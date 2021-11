Prinz Charles: Die Welt muss eine „kriegsähnliche Situation“ schaffen, um den Klimawandel zu bekämpfen

Prinz Charles: “Um die dringenden Umweltprobleme anzugehen, brauchen wir eine umfassende militärische Kampagne – Wir müssen uns sozusagen auf eine kriegsähnliche Situation einstellen“.

Der Prinz wird die Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt auffordern, systematisch mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten, um die Klimaprobleme der Welt zu lösen.: „Wir brauchen eine große militärische Kampagne, um die Stärke des globalen Privatsektors zu bündeln. Mit Billionen zu seiner Verfügung“. ‼️

Zuvor hatte Prinz Charles in einer Rede vor dem Cop26-Gipfel leidenschaftlich dafür plädiert, den Klimawandel für „noch nicht geborene Generationen“ aufzuhalten. In einer seltenen politischen Intervention sagte der Thronfolger den Staats- und Regierungschefs, es sei „unmöglich, die verzweifelten Stimmen junger Menschen nicht zu hören“, die Maßnahmen fordern. Er warnte, dass der Gipfel in Glasgow die „letzte Chance“ sei, die globale Erwärmung zu begrenzen.

In seiner Rede vor dem G20-Gipfel in Rom forderte der Prinz von Wales außerdem Billionen von Dollar an Investitionen der Unternehmen in neue Technologien.

In seiner bisher schärfsten Warnung zum Klimawandel sagte er den Staats- und Regierungschefs: „Meine Damen und Herren, morgen beginnt Cop26 in Glasgow. Im wahrsten Sinne des Wortes ist dies die letzte Chance für uns. Wir müssen jetzt den schönen Worten noch schönere Taten folgen lassen.

Da die enorme Herausforderung des Klimawandels die Gespräche der Menschen beherrscht und die Zukunft der Menschheit und der Natur selbst auf dem Spiel steht, ist es sicherlich an der Zeit, unsere Differenzen beiseite zu legen und diese einmalige Gelegenheit zu ergreifen, um einen umfassenden grünen Aufschwung einzuleiten, indem wir die Weltwirtschaft auf einen zuversichtlichen, nachhaltigen Kurs bringen und so unseren Planeten retten.‼️

Er fügte hinzu: „Die heutige Gesundheit des Planeten wird über die Gesundheit, das Glück und den wirtschaftlichen Wohlstand der kommenden Generationen entscheiden – daher haben wir eine große Verantwortung gegenüber den noch ungeborenen Generationen.

Prinz Charles sagte den Politikern, dass der private Sektor „begierig“ sei, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und „bereit, eine äußerst wichtige und entscheidende Rolle zu spielen“.

Er sagte, Lösungen für die großen Probleme seien „nur möglich, wenn es eine viel engere Partnerschaft zwischen der Regierung, den wichtigsten multilateralen Banken, dem Privatsektor und seinen Investoren gibt“. Er rief zu Investitionen in Billionenhöhe auf und sagte, die Unternehmen bräuchten Garantien von führenden Politikern, bevor sie in Technologie investieren.“