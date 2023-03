Präsident Trump: „Ich werde die Neue Weltordnung völlig zerstören“!

Präsident Donald Trump sagte am Samstag, er werde „die Neue Weltordnung auslöschen“, wenn er zum Präsidenten gewählt werde, und versprach seinen Anhängern, er sei ihr „Krieger“ und sorge für „Vergeltung“.

„2016 habe ich erklärt, dass ich Ihre Stimme bin. Heute füge ich hinzu: Ich bin euer Kämpfer. Ich bin eure Gerechtigkeit. Und für diejenigen, denen Unrecht geschehen ist und die betrogen wurden, bin ich eure Vergeltung“, erklärte Trump in seiner Grundsatzrede auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Washington, DC.

Donald Trump auf dem CPAC: „Ich bin euer Krieger, ich bin eure Gerechtigkeit, und für diejenigen, denen Unrecht geschehen ist und die verraten wurden, bin ich eure Vergeltung … Ich werde den Tiefen Staat vollständig auslöschen.“

