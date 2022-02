Populärer Dr. wird Zeuge von Covid-Impfnebenwirkungen

Am Samstag teilte Dr. Josh Redd ein Video mit über 100.000 Instagram-Followern, in dem er „etwas anspricht, das ihm nicht gut getan hat“.

In seiner Biografie heißt es: „Josh Redd, DC, MS, DABFM, DAAIM, ist Chiropraktiker und der Gründer und Eigentümer von RedRiver Health and Wellness, das derzeit aus sieben Kliniken für funktionelle Medizin besteht, die Patienten aus der ganzen Welt betreuen.“

Dr. Redd erklärte, dass kürzlich eine Patientin von ihm, die in den sozialen Medien aktiv ist, ihren Followern erzählte, dass sie an POTS (posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom, ein Kreislauf- und neurologisches Problem) leidet, und zwar im Zusammenhang mit einer Covid-Spritze, die sie erhalten hatte.

„Die Leute schimpften über sie, weil sie ihre Geschichte erzählte. Sie war in der Notaufnahme, weil ihr Blutdruck auf ein tödliches Niveau gefallen war, bevor sie zu uns kam“, schrieb Dr. Redd.

„Ich weiß, welche Folgen es hat, wenn ich dies mitteile, aber ich kann mich nicht zurücklehnen und schweigen“, sagte der Arzt in dem Video zu seinen Anhängern. „Wir sehen, dass viele Menschen Autoimmunkrankheiten entwickeln. Wir sehen eine Menge POTS, eine Menge kardiovaskulärer Probleme, eine Menge Herzprobleme und eine Menge Menstruationsprobleme und wir sehen Männer, die keine Erektion mehr bekommen können.“

In einer Nachricht, die zusammen mit dem Video gepostet wurde, schrieb er: „Nennt mich einen Quacksalber, nennt mich, wie ihr wollt, folgt mir nicht, bringt mich zum Schweigen … aber ich kann mich nicht zurücklehnen und nicht mitteilen, was wir tagtäglich sehen. Wenn Sie verletzt wurden, werden Sie anerkannt, wir SEHEN Sie und wir HÖREN Sie! Ihre Geschichte ist wichtig, unabhängig davon, was die Hasser sagen.“

Dr. Redd merkte an, dass es „inakzeptabel“ sei, wenn Menschen über ihre persönlichen Erfahrungen mit den experimentellen Covid-Impfstoffen sprechen und sie dafür beschimpfen.

Je mehr Angehörige der Gesundheitsberufe die gefährlichen Folgen der Covid-19-Spritzen miterleben, desto mehr ist damit zu rechnen, dass sich andere zu Wort melden werden.