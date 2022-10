Premierministerin von Alberta will nichts mit Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum zu tun haben. Video

Während einer Pressekonferenz wurde Danielle Smith, die Premierministerin der kanadischen Provinz Alberta, gefragt, warum sie das Weltwirtschaftsforum so sehr hasse. Smith sagte, sie halte es für geschmacklos, dass Milliardäre damit prahlen, wie viel Einfluss sie auf politische Führer haben, wie es „der Leiter dieser Organisation getan hat“.

„Das ist eine Beleidigung“, sagte die Premierministerin und fügte hinzu, dass nicht die Milliardäre, sondern die Menschen, die diese politischen Führer wählen, das Sagen haben sollten. „Die Menschen, die für meine Kollegen und mich stimmen, leben in Alberta und sind von unseren Entscheidungen betroffen“, sagte sie.

„Solange diese Organisation damit prahlt, wie viel Einfluss sie auf die politische Führung hat, will ich nichts damit zu tun haben“, betonte Smith. „Mein Schwerpunkt liegt hier in Alberta: die Lösung von Problemen für die Menschen in Alberta.“

JUST IN: „Until that organization [World Economic Forum] stops bragging about how much control they have over political leaders, I have no interest in being involved with them.“ Says the new premier of Alberta Danielle Smith. https://t.co/RNEA66Cc5w pic.twitter.com/QsyMkjyEjM