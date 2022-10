Gesundheitsbeamter gibt vor Gericht zu, dass an Millionen von Kanadiern mit Covid-Impfstoffen experimentiert wurde

Gerichtsaussagen zeigen, dass Kanadas führender Gesundheitsexperte keinen Impfstoff als Voraussetzung vor dem Einsteigen in einen Bus, Zug oder Flugzeug empfohlen hat. Schlimmer noch, die Studie am Menschen für den Covid-Impfstoff ist jetzt im Gange und Millionen von Kanadiern nehmen an dem Experiment teil.

Das ist eine verblüffende Enthüllung, so der Anwalt Keith Wilson, der die Klage des ehemaligen Premierministers von Neufundland, Brian Peckford, gegen die Bundesregierung vertritt, die er als die weitreichendste Verletzung der Grundrechte in der Geschichte Kanadas bezeichnet. Durch das Verbot für ungeimpfte Personen, mit Bussen, Zügen und Flugzeugen zu reisen, wurde das Recht von sechs Millionen Menschen auf Freizügigkeit eingeschränkt.

Wilson erinnerte auch an sein Kreuzverhör von Dr. Celia Lourenco, Generaldirektorin von Health Canada, die für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. Sie argumentierte, dass sich das Zulassungsverfahren für die Covid-Impfstoffe geändert habe. Bis zu Covid wurden alle Impfstoffe nach Tierversuchen und zwei Testphasen am Menschen zugelassen. Für den Covid-Impfstoff wurden die Versuche am Menschen jedoch übersprungen.

Dr. Lourenco bestätigte unter Eid, dass die Humanstudie derzeit läuft, da Daten mit der allgemeinen Bevölkerung gesammelt werden und die Kanadier nicht über die Risiken informiert wurden, so Wilson. „Das war für uns notwendig, damit sie bestätigt, dass es sich um ein großes Experiment handelt.