Es wurde ihnen jedoch mitgeteilt, dass „keine zugrunde liegenden“ gesundheitlichen Probleme festgestellt wurden.

Joanne sagte, ihr Sohn werde als „der glücklichste und lustigste Junge, den man sich vorstellen kann“ in Erinnerung bleiben.

„Er war das liebenswerteste Kind“, sagte sie.

„Er liebte es, Menschen zu treffen. Er war sehr anhänglich. Er sagte zu jedem `Ich liebe dich‘.“

Joanne sagte, sie und John seien „absolut am Boden zerstört“.

„Unser Leben drehte sich nur um Lucius“, sagte sie.

„Unser Leben ist einfach auseinandergefallen. Ich weiß nicht, wie wir jemals ohne ihn zurechtkommen werden.

„Er hat unsere Familie so sehr zusammengeschweißt. Er war wie ein Puzzleteil, das fehlte.

„Er hat uns einfach zu den glücklichsten Menschen überhaupt gemacht, als er auf die Welt kam. Nichts konnte diesen Jungen aufhalten. Er war unser kleiner Superheld“.