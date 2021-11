Professorin an der UMC Amsterdam ich kann mich nicht an einem System beteiligen, das Zwangsimpfungen verlangt.

Die Biomedizinerin Connie Jimenez hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, aufzustehen und ihre Meinung zu sagen. Connie Jimenez ist nicht irgendwer. Sie ist Professorin an der UMC Amsterdam, wo sie auch ein Labor leitet.

Dies ist mein Coming-out“, sagte Prof. Jimenez am Samstag während der Veranstaltung „Bridging“ von Women for Freedom. Sie betonte, dass es sich um eine persönliche Bemerkung handele. „Ich stehe hier als Frau, als Mutter und als Biologin“.

„Was Freiheit bedeutet, weiß man erst, wenn man sie verloren hat“, sagte sie. „Viele Feierlichkeiten oder einer Rede sind nur noch mittels QR-Codes zugänglich. Ich bin davon ausgeschlossen, und das tut weh. Das Einzige, wo ich jetzt noch hingehen kann, sind die Empfänge an der Universität“.

Es gibt keine wirkliche Freiheit, wenn diese Wahl zu einem Ausschluss führt.

Jimenez sagt, sie habe sich im vergangenen Jahr umfassend informiert. „Ich – und viele Wissenschaftler mit mir – haben immer noch Zweifel an der Sicherheit der DNA- und RNA-basierten Corona-Impfstoffe. Die Sicherheitsprofile sind ganz anders als beispielsweise bei einem Grippeimpfstoff“.

„Das Spike-Protein ist das pathogene Protein des Virus und ich möchte nicht, dass der Code dafür in meinen Körper injiziert wird“, betonte sie. „Ich möchte nicht, dass es in meinem Körper zirkuliert und Blutgerinnsel oder andere Probleme verursacht.“

„Ich vertraue auf mein Immunsystem“, sagte sie. „In den Niederlanden dürfen wir also nicht mehr frei entscheiden, ob wir uns gegen Corona impfen lassen wollen oder nicht. Es gibt keine wirkliche Freiheit, wenn diese Wahl zu einer Ausgrenzung führt“.

Streng genommen ist der QR-Pass der Beginn eines sozialen Kreditkontrollsystems

„Das Argument ‚Sie tun es für jemand anderen‘ ist auch nicht stichhaltig. Corona-Impfstoffe sind undicht: Selbst geimpfte Personen können sich noch infizieren und die Krankheit weitergeben“, fuhr sie fort. „Eine Herdenimmunität ist mit diesen Impfstoffen also nicht möglich.

„Der Corona-Pass gibt also nur falsche Sicherheit“, sagte Jimenez. „Streng genommen ist der QR-Pass der Beginn eines sozialen Kreditkontrollsystems. Das hat in einer Demokratie nichts zu suchen.“

„Ich beteilige mich nicht an der QR-Code-Gesellschaft“, teilte sie mit. „Ich kann mich einfach nicht an einem System beteiligen, das zu Impfstoffzwang und Diskriminierung führt“.

Als die Stigmatisierung von Ungeimpften in den Medien begann und verfasste sie einen Artikel in ihrer Fachzeitschrift in einem Meinungsbeitrag, und warten, dass die seltenen, aber wahrscheinlich zu wenig beachteten kurzfristigen Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe manchmal schwerwiegend sein können (einschließlich anaphylaktischer Schock, Lähmungen, Blutgerinnsel, Herzmuskelentzündung und auch Tod).

Sie fügte hinzu, dass die langfristigen Nebenwirkungen noch unbekannt seien. Jimenez schrieb auch, dass mehrere Gruppen von Wissenschaftlern in den letzten Monaten in Briefen und Petitionen ihre Bedenken gegen Massenimpfungen geäußert haben.

„Ich wünschte, es gäbe mehr Verständnis für die Menschen, die ihre eigenen Kompromisse eingehen, denn es ist so schon schwer genug. Urteilen Sie nicht, Sie wissen vielleicht nicht alles und vieles ist noch unbekannt“.

Ab 1:02:27