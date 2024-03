Der Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums, Teil I: Demografie

Von Eric Striker

So sehr neokonservative/zionistische Ideologen wie Robert Kagan über die außergewöhnliche Unvermeidbarkeit der amerikanischen Weltordnung schreiben, so sehr sinkt das Gefühl in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten, dass dieses Land keine Zukunft hat.

Ist dieser Eindruck gerechtfertigt? Wer sich mit dem imperialen Niedergang beschäftigt, kann historische Beobachtungen und Parallelen heranziehen, um dies zu entscheiden.

Zugegebenermaßen ist die Anwendung des Historismus zur Vorhersage kurz- und mittelfristiger geopolitischer Entwicklungen eine unvollkommene Wissenschaft, die oft die Form von voreingenommener Wahrsagerei oder intuitiven Behauptungen annimmt.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass man sich zu sehr auf die antike Geschichte, insbesondere auf Rom, als Bezugspunkt für das Verständnis des Aufstiegs und Niedergangs von Imperien verlässt. Das Fehlen spezifischer Daten über die Entwicklungen, die zum Untergang Roms führten, hat dazu geführt, dass spätere Kommentatoren die Lücken durch die ideologischen Prismen ihrer Zeit ausfüllten. Der britische Historiker Edward Gibbon aus dem 18. Jahrhundert beispielsweise bezeichnete das dekadente Verhalten der römischen Elite als Katalysator für ihren Untergang. Die moralische Reinheit des Einzelnen war für protestantische Engländer wie Gibbons zu seiner Zeit eine starke Fixierung, aber diese Theorie kann durch Informationen in Frage gestellt werden, die weitreichende moralische Exzesse unter römischen Herrschern während der Vorbereitung und Durchführung des territorialen Höhepunkts des Reichs im 2. Heute haben sich Erzählungen durchgesetzt, die den Klimawandel für den Niedergang Roms verantwortlich machen – eine Obsession des 21. Jahrhunderts.

Ein direkterer Vergleich mit dem Untergang der Sowjetunion, für den detaillierte Informationen zur Verfügung stehen, ist nützlicher, um die Malaise und die langfristige Lebensfähigkeit des amerikanischen Imperiums zu untersuchen. Die Vereinigten Staaten von 2024 haben mehrere demografische Trends mit der Sowjetunion der 1970er-Jahre gemeinsam – „die Ära der Stagnation“ -, die schließlich zur Implosion der großen eurasischen Supermacht im Jahr 1991 führten.

Bei der Untersuchung der kurz- bis mittelfristigen (10 bis 30 Jahre) Prognosen für das amerikanische Imperium werden wir es auch seinen Hauptgegnern gegenüberstellen: in erster Linie Russland und China, und ergänzend dazu (mehr dazu in späteren Artikeln) den Iran.

Dieser Autor betont, dass er nicht den Eindruck hat, dass Russland, China oder der Iran das amerikanische Imperium allein besiegen können. Alle drei Länder haben in ihrem welthistorischen Kampf gegen die neoliberale Unipolarität verschiedene Vorteile gegenüber den Vereinigten Staaten, aber auch Nachteile als Einzelkämpfer, was darauf hindeutet, dass eine Zukunft ohne Pax Americana eher eine auf natürliche Einflusssphären begrenzte Vorkriegszeit sein könnte als eine Neuauflage von Washingtons ehrgeizigen Bemühungen um die Weltherrschaft. Wenn sich die drei Mächte koordinieren und zusammenschließen – wie es Chinas und Russlands „No Limits“-Partnerschaft oder die mehrjährigen Pakte der beiden Mächte mit dem Iran vermuten lassen -, könnte die von Washington geführte liberale Nachkriegsweltordnung schneller untergehen, als wir erwarten.

Russland und China liegen in vielen Bereichen hinter Amerika zurück, aber es lässt sich nicht leugnen, dass sie beginnen aufzuholen, während die Vereinigten Staaten sich weitgehend an einem Wendepunkt befinden. In seiner Rede im Jahr 2021 betonte Xi Jinping, dass „Zeit und Dynamik“ auf Chinas Seite stünden.

Es ist logisch, dass sich das Leben der Menschen in Russland und China im Allgemeinen objektiv verbessert, während es in den USA nachweislich schlechter wird. Dies allein kann in einem Wettbewerb der Großmächte zu Unterschieden in der nationalen Moral führen.

Die wirtschaftlichen, militärischen, Soft-Power-, politischen und anderen Faktoren, die auf das bevorstehende Scheitern und die geopolitische Neutralisierung der USA und ihrer Ideologie auf der Weltbühne hinweisen, werden in künftigen Artikeln untersucht.

Teil I: Demografie

Eines der ersten Symptome für den Niedergang einer Nation ist ein Zusammenbruch der sozialen und menschlichen Gesundheit. Oft sind es nur kleine Veränderungen in den Daten zum Wohlbefinden der Bevölkerung, die auf einen unter Wasser liegenden Eisberg bedeutenderer und systematischer Probleme innerhalb eines Volkes hinweisen.

Auf dem Höhepunkt der „Breschnew-Stagnation“ der UdSSR Mitte bis Ende der 1970er-Jahre begannen Demografen über den Gesundheitszustand des einst scheinbar allmächtigen Imperiums zu spekulieren, nachdem sie entdeckt hatten, dass die Kindersterblichkeitsrate des Landes zu steigen begann. Obwohl dieser Anstieg nur geringfügig war – nur wenige Prozentpunkte -, durchbrach er einen jahrzehntelangen Zyklus rascher Steigerungen der Überlebensrate sowjetischer Kinder seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Für die meisten Beobachter war dies verwunderlich, da sich die Sowjetunion aufgrund eines weltweiten Ölexportbooms, der durch das Ölembargo der Arabischen Liga von 1973 ausgelöst worden war, in einer relativen Wohlstandssituation befand. Unter Leonid Breschnew (der von 1964 bis 1982 regierte) plante die UdSSR ihre Wirtschaft so, dass sie militärisch mit den Vereinigten Staaten mithalten konnte (vorwiegend im Bereich der Atomwaffen), sie hatte eine starke Industrie und war in verschiedenen Spitzenbereichen wie der Luft- und Raumfahrt mit ihren Konkurrenten auf der Welt gleichauf oder sogar führend.

Doch trotz des oberflächlichen Erfolgs des Systems zeigte das wichtigste Gut der UdSSR, ihre Bevölkerung, Anzeichen von Verfall und Elend.

Heute sehen wir in den Vereinigten Staaten ähnliche Muster.

Im sowjetischen Kontext wuchsen die zentralasiatischen Minderheiten innerhalb des multiethnischen sowjetischen Raums, die von besonderen wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Privilegien profitierten (noch vor Amerika schufen die Bolschewiki in der Sowjetunion die erste Nation, die ihre eigenen ethnischen Mehrheitsangehörigen offiziell rassistisch diskriminierte, wie in Terry Martins Buch The Affirmative Action Empire von 2001 ausführlich beschrieben wird), in den 60er und 70er Jahren viel schneller als die weniger fruchtbare slawische Bevölkerung. Bis 1979 sank der Anteil der ethnischen Russen an der sowjetischen Bevölkerung auf knapp 52 %.

Wie Robert D. Putnams Buch Bowling Alone aus dem Jahr 2000 gezeigt hat, steht Multikulturalismus/Multirassismus in engem Zusammenhang mit Entfremdung und Misstrauen. Wie in der UdSSR in ihrer Zeit des Niedergangs hat sich die rassische Zusammensetzung Amerikas in den vergangenen 50 Jahren radikal verändert, wobei die Weißen heute weniger als 58 % der Bevölkerung ausmachen.

Neben den nationalen Problemen, die durch die rassische und kulturelle Entfremdung entstehen, führen demografische Veränderungen auch zu Veränderungen in der Gesellschaft insgesamt. Nationen nehmen naturgemäß den Charakter der Heimatländer der neuen Menschen an, die sie bevölkern, was im amerikanischen Kontext bedeutet, dass sie in kritischen Bereichen hinter die Peripherien ihres Imperiums, wie z. B. Westeuropa, zurückfallen. Dies ist eine weitere Gemeinsamkeit mit der UdSSR der 1970er-Jahre, in der das sowjetische Heimatland selbst von Dysfunktionalität geplagt war und der Lebensstandard hinter ethnisch/rassisch homogenen Protektoraten des Warschauer Pakts wie Ungarn oder Ostdeutschland zurückfiel. Es mag möglich sein, dass nicht-weiße, nicht-asiatische Nationen erfolgreich sind, aber dies würde eine illiberale Regierungsführung, einen ethnisch-kulturellen Zusammenhalt und eine erzwungene Disziplin erfordern, die in durch und durch multirassischen Ländern (wie Amerika oder Brasilien) zu fehlen scheinen.

Es ist kein Zufall, dass die Vereinigten Staaten mit einem sinkenden Lebensstandard und sozialem Abstieg konfrontiert sind, auch unter der einst wohlhabenden weißen Bevölkerungsmehrheit, was sie gegenüber ihren geopolitischen Konkurrenten in einen schweren Nachteil bringt.

Im Jahr 2022 meldete das Center for Disease Control, dass die amerikanische Kindersterblichkeit zum ersten Mal seit Jahrzehnten um 3 % gestiegen ist, und zwar von 5,44 Säuglingssterbefällen pro 1.000 Lebendgeburten im Vorjahr auf 5,60. Im Jahr 2023 wurde bei der Bewältigung dieses Problems kein Boden gutgemacht: Es wurde die gleiche Zahl gemeldet.

Im Vergleich dazu ist die Säuglingssterblichkeit in Russland jetzt niedriger. Im Jahr 2023 gab es 4,807 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 2022. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung der Regierung von Wladimir Putin. Im Jahr 2003, zu Beginn von Putins Regierungszeit, lag die Sterblichkeitsrate in Russland bei alarmierenden 16,156 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten, während die Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt eine Säuglingssterblichkeitsrate von 6,85 hatten.

Die chinesische Bevölkerung liegt mit einer Sterblichkeitsrate von 8,4 Säuglingen pro 1.000 Geburten hinter den USA zurück. Hier können wir Xi Jinpings Zitat über die „Dynamik“ zurate ziehen. In China ist diese Zahl jedes Jahr um mehr als 3 % gesunken, während in Amerika das Gegenteil der Fall ist, was darauf hindeutet, dass das Land wie Russland diese Hürde voraussichtlich überwinden wird.

Ein Großteil dieses Anstiegs der Kindersterblichkeit korreliert mit der Zunahme der amerikanischen Minderheitenbevölkerung. Insbesondere Schwarze und Indianer haben eine hohe Säuglingssterblichkeitsrate, die auf Vernachlässigung wie Drogenkonsum, Alkoholismus und Missbrauch sowie auf überlastete oder schlecht verwaltete Gesundheitsdienste für Minderheiten zurückzuführen ist. Gleichzeitig steigt die Säuglingssterblichkeitsrate auch bei weißen Müttern, was darauf hindeutet, dass diese Symptome des Verfalls auch die weiße amerikanische Gemeinschaft schädigen.

Diese Verschlechterung grundlegender Lebensdaten ist Teil eines umfassenderen Trends. Von 2019 bis 2023 sinkt die Lebenserwartung in den USA von 79 Jahren auf jetzt 76 Jahre. Diese Zahl ist eher in Entwicklungsländern zu finden als in den Ländern, die wir als fortschrittlich betrachten. Unter den liberalen Industrieländern der USA liegt die Lebenserwartung in Deutschland derzeit bei 82 Jahren, im Vereinigten Königreich bei 82 Jahren, in Frankreich bei 83 Jahren und so weiter.

Nach einem bescheidenen Anstieg von 2022 bis 2023 übertrifft die chinesische Lebenserwartung mit 77 Jahren die der Amerikaner, was für China eine historische Premiere darstellt. In Russland, das einen brutalen Krieg in der Ukraine führt, ist die Lebenserwartung von 2022 auf 2023 dennoch gestiegen: von 72 auf 73 Jahre.

Im Jahr 2003 lag die Lebenserwartung der Amerikaner bei 77 Jahren, die Chinas bei 73 und die Russlands bei 65 Jahren.

Vergleicht man die sowjetischen Daten während der Zeit der Stagnation, so zeigt sich erneut eine Ähnlichkeit mit den USA. Das Politbüro begann intern die Alarmglocken zu läuten, als es entdeckte, dass die Lebenserwartung plötzlich in ähnlicher Form wie in den USA sank, nämlich von 69,5 im Jahr 1971 auf 67,9 im Jahr 1978, eine Tatsache, die während der Perestroika und Glasnost öffentlich und sehr kontrovers bekannt wurde.

Amerikas schwindende Lebenserwartung und die steigende Kindersterblichkeit werden, wie im Falle der Sowjetunion, durch eine Explosion von Drogenmissbrauch, Fettleibigkeit, Selbstmord, institutionellem Versagen und anderen informellen Maßnahmen des Nihilismus und der Verzweiflung, die in Anomie wurzeln, angeheizt.

Im Jahr 2023 gab es sage und schreibe 112.000 Todesfälle durch Überdosis, vorwiegend unter jungen Menschen.

Dies übertrifft die Zahl der Todesfälle in Russland, das selbst ein Drogenproblem hat, bei Weitem. Während des jüngsten Anstiegs der Überdosierungen im Jahr 2021 gab es in dem Land, das weniger als die Hälfte der US-Bevölkerung zählt, 7 316 tödliche Überdosierungen, die zum Teil auf Langeweile oder Einsamkeit während der COVID zurückzuführen waren.

In China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern und seiner historischen Opiumkrise im Rückspiegel liegt die Zahl der drogenbedingten Todesfälle bei etwa 49.000 pro Jahr.

Was die Selbstmorde betrifft, so hatte Russland lange den Ruf, in dieser Kategorie weltweit führend zu sein, aber die USA haben es nun still und leise überholt.

Im Jahr 2021 gab es in Russland 10,7 selbst verschuldete Todesfälle pro 100.000 Menschen. Im selben Jahr steigt die Rate in den Vereinigten Staaten auf 14,04 pro 100.000 Menschen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lag die Selbstmordrate in Russland bei 39 Todesfällen pro 100 000 Menschen, sodass die neuen Zahlen einen gewaltigen Fortschritt bei der Bewältigung des Problems bedeuten.

In Amerika müssen wir einen erstaunlichen Rückschritt hinnehmen. Im Jahr 2000 war die Wahrscheinlichkeit, dass sich Amerikaner umbringen, mit einer Rate von 10,4 pro 100.000 um 40 % geringer.

In China ist die Selbstmordrate zwischen 2010 und 2021 von 10,88 auf 5,25 zurückgegangen.

Auch bei den schweren psychischen Erkrankungen übertreffen die Vereinigten Staaten ihre Konkurrenten.

Im Jahr 2022 litten etwa 5 % der Amerikaner an schweren psychischen Störungen wie Psychosen oder Schizophrenie, während einer von fünf US-Bürgern wegen milderer Formen wie klinischer Depression medizinisch behandelt wird.

In Russland wird bei etwa 8,8 % der Bürger eine klinische Depression diagnostiziert. Nur 0,3 % der Russen sind an Schizophrenie erkrankt. Dies ist ein weiterer starker statistischer Rückgang gegenüber der jüngsten russischen Vergangenheit.

Es wird niemanden überraschen, dass die Amerikaner die weltweit fettleibigsten Menschen sind, eine wichtige Komorbidität, die diese demografischen Probleme noch verstärkt. Dazu benötigt man keine Zahlen zu errechnen.

Was jedoch einige überraschen mag, ist die Tatsache, dass die Bürger der Sowjetunion in den 1970er- und 80er-Jahren ebenfalls ungewöhnlich übergewichtig waren.

Die Sowjetbürger begannen während der Breschnew-Ära zuzunehmen, weil sie im Vergleich zu früher mehr Nahrungsmittel zur Verfügung hatten.

In einer medizinischen Studie, die der sowjetische Staat während der Perestroika in Auftrag gegeben hatte, wurde festgestellt, dass 30 % der Bürger übergewichtig waren und 2/3 sesshaft waren, obwohl es reichlich Möglichkeiten gab, sich zu bewegen und Sport zu treiben. Dies stand im Widerspruch zu den gepriesenen Bemühungen der Sowjetunion, international als sportliche Supermacht bekannt zu werden.

Dies war eine Tatsache, die das sowjetische Regime in den 1970er Jahren nicht verbergen konnte. Um die Adipositas-Epidemie zu bekämpfen, suchte die Regierung nach technokratischen Lösungen, was dazu führte, dass die Forschung viele spezielle Diäten und Behandlungen entdeckte, die heute populär sind, wie das intermittierende Fasten.

Entgegen der Propaganda beider Seiten im Kalten Krieg, die Fettleibigkeit mit Kapitalismus in Verbindung brachte, waren die Sowjetbürger dicker als die Amerikaner. Im Jahr 1975 galten nur 20 % der Amerikaner als übergewichtig.

Sowjetische Daten, die während der Glasnost und Perestroika in den 1970er- und 80er-Jahren veröffentlicht wurden, zeigten auch einen enormen Anstieg der Todesfälle aufgrund von Alkoholismus, eine Zunahme der Todesfälle durch Drogen und einen sprunghaften Anstieg der Selbstmordraten. Diese soziale Krise verschärfte sich bis in die 1980er-Jahre und erreichte ihren Höhepunkt unter der Präsidentschaft von Boris Jelzin nach dem Zusammenbruch, als die Lebenserwartung eines russischen Mannes auf grausame 57 Jahre sank.

Die Voraussetzung für jeden Versuch, ein Weltreich zu verwalten, ist natürlich das Wohlbefinden und das Glück der Bevölkerung. Die Amerikaner sind fettleibiger, übergewichtiger, entfremdeter, psychisch kranker und sterben häufiger an vermeidbaren Ursachen als die Bürger der Länder, die versuchen, die US-Weltordnung zu stürzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich dieses Gefälle in der globalen Machtbalance unwiderlegbar niederschlägt.

Ökonomen mögen auf Amerikas BIP-Wachstum verweisen, ein Thema, das wir in einem späteren Artikel untersuchen werden, als Beweis für imperiale Stabilität. Doch liberale Ökonomen vermissen in ihrer Sichtweise eine Analyse der Macht, die sich im Bereich der militärischen, technologischen, sanften Macht oder anderen Formen des internationalen Wettbewerbs aus der allgemeinen Gesundheit, den Fähigkeiten und dem Vertrauen der Menschen in ihre Führer ableitet, die ihr Leben verbessern. Dies ist im Amerika des Jahres 2024 längst verloren gegangen, und der Ernst der Lage ist nicht mehr zu übersehen.

So wie die Russen vom sowjetischen System enttäuscht wurden, haben die Amerikaner (insbesondere die Weißen) Amerika aufgegeben.