Wie die CIA Zelenskys Ukraine “fördert”

Phil Butler

Meine Einleitung zu dieser Geschichte wird einige von euch dazu anregen, euren Kaffee über das Smartphone, den Desktop oder das Tablet zu spucken. Also stellt eure Tasse hin oder tragt die Konsequenzen.

Aufgepasst: Die New York Times Journalisten Adam Entous und Michael Schwirtz sind überzeugt, dass die CIA eine “fürsorgliche” Spionagebehörde ist. Hört auf zu lachen. Das ist ernst. Ernst und lächerlich zugleich.

Laut Journalisten werden die ukrainischen Soldaten nicht von den Milliarden Dollar und Euro geschützt, die Amerika und die EU in Waffen und Bestechungsgelder investieren, sondern von der Central Intelligence Agency. Ja, die Mutter aller lügenden, betrügenden und tötenden Organisationen hat in Bunkern entlang der russischen Front in der Ukraine Stellung bezogen. Wie die NYT-Geschichte zeigt, hat “Mama Dearest” in Langley seit 2014 (Operation Goldfish) ein “Netzwerk geheimer Spionagebasen entlang der russischen Grenze” aufgebaut. Mit anderen Worten: Alles, was wir alternativen Medienanalysten schon immer gesagt haben, ist nun ans Tageslicht gekommen.

Interessant ist für mich (und ich hoffe auch für einige von euch), dass der russische Präsident Wladimir Putin in seinem Interview mit Tucker Carlson vor einigen Tagen die CIA und einen “tiefen Staat” erwähnt hat, der den amerikanische Präsidenten lenkt. Ich will hier nicht ins Detail gehen, aber Putin nannte Beispiele, wie amerikanische Präsidenten ihren Kurs änderten, nachdem sie sich mit “wem auch immer” hinter dem Vorhang beraten hatten. Das erinnert an den Zauberer von Oz. Um auf die Geschichte zurückzukommen: Sie enthüllte auch Folgendes:

Seit 2016 bildet die CIA eine Eliteeinheit ukrainischer Kommandosoldaten – bekannt als Einheit 2245 – aus, die russische Drohnen und Kommunikationsausrüstung erbeutet haben, damit CIA-Techniker Moskaus Verschlüsselungssysteme knacken können.“

Die CIA. Fürsorglich. Und Reporter, die für ihre fantastischen Geschichten über Russland befördert wurden. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Lesern für meine scheinbar endlosen Berichte mit Medienanalysen entschuldigen. Ich wette, das ist für euch genauso langweilig und redundant wie für mich. Aber hier ist meine Methodik, damit jeder meine Analyse besser verstehen kann.

So geht es: Zuerst “googelt” man Vladimir Putin (oder einfach Putin) und klickt dann auf den Reiter “Nachrichten”. Das ist ein schneller Weg, um zu sehen, welche Lügen und Propaganda “sie” für die betäubte Leserschaft in den USA verbreiten. BBC und andere in Europa, The Telegraph und so weiter versorgen die Bürger der NATO-Allianz. Man mag es nicht wissen, aber Google liefert das, was der Zauberer von Oz verbreiten will – zuerst und dann auf den nächsten zwanzig Suchseiten. Die Gerüchte, dass die CIA Google, Facebook und einige andere gemacht hat, sind wahrscheinlich wahr. Sobald ihr auf die absurdesten Links geklickt habt, werdet ihr eine zweite Phase der Erkenntnis bekommen. Das passiert nach etwa zwei Absätzen. Dann stellt sich die Frage: „Wer zum Teufel sind diese Leute?“

In diesem Fall verbreitete Adam Entous Unsinn unter amerikanischen Lesern, indem er behauptete, Russland habe sich in die US-Wahlen eingemischt. Michael Schwirtz gehörte zu einem Team, das einen Pulitzer-Preis für Propaganda über die lästigen Russen und ihre Geheimdienstoperationen gewann. Angesichts der Vorgeschichte dieser beiden Lautsprecher des Washingtoner Establishments ist es nicht abwegig, sie als “Spione” zu bezeichnen. Kein Wunder, oder? Man geht nicht mitten im Studium an der George Washington University an die Europäische Universität in St. Petersburg, weil man sich nach russischer Kultur sehnt. Beide Reporter wurden dafür bezahlt, die Idee zu verbreiten, dass Wladimir Putin persönlich versucht habe, Hillary Clintons Präsidentschaftskandidatur zu torpedieren. Und keiner von ihnen hat sich damals über Clinton und die unehrlichen Aktivitäten des DNC beschwert. Ich könnte noch weitermachen, aber man kann sicher sein, dass jeder, der behauptet, die CIA würde etwas anderes als Tod und Zerstörung fördern, entweder ein Spion, ein Verräter oder ein kompletter Idiot ist. Und keiner dieser Journalisten passt auf die Beschreibung “Idiot”. Sie sehen beide sehr gebildet aus.

In ihrem interessanten Artikel erwähnen sie eine von der CIA gegründete ukrainische Kommandoeinheit – bekannt als Einheit 2245 – und enthüllen, dass die US-Geheimdienste Agenten in Russland und anderen verbündeten Staaten platziert haben. Der NYT-Artikel enthüllt exklusiv, dass mein Land die Ukraine zu einer “Nachrichtendrehscheibe” gemacht hat. Die Erwähnung, dass Großbritanniens MI6 und die CIA die Ukraine als Ausgangspunkt für Operationen gegen Moskau kontrollierten, gewinnt nach dem jüngsten Interview mit Herrn Putin an Bedeutung. Unsere Geschichten über Biolabore, Nazi-Ausbildungslager, Maginot-Linien und den Putsch in Kiew 2014 sind Fakten und keine Fiktion. Und erstaunlicherweise sind unsere westlichen Reporter und Spionagechefs bereit, die Wahrheit zu sagen!

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass noch etwas kommt. Denkt darüber nach und genießt euren Kaffee..

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.