Andrew Korybko

In der modernen „Festung Europa“ spielt Polen gegenüber Deutschland eine ähnliche Rolle wie das faschistische Italien gegenüber den Nazis, die ebenfalls Juniorpartner Deutschlands waren und die Aufgabe hatten, Berlin bei der Kontrolle von Teilen des Kontinents zu entlasten.

Der neue polnische Verteidigungsminister Wladysław Kosiniak-Kamysz, der ein politisches Amt bekleidet und über keinerlei militärische Erfahrung verfügt, sagte in einem Interview mit lokalen Medien: „Ich rechne mit allen Szenarien, und ich nehme die schlimmsten am ernstesten“, als er nach der Möglichkeit eines russischen Angriffs auf sein Land gefragt wurde. Das ist nichts anderes als schamlose Panikmache, um die Unterordnung Polens unter Deutschland in der vergangenen Woche zu rechtfertigen, nachdem das Land informell seine Reparationsforderungen fallen gelassen und der Bildung eines „militärischen Schengen“ zugestimmt hatte.

Hier einige Hintergrundinformationen für diejenigen, die die Sache nicht so genau verfolgt haben:

24. November 2023: „NATO’s Proposed ‚Military Schengen‘ Is A Thinly Disclosed German Power Play Over Poland“.

Für den Leser werden sie nun zusammengefasst.

Die Rückkehr des von Deutschland unterstützten Donald Tusk an die Spitze Polens ermutigte den De-facto-Führer des Blocks, die nächste Phase seiner hegemonialen Pläne umzusetzen, die darauf abzielen, seinen militärischen Einfluss auf den gesamten Kontinent auszuweiten. Zu diesem Zweck schlug sie das „militärische Schengen“ vor, das sie letzte Woche mit den Niederlanden und Polen vereinbarte, um den Transport von Truppen und Ausrüstung zu ihrer neuen Panzerbasis in Litauen zu erleichtern. Dieser Korridor soll in Zukunft bis nach Estland und möglicherweise Finnland ausgedehnt werden.

Die sich daraus ergebende „Festung Europa“, die derzeit im Eiltempo errichtet wird, ähnelt ihrem Pendant aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Struktur und strategischer Absicht auf beängstigende Weise, um sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten, den Polen heute fürchtet, um seine Unterordnung unter Deutschland zu rechtfertigen. Der innenpolitische Kontext, in dem Kosiniak-Kamysz behauptet, er nehme das Szenario eines russischen Angriffs ernst, wird in den beiden folgenden Analysen behandelt:

10: Januar 2023: „Polen befindet sich in der schwersten politischen Krise seit den 1980er-Jahren“.

Kurz gesagt: Tusk griff zu totalitären Mitteln, um dieser traditionell konservativ-nationalistischen Gesellschaft sein liberal-globalistisches Modell nach deutschem Vorbild aufzuzwingen, was die schlimmste politische Krise seit den 1980er-Jahren auslöste. Er versuchte verzweifelt, die öffentliche Meinung auf eine pseudopatriotische Grundlage zu stellen, indem er sie über die falsche Bedrohung ihres Landes durch Russland aus dem Osten aufwiegelte, aber dieses Narrativ wurde leicht diskreditiert, wenn man sich daran erinnerte, dass Polen im Norden an die russische Region Kaliningrad grenzt.

Vor diesem Hintergrund sind sowohl seine als auch Kosiniak-Kamysz‘ Behauptungen diskreditiert, da Russland Polen bereits aus dieser Richtung angreifen und einmarschieren könnte, ohne erst durch die Ukraine marschieren zu müssen, ganz zu schweigen von Weißrussland, das eine viel längere Grenze mit Polen hat. Während der erste diese Lüge kolportierte, um die Aufmerksamkeit von der politischen Krise in Polen abzulenken, greift der zweite sie auf, um das „militärische Schengen“-Abkommen von letzter Woche zu rechtfertigen, das zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg deutschen Truppen den freien Transit von und nach Polen erlaubt.

Noch beunruhigender ist, dass der stellvertretende Außenminister Andrzej Szejn Mitte letzten Monats die deutschen Truppen mit einem „Herzlich willkommen! Mitte letzten Monats den deutschen Truppen ein „Herzlich willkommen!“ angeboten hat, wenn sie dauerhaft in seinem Land stationiert werden wollen, wie sie es gerade dem Nachbarn Litauen versprochen haben. Die einzige Möglichkeit, den öffentlichen Zorn über diese beispiellose Verletzung des historischen Gedächtnisses und der Souveränität Polens vorbeugend zu dämpfen, besteht darin, die russische Karte zu spielen, die leider in vielen konservativ-nationalistischen Kreisen gut ankommt.

Wie dem auch sei, die Opposition ist sich der narrativen Tricks des Tusk-Regimes sehr wohl bewusst und es ist unwahrscheinlich, dass sie auf dessen Panikmache vor einer russischen Invasion ihres Landes von der Ukraine aus hereinfällt. Allerdings hatten sie und ihre Basis Ende letzten Jahres im Zuge des polnisch-ukrainischen Getreidestreits die Nase voll von diesem Land, und der damalige Ministerpräsident beschuldigte sogar Deutschland, hinter dem Rücken Polens einen Deal mit der Ukraine zu machen.

Aus diesen Gründen dürfte die jüngste Panikmache nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, und die Opposition täte gut daran, so weit wie möglich aufzudecken, wie das Tusk-Regime Polen über das „militärische Schengen“ Deutschland untergeordnet hat, und zwar auf einer vorgeschobenen antirussischen Grundlage, bei der es in Wirklichkeit darum geht, Berlin Gefälligkeiten zu erweisen. Die von der Vorgängerregierung geplanten militärischen Investitionen sollten Polen in die Lage versetzen, die Führung einer mitteleuropäischen Koalition zur Eindämmung Russlands auf der Grundlage der „Drei-Meere-Initiative“ (3SI) zu übernehmen.

Dies wiederum hätte Polen in die Lage versetzt, seinen lange verlorenen Großmachtstatus mit der Zeit wiederzuerlangen, mit dem großen strategischen Ziel, ein neues Einflusszentrum zwischen Deutschland und Russland zu schaffen, das Warschau dann als Hebel für eine Multi-Allianz zwischen ihnen, den USA, China und der Türkei nutzen könnte. Diese Pläne wurden unter Tusk aufgegeben, der es vorzog, Polen Deutschland unterzuordnen, indem Berlin durch das „militärische Schengen“ die 3SI Warschaus übernahm und Polen zu seinem wichtigsten Vasallen machte.

Die neue geostrategische Rolle seines Landes besteht darin, die deutsche Führungsrolle bei der Eindämmung Russlands in Mitteleuropa zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird Berlin Warschau wahrscheinlich erlauben, sein geplantes militärisches Investitionsprogramm fortzusetzen, allerdings mit der Absicht, damit eher deutsche als polnische Interessen zu unterstützen. Auch wenn Polen an einem erweiterten „militärischen Schengen“ bis nach Estland teilnimmt, wird es als Handlanger Deutschlands agieren und nicht als unabhängiger Einflusspol in der Region, wie es die Vorgängerregierung geplant hatte.

In der heutigen „Festung Europa“ spielt Polen gegenüber Deutschland eine ähnliche Rolle wie das faschistische Italien gegenüber den Nazis, die ebenfalls deutsche Juniorpartner waren, deren Aufgabe es war, Berlin bei der Kontrolle von Teilen des Kontinents zu entlasten. Damals lag Roms von Deutschland gebilligte „Einflusssphäre“ in Südosteuropa, während Warschaus Einflusssphäre in Mitteleuropa blieb. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die neue Unterordnung Polens unter Deutschland sehr viel länger dauern könnte als die Italiens.