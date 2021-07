Staatsdiener werden nun Bars und Kneipen nach Covid-Zertifikaten überprüfen

Laut Ministerin Catherine Martin werden Covid-Beauftragte die Pubs besuchen, um die Covid-Zertifikate zu überprüfen.

Die Regierung hat gestern die Gesetzgebung für die neuen einheimischen Covid-19-Zertifikate unterzeichnet, um die Gaststätten wieder zu öffnen, und die Ministerin für Tourismus sagt, dass es nun eine Rolle für Kontrollen durch ernannte Beamte geben wird.

Das Covid-Zertifikat wird für Personen erhältlich sein, die vollständig geimpft sind oder sich vor sechs Monaten von Covid-19 erholt haben.

„Es gibt eine Reihe von verschiedenen Ebenen der Kontrollen“, sagte sie.

„Auf die gleiche Art und Weise, wie Sie Ihr Alter oder Ihre Kontaktdaten überprüfen, werden jetzt die Räumlichkeiten überprüfen, ob Sie ein Zertifikat haben.

„Die Arten von Ausweisen, die akzeptiert werden, werden in der Verordnung vom Gesundheitsminister vorgeschrieben. Sie werden natürlich das Covid-Zertifikat mit dem digitalen EU-Code umfassen, wahrscheinlich das des NHS und eines aus anderen Ländern.

„Covid compliance officers“ werden in der Lage sein, in die Räumlichkeiten zu kommen und das System zu überprüfen, so dass sie das Buch überprüfen würden, um sicherzustellen, dass, wenn Sie im Moment ein Restaurant betreten, Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer aufgenommen haben, jetzt würden Sie Ihr Zertifikat vorlegen, so dass das Covid compliance office überprüfen würde, dass das getan wurde.

„Der Compliance-Beauftragte kann die Räumlichkeiten jederzeit ohne Durchsuchungsbefehl betreten, um eine Inspektion oder Prüfung oder Beobachtung des Nachweises vorzunehmen, der an der Tür genommen wird.

„Es wird keine Leute geben, die stichprobenartig die Tische kontrollieren, einzelne Tische in den Restaurants, es geht wirklich nur darum zu beurteilen, ob der Betreiber die Bedingungen erfüllt hat.“

HSE- oder HSA-Inspektionen

„Sie werden von der HSE oder der HSA kommen und die Gardai kann über Verstöße informiert werden.“

Derzeit gibt es etwa 350 Umweltgesundheitsbeamte und 70 Inspektoren, die für die HSE Arbeitsplätze überwachen. Es gibt Bußgelder, entweder für das Unternehmen, wenn es sich nicht an die Gesetzgebung hält, oder wenn der Kunde das Dokument gefälscht hat, die bis zu €2500 betragen, und als letzte Strafe könnte das Geschäft geschlossen werden.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Industrie, des Gesundheitsministeriums und der Gesundheits- und Sicherheitsbehörde wurde eingerichtet, um genau auszuarbeiten, wie all diese Maßnahmen umgesetzt werden können“, und wird sich heute um 14 Uhr treffen.

Frau Martin fügte hinzu, dass es „schwer ist, das genaue Datum abzuschätzen, aber es wäre nicht später als der 25.“ für die Wiedereröffnung.

„Das wird davon abhängen, wie der Gesetzentwurf in den nächsten Tagen durch die Kammern des Oireachtas geht und natürlich von der Vorlage beim Präsidenten zur Unterschrift.“

Wenn Sie sich von Covid19 erholt haben, können Sie sich an Ihren Hausarzt wenden oder „sich an ein Testzentrum wenden, nachdem Sie diesen positiven PCR-Test erhalten haben und das wäre für 180 Tage gültig“, und ein Brief von Hausärzten wird gültig sein, um ein Restaurant zu betreten, fügte der Minister hinzu.

Das Zertifikat kann auch von der HSE-Helpline angefordert werden und auch ein Call-Center wird vorübergehend geöffnet, um Notfall-Reiseanfragen zu bearbeiten, ein Service, der bis Montag, den 19. Juli voll einsatzfähig sein würde.

Frau Martin sagte, dass die Maßnahme aufgrund der „beispiellosen, herausfordernden Zeiten des Schutzes der Gesundheit, aber auch der Wiederherstellung von Arbeitsplätzen eingeführt wurde, da hier etwa 180’000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und wir nicht schnell die Türen öffnen und jeden hereinlassen können.“