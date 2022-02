Daten zeigen massiven Sicherheitsbedenken, aber Pfizer will nun die COVID-Spritzzulassung für Kinder unter 5 Jahren

Mercola.com

Am 1. Februar 2022 beantragte Pfizer/BioNTech bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung (EUA) für die COVID-Spritze für Säuglinge und Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren.

Die EUA wird für ein Zwei-Dosis-Schema gelten, mit der Möglichkeit, es auf eine dritte Dosis auszuweiten, da sich zwei Injektionen bei 2- bis 4-Jährigen als unwirksam erwiesen haben

Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren werden eine Dosis erhalten, die ein Zehntel der Erwachsenendosis beträgt.

Würde Pfizer warten, bis das Experiment mit der dreifachen Dosis abgeschlossen ist, wäre der EUA-Antrag nicht vor Ende März 2022 möglich, und die Bundesbehörden sind Berichten zufolge „bestrebt, ein Impfprogramm für die jüngsten Kinder zu beginnen, da die Studien gezeigt haben, dass es bei zwei Dosen keine Sicherheitsbedenken gibt“.

In der Zwischenzeit geben die Daten von Pfizer selbst Anlass zu massiven Sicherheitsbedenken, denn in den ersten 2,5 Monaten der Einführung der COVID-Impfung für Erwachsene wurden 42.086 Verletzungen gemeldet, darunter 1.223 Todesfälle.

Ich bin sicher, dass Sie sich der massiven Katastrophe bewusst sind, die wir mit den Kindern unter 5 Jahren haben, die durch COVID wie die Fliegen krank werden, da dies die Rechtfertigung ist, die Pfizer benutzt, um eine Notfallzulassung (EUA) zu erhalten, damit sie diese wehrlosen und unschuldigen Kinder mit Spritzen behandeln können. Nein? Ich auch nicht.

Trotz schlüssiger Beweise, dass bei Kleinkindern praktisch kein Risiko für schwere Komplikationen oder den Tod durch COVID-19 besteht, drängt Pfizer darauf, dass unsere Säuglinge und Kleinkinder mit seiner experimentellen Gentransfertechnologie geimpft werden.

Am 1. Februar 2022 beantragte Pfizer/BioNTech bei der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration eine Notfallzulassung (EUA) für ihre COVID-Spritze für Babys und Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren.

Mitte Dezember 2021 gab Pfizer zu, dass zwei Injektionen mit einem Zehntel der Erwachsenendosis bei 2- bis 4-Jährigen keine ausreichende Immunreaktion hervorrufen. Nun wird experimentiert, um herauszufinden, ob drei Dosen in dieser Altersgruppe ausreichende Ergebnisse liefern. In der Zwischenzeit gilt die EUA für zwei Dosen, wobei die Möglichkeit besteht, sie auf eine dritte Dosis zu erweitern.

Wie die New York Time berichtet, wäre der EUA-Antrag erst Ende März 2022 möglich, wenn Pfizer den Abschluss des Experiments mit der dreifachen Dosis abwartet, und Bundesbeamte sind Berichten zufolge bestrebt, ein Impfprogramm für die jüngsten Kinder zu starten, da die Studien gezeigt haben, dass es bei zwei Dosen keine Sicherheitsbedenken gibt.

Mit anderen Worten, es ist ihnen offenbar egal, ob die Impfungen wirksam sind oder nicht. Sie behaupten, die Impfungen seien „sicher“, so dass es in Ordnung sei, kleine Kinder zu impfen, auch wenn sie keinen Nutzen daraus ziehen könnten. Ergibt das einen Sinn?

Eine Reihe von medizinischen Experten, Wissenschaftlern und veröffentlichten Studien haben davor gewarnt, dass die COVID-Impfung das Immunsystem so umprogrammieren kann, dass es nicht mehr richtig reagiert. Ist es wirklich klug, Säuglinge und Kleinkinder solchen Risiken auszusetzen?

Laut MSN:

[Pfizer] und sein Partner BioNTech sagten, dass die Einreichung auf Wunsch der FDA erfolgte, was ein ungewöhnlicher Schritt ist. Kurz nach der Ankündigung setzte die FDA eine Sitzung ihres Beratungsausschusses für Impfstoffe für den 15. Februar an, um den Antrag zu diskutieren. Wenn Pfizer den Antrag jetzt einreichen kann, bedeutet dies, dass „Eltern die Möglichkeit haben, mit einer COVID-19-Impfserie für ihre Kinder zu beginnen, während sie auf die mögliche Zulassung einer dritten Dosis warten“, so Albert Bourla, CEO von Pfizer. Die Daten zur dritten Dosis werden der FDA ‚in den kommenden Monaten‘ vorgelegt, so das Unternehmen.

COVID-Impfungen zerstören nachweislich die Immunfunktion

Direkter Link zum Video.

Die Liste der Bedenken ist lang. Wir haben bereits gesehen, dass die eigenen Daten von Pfizer zeigen, dass es ernsthafte Probleme mit den Spritzen gibt, und die Daten aus der realen Welt, die die schlimmsten Befürchtungen bestätigen, werden von Tag zu Tag mehr.

Eine Reihe von medizinischen Experten, Wissenschaftlern und veröffentlichten Studien warnen davor, dass die COVID-Impfung das Immunsystem so umprogrammieren kann, dass es auf eine dysfunktionale Weise reagiert. So wurde in einer Studie, die am 6. Mai 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, festgestellt, dass die COVID-Impfung von Pfizer/BioNTech „sowohl adaptive als auch angeborene Immunreaktionen umprogrammiert“ und zu einer Verarmung des Immunsystems führt.

Während die Impfung „eine wirksame humorale und zelluläre Immunität gegen mehrere SARS-CoV-2-Varianten induzierte“, modulierte sie „auch die Produktion entzündlicher Zytokine durch angeborene Immunzellen nach Stimulation mit spezifischen (SARS-CoV-2) und unspezifischen (viralen, pilzlichen und bakteriellen) Reizen“.

Personen, die „vollständig geimpft“ waren, d. h. zwei Dosen der Pfizer-Impfung erhalten hatten, produzierten bei der Stimulierung auch deutlich weniger Interferon, das die lebenswichtigen angeborenen Immunreaktionen behindert.

Mit anderen Worten: Wir haben es mit einem schrecklichen Kompromiss zu tun. Sie erhalten vielleicht einen gewissen Schutz gegen SARS-CoV-2 und seine Varianten, aber Sie schwächen Ihre allgemeine Immunfunktion, was Tür und Tor für alle möglichen anderen Gesundheitsprobleme öffnet, von Bakterien-, Pilz- und Virusinfektionen bis hin zu Krebs und Autoimmunität.

Ist es wirklich klug, Babys und Kleinkinder solchen Risiken auszusetzen? Nur weil Kinder nicht innerhalb weniger Wochen nach der Impfung sterben, heißt das noch lange nicht, dass die Impfung harmlos ist und daher sicher angewendet werden kann. Die meisten Schäden, die durch diese Impfungen verursacht werden, treten erst lange nach der Impfung auf.

Die FDA verhält sich wirklich unverantwortlich und fahrlässig und gefährdet damit langfristig jedes Kind in Amerika – und das völlig grundlos, da sie genau weiß, dass zwei Dosen bei 2- bis 4-Jährigen nicht wirken und sie keine Ahnung hat, ob drei Dosen ausreichen.

Die Daten von Pfizer verstärken die Sicherheitsbedenken

Auch die eigenen Studiendaten von Pfizer, die jetzt als Reaktion auf eine FOIA-Anfrage (Freedom of Information Act) bei der FDA veröffentlicht werden, tragen nicht dazu bei, die Sicherheitsbedenken zu zerstreuen. Ganz im Gegenteil. Zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 28. Februar 2021 – einem Zeitraum von nur 2,5 Monaten – gingen bei Pfizer insgesamt 42.086 Meldungen über Verletzungen ein, darunter 1.223 Todesfälle.

Vergleichen Sie das mit dem Schweinegrippe-Impfstoff von 1976, der nach 25 Todesfällen zurückgezogen wurde. Pfizer räumt sogar die abnormale Verletzungsrate ein. Das Unternehmen musste sogar mehr Mitarbeiter für die Dateneingabe und die Fallbearbeitung einstellen, um die Flut von Meldungen über unerwünschte Ereignisse zu bewältigen. Dennoch beteuert das Unternehmen, dass alles in Ordnung sei und es keine Probleme gäbe.

Ursprünglich wollte die FDA 55 Jahre lang alle Studiendaten von Pfizer freigeben, und zwar 500 Seiten pro Monat. Nachdem sie einen weiteren Haufen entsprechender Dokumente gefunden hatte, verlangte sie 75 Jahre. Ein Richter lehnte beide Anträge ab und wies die Behörde an, die Daten ab dem 1. März 2022 in einem Tempo von 55.000 Seiten pro Monat freizugeben, um die vollständige Freigabe in etwa acht Monaten abzuschließen.

Nach dem zu urteilen, was wir in dem ersten 500-seitigen Stapel gefunden haben, der im November 2021 veröffentlicht wurde, ist es kein Wunder, dass die FDA genug Zeit haben wollte, um sicherzustellen, dass alle schuldigen Parteien tot und begraben sind, bevor die ganze Wahrheit über ihr Fehlverhalten ans Licht kommt. Wenn alles gut geht, sollten wir bis September 2022 alle Beweise haben.

Pfizer mischt sich in FOIA-Klage ein

Die FOIA-Klage gegen die FDA hat jedoch noch eine weitere Facette. Pfizer drängt nun darauf, in den Fall einzugreifen. Pfizer sagt, es wolle der FDA bei der Schwärzung der Unterlagen „helfen“ und behauptet, diese enthielten Geschäftsgeheimnisse und geschützte Informationen, die geschützt werden müssten und bei einer übereilten Veröffentlichung unangemessen offengelegt werden könnten. Am 26. Januar 2022 berichtete Reuters:

Pfizer Inc. möchte in einem texanischen Bundesverfahren intervenieren, in dem es um Informationen der US Food and Drug Administration geht, die bei der Lizenzierung des Impfstoffs COVID-19 des Unternehmens verwendet wurden. Die Kläger, die die Daten einklagen, halten diesen Schritt für verfrüht. Die Anwälte von Pfizer bei DLA Piper teilten dem US-Bezirksrichter Mark Pittman am 21. Januar mit, dass das Unternehmen eine Rolle in dem Verfahren spielen wolle, um der FDA zu helfen, die „unangemessene“ Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen und vertraulichen Geschäftsinformationen zu vermeiden …

Die Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern, die letztes Jahr gegen den öffentlichen Zugang zu den FDA-Lizenzierungsunterlagen von Pfizer geklagt hatte, sagte in einer Gerichtsakte, dass das Angebot des Unternehmens, sich in den Prozess einzuschalten, unzeitgemäß sei, da die Kläger keine Schwärzungen der angeforderten Unterlagen angefochten hätten.

Der Defender berichtete weiter:

Die FDA behauptete, dass Pfizer aufgrund des „Trade Secrets Act“, der 2016 von Präsident Obama in Kraft gesetzt wurde, berechtigt sei, in den Fall und den Prozess der Schwärzung der fraglichen Dokumente einzugreifen, und erklärte: Die FDA geht davon aus, dass die Koordinierung mit Pfizer, um die Ansichten des Unternehmens darüber einzuholen, welche Teile der Aufzeichnungen unter die Ausnahmeregelung, das Gesetz über Geschäftsgeheimnisse (Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1905) oder andere gesetzliche Schutzmaßnahmen fallen, ein notwendiger Bestandteil der Bemühungen der Behörde sein wird, den außerordentlichen Anforderungen dieses Falles gerecht zu werden.

Laut The Gateway Pundit wird der Trade Secrets Act von der FDA und Pfizer jedoch falsch interpretiert: „[D]er durch dieses Gesetz gewährte Schutz ermöglicht es dem Eigentümer eines Geschäftsgeheimnisses, vor einem Bundesgericht zu klagen, wenn seine Geschäftsgeheimnisse veruntreut wurden, und impliziert nicht einmal, dass ein Unternehmen bei einer Anfrage nach öffentlichen Unterlagen über den FOIA intervenieren könnte. [Aaron] Siri [von der Anwaltskanzlei Siri & Glimstad] stellte auch das Engagement der FDA für Transparenz infrage und deutete eine Vertuschung an, indem er erklärte: „Das Gericht ist, abgesehen vom Kongress, die einzige Kontrolle der FDA …

Es ist verständlich, dass die FDA nicht will, dass unabhängige Wissenschaftler die Dokumente überprüfen, auf die sie sich bei der Lizenzierung des Impfstoffs von Pfizer stützte, da dieser nicht so wirksam ist, wie die FDA ursprünglich behauptete, die Übertragung nicht verhindert, nicht gegen bestimmte neu auftretende Varianten schützt, bei jüngeren Menschen schwere Herzentzündungen verursachen kann und zahlreiche andere unbestrittene Sicherheitsprobleme aufweist. Siri sagte, dass die ‚potenzielle Verlegenheit‘ der FDA über ihre Entscheidung, den Impfstoff von Pfizer zu lizenzieren, hinter der vom FOIA geforderten Transparenz und ‚der dringenden Notwendigkeit und dem Interesse des amerikanischen Volkes, diese Lizenzierungsdaten zu überprüfen‘ zurückstehen muss.

Die Wahrheit über Pfizer

Direkter Link zum Video.

Der britische Dokumentarfilm „Dispatches“ mit dem Titel „Vaccine Wars: The Truth About Pfizer“ befasst sich mit einer Reihe von Fragen im Zusammenhang mit dem Umgang von Pfizer mit der COVID-Pandemie, einschließlich der „Kriegsgewinnlerei“ (Fokussierung auf Gewinne während einer Pandemie) und der Verbreitung irreführender Behauptungen über seine Konkurrenten, der Behauptungen eines Whistleblowers über wissenschaftliches Fehlverhalten und der Frage, ob Pfizer „Gott gespielt“ hat, indem es einseitig bestimmte, wer seine Impfung erhalten sollte und wer nicht, wodurch die Pandemie verlängert wurde.

Dem Dispatches-Bericht zufolge war die Impfung von Pfizer nicht nur von Anfang an teurer als die des Konkurrenten AstraZeneca (18 Pfund pro Dosis im Vergleich zu 3 Pfund bei AstraZeneca), sondern als eine dritte Auffrischungsdosis eingeführt wurde, erhöhte Pfizer den Preis auf 22 Pfund, eine Entscheidung, die Fragen nach den Motiven des Unternehmens aufgeworfen hat. Es scheint ziemlich offensichtlich, dass es dem Unternehmen nur ums Geld geht.

Pfizer wird dieser offensichtlichen Schlussfolgerung natürlich nicht zustimmen. Laut Professor Sir Andrew Pollard, der an der Entwicklung der Pfizer-Spritze beteiligt war, ging es dem Unternehmen nie um Gewinnmaximierung. Die US-Kongressabgeordnete Jan Schakowsky hingegen erklärte gegenüber Dispatches, dass Pfizer eindeutig keine Anstrengungen unternommen hat, seine Preisgestaltung zu zügeln oder seine Gewinne zu begrenzen.

Beispiellose Geschäftemacherei

Laut Dispatches ist Pfizers COVID-Impfstoff zum profitabelsten pharmazeutischen Produkt geworden, das die Welt je gesehen hat. Im dritten Quartal 2021 lagen die Einnahmen von Pfizer 130 % über den Betriebskosten, wobei der Umsatz mit COVID-Impfstoffen im Jahr 2021 36 Milliarden Dollar erreichte. Für 2022 wird ein Anstieg auf 55 Milliarden Dollar prognostiziert – das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Kroatien.

Einer der Gründe für die Rekordgewinne von Pfizer liegt laut Dispatches darin, dass das Unternehmen vorrangig in wohlhabenderen westlichen Ländern verkauft, die bereit und in der Lage sind, die höheren Kosten zu tragen. Pfizer hat sich auch geweigert, seine patentierte Rezeptur zu lizenzieren, um eine ausreichende Versorgung der ärmeren Länder zu gewährleisten.

Die Bruttogewinnspanne des Unternehmens wird auf etwa 80 % geschätzt, vielleicht auch ein wenig mehr. Pfizer behauptet, seine Gewinnspanne für die Impfung liege im Bereich von 20 %. Pfizer verteidigt seine Profitgier zum Teil damit, dass es für die notwendige Forschung und Entwicklung aufkommt, aber wir sollten nicht vergessen, dass die Steuerzahler für die gesamte Forschung und Entwicklung dieses Impfstoffs aufgekommen sind.

Wie in dem Video erläutert, wurde die ursprüngliche Entwicklung des Pfizer-Impfstoffs von BioNTech durchgeführt, das sowohl von der deutschen Regierung als auch von der Europäischen Union öffentliche Mittel in Höhe von mehreren Millionen Euro erhalten hat. Im Grunde hat die Öffentlichkeit für die Entwicklung des Impfstoffs bezahlt und wurde dann geschröpft, während Pfizer wie ein Räuber davonkommt.

Bis Ende 2021 hatte Pfizer 2 Milliarden Dosen des Impfstoffs hergestellt. Doch obwohl das Unternehmen behauptet, sich für einen „gerechten und erschwinglichen Zugang“ einzusetzen, gingen nur 16 % an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen und nur 1 % an die ärmsten Länder.

Im Jahr 2022 will Pfizer 4 Milliarden Dosen herstellen. Nach Angaben von Dispatches liegen die Gesamtkosten für die Herstellung zwischen 80 Cent und 1,40 Dollar pro Dosis. Die wahrscheinlichsten Kosten liegen bei etwa 1,05 Dollar. Pfizer bestreitet dies mit der Begründung, dass dies „nicht die wahren Kosten“ für die Herstellung des Impfstoffs widerspiegelt, da diese Kosten nicht die Kosten für die Ausweitung der Produktion, den weltweiten Vertrieb und die klinischen Versuche beinhalten.

Das Vereinigte Königreich, das den höchsten Preis für Pfizers Impfstoff zahlt, hatte Ende 2021 schätzungsweise 2,6 Milliarden Pfund (etwa 3,5 Milliarden Dollar) an Pfizer gezahlt, was auf der Grundlage der Produktionskosten etwa 2 Milliarden Pfund (etwa 2,7 Milliarden Dollar) mehr sein dürfte, als es hätte zahlen müssen, wenn die Gewinnspanne angemessener gewesen wäre.

Pfizer verbreitet Fehlinformationen über Konkurrenten

Laut Dispatches ist Pfizer auch für die Verbreitung von Fehlinformationen über konkurrierende COVID-Impfungen, einschließlich der Injektion von AstraZeneca, verantwortlich. Eine kanadische PowerPoint-Präsentation, die an medizinische Fachkräfte verschickt wurde, enthielt eine Folie, auf der die angeblichen Nachteile von viralen Vektor-DNA-Injektionen (wie der AstraZeneca-Spritze) detailliert beschrieben wurden.

Auf der Folie heißt es, dass die Injektion von viraler Vektor-DNA zu chromosomaler Integration und Onkogenese führen kann. Mit anderen Worten: Die DNA könnte sich dauerhaft in Ihre Gene integrieren und Krebs verursachen. Es wurde auch vor der Verwendung bei immungeschwächten Patienten gewarnt.

Seltsamerweise behauptet Pollard auf Nachfrage, dass an diesen Behauptungen nichts dran ist. Wie kam es also dazu, dass diese Behauptungen den Angehörigen der Gesundheitsberufe in ganz Kanada gezeigt wurden? fragt Dispatches. Nach einigen Nachforschungen fanden sie heraus, dass die Präsentation zum Teil von Pfizer finanziert wurde und dass der Hauptredner, der die Präsentation hielt, von Pfizer finanziert wurde.

Genauer gesagt wurde der Teil der Präsentation, in dem die Nachteile von DNA-Produkten mit viralen Vektoren aufgeführt wurden, von einem Team verfasst, zu dem mindestens ein Mitglied gehörte, das zuvor in der Impfstoffabteilung von Pfizer gearbeitet hatte.

Auf die Frage nach den Risiken, die mit der Fehlinformation über Impfstoffe verbunden sind, antwortet Pollard, dass es „enorme Risiken“ gibt, da alles, was Menschen dazu veranlasst, mit der Impfung zu zögern, dazu führen kann, dass sie ihr Leben riskieren.

Wenn man also sieht, wie Pfizer eine konkurrierende COVID-Impfung unterminiert hat, macht man sich dann nicht schuldig, eine Impfmüdigkeit zu verursachen und Leben zu gefährden? Und wenn man bedenkt, dass Pollard behauptet, dass keine dieser Warnungen der Wahrheit entspricht, liegt dann nicht der Schluss nahe, dass Pfizer das Leben von Menschen aus keinem anderen Grund gefährdet hat, als den eigenen Profit zu maximieren? Pfizer bestreitet natürlich, irgendeinen Einfluss auf die Erstellung der Präsentation gehabt zu haben.

Denken Sie daran, dass ich den Behauptungen von Dispatches, die Pfizer-Spritze sei ein lebensrettendes Medikament, entschieden widerspreche. Ich stimme auch nicht mit Pollards Behauptung überein, dass das Zögern bei der Impfung potenziell lebensbedrohlich ist. Was ich hier anspreche, ist die Heuchelei.

Während Dispatches tapfer versucht, Pfizer als globalen Retter darzustellen, wenn auch als geldgierigen, halte ich alle COVID-Impfungen für einen gefährlichen Betrug, der der Menschheit weit mehr schadet als nützt. Sie machen buchstäblich beispiellose Profite aus dem Leiden und dem Tod von ungezählten Millionen.

Wurden Ecken und Kanten abgeschnitten?

Nachdem dem Publikum pauschal versichert wurde, dass der Pfizer-Impfstoff „eindeutig sicher und wirksam“ ist, geht Dispatches dazu über, die Aussage von Brooke Jackson, einer Koordinatorin für klinische Forschung und ehemaligen Regionaldirektorin der Ventavia Research Group, einer Forschungsorganisation, die mit der Erprobung des COVID-Impfstoffs von Pfizer an mehreren Standorten in Texas beauftragt war, als Whistleblower zu überprüfen.

Jackson, die im Herbst 2020 an der Phase-3-Studie von Pfizer mit dem COVID-Impfstoff arbeitete, behauptet, sie habe Beweise für die Fälschung von Studiendaten gefunden. Sie war auch schockiert, als sie feststellte, dass die Patienten in den klinischen Studien nicht verblindet waren.

Ihre Krankenblätter enthielten Informationen darüber, ob sie die echte Spritze oder ein Placebo erhalten hatten, was einen schwerwiegenden Verstoß darstellt. „In der ganzen Zeit, in der ich in der Forschung tätig bin, habe ich noch nie ein derartiges Fehlverhalten gesehen wie [bei Ventavia]“, sagt Jackson.

Sie informierte ihre Vorgesetzten wiederholt über ihre Bedenken in Bezug auf mangelhaftes Labormanagement, Patientensicherheit und Datenintegrität, die allesamt ignoriert wurden. Sie versuchte auch, mit dem Verbindungsmann von Pfizer in Kontakt zu treten, konnte aber nie direkt mit ihm sprechen. Schließlich reichte sie eine Beschwerde bei der U.S. Food and Drug Administration ein, die ebenfalls ignoriert wurde. Zu allem Überfluss wurde sie auch noch gefeuert.

Als Antwort auf die Anfragen von Dispatches behauptet Pfizer, dass sie „eine gründliche Untersuchung“ von Jacksons Behauptungen durchgeführt haben, dass „Maßnahmen ergriffen wurden, um die von ihr gemeldeten Probleme zu korrigieren und zu beheben“, und dass keine Beweise gefunden wurden, die „die Daten ungültig machen oder die Integrität der Studie gefährden würden“. Ventavia behauptet außerdem, dass Jacksons Anschuldigungen „unbegründet“ seien, und die FDA besteht darauf, dass sie „volles Vertrauen“ in die Daten von Pfizer habe.

Warum experimentieren wir an Kindern?

In der Vergangenheit wurden Kinder von frühen Versuchen am Menschen ausgeschlossen, und das aus gutem Grund. Die Möglichkeit einer Schädigung ist bei jedem Medikament groß, und hier geht es um eine noch nie verwendete Gentransfertechnologie, die noch nicht einmal an Tieren getestet wurde.

Schlimmer noch, Hunderttausende amerikanischer Erwachsener haben sehr ernste und schwächende Nebenwirkungen erfahren. Bis zum 21. Januar 2022 sind allein in den USA mehr als 10.300 Menschen an den Folgen gestorben. Warum setzt die FDA unsere Kinder aufs Spiel?

Wie bereits erwähnt, wissen wir bereits, dass das Risiko, an COVID zu sterben, für Kinder praktisch gleich Null ist. Sie könnten positiv getestet werden. Sie könnten Symptome entwickeln, aber sie überstehen sie genauso wie eine Erkältung oder Grippe. Es gibt keinen Grund, ihre langfristige Gesundheit durch eine COVID-Impfung zu gefährden. Sie brauchen sie nicht, und deshalb ist JEDES Risiko einer Impfung, und sei sie noch so gering, unverantwortlich und inakzeptabel.

Glücklicherweise sind viele Eltern, darunter auch viele, die sich selbst impfen ließen, nicht bereit, ihre Kinder diesem Risiko auszusetzen. Mitte Dezember 2021 hatten knapp 20 % der Kinder zwischen 5 und 11 Jahren in den USA ihre erste COVID-Impfung erhalten, wobei die Impfrate bei Stadtkindern doppelt so hoch war wie bei Kindern, die in ländlichen Gebieten leben.

Seitdem ist die Impfquote jedoch rapide gesunken. In Florida lag die wöchentliche Impfquote bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren Mitte November 2021, als das EUA für diese Altersgruppe in Kraft trat, bei 55.548. In der letzten Januarwoche 2022 war diese wöchentliche Rate auf 10.084 gesunken. Ich hoffe aufrichtig, dass die Eltern bei der Ausweitung des EUA auf 6 Monate alte Kinder die Teilnahme ihrer Kinder an diesem laufenden Experiment einfach ablehnen.

