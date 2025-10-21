Polen, die guten Europäer

Egon W. Kreutzer

Ein bisschen fange ich schon an zu zweifeln, wenn in meinem Kopf zwei unvereinbare Statements aufeinander prallen, während jene, die hier nach einer Auflösung suchen müssten, nicht mehr tun, als so zu tun, als sei alles gut.

Polen ist EU-Mitglied. Also Westen, Wertewesten, genau wie Kanzler Merz.

Polen ist EU-Mitglied. Also Teil einer Wirtschaftsgemeinschaft, die mittels eines großen gemeinsamen Marktes mit fast einer halben Milliarde Bürger, sowohl im Außenhandel als auch im Binnenmarkt erfolgreich wirtschaften will.

Da meint man doch, dass man im Großen und Ganzen zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt. Das geschieht ja auch. So ist innerhalb der EU Deutschland immer noch der größte Netto-Zahler, während Polen bis 2023 größter Netto-Empfänger war und nun nach Griechenland an zweiter Stelle der Unterstützungsempfänger steht.