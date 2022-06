Die russische Zeitung „Iswestija“ hat ein Dokument veröffentlicht, aus dem hervorgehen soll, dass der ukrainische Präsident Zelenskij am 24. Februar die Vernichtung aller Unterlagen über die Biolabore angeordnet hat.

Der unabhängige Journalist ‚Clandestine‘ hat eine übersetzte Version des Dokuments auf Substack veröffentlicht. Hier das Original und hier von Google übersetzt. Die Deutsche Welle zeigte am 24. Februar Aufnahmen von Männern in Armeeuniformen, die vor dem Hauptquartier des militärischen Geheimdienstes in Kiew stapelweise Dokumente zerstörten.

Uniformierte Männer wurden gesehen, wie sie vor dem Hauptquartier des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew Dokumente verbrannten. Die Ukraine erklärte, einige ihrer militärischen Kommandozentralen seien von russischen Angriffen getroffen worden, doch dieses Gebäude schien intakt zu sein.

