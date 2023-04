Die ständigen Angriffe der US-Demokraten auf die ungarische Regierung tragen wenig dazu bei, die USA von den tyrannischen Supermächten zu unterscheiden, von denen sie sich zu distanzieren versuchen…

Die unerbittliche Kritik der Biden-Administration an der amtierenden ungarischen Regierung ist völlig unverhältnismäßig und ungerechtfertigt und trägt wenig dazu bei, das derzeitige US-Regime von den bösartigen Supermächten abzugrenzen, von denen es sich zu distanzieren versucht. Ungarns Regierungschef hat dies erkannt und stellt die Interessen seines Landes über die der Vereinigten Staaten, eine Haltung, die Europa sich zu eigen machen sollte.

Trotz des Drucks der USA sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, sein Land lasse sich nicht dazu drängen, sich auf der Seite der Ukraine in den Krieg einzumischen.

„Die Vereinigten Staaten haben ihren Plan nicht aufgegeben, alle, auch Ungarn, in ein Kriegsbündnis zu zwingen, um mit der Masse mitzugehen“, sagte Orbán letzte Woche auf einer Pressekonferenz.

„Aber ich habe mehrmals deutlich gemacht, und auch die ungarische Diplomatie hat dies zum Ausdruck gebracht, dass der Wille des ungarischen Volkes klar ist, und unser Wissen über die Geschichte ist ziemlich solide, also werden wir dies nicht zulassen.

„Wir werden nicht zulassen, dass sie uns in einen Krieg drängen. Wir werden keine Waffen schicken, und wir werden nicht in einen Konflikt verwickelt werden, der nicht unser Krieg ist“, fügte der ungarische Premierminister hinzu.

Orbán äußerte sich inmitten wachsender Spannungen mit den USA. David Pressman, Bidens Spitzendiplomat in Budapest, äußerte sich in jüngster Zeit abfällig über ein Land, das zwar in vielen Fragen ein konformer Verbündeter der Vereinigten Staaten ist, aber die Kühnheit besaß, sich eine eigene Meinung zu Angelegenheiten zu bilden, die sich vor seiner Haustür abspielen, und sich dafür entschied, sich den Interessen der USA nicht völlig zu unterwerfen, obwohl die beiden Länder sehr unterschiedliche Weltanschauungen haben und sich von Natur aus unterschiedlichen geopolitischen Bedrohungen gegenübersehen.

„Wir sind besorgt über den anhaltenden Eifer der ungarischen Führung, die Beziehungen zur Russischen Föderation auszubauen und zu vertiefen, trotz der anhaltenden brutalen Aggression Russlands gegen die Ukraine und der Bedrohung der transatlantischen Sicherheit“, sagte Pressman letzte Woche auf einer Pressekonferenz in Budapest, nachdem er die ungarische Regierung dafür kritisiert hatte, dass sie ihre Beteiligung an der russischen Internationalen Investitionsbank (IBB) beibehält, gegen die die US-Regierung letzte Woche Sanktionen verhängt hatte.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schimpfte im staatlichen Rundfunk über die Kurzsichtigkeit der US-Entscheidung und erklärte, dass das von Russland kontrollierte Finanzinstitut mit Sitz in Budapest „eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der mitteleuropäischen Wirtschaft hätte spielen können“, und brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Vereinigten Staaten das geopolitische Klima einfach nicht verstehen und aufhören sollten, so zu tun, als ob sie es täten.

Die ungarische Regierung zog ihre Mitgliedschaft in der IBB am Tag nach der Verhängung der Sanktionen zurück, wobei Orbán erklärte, die Maßnahmen der USA hätten die Arbeit der Bank unmöglich gemacht.

„Sie kann ihre Funktion nicht erfüllen“, sagte Orbán. „Wir haben entschieden, dass unter diesen Umständen die Beteiligung Ungarns an der weiteren Arbeit der Bank sinnlos geworden ist.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die ungarische Regierung durch Entscheidungen frustriert ist, die im fernen Washington getroffen werden, ohne die differenzierten Folgen für die Region zu verstehen.

US-Regierungsvertreter haben die ungarische Regierung regelmäßig dafür kritisiert, dass sie sich dem amerikanischen Vorgehen im Ukraine-Konflikt nicht anschließt, eine Kritik, die der ungarische Ministerpräsident für falsch hält.

„Wenn ich von Atomwaffen höre oder davon, dass ein westeuropäisches Land Waffen mit abgereichertem Uran in die Ukraine bringt, denke ich an Tschernobyl“, sagte Orbán und bezog sich dabei auf die Entscheidung Großbritanniens, Panzermunition mit abgereichertem Uran an die ukrainischen Streitkräfte zu liefern.

„Ein Amerikaner würde nie daran denken, aber wir wissen, dass es, wenn in der Ukraine etwas passiert, am besten ist, wenn die Menschen nicht auf die Straße gehen, damit wir wissen, was dann passiert.

„Oder wenn man in Amerika hört, dass jemand an der ukrainisch-russischen Front gestorben ist, hat man natürlich Mitgefühl, weil es ein Verlust ist, aber es ist nicht dasselbe Gefühl wie bei uns, weil ich sofort denke, dass der Tote ein Ungar aus den Unterkarpaten sein könnte.

„Alles, was dort passiert, wird an diesem Tag ein Teil unseres Lebens.

„Die Dimension der Amerikaner ist eine ganz andere, deshalb sage ich, dass wir zu Recht erwarten, dass die Vereinigten Staaten die besondere Situation Ungarns, seine Nähe zur Ukraine, zur Kenntnis nehmen und verstehen, dass wir deshalb auf der Seite des Friedens stehen und dort bleiben wollen.“

Angesichts der anhaltenden Feindseligkeit der USA gegenüber der Orbán-Regierung könnte man annehmen, dass Ungarn ein aktiver Kriegsteilnehmer in dem Konflikt war, und dennoch hat Budapest jede von der Europäischen Union genehmigte antirussische Sanktion befolgt, obwohl es sich gegen diese Maßnahmen ausgesprochen hat.

„Wir haben Sanktionen nie zugestimmt, aber wir bestreiten nicht das Recht von irgendjemandem, einschließlich der Vereinigten Staaten, Sanktionen zu verhängen, wenn sie es für richtig halten. Wir erkennen diese Sanktionen an und machen sie mit“, sagte Orbán kürzlich.

Ungarn hat Zehntausende von ukrainischen Flüchtlingen aufgenommen, Kiew und den betroffenen Gebieten humanitäre Hilfe geleistet und die russische Invasion in der Ukraine vom ersten Tag an verurteilt.

Wie es sich gehört, hat Budapest seine Neutralität in Bezug auf militärische Interventionen und Hilfeleistungen gewahrt und sich trotz der Proteste der USA geweigert, seine Haltung zu ändern.

Orbán fügte hinzu, dass seine Regierung reif genug sei, um das langjährige ungarisch-amerikanische Bündnis trotz der unterschiedlichen Herangehensweise an den Konflikt in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

„Die amerikanisch-ungarische Freundschaft muss diese Meinungsverschiedenheit aushalten“, erklärte er letzte Woche.

Ob Joe Biden und sein politisch eingesetzter Diplomat in Budapest bereit sind, eine Meinungsverschiedenheit zu akzeptieren und weiterzumachen, bleibt abzuwarten.

Wenn die jüngsten antirussischen Plakatkampagnen, die mit Unterstützung der US-Botschaft in ganz Ungarn durchgeführt wurden, etwas aussagen, ist eine Versöhnung zwischen den beiden Ländern in naher Zukunft nur schwer vorstellbar, zumindest nicht, solange die Demokraten von Joe Biden im Weißen Haus sitzen.