Professor: „Alle Diktatoren wenden immer diese vier Tricks an“.

Die Mächtigen von heute sind offensichtlich keine Politiker mehr, denn sie haben nichts mehr zu sagen. Das sagte Professor Philip Vermoortel von der KU Leuven im Gespräch mit Steven Arrazola de Onate von Compleetdenkers.be.

„Sie sind die Chefs von Facebook und Amazon und so weiter, die viel Geld und viel Macht haben. Warum sollten sie besser sein als die mächtigen Menschen der Vergangenheit?

„Und jetzt führen sie tatsächlich eine Art vierten Weltkrieg – übrigens zum ersten Mal wirklich global – nicht mehr mit Waffen, sondern mit einem Virus“, betonte Professor Vermoortel.

„Und alle Diktatoren wenden immer die gleichen Tricks an. Erstens, kontrollieren sie die Medien, so wie es jetzt geschieht. Die kritischen Journalisten sind nicht mehr da. Die Journalisten von heute sind das Sprachrohr der Regierung, während die Aufgabe der Journalisten darin besteht, die Demokratie zu schützen. Die Demokratie kann nur gerettet werden, wenn man den Ministern und führenden Politikern kritische Fragen stellt. So geht die Demokratie verloren, und das ist es, was jeder Diktator tut, indem er die Medien kontrolliert“, sagte er.

„Das zweite, was jeder Diktator tut, ist, alle abweichenden Stimmen im Keim zu ersticken“, so Vermoortel weiter. „Das dritte, was jeder Diktator tut, ist Angst zu verbreiten. Hitler musste es mit Konzentrationslagern tun. Jetzt machen sie es mit einem Virus.“

„Die vierte Sache, die jeder Diktator tut, ist divide et impera, teile und herrsche“, sagte der Professor. „Das hat seit den ersten Menschen immer funktioniert, und es funktioniert auch heute noch. Sie stellen also Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf. Im sechzehnten Jahrhundert waren die Protestanten die Bösen. Bei Hitler waren es die Juden. Jetzt sind es die Impfgegner. Dies schafft eine Gesellschaft des Misstrauens und der Spitzel. Und wenn die Leute anfangen, sich untereinander zu streiten, reiben sich die Machthaber die Hände und denken: Wir müssen nichts tun, weil sie sich untereinander streiten.“