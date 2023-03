Robert F. Kennedy Jr. erwägt, als Präsident der USA zu kandidieren.

Robert F. Kennedy Jr. sagte, dass er darüber nachdenkt, Joe Biden bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Partei im Jahr 2024 herauszufordern.

Wichtig ist, dass er sagte, dass dies seine Zustimmung findet!

„Ja, ich denke darüber nach. Ich habe die größte Hürde genommen, nämlich dass meine Frau grünes Licht gegeben hat“, sagte Kennedy am Freitag vor einer Menschenmenge in New Hampshire.

Kennedy wurde von dem führenden britischen Kardiologen Dr. Aseem Malhotra unterstützt, der wiederholt gefordert hat, die Covid-Impfstoffe wegen ihrer schwerwiegenden Nebenwirkungen vom Markt zu nehmen.

Ich hatte das Privileg, RobertKennedyJr. zu treffen und mehrere Gespräche mit ihm zu führen.

Ich kann mich persönlich für die Brillanz und Integrität dieses Mannes verbürgen. Ihn an der Spitze zu haben ist genau das, was die Vereinigten Staaten und die freie Welt mehr denn je benötigen.

