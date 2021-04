Professor Cahill: „Über 70-Jährige, die sich nun Impfen lassen werden, wahrscheinlich innerhalb von 2 bis 3 Jahren sterben

Die ganze Corona-Geschichte ist eine Lüge, sagt die Immunologin und Molekularbiologin Dolores Cahill. Es wird behauptet, dass das Coronavirus tödlich ist, dass es keine Behandlung gibt, dass wir Abstand halten und Masken tragen sollten und dass der mRNA-Impfstoff gegen Corona sicher und wirksam ist.

Das ist es nicht, sagte Cahill, die der World Freedom Alliance angehört. Corona-Impfstoffe, sagt sie, verursachen eine Menge Schaden und werden in den kommenden Jahren nur noch mehr Schaden verursachen.

„Menschen über 70, die einen dieser mRNA-Impfstoffe erhalten, werden wahrscheinlich innerhalb von zwei bis drei Jahren sterben“, sagt Professor Cahill in dem Video unten. „Wenn Sie in Ihren Dreißigern sind und den mRNA-Impfstoff nehmen, werden Sie innerhalb von fünf bis zehn Jahren sterben. Darüber hinaus werden Sie wahrscheinlich an Allergien, neurokognitiven Störungen und Entzündungen leiden und unfruchtbar werden.“

Der Immunologe warnt schon seit Monaten vor den Risiken der Corona-Impfung. Zuvor sagte sie, dass man schon seit Jahrzehnten versucht, einen Impfstoff gegen RNA-Viren wie das Coronavirus zu entwickeln, aber ein solcher Impfstoff wurde nie zugelassen.

Bevor mRNA-Impfstoffe auf breiter Front eingeführt wurden, sagte die Professorin, erwarte sie, dass viele Menschen schwere Nebenwirkungen erleiden oder möglicherweise sogar sterben würden. „Menschen können sehr krank werden. Schon nach wenigen Tagen können ihre Organe versagen und sie können innerhalb einer Woche sterben. Ich würde den Impfstoff nicht nehmen.“

This is Professor Dolores Cahill, from University College Dublin – She has a degree in Molecular Genetics from Trinity College Dublin (1989) and her PhD in Immunology from Dublin City University in 1994 pic.twitter.com/JGM7N8E64r