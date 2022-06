Von Experten begutachtete Studien bestätigen, dass die Impf- und Maskenpflicht die Ausbreitung von COVID in Schulen und Universitäten nicht verhindert hat

Während der Covid-19-Pandemie haben Schul- und Universitätsverwaltungen dogmatisch und in vielen Fällen mit Nachdruck Masken- und Impfvorschriften eingeführt, um die Ausbreitung von SARS-CoV2 zu verhindern, doch diese Maßnahmen haben laut neueren, von Experten begutachteten Studien kaum Wirkung gezeigt.

Ein am 18. Mai veröffentlichtes Forschungspapier unterstreicht die Unzulänglichkeiten der derzeitigen Masken- und Impfvorschriften, da diese Maßnahmen die Ausbreitung von SARS-CoV2 an der Cornell University nicht eindämmen konnten.

Obwohl die Universität Masken auf dem Campus, Isolierung und die Rückverfolgung von Kontakten innerhalb von Stunden nach einem positiven Befund vorgeschrieben hat, wird in dem Papier festgestellt, dass: „Die Erfahrung von Cornell zeigt, dass die traditionellen Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens Omikron nicht gewachsen waren. Die Impfung schützte zwar vor schweren Erkrankungen, reichte aber nicht aus, um eine rasche Ausbreitung zu verhindern, selbst wenn sie mit anderen Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens kombiniert wurde, wie z. B. umfassenden Überwachungstests.“

Eine andere Studie ergab, dass die sekundären Übertragungen „in Schulen deutlich geringer waren als in Haushalten, was darauf hindeutet, dass die Übertragung in Haushalten bei dieser Pandemie grösser ist als die Übertragung in Schulen“.

Gegen Ende des Semesters 2021 schloss die fast vollständig geimpfte Cornell University ihren Campus aufgrund eines Anstiegs der COVID-Fälle.

„Maskenpflicht haben es nicht geschafft, die Ausbreitung der Infektion in Schulen zu kontrollieren, wie diese Analyse von Schulen mit und ohne Maskenpflicht zeigt. Frühere Studien haben gezeigt, dass COVID-Impfstoffe die Ausbreitung der Übertragung nicht verhindern“, sagte Dr. Sanjay Verma gegenüber The Epoch Times und bezog sich dabei auf die Studie vom 18. Mai.

Dr. Verma, ein in Kalifornien praktizierender Kardiologe, der seit der Einführung von Massenimpfungen einen Anstieg von Herzproblemen beobachtet hat, ist der Meinung, dass die Masken- und Impfstoffvorgaben nicht der beste Weg waren, um mit COVID umzugehen.

„Wenn überhaupt, wurde nur wenig Wert auf andere, wirksamere Maßnahmen zur Eindämmung gelegt: Belüftung/Filtration, Bewegung, Gewichtsabnahme und Eigenverantwortung wären weitaus wirksamer.“

„Diese Schul- und Universitätsvorschriften werfen die Frage auf: Was wollen sie erreichen?“, fragte er rhetorisch.

Der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Michael Yeadon, ein Toxikologe und Experte für Allergie- und Atemwegsforschung, behauptet, dass die Impfstoffe nicht hätten vorgeschrieben werden dürfen, da die Sterblichkeitsrate bei COVID-19 nicht hoch gewesen sei. Masken seien auch aus der wissenschaftlichen Literatur bekannt, dass sie Atemwegsviren nicht aufhalten könnten.

„Es war schon lange vor COVID-19 bekannt, dass Gesichtsmasken nichts bewirken“, sagte Yeadon in einer Erklärung, die er an The Epoch Times schickte.

„Viele wissen nicht, dass blaue medizinische Masken keine Filter sind. Die eingeatmete und ausgeatmete Luft strömt zwischen der Maske und Ihrem Gesicht ein und aus. Sie sind ein Spritzschutz, das ist alles.“

„Dies ist eine gute Übersicht über die Ergebnisse von Masken bei Atemwegsviren von einem anerkannten Experten auf diesem Gebiet. Keine Wirkung“, fügte Yeadon hinzu. „Weder Masken noch Absperrungen haben die Ausbreitung des Virus verhindert. [Hier ist eine Übersicht und Zusammenfassung von 400 Arbeiten“.

„Wir wissen aus neueren Untersuchungen, dass COVID-Impfstoffe das Risiko einer Myokarditis erhöhen, insbesondere bei Männern im Alter von 16 bis 29 Jahren“, so Dr. Verma weiter.

„Die vermeintlichen und unbewiesenen Vorteile solcher Schul- und Universitätsmaßnahmen müssen gegen die sehr realen Risiken abgewogen werden (egal wie selten sie auch erscheinen mögen). Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass die CDC-Daten für die Jahre 2020 und 2021 im Vergleich zu den Vorjahren keine zusätzlichen Todesfälle bei 0-24-Jährigen ausweisen. Die Gesamtkrankenhauseinweisungsrate und die IFR für diese Altersgruppe sind sehr niedrig und rechtfertigen keine derartigen Vorschriften, die die Ausbreitung ohnehin nicht zu stoppen vermögen. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens würden der Öffentlichkeit besser dienen, wenn sie die Verwendung von N95-Masken für alle Risikopersonen, die Verbesserung der Belüftung und Filtration, Bewegung und Gewichtsabnahme sowie die Isolierung bei Symptomen hervorheben würden.“

Eine weitere Studie vom 25. Mai fand „keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Maskenpflicht und Fallzahlen“, nachdem sie eine „viel zitierte CDC-Studie, die einen negativen Zusammenhang zwischen Maskenpflicht an Schulen und pädiatrischen SARS-CoV-2-Fällen zeigte“, mit einer größeren Stichprobe von Bezirken und einem längeren Zeitintervall repliziert hatte.