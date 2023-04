Unter den neuen uneingeschränkten Befugnissen der WHO wäre es Schweden nicht erlaubt, zu widersprechen

„Macht neigt dazu, zu korrumpieren, und absolute Macht korrumpiert absolut“, bemerkte der englische Historiker Lord Acton 1857 in einem Brief an einen Freund. Dieser viel zitierte Aphorismus sollte uns dazu veranlassen, über die absoluten Befugnisse nachzudenken, die die Weltgesundheitsorganisation derzeit für ihren Generaldirektor anstrebt. Die Organisation hat sich von der breit angelegten, interdisziplinären Vision von Gesundheit auf der Grundlage von Primärversorgung und öffentlichem Engagement verabschiedet, die ihre ursprüngliche Aufgabe kennzeichnete und in der Alma-Ata-Erklärung von 1978 zum Ausdruck gebracht wurde. Was wir jetzt sehen, ist ein von oben nach unten gerichteter, befehls- und kontrollorientierter Ansatz, der auf einer schmalen wissenschaftlichen Basis und den Vorlieben oder Vorurteilen einiger weniger großer Geldgeber beruht. Dieses Modell hat in Krisenzeiten offenkundig versagt. Wenn die Antwort darin besteht, die Befehlsgewalt zu stärken, kann man dann darauf vertrauen, dass die Organisation diese weise, verantwortungsvoll und wirksam einsetzt?

Viel öffentliche Aufmerksamkeit hat bisher der Vorschlag für einen neuen internationalen Vertrag erregt, aber die ernsteren Probleme sind in den vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) zu finden. Beide werden im Eiltempo bis Mai 2024 von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet. Dies ist ein ungewöhnlich hohes Tempo für solche Dokumente und stellt ein erhebliches Hindernis für die Beteiligung der Zivilgesellschaft an dem Prozess dar. Für den Vertrag ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit in der Versammlung erforderlich. Anschließend muss er von jedem Mitgliedstaat im Rahmen seiner üblichen Verfahren ratifiziert werden, was weitere Möglichkeiten der Kontrolle eröffnen dürfte. Die Änderungen an den Verordnungen erfordern nur eine einfache Mehrheit und treten mehr oder weniger sofort in Kraft. Diese Änderungen bedeuten eine erhebliche Verlagerung der Macht von den Nationalstaaten auf die Person des Generaldirektors, ohne dass ein transparentes Ernennungsverfahren vorgesehen ist oder diese Person einem repräsentativen Gremium oder einem internationalen Gericht gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Sie sind ein Rezept für Autokratie.

Gegenwärtig kann die WHO Empfehlungen an ihre Mitglieder aussprechen, wenn eine internationale gesundheitliche Notlage (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) ausgerufen wird. Die Änderungsanträge haben zur Folge, dass Empfehlungen in Anweisungen oder Befehle umgewandelt werden. Die Definition eines PHEIC wird gelockert, sodass die Generaldirektion diesen als Reaktion auf eine potenzielle und nicht auf eine tatsächliche Bedrohung und unabhängig von den Ansichten des Staates, von dem die Bedrohung ausgeht, ausrufen kann. Sobald diese Erklärung erfolgt ist, entfernt sich der neue Text von der derzeitigen, auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte basierenden Formulierung und unterwirft die Rechte dem Ermessen des Generaldirektors, der die Befugnis erhält, Grenzen zu schließen, Impfpässe zu verlangen, Impfungen vorzuschreiben, Quarantänen zu verhängen und Medien zu zensieren, die sich kritisch zu diesen Interventionen äußern. Der Generaldirektor soll die einzige Quelle für die Wahrheit über die Pandemie sein. Damit wird nicht nur die traditionelle Rechtsprechung zu den Menschenrechten außer Kraft gesetzt, sondern auch die Souveränität der Nationalstaaten angetastet, selbst zu entscheiden, was für ihre Bürger am besten ist. Bei der Covid-Pandemie hätte Schweden beispielsweise angewiesen werden können, die Anweisungen der WHO zu befolgen, anstatt den abweichenden Ansichten seiner eigenen Gesundheitsexperten zu folgen.

Die WHO wurde 1948 gegründet, um eine umfassende Vision von Gesundheit im Kontext der Menschenrechte und des Engagements der Gemeinschaft mit einem horizontalen, „gesamtgesellschaftlichen“ Ansatz zu fördern. Sie spielte eine wertvolle Rolle bei der Koordinierung der nationalen Bemühungen, dem Austausch von Wissen und bewährten Verfahren und der Unterstützung der nationalen Gesundheitsministerien in Ländern mit schwacher oder ressourcenarmer Infrastruktur. So wandten sich viele afrikanische Länder bei der Planung einer Grippepandemie zunächst an die WHO, anstatt eigene Dokumente zu entwickeln.

Die WHO hat sich jedoch zunehmend von einer viel engeren Sichtweise leiten lassen, die öffentliche Gesundheit mit biomedizinischer Wissenschaft gleichsetzt. Die Antwort auf Epidemien liegt in Impfstoffen und nicht in der Bevölkerung. Wenn die Gemeinschaft den Impfstoff nicht akzeptiert, muss sie dazu gebracht werden, ihn zu akzeptieren. Das Scheitern dieses Ansatzes wurde in Westafrika während des Ebola-Ausbruchs 2013 deutlich. Die WHO und andere internationale Organisationen versuchten, Interventionen durchzusetzen und scheiterten. Der Ausbruch wurde erst unter Kontrolle gebracht, als die lokalen Gemeinschaften einbezogen wurden, wie Anthropologen und Soziologen von Anfang an gefordert hatten. Die Beschlagnahmung der Leichen von Dorfbewohnern funktionierte nicht: Das Aushandeln alternativer Regelungen für die Übertragung der mit diesen Leichen verbundenen spirituellen Kräfte hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Übertragung. Als die Impfstoffe eintrafen, befand sich der Ausbruch in der Endphase. Jeder Historiker von Infektionskrankheiten würde das Muster erkennen, das Thomas McKeown vor mehr als 50 Jahren dokumentiert hat.

Die WHO ist jedoch in den Bann eines engstirnigen biomedizinischen Denkens geraten, nicht zuletzt deshalb, weil sie so sehr von Spenden von Unternehmen und Stiftungen abhängt, statt von den Beiträgen der nationalen Regierungen. Es handelt sich hier nicht um eine dumme Verschwörungstheorie, die behauptet, Bill Gates wolle mithilfe von Impfstoffen jeden Menschen auf dem Planeten mit einem Mikrochip versehen. Aber es ist unbestritten, dass die Ausgaben der Gates-Stiftung die Technophilie des Stifters und seine Überzeugung widerspiegeln, dass alle menschlichen Probleme durch Technologie gelöst werden können. Diese Annahme wird außerhalb des Silicon Valley nicht allgemein geteilt, wo andere anerkennen, dass die Technologie von den Nutzern akzeptiert werden muss, damit sie angenommen wird und ihre Vorteile realisiert werden können. Die Träume von Tech-Unternehmern scheitern in der Regel an der Realität der wilden Umgebung. Der Zwang zum Gehorsam gegenüber ihren Visionen sollte niemals eine politische Option sein.

In ähnlicher Weise geht es Pharma-, Medizintechnik- und IT-Unternehmen darum, ihre Produkte zu verkaufen. Dagegen ist nichts einzuwenden, vorausgesetzt, wir verstehen die Konsequenzen. Wir können die Krankheiten der Armut bekämpfen, indem wir die Menschen weniger arm machen – oder indem wir ihnen eine Pille gegen die Krankheiten geben. Der ursprüngliche Auftrag der WHO bestand darin, für die Armen zu sprechen, nicht für diejenigen, die von Medikamenten, Impfstoffen oder elektronischen Apps zur Überwachung und Kontrolle der Bewegungsfreiheit der Bürger profitieren. Die Nationalstaaten müssen die Freiheit haben, ihren Weg zu wählen und die Befürworter von Alternativen anzuhören.

In den Händen einer heiligen Generaldirektion könnten einige dieser neuen Befugnisse eine vernünftige Antwort auf einige der institutionellen Schwächen sein, die durch die Covid-Pandemie offenbart wurden. Allerdings gehen wir bei der Gestaltung von Governance-Systemen nicht davon aus, dass sie immer von Heiligen besetzt sein werden. Generaldirektoren sind Menschen, wie wir alle. Thomas Hobbes‘ Vision eines wohlwollenden Diktators, dem die Bürger ihre Macht im Tausch gegen Schutz überlassen, scheiterte an den politischen Realitäten im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts. Es ist nicht an der Zeit, diese Vision wieder aufleben zu lassen. Selbst die Militärdoktrin hat sich von der reinen Befehls- und Kontrollfunktion entfernt, wie die Wirksamkeit der ukrainischen Militäraktion gegen eine russische Armee alten Stils gezeigt hat.

Die Regierungen sollten die IHR-Änderungen nicht ohne eine angemessene Debatte in der Zivilgesellschaft unter Einbeziehung der sozialen, politischen und sozialrechtlichen Wissenschaften über Regulierung und Governance unterzeichnen. Absolute Macht sollte nicht im Moment der Panik, die durch die Pandemie von Angst und Aktion ausgelöst wird, verschenkt werden.

Dr. Robert Dingwall, ehemaliger Regierungsberater des JCVI und der NERVTAG während der COVID-19-Pandemie, ist Professor für Soziologie an der Nottingham Trent University und ein beratender Soziologe, Forscher, Autor und Unternehmer. Dieser Artikel erschien zuerst auf Social Science Space.