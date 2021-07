Alexa, wo sind die Kinder? Amazon prüft Ortungsgerät für Kinder

smh.com. :Amazon.com, dessen Heim- und Überwachungsgeräte Kritik von Datenschutzbefürwortern auf sich gezogen haben, erwägt die Entwicklung eines Alexa-gesteuerten Wearable-Geräts für Kinder.

Das mit GPS ausgestattete Gerät mit dem Codenamen Seeker würde sich an Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren richten und könnte die Form eines Armbands, eines Schlüsselanhängers oder eines Clips haben, wie aus Dokumenten hervorgeht, die von Bloomberg eingesehen wurden. Das sprachaktivierte Wearable würde Zugang zu Amazons kinderspezifischen Inhalten bieten und es Eltern ermöglichen, mit ihren Kindern zu kommunizieren und sie zu überwachen.

Amazon untersuchte das Konzept des Geräts Mitte 2019 als Teil seiner Produkt-Roadmap für 2020, und es ist unklar, ob das Projekt vorangetrieben wurde.

Das Unternehmen hat versucht, verschiedene Alexa-fähige Produkte zu entwickeln, die sich an Kinder richten. Ein tragbares Disney-Gadget mit dem Codenamen „Magic Band“ soll laut den Dokumenten noch in diesem Jahr erscheinen. Es ist unklar, ob es sich dabei um ein Spielzeug handelt oder ob es mit dem Magic-Armband zur Gästeerfassung zusammenhängt, das Walt Disney Co. in seinen Parks und Hotels einsetzt.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits auf verschiedene Weise zusammen. Amazons Cloud-Computing-Abteilung betreibt den Disney+-Streaming-Dienst, und Anfang des Jahres begann Amazon damit, Abonnenten seines Musikdienstes mehrere Monate Disney+ kostenlos anzubieten.

Amazon und Disney lehnten eine Stellungnahme ab.

Amazon hatte auch geplant, ein Alexa-betriebenes Karaoke-Mikrofon mit dem Namen Jackson am Prime Day zu veröffentlichen, aber kein solches Gerät wurde während des zweitägigen jährlichen Verkaufs im letzten Monat angekündigt.

Der E-Commerce-Riese plante, das auf Kinder ausgerichtete Seeker-Wearable für 99 US-Dollar (132 Euro) zu verkaufen, einschließlich drahtloser Verbindung und einem Jahreszugang zum FreeTime Unlimited-Abonnement des Unternehmens, das inzwischen in Kids+ umbenannt wurde. Das Abonnement kostet 2,99 US-Dollar pro Monat für den Zugang zu Büchern, Filmen, Fernsehsendungen, Apps und Spielen, die sich an Kinder richten, und ermöglicht es Eltern, die Bildschirmzeit zu begrenzen und Inhalte je nach Alter des Kindes zu filtern.

Ein kindgerechtes Gerät würde eine Erweiterung von Amazons Ambitionen im Bereich Consumer-Hardware markieren. Letztes Jahr brachte das Unternehmen ein Fitnessband namens Halo auf den Markt, das körperliche Aktivität, Schlaf, Körperfett und die Stimmung des Trägers messen kann. Das Unternehmen arbeitet auch an einem Heimroboter.

Advocacy-Gruppen und Gesetzgeber haben in der Vergangenheit Amazons Datenschutz für Geräte kritisiert, die sich an Kinder richten. Im Jahr 2019 haben die Campaign for a Commercial-Free Childhood, jetzt bekannt als Fairplay, und das Center for Digital Democracy zusammen mit mehreren anderen Gruppen eine Beschwerde bei der Federal Trade Commission eingereicht. Sie argumentierten, dass Amazons Echo Dot Kids Edition die Datenschutzrechte von Kindern verletze, indem es Daten ohne überprüfbare elterliche Zustimmung sammle.

Die Beschwerde besagt auch, dass das Unternehmen die Aufzeichnungen von den Geräten auf unbestimmte Zeit aufbewahrt, es sei denn, ein Elternteil verlangt ausdrücklich, dass sie gelöscht werden, und sagt, dass der Prozess zur Überprüfung, welche Informationen die Geräte gesammelt haben, mühsam war.

Mehrere US-Senatoren forderten die FTC auf, zu untersuchen, ob Amazon mit dem Gerät gegen den Children’s Online Privacy Protection Act verstoßen hat. Amazon sagte damals, dass es mit dem Gesetz konform sei und legt auf seiner Unternehmenswebsite die Schritte dar, die es unternommen hat, um die Privatsphäre von FreeTime-Abonnenten zu schützen.

Ende 2019 stellte Amazon neue Datenschutz-Tools vor, darunter eine Opt-in-Funktion, mit der Benutzer ihre Alexa-Aufnahmen in regelmäßigen Abständen automatisch löschen können.

Die Datenschutzverbesserungen folgten auf einen Bericht von Bloomberg, dass Tausende von Amazon-Mitarbeitern auf der ganzen Welt Audioclips, die von Alexa-Geräten gesammelt wurden, überprüfen, um ihre Antworten auf Befehle zu verbessern.