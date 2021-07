Politiker in Holland steht auf: Alle „Verschwörungstheorien“ im Zusammenhang mit Covid werden wahr! Welche weiteren Schreckensmeldungen können wir noch erwarten?

Vor 18 Monaten war das noch undenkbar: ein Staat der medizinischen Apartheid, eine QR-Gesellschaft und eine Gesellschaft, in der soziale Ausgrenzung zum Gesetz geworden ist. Es waren alles Verschwörungstheorien. Doch heute ist dieses Schreckgespenst an immer mehr Orten die harte, tägliche Realität, sagte der Abgeordnete Gideon van Meijeren (FVD) am Mittwoch während der Corona-Debatte.

Er wies darauf hin, dass immer mehr Menschen zu erkennen beginnen, dass die gesamte Corona-Politik auf einem Netz der Täuschung beruht. Schon allein deshalb, weil es auf die offensichtlichsten Fragen keine befriedigende Antwort gibt.

Sachlich falsch und höchst irreführend

Warum benutzt die Regierung immer diesen schrecklichen Begriff „Infektionen“, wenn sie sich auf positive Tests bezieht? Dies ist sachlich falsch und höchst irreführend. Und warum werden die strengeren Maßnahmen nur wegen einer erhöhten Anzahl positiver Tests ergriffen, wenn die Krankenhäuser praktisch leer sind und die Auslastung der Krankenhäuser sogar sinkt? Sicherlich haben wir das getan, um die Gesundheitsversorgung zu schützen? Nun, da sich gezeigt hat, dass Covid nicht gefährlicher ist als eine solide saisonale Grippe, warum behandeln wir sie nicht einfach so, wie es viele Länder und sogar Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten inzwischen getan haben, ohne dass es zu nennenswerten Problemen gekommen wäre?

Warum ist es jetzt plötzlich notwendig, zum ersten Mal in der Geschichte auch kerngesunde Kinder gegen eine Krankheit zu impfen, die für Kinder gar nicht gefährlich ist? Das hat es in der niederländischen Geschichte noch nie gegeben, mit einer experimentellen Gentherapie, deren Langzeitnebenwirkungen völlig unbekannt sind. Und was sagt die Regierung zu den vielen Hunderttausenden völlig gesunder junger Menschen, die sich oft widerwillig haben spritzen lassen, nur weil ihnen gesagt wurde, dass sie dann ihre Freiheit wiedererlangen? Nun stellt sich heraus, dass auch dies eine Lüge war.

Immer mehr Menschen sehen, dass wir irregeführt, manipuliert und belogen werden.

„Manchmal kann man alle Leute täuschen. Man kann einige Leute für immer täuschen, aber man kann nicht alle Leute für immer täuschen“, sagte Van Meijeren.

„Immer mehr Menschen sehen, dass wir irregeführt, manipuliert und belogen werden. Immer mehr Menschen erkennen, dass es der Politik gar nicht darum geht, Corona zu bekämpfen, sondern die Bevölkerung. Das Forum voor Democratie wird so lange kämpfen, bis diese große Lüge wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt und die Niederlande von dieser Tyrannei befreit sind“, sagte der Abgeordnete.