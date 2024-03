Präsident Assad: Der Krieg gegen Syrien hat bewiesen, dass sich der Westen nicht ändern wird und alles, was er tut, seinen falschen humanitären Prinzipien widerspricht

Präsident Bashar al-Assad bestätigte, dass der Krieg gegen Syrien bewiesen habe, dass sich der Westen nicht ändern werde, da er versuche, andere Länder in Vasallenstaaten zu verwandeln, die seinen Anforderungen genügen, auch wenn dies auf Kosten ihrer Interessen gehe Das Gleiche wiederholt sich heute in Russland, dessen Spaltung und Schwächung seit 300 Jahren ein Ziel des Westens war. „Im Allgemeinen begann das Problem nicht mit der Frage der Ukraine oder der Krim.

Präsident al-Assad wies in einem Interview mit dem Sender „Russland 1“ darauf hin, dass alles, was der Westen tat und tat, das Gegenteil von dem ist, wovon er in Bezug auf falsche humanitäre Prinzipien spricht. Er ist nur geschickt darin, die Begriffe zu exportieren, die er hat Sie geben auf ihre eigene Weise Inhalte, und ein großer Teil der Welt glaubt ihnen und erklärt, dass Freiheit ein schöner Begriff sei, diese Freiheit aber auch die Freiheit eines Menschen sein könne, andere zu töten, zu zerstören und alles Böse zu tun In ähnlichem Sinne bedeutet Demokratie für den Westen, ihr Agent zu sein, um als Demokrat eingestuft zu werden.



Nachfolgend finden Sie den vollständigen Text des Interviews:



Frage: Herr Präsident, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank, dass wir uns direkt mit Ihnen treffen durften. Beziehungen spielen nicht nur zwischen Ländern und Völkern, sondern auch zwischen Präsidenten eine große Rolle. Wie ist die Beziehung zwischen Ihrer Exzellenz und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin? ?



Präsident Assad: Ich traf Präsident Wladimir Putin zum ersten Mal im Jahr 2005, also vor fast 18 Jahren. Die gleiche Sprache, die wir damals sprachen, sprachen wir gestern. Warum hat sich die Welt verändert? Es hat sich auf internationaler und regionaler Ebene mehrmals verändert. Die innere und äußere Situation Russlands und Syriens hängt von zwei Dingen ab: Erstens von der Natur der Person, Präsident Putin und mir. Wir sind klare und offene Menschen in der privaten Sprache und in der öffentlichen Sprache, aber ich denke, es gibt einen Punkt, der wichtiger ist: Was ist die kulturelle Basis?

Worauf verlässt sich jeder von uns? Ich glaube, dass es eine russische Kultur gibt, die weit entfernt ist von der Kultur des Kolonialismus, weit entfernt von der Kultur der Arroganz, der Arroganz und des Respekts gegenüber anderen. Das ist eine Populärkultur. Wenn sich diese Populärkultur im politischen Handeln widerspiegelt, wird es immer Stabilität geben In der Beziehung wird es Vertrauen und Respekt geben, und in der Praxis sind wir ein kleines Land im geografischen und wirtschaftlichen Sinne. Wir mögen in unserer Region aufgrund der historischen Rolle eine besondere Bedeutung haben, aber wir sind es kein großartiges Land. Selbst als wir es mit der Sowjetunion zu tun hatten, hatten wir nie das Gefühl, dass wir es mit einem Land zu tun hatten, das anders war als wir. Hier liegt die kulturelle Rolle dieser anderen Seite. Die in die gleiche Richtung geht wie die westlichen Länder in ihren Beziehungen zu anderen Ländern, die kleiner oder schwächer sind, danach streben, diese Länder in abhängige Länder zu verwandeln, die ihren Anforderungen genügen, auch wenn dies auf Kosten ihrer Interessen geht, während die Beziehung zwischen uns und Russland bzw. der ehemaligen Sowjetunion das ist, was sie tun sind auf der Suche nach Freunden. Damit ein Freund für Sie nützlich sein kann, muss er stark und nicht schwach sein. Die russische Logik steht also völlig im Widerspruch zur westlichen Logik, und hier liegt der Unterschied in der Beziehung zwischen Syrien und dem Westen und Syrien und Russland. Hier können Sie die Beziehung zwischen mir und Präsident Putin ausgehend von diesem großen Bild, vom alten Bild, das jetzt etwa sieben Jahrzehnte alt ist, verstehen.



Frage: Das ist eine schöne Sache. In der Zwischenzeit sagen die Westler (Amerika und NATO), dass wir Freiheit, Wohlstand und Demokratie bringen werden. Man hat das Gefühl, dass sie versuchen, das syrische Volk vom syrischen Öl zu befreien. Das tun sie nicht irgendetwas anderes. Bei dem Erdbeben… Helfen sie in irgendeiner Weise? Die Amerikaner verkündeten auf witzige Weise, dass, wenn sie Hilfe leisteten, diese dem Regime und nicht den Menschen in Syrien zugute kommen würde. Als ich in Aleppo war, sah ich Menschen, die Hilfe brauchten, aber ich sah weder die Amerikaner noch die NATO dort. Was machen Amerika und die NATO auf syrischem Boden? Wem helfen sie?



Präsident Assad: Ich meine, die Antwort liegt im Kern der Frage: Was haben sie getan? Alles, was sie getan haben, ist das Gegenteil von dem, was sie von falschen humanitären Prinzipien sagen. Ich glaube, dass der Einfallsreichtum des Westens darin besteht, dass sie uns Bedingungen gegeben haben, aber sie haben diese Bedingungen auf ihre eigene Weise und einen großen Teil der Welt mit Inhalten versehen glaubte an diese Begriffe.

Der Begriff Freiheit ist ein schöner Begriff, aber Freiheit kann menschliche Freiheit sein. Andere zu töten, die Freiheit eines Menschen, die Freiheit zu zerstören, alles Schlechte zu tun, dieser schöne Begriff kann einen hässlichen Inhalt haben. Das Gleiche ist Demokratie. Demokratie ist die Beteiligung der meisten Menschen an der nationalen Entscheidung. Für sie ist Demokratie Ihre einzige Freiheit. Die Konzepte des modernen Liberalismus zu akzeptieren, die sie Ihnen aufzwingen wollen. Das ist Demokratie. Akzeptieren, was sie wollen . Demokratie soll ihr Agent sein. Dann werden Sie als Demokrat eingestuft. Westliche Begriffe sind also falsche Begriffe. Westliche Politik basiert auf Lügen und Täuschung. Wenn Sie ehrlich sind, könnten Sie in den besten westlichen Ländern vielleicht rauskommen Politik, daher dürfen wir nicht zunächst Zeit mit der Terminologie verschwenden.

Wir müssen diese Begriffe auf eine Weise definieren, die zu uns als anderen Völkern passt, die dem Westen nicht ähneln. Der Westen ist heute eine Minderheit, keine Mehrheit. Die meisten Länder der Welt sind es nicht der Westen, warum sollten wir also dem Westen folgen? Warum sollten wir nicht unserer Terminologie, unseren Interessen und Visionen folgen? Warum messen wir am Westen, warum ist der Westen die Referenz? Das deutet auf einen Minderwertigkeitskomplex hin.

Der Westen ist brutal. Wie hat der Westen seine Zivilisation aufgebaut? Er stahl Geld aus Amerika, das er vor 600 Jahren entdeckte, und mit diesem Geld baute er Technologie auf und nutzte sie, um Menschen zu versklaven. Er hat sein Geld nicht selbst geschaffen. Jetzt tut er das Gleiche, 600 Jahre später. Sollten wir dem folgen Westen? Das ist ein Fehler. Ich denke, dass es in der Welt mittlerweile ein wachsendes Bewusstsein dafür gibt, dass die westliche Politik zu einer Sache führen wird, nämlich zur Zerstörung der Menschheit und zur Zerstörung der Zivilisation, die die Menschheit zerstören wird, und das tun sie ab und zu die Zerstörung der wahren Kultur. Deshalb habe ich zu Beginn gesagt, dass die Antwort auf Ihre Frage in der Frage liegt. Sie töten und betrügen. Wenn es ein Erdbeben gibt, ist das eine Chance für sie. Dieses Erdbeben ist ein geologischer Krieg das syrische Volk statt eines militärischen Krieges. Das Ergebnis ist das gleiche. Sie sind glücklich. Sie waren nicht wütend über das Erdbeben. Das ist eine Tatsache, die ich offen sagen muss.

Frage: Die „Dämonisierung“ in Syrien begann vor einigen Jahren … aber in Russland ist dies das erste Jahr … Was sollten wir aus Syriens Erfahrung bei der Konfrontation mit dieser globalen Lüge lernen?

Präsident Assad: Wir und Sie haben eine lange Erfahrung, aber einige sehen das nicht. Es ist falsch zu glauben, dass Russlands Problem mit dem Westen mit der Ukraine- oder der Krim-Frage begann. Ihr Problem mit Russland ist 300 Jahre alt. Diese Forderung geht auf die Zeit Peters des Großen zurück, und von Russland wird verlangt, ein kleiner, schwacher Vasallenstaat zu sein. Das ist eine eindeutige Forderung. Einige in Russland setzten auf den Westen. Sie glaubten, als Russland dem Westen nachgab, es wäre bequem. Was ist passiert? Es gab den Ersten Tschetschenienkrieg, den Zweiten Tschetschenienkrieg, und es gab terroristische Operationen mit westlicher Unterstützung. Es ist der Westen, der den Terrorismus unterstützt, und sie drangen in die Beslan-Schule ein und töteten die Kinder, und sie betraten das Theater und entführten Geiseln. usw., und der Terrorismus versucht immer noch, nach Russland einzudringen, daher ist das Ziel, Russland zu spalten und Russland zu schwächen, ein dauerhaftes westliches Ziel, das 300 Jahre alt ist. Wenn 300 Jahre nicht ausreichen, um die Lektion zu erteilen, dann gibt es ein großes Problem. Das Gleiche gilt für uns in Syrien. Die westlichen Länder sind diejenigen, die unsere Region kolonisiert haben, ob es nun hauptsächlich Großbritannien und Frankreich waren oder jetzt Amerika syrische Gebiete besetzt. Sie haben sich nicht geändert. Die Politik hat sich nicht geändert. Nach ihrem Abzug haben Sie haben sich nicht einmal in ihren Wirtschaftsverhandlungen geändert. Sie hatten ein Ziel, und ich spreche vom Europäischen Partnerschaftsabkommen mit den arabischen Ländern. Wir haben verhandelt. Sie wollten Syrien alles wegnehmen und ihm das Einfache anbieten. Ich meine Es war gegen unser Interesse, also haben wir die Unterschrift verweigert. Der Krieg gegen Syrien hat bewiesen, dass sich der Westen nicht ändern wird. Ihre Frage ist also: Was sollen wir tun? Wir müssen nur stark sein. Du lebst in einem Dschungel. Der Stärkste im Dschungel frisst andere. Es gibt kein internationales Recht. Es steht auf dem Papier. Es gibt keine Institutionen, die das internationale Recht schützen. Es gibt die NATO. Ist die NATO ein Instrument für die? Nutzen des Völkerrechts? Nein, wenn Sie also nicht stark sind und wir nicht stark sind, wird Ihnen niemand sagen, warum Sie verloren haben? Wenn du ihnen sagst, dass wir nett waren, wird dich niemand respektieren. In der Welt der Mächtigen ist das die einzige Lösung. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass es andere Lösungen gibt, aber ich werde dich mit solchen Worten täuschen.

Frage: Der russische Soldat ist jedes Mal Lügenkampagnen ausgesetzt. Nun sagt der Westen, dass der russische Soldat Menschen entführt und stiehlt. Ich habe die Menschen in Syrien gefragt. Da sind die Russen gekommen. Haben sie Sie beleidigt? Sie sah mich erstaunt an. Aber der Westen lügt weiter… Was hat das syrische Volk von dem russischen Soldaten gesehen… Und wie sehen diese Leute russische Bürger?

Präsident Assad: Mit dieser Sichtweise können wir auch nicht von der Ankunft der russischen Streitkräfte im Jahr 2015 ausgehen. Sie und ich haben gemeinsame Familien, die mehr als 60 Jahre alt sind. Jetzt haben wir viele syrische Kinder mit einem gemeinsamen Vater oder einer gemeinsamen Mutter. Das war nicht möglich Damit diese Familien existieren und fortbestehen können. Wenn es im Krieg keine charakterliche Konvergenz gibt, sind Sie Ostler und wir sind Ostler. Das ist etwas gemeinsam. Die russische Kirche hat historische Beziehungen zur syrischen Kirche, als es die Kirche in Syrien gab ein Patriarchat und in Russland war es damals ein Erzbistum, und es gab gegenseitige Unterstützung zwischen ihnen, also gibt es etwas. Eine gemeinsame kulturelle, soziale und nicht existierende Beziehung ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es gibt niemanden unter uns außer einer Oase mit gemeinsamen Familien in Syrien, die es überall gibt und deren Zahl in die Zehntausende geht, einige davon in Russland und einige in Syrien. Diese Beziehung begann also nicht bei Null. Das ist einerseits die Die andere Seite sind die Beziehungen. Zwischen den beiden Ländern, die etwa sieben Jahrzehnte oder älter sind, hat sie einen Großteil dieser Beziehungen gestärkt, insbesondere auf militärischer Ebene. Russische Experten sind seit Jahrzehnten in verschiedenen syrischen Formationen präsent, und daher besteht diese Spannung Als die russischen Streitkräfte im Jahr 2015 eintrafen, gab es nichts Seltsames, außer dass diese Beziehungen weiter verbreitet waren, und wie ich in der ersten Frage bereits sagte, treten viele kleine alltägliche Probleme auf, die sich anhäufen, da die kulturelle Natur in solchen Fällen normalerweise ähnlich ist Aufgrund der Unterschiede in den Kulturen war aber selbst das nicht erkennbar. Aus dieser Sicht ist es für das syrische Volk klar, dass das Wichtigste, worauf man sich konzentrieren sollte, die bescheidenen Menschen sind, denen gegenüber keine Arroganz hegt Andere.

Andererseits verloren sie insbesondere nach Kriegsbeginn und der Ausbreitung des Terrorismus und dem Verlust vieler syrischer Familien Einzelpersonen durch den Terrorismus. Für sie kam dieser russische Soldat, um Syrien vor einem erbitterten Krieg zu retten Ähnlich wie … Der Ukraine-Krieg, weil am Ukraine-Krieg die NATO und alle verbündeten Länder beteiligt waren, um Russland zu besiegen, und am Krieg in Syrien waren dieselben Verbündeten beteiligt, die Terroristen in Syrien unterstützten, um den syrischen Staat und das syrische Volk anzugreifen. Der einzige Unterschied ist der Name. In Syrien sind es Al-Qaida und ihre Ableger „ISIS – Al-Nusra – die Muslimbruderschaft.“ „Und so weiter, und in der Ukraine ist es der Nationalsozialismus, das Prinzip ist dasselbe, der Extremismus ist derselbe.“ , und in diesem Fall trifft der Nazi am selben Ort auf den IS.

Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Freiwillige in Syrien Seite an Seite mit russischen Soldaten auf dem europäischen Kriegsschauplatz stehen werden?

Präsident al-Assad: Als der Krieg in Syrien begann, gab es viele syrische Freiwillige und andere, die kamen, um dem syrischen Staat durch diese Erfahrung zu helfen, „gefolgt von einem anderen“. Der Akt der Freiwilligenarbeit ist ein subjektiver Akt, das heißt, man kann keinen Freiwilligen mitbringen Er kommt, er muss ein Motiv haben. Persönlich werden syrische Freiwillige, die an der Seite Russlands in der Ukraine kämpfen, den gleichen Weg gehen. Sie werden nicht durch das Land reisen. Sie werden direkt und ohne politische Unterstützung gehen Entscheidung oder politischer Wille. Ich bin sicher, dass viele Syrer dieses Gefühl haben. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt. Ob sie gegangen sind oder nicht, wir haben keine Informationen, aber ich denke, das syrische Gefühl ist das gleiche wie ihr Gefühl gegenüber dem Syrer Armee, der Wunsch nach einem Sieg, denn der Sieg Russlands in diesem Krieg wird sich auf zwei Arten direkt in Syrien widerspiegeln: Erstens im Hinblick darauf, dass Russland ein befreundetes Land ist, und wenn es Ihr Freund in … einer starken Situation ist, dann Sie wird stark sein. Zweitens, was seine Reflexion über die internationale Situation betrifft, und diese internationale Situation ist für uns eine schlechte Situation. Wenn sich diese Situation infolge des russischen Sieges ändert, wird dies durch die Verbesserung auch ein positives Licht auf uns werfen die internationale Lage.

Frage: Eine Reihe von Ländern hat damit begonnen, Freiwillige zu rekrutieren, die an der Seite Russlands kämpfen. So etwas kann es in Syrien meines Wissens nicht geben?

Präsident Assad: Nein, nein, das ist ihr Recht, das Recht jeder Person, die Arbeit zu tun, die sie für richtig hält. Das ist erstens so, und zweitens wird diese Arbeit nicht in den Rahmen von Handlungen eingeordnet, die sich negativ auswirken oder schaden Syrisches nationales Interesse, also sicherlich nicht.

Frage: Westliche Länder machen Ihnen böswillige Vorschläge. Sie sagen, dass Russland aufgeben und sich vom Iran fernhalten soll. Wir können uns einigen und werden eine Lösung finden. Das wird für Sie persönlich gut sein. Versuchen sie, von dieser Seite einzudringen?

Präsident Assad: Sie wenden diese Methode immer an, schon vor dem Krieg. Diese bösartige Methode ist anscheinend Teil ihrer Persönlichkeit, ihrer politischen Persönlichkeit. Ich werde ein Beispiel nennen, das nichts speziell mit Russland zu tun hat, sondern mit der Zeit, als die Beziehungen normal schienen Ich bin etwa 2008 mit ihnen nach Frankreich gegangen. Das Ziel der damaligen Offenheit gegenüber Syrien bestand darin, den Iran davon zu überzeugen, Uran in westlichen Ländern anzureichern, damit sie es sich aneignen könnten, und so weiter aus diesen Spielen. Nein, im Krieg speziell sie Wir haben versucht, uns davon zu überzeugen, die Präsidentschaft im Austausch für Immunität aufzugeben. Wenn Sie die Präsidentschaft annehmen möchten, ist das kein Problem. Sie haben ein Gefolge und Geld. Sie werden Ihr Geld nicht auf die gleiche Weise beschlagnahmen. Ich meine, aber ich denke, sie Diese Versuche haben sie schon vor langer Zeit aufgegeben. Sie haben verstanden, dass Syrien den westlichen Stil völlig versteht und wir, der Westen, uns nicht täuschen. Wir haben eine lange Erfahrung mit dem Westen. Sie haben alle Versuche gestoppt und die Kommunikation eingestellt. Absolut, das ist besser.

Frage: Ihre Frau spielt in zahlreichen humanitären Programmen eine große Rolle. Ich habe gesehen, wie sie würdevoll gegen die Krankheit gekämpft hat, wie sie Menschen kennengelernt hat, wie mit ihr umgegangen ist und wie die Menschen und Kinder Syriens sie lieben. Deshalb Ihre Familie, Ihre Souveränität persönlich und Ihre Frau sind immer bedroht… immer ausgesetzt. Mordversuchen… Wie leben Sie unter diesem schrecklichen Druck?

Präsident Assad: Das ist ein wichtiger Punkt, denn ein Mensch beeinflusst andere und wird von ihnen beeinflusst. Er wird sicherlich in erster Linie von seiner Familie und seinen Freunden beeinflusst, und in erster Linie von seiner Frau, seinen Kindern und seinen Geschwistern. Wenn es keine gegenseitige Unterstützung zwischen ihnen gibt Familienangehörige und Ehegatten, dann besteht kein Zweifel daran, dass sich dies negativ auf die Arbeitsleistung jedes Einzelnen auswirken wird. Ich bin eine berufstätige Person und sie ist eine berufstätige Person. Sie ist nicht nur eine Hausfrau. Das ist gegenseitige Unterstützung zwischen uns in schwierigen Situationen B. Krieg und Herausforderungen. Sie verlässt möglicherweise das Haus und kehrt nicht mit einer Rakete oder einer anderen Aktion zurück, wenn nicht ein Gefühl der gegenseitigen Unterstützung und eine Art Vertrauen statt Angst vorhanden ist. Natürlich wäre ich negativ betroffen gewesen , und das wäre sie gewesen.

Es gab eine gegenseitige Beziehung, die auf Vertrauen basierte. Sie machen einen patriotischen Job. Angst wird nicht zu einem positiven Ergebnis führen. Angst wird Sie nicht schützen. Wer stirbt, wird sterben, und wir als Menschen des Glaubens , glaube an das Schicksal. Wenn du sterben wirst, gibt es ein Schicksal. Du wirst zu gegebener Zeit sterben. Dieser Aspekt ist spezifisch, der andere Aspekt ist die Hilfe, wie die Mitglieder dieser Familie einander helfen, und natürlich die Während des Krieges waren die Kinder noch klein, und zu dieser Zeit spielte sie eine sehr aktive Rolle, vor allem als syrische Staatsbürgerin, die ihr Land sehr liebt, eine klare Vorstellung von den Bedingungen des Krieges und seinen Anforderungen hat und über eine tiefe Sicht auf die Dinge verfügt

Diese komplexen Umstände spielen eine sehr wichtige und hilfreiche Rolle durch Dialoge und Treffen und tragen zu den verschiedenen Ideen bei, die zur Bewältigung der Auswirkungen des Krieges in verschiedenen Bereichen vorgebracht wurden. Sie wissen, dass Krieg alles betrifft, er wirkt sich auf die Infrastruktur aus, er wirkt sich auf die Wirtschaft aus Es wirkt sich auf die Kultur, die Gesellschaft in all ihren Aspekten aus. Der Arbeit, die es auf diesem Gebiet leisten kann, sind keine Grenzen gesetzt. Es hat eine aktive Rolle gespielt und tut dies auch heute noch, insbesondere jetzt in der Zeit nach dem Erdbeben. Es hat auf jeden Fall etwas Großes geleistet Arbeit, die manchmal in den Medien nicht sichtbar ist. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie Ergebnisse erzielt, und das war ihre Aufgabe. Sehr hilfreich für mich in jeder Hinsicht.

Frage: Jetzt versucht der Westen, überall Krisenherde zu schaffen, um Russland abzulenken. Wie groß ist die Möglichkeit, dass er erneut mit Terroristen spielt, um die Feindseligkeiten in Syrien wieder aufzunehmen?

Präsident Assad: Sie haben nicht aufgehört. Alle Terroristen in Syrien werden direkt von Amerika angeführt. Manchmal vielleicht über die Türkei, aber der Drahtzieher ist ein Amerikaner. Letzten Endes ist die Türkei ein NATO-Land, das nicht vom amerikanischen Willen abweichen wird . Bei der Operation handelt es sich um einen Prozess des Rollentauschs. Wann wird sie also aufhören? Er wird nicht aufhören, denn der Terrorismus ist eine der westlichen Armeen. Er ist parallel oder gleichbedeutend mit der NATO-Armee oder den NATO-Armeen. Das ist die Wahrheit. Der Westen wird mit all diesen Aktionen nicht aufhören, es sei denn, es gibt eine große Abschreckungskraft und es ist einer großen Niederlage in diesem Bereich ausgesetzt. Deshalb hat es den gleichen Terrorismus in Afghanistan eingesetzt. Damals gegen Russland oder gegen die Sowjetunion, und jetzt wird es in der Ukraine eingesetzt. Es wurde zuvor in Tschetschenien mit Unterstützung eingesetzt des Westens und jetzt in Syrien, und das wird meiner Meinung nach noch viele Jahre so bleiben.

Frage: Ist die syrische Armee bereit zu reagieren?

Präsident Assad: Natürlich haben wir Erfahrung. Unser Verhältnis zum Terrorismus ist kein Verhältnis von Waffe gegen Waffe. Das Wichtigste ist eine Idee gegen eine Idee. Die Muslimbruderschaft begann ihre Aktivitäten in Syrien. Sie waren die erste Gruppe, die dies tat In den 1950er-Jahren, Mitte der 1950er-Jahre oder früher, vielleicht in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre, haben sie im Namen der Religion Religion missbraucht und zu Gewalt aufgerufen. Seitdem haben sie, also das syrische Volk, im Laufe dieser Jahrzehnte mit Gewalttaten begonnen Sie haben intellektuelle Immunität erlangt. Hier liegt die größte Herausforderung: Wenn der Terrorismus nicht in der Lage ist, intellektuell zu siegen, wird er den militärischen Kampf verlieren. Daher führt er einen Prozess der Zermürbung der syrischen Armee durch, was ihm jedoch nicht gelungen ist Besiege die Armee. Die Syrer gelten als Terroristen, es sei denn, die Türkei kam zu ihrer Unterstützung und „Israel“ intervenierte, aber er allein wird dazu nicht in der Lage sein. Warum? Weil er einen beliebten Brutkasten wollte, den er nicht finden konnte, verlor er den Krieg und war auf amerikanische Hubschrauber angewiesen, um ihn von einem Ort zum anderen zu transportieren, wie es bei „ISIS“ der Fall ist oder wie es in der nördlichen Region der Fall ist Grenzen der Türkei, wenn die türkische Armee Terroristen direkt unterstützt.

Frage: Es gab einmal eine Familienfreundschaft zwischen Ihnen und Erdogan, und Ihre Beziehung war stark. Was ist passiert?

Präsident Assad: Was passiert ist, und das ist nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung einiger Türken, die ihm nahe stehen und die ihn persönlich kennen. Erdogan ist eine Person der Bruderschaft, die tief und offen der Muslimbruderschaft angehört, und er verbirgt dies nicht Fakt ist, und die Muslimbruderschaft oder die Muslimbruderschaft im Allgemeinen strebt eines an, nämlich Macht zu erlangen und die Religion zu nutzen, um an die Macht zu gelangen. Sie nutzen die Religion überhaupt nicht, um die Gesellschaft zu reformieren, um Liebe unter den Menschen zu verbreiten. Diese Die Angelegenheiten gehen sie nichts an, daher steht das Interesse der Bruderschaft an erster Stelle.

Als der Krieg in Syrien begann, gab es unter der Obama-Regierung die amerikanische Tendenz, dass die Zeit gekommen sei. Angesichts dessen muss nun die Muslimbruderschaft die Führung in der arabischen Welt übernehmen Die säkularen Staaten haben, wie der Amerikaner meint, nicht erreicht, was Amerika will. Sie waren nicht in der Lage, die Menschen in Bezug auf den Verzicht auf Rechte, den Übergang zum Liberalismus und all die Dinge, die die Amerikaner sich wünschen, zu kontrollieren. Die Regierung der Bruderschaft ist eine Eine Regierung, die im Namen der Religion regiert und daher nach amerikanischer Auffassung besser in der Lage ist, die Menschen zu kontrollieren.

Das Ergebnis war natürlich das Scheitern dieser Frage, weil die arabischen Völker nicht auf diese Weise denken. Sie unterscheiden zwischen Religion in seiner wahren Bedeutung und der von der Muslimbruderschaft vorgeschlagenen opportunistischen Methode. Als die Dinge so begannen, war es für einen Menschen der Muslimbruderschaft selbstverständlich, sich für die Interessen der Bruderschaft einzusetzen, persönliche Beziehungen bedeuten für ihn nichts. Loyalität und Freundschaft sind Dinge, die es haben Kein Wert, und er denkt keinen Moment über diese Angelegenheit nach. Diese ganze Beziehung hatte für diese Person keinen Wert im Austausch für die höheren Interessen der opportunistischen Ausrichtung der Bruderschaft. Um eine Muslimbruderschaft zu sein, muss man opportunistisch sein , du kannst nicht Bruderschaft sein und ehrlich sein.

Frage: Sind Sie jedoch zum Dialog bereit, wenn es solche Vorschläge gibt?

Präsident Assad: Deshalb haben wir Verhandlungen auf Sicherheitsebene und auf der Ebene der Verteidigungsminister aufgenommen, und jetzt besprechen wir das Treffen auf der Ebene der stellvertretenden Außenminister, und vielleicht erreichen wir die Außenminister, und das hängt von den Details ab des Dialogs zwischen uns und ihnen. In diesem Fall müssen persönliche Gefühle und das nationale Interesse getrennt werden. Das nationale Interesse ist am wichtigsten, wenn es zu einem Treffen mit irgendeiner Partei kommt, ob es im Interesse Syriens ist, den Krieg beendet oder Wenn das Blutvergießen aufhört, ist es für uns selbstverständlich, in seine Richtung zu gehen. Diese Angelegenheit steht nicht zur Diskussion. Es ist nicht zulässig, von Wut oder anderen Gefühlen auszugehen. Das ist ein Fehler.

Frage: Hat Selenskyj nicht versucht, Sie zu kontaktieren?

Präsident Assad: Ich wusste nichts von ihm, bis wir einige clowneske Aussagen hörten, daher gefiel uns dieser Aspekt sehr. Selbst in der Politik braucht man von Zeit zu Zeit Clowns, um die düstere Atmosphäre der Politik zu ändern.

Frage: Aber hat er in der Zwischenzeit nicht versucht, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen, eine Einigung zu erzielen und Sie zu bitten, Russland zu verurteilen?

Präsident al-Assad: Es ist ihm nicht möglich, mit einem Land zu kommunizieren, das die Rückgabe der Krim an Russland anerkannt hat. Im Jahr 2014 zum Beispiel glaube ich, dass die Schnur seitdem abgeschnitten ist. Dann kam die Anerkennung des Donbas durch Russland als unabhängiger Staat nach dem Referendum, bevor Russland wie zuvor seine Annexion an russisches Territorium ankündigte. Also nein, ich denke, er wird die Initiative ergreifen. Ich denke, die syrische Position ist klar und er wird nicht darauf wetten.

Frage: Wie habe ich das Thema Chemiewaffen angesprochen, über das alle reden, da die Organisation für das Verbot chemischer Waffen den Nobelpreis für die Zerstörung chemischer Waffen in Syrien erhalten konnte … Dann sind es plötzlich Syrien und fast Sie persönlich beschuldigt, diese Waffen eingesetzt zu haben… Wo stellen Sie diese Waffen her?

Präsident Assad: Dieselbe chemische Waffe, die Saddam Hussein hatte. Nach einer Weile erschien Colin Powell und entschuldigte sich, und Tony Blair erschien und übernahm die Verantwortung für den Krieg im Irak und die falsche Entscheidung, aber niemand wurde zur Rechenschaft gezogen, weder Colin Powell noch … Tony Blair und vielleicht ein amerikanischer Beamter werden sich eines Tages entschuldigen und sagen: „Es gab keine syrische Chemiewaffe. Wo sind die Chemiewaffen, die Russland angeblich auch in der Ukraine einsetzen würde? Aber Russland ist dieser Angelegenheit zuvorgekommen.“ indem sie diesen Plan verkünden.

Das ist die westliche Methode. Sie kontrollieren die Völker der meisten Völker der Welt mit den Medien, und deshalb ist es einfach. Sie können alles sagen und jede Geschichte erfinden. Für sie ist die Welt ein Hollywood-Film . In Hollywood-Filmen existieren alle Lügen, aber wenn man sich hinsetzt, um den Film anzusehen, hat man das Gefühl, dass alles, was passiert, real ist, bis man aus dem Film herauskommt und erkennt, dass alles, was passiert, eine Täuschung ist. Leben Für sie ist Politik ist genauso, alles ist möglich.

Frage: Können die Menschen in Syrien ihre Probleme zu Ihnen bringen? Wie verhalten Sie sich, wenn über das Fehlen von Gerechtigkeit und Korruption in irgendeinem Land gesprochen wird? Wenn Sie feststellen, dass Ihnen nahestehende Menschen Ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, handeln Sie entschlossen, wie es die Umstände erfordern, oder zeigen Sie die Freundlichkeit Ihrer Person Herz und denkst, dass du ihnen trotzdem verzeihen wirst?

Präsident Assad: Erstens: Wenn es ein Problem mit dem Bürger gibt, gibt es eine allgemeine Regel, die besagt, dass der Bürger Recht hat. Der Bürger muss nicht abschätzen, was die Ursachen des Problems sind. Es ist für ihn schwierig abzuschätzen, weil Er verfügt nicht über vollständige Informationen. Er zahlt den höchsten Preis für das Problem, wenn er darunter leidet, also können Sie das nicht. Zu verhindern, dass sich irgendjemand beschwert oder leidet, ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir in Syrien nie geleugnet haben, dass wir das haben

Es gibt viele Probleme, von denen ein Teil mit Korruption zusammenhängt, ein Teil davon mit dem Mangel an Gerechtigkeit in den Institutionen. Deshalb habe ich als Erstes als Präsident ein Entwicklungs- und Reformprogramm vorgeschlagen für den Staat. Wenn Sie sagen, dass Sie zu Reformen kommen, bedeutet das, dass Sie zugeben, dass es einen großen Mangel gibt und dass sich dieser Mangel auf die Menschen auswirkt. Erstens müssen Sie zugeben, dass Sie ein Problem haben.

Zweitens müssen Sie mitmachen Mit den Menschen bei der Lösung dieses Problems. Kein Mensch, egal wer er ist, kann das Problem einer Nation lösen, und eine Regierung kann das nicht mit ein paar Dutzend oder sogar ein paar Hundert Beamten tun. Sie brauchen die Menschen Beteiligung. Die Beteiligung der Menschen ist das richtige Handeln bei der Lösung von Problemen. Wir sind in dieser Beziehung auf Transparenz angewiesen, wenn ein Fehler vorliegt. Wir sagen, dass ein Fehler vorliegt. Es ist keine Schande, einen Fehler zu machen. Der Fehler besteht darin, den Fehler nicht anzusprechen Probleme zu lösen und den gleichen Fehler zu wiederholen oder ihn zu verteidigen.

Daher ist es diese Methode, die die Beziehung zwischen uns als Land oder zwischen mir und den Menschen zu einer Beziehung gemacht hat, in der viel Vertrauen herrscht, obwohl die ganze Welt Er war Er stellte sich gegen mich persönlich oder machte mich zur Zielscheibe für den Krieg gegen Syrien. Sein Ziel war der Sturz des Staates und nicht nur des Präsidenten. Wenn diese Beziehung jedoch auf Misstrauen beruht hätte, hätten Sie niemanden gefunden, der Sie verteidigt hätte Stehen Sie an Ihrer Seite. Ich meine Verteidigung nicht im militärischen Sinne, sondern mit Logik, Sprache und Sprache. Das syrische Volk ist ein patriotisches Volk wie die meisten Menschen auf der Welt. Es hat die gleichen negativen und positiven Aspekte wie andere und Ich bin ein Teil von ihnen. Man kann nicht als Präsident agieren, es sei denn, man ist Teil dieses Volkes und tritt in den direkten Dialog mit ihm, und das ist es, was ich kontinuierlich tue.