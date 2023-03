Gefahr einer Katastrophe. Belgien und die Niederlande wollen das Parken von Elektroautos in Kellern verbieten.

Brände in Elektroautos haben es geschafft, die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft in Brand zu setzen. Forscher und Experten suchen verzweifelt nach Möglichkeiten, den Auswirkungen der extrem hohen Temperaturen und der giftigen Stoffe, die von brennenden Batterien ausgehen, entgegenzuwirken. Auch Belgien und die Niederlande wollen das Parken von Elektroautos im Keller von Wohngebäuden verbieten, nachdem ein Wohnblock bei einem Brand völlig zerstört wurde.

Die Probleme von Elektroautos sind noch lange nicht gelöst. Abgesehen von den langen Ladezeiten und der geringen Reichweite besteht die größte Gefahr darin, dass sie Feuer fangen. Bislang gibt es weltweit keine einheitliche Methode, um diese Brände mit Containern, Planen und viel, viel Wasser zu löschen. Im Grunde ist die sicherste Lösung, das brennende Fahrzeug in Wasser zu tauchen, da es sich jederzeit wieder entzünden kann. Die rumänische Feuerwehr hat die Ausbildung für die Brandbekämpfung in Elektrofahrzeugen intensiviert, aber vorerst ist sie noch am Experimentieren. Ab April wird die ISU Brasov ein solches Ausbildungsmodul einführen, sagt Chefinspektor Oberst Lucian Marciu. „Es gab bereits ein Ausbildungsmodul für Feuerwehrleute an der ISU Dolj, aber das Zentrum wurde saniert, und angesichts des wachsenden Ausbildungsbedarfs haben wir beschlossen, diese Kurse in Brasov abzuhalten. Zumal es in Brasov auch eine Varta-Fabrik gibt, mit der wir ein Protokoll haben, in dem wir auch bestimmte Dinge lernen. Die Gemeinde hat die größte Flotte von Elektrobussen, und wir hatten im Sommer ein Problem mit einem Elektrobus, der Feuer fing, und ich glaube, er war der Einzige, den wir retten konnten. Wir hatten auch Glück, weil die Batterien rasant entfernt werden konnten. Gegenwärtig gibt es international noch kein richtiges Rezept für den Umgang mit solchen Bränden. Und wir sind dabei, uns zu spezialisieren“, sagte Oberst Lucian Marciu, Chefinspektor der ISU Brasov.

Gefährliche Gase

Vergangene Woche hatte die ISU Brasov einen rumänischen Professor von einer Universität in Dänemark zu Gast, der sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat und über Brandbekämpfungsmethoden für Elektrobusse sprach. „Sogar die Leute von Varta haben uns einige Materialien zur Verfügung gestellt, insbesondere zur Herstellung dieser Batterien, und uns erklärt, welche Risiken bestehen. Die Gefahren gehen von den sehr hohen Temperaturen aus, es besteht Explosionsgefahr, außerdem werden Gase freigesetzt, die sehr gesundheitsgefährdend sind, und wir müssen wissen, welche Maßnahmen wir vor, während und nach dem Eingriff ergreifen müssen, denn sie sind sehr umweltschädlich. Genau das ist heute die Diskussion, was nach dem Brand passiert, nicht nur während des Einsatzes. Diese Batterien, einschließlich der Maschine, müssen zur Kühlung über einen längeren Zeitraum in Wasser getaucht bleiben, weil das Feuer wieder ausbrechen kann. Wir haben eine Art Plane, unter der die Maschine eingewickelt ist und die im Wasser bleiben kann. Unsere Kollegen in Timisoara haben spezielle Container, in denen sie Kleinwagen unterbringen können, aber unser Problem ist, was wir mit Bussen oder Lastwagen machen sollen“, sagte Oberst Lucian Marciu, Leiter der ISU Brasov. Die Feuerwehr des Landes versucht, mit den Herstellern von Elektrofahrzeugen zu sprechen, um Methoden zu entwickeln, mit denen sie effiziente Kühltanks oder Systeme zum Entfernen der Batterien aus Bussen schaffen können, da diese entweder oben, unten oder hinten angebracht sind.

Feuerwehrleute zum Experimentieren aufgefordert

Das Varta-Werk in Brasov hat der örtlichen Feuerwehr Batteriematerial für Schulungen und Experimente zur Verfügung gestellt. „Wir müssen Lösungen finden, um auch ihnen zu helfen. Wir werden Tests durchführen, um zu sehen, welche Löschmethoden wir finden können. Wir haben auch ausführliche Gespräche mit Spezialisten von Varta, auch aus Deutschland, geführt. Varta Brasov stellt immer noch nur Batterien für Gabelstapler und Elektromotorräder her, aber die verhalten sich genauso, denn es handelt sich ja um Lithium-Ionen-Batterien. Jetzt versuchen sie, die Technologie zu ändern und auf Lithium-Eisen-Batterien umzusteigen, die etwas sicherer sind“, sagt der Leiter der ISU Brasov, Col Lucian Marciu. Wenn in einem Elektroauto ein Feuer ausbricht, wird den Bürgern geraten, die Notrufnummer 112 anzurufen, das Fahrzeug zu verlassen und sich möglichst an einem sicheren Ort aufzuhalten, um andere Autos nicht zu gefährden. Wenn das Feuer nicht von der Batterie ausgeht, kann ein Feuerlöscher verwendet werden. Wenn man ein Knacken und Zischen hört, dann kommt es definitiv von der Batterie, sagen die Feuerwehrleute. „Wenn das Auto in einer Garage steht, ist die Gefahr sehr groß. Es gab schon Fälle, in denen das Feuer von einem Elektrofahrrad auf das ganze Haus übergegriffen hat. Auf den Parkplätzen von Wohnhäusern und Institutionen ist es noch problematischer. In Belgien geriet ein Elektroauto in einer Tiefgarage in Brand, und aufgrund der hohen Temperaturen wurde der Wohnblock als nicht mehr sicher eingestuft. Sowohl Belgien als auch die Niederlande prüfen ein Verbot von Elektroautos in Tiefgaragen“, sagte der Leiter der ISU Brasov, Oberst Lucian Marciu.