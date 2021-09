Professor: Die Covid-Lügen der Medien ist wie die Propaganda der Nazis

Dies ist der erste von drei Auszügen aus James Delingpols aktuellem Podcast-Interview mit Mark Crispin Miller, Professor für Medienwissenschaft an der New York University, das Sie hier anhören können.

Es ist eine umfassende und überzeugende Analyse darüber, warum und wie unsere vermeintlich freie Gesellschaft in solch unreflektierte Konformität und Konformität verfallen ist.

Miller beginnt damit, dass er die Schuld der Mainstream-Medien aufdeckt, und endet mit der „vorprogrammierenden“ Rolle der Maskierungsmandate für den kollektiven Imperativ des Impfens.

JD: Mark, Sie haben einige ziemlich heroische Dinge über den Unsinn gesagt, der vor sich geht. Ich bin sogar erstaunt, dass Sie noch einen Job haben.

MM: Nun, ich bin fest angestellt, also wäre es schwer, mich loszuwerden. Sie versuchen es, und ich kann heute darüber sprechen, wenn Sie möchten?

JD: Ja.

MM: Aber ich … es ist sehr nett von Ihnen zu sagen, dass ich heldenhaft bin. Mir wird ganz kalt ums Herz, wenn ich daran denke, dass die Art von rationalen Beobachtungen, die ich mache, irgendwie außergewöhnlich ist, wissen Sie, aber dieser Satz von Orwell wurde schon zu Tode zitiert, er ist treffend, wissen Sie: „In einer Zeit des universellen Betrugs ist es ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen“.

Und das ist wahr. Die letzten anderthalb Jahre – und ich weiß, Sie werden mich verstehen, wenn ich das sage – aber die letzten anderthalb Jahre haben mich verblüfft, mir den Atem geraubt.

Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas erleben würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal erleben würde, dass ein so großer Teil der Weltmedien konsequent und schamlos lügt, und zwar in einer Weise, die wirklich mit der Presse im Dritten Reich vergleichbar ist.

Wissen Sie, das ist ein Vergleich, den ich früher für geschmacklos und übertrieben hielt, aber jetzt nicht mehr. Und es gibt noch andere unglückliche Anklänge an diesen Moment, und es gibt mehr als nur Anklänge, aber, wissen Sie, wir können darauf eingehen. Jedenfalls möchte ich mich auf sehr umständliche Weise bei Ihnen bedanken. Und ich wünschte, du müsstest mir nicht danken.

JD: In gewisser Weise haben Sie die erste Frage, die ich Ihnen stellen wollte, beantwortet, nämlich dass Sie das Versagen der Medien schon seit langem erkannt haben. Das ist Ihre Spezialität.

Sie analysieren die Kluft zwischen der Realität und der Propaganda, die uns von den Medien aufgetischt wird. Und ich war neugierig, weil ich erst seit kurzem in diesem Kaninchenbau stecke.

Ich habe erst in den letzten 18 Monaten damit begonnen, mich damit zu beschäftigen, ausgelöst durch die außergewöhnlichen Ereignisse. Ich glaube, ich habe mit der offenkundig gestohlenen Präsidentschaftswahl von Trump begonnen und mit der Art und Weise, wie die Medien uns vorgaukelten, dass keine Betrügereien stattgefunden hätten.

Ich meine, ich bin seit 30 Jahren Journalist, und das hat mich verblüfft. Ich dachte: ‚Moment mal, ich hatte immer gedacht, dass Journalisten nach der Wahrheit suchen würden. Sie können über meine Naivität kichern, aber genau das habe ich gedacht.

Ich bin schon so lange Journalist. Ich hätte nie gedacht, dass mein ganzer Berufsstand die Wahrheit auf diese Weise verraten würde. Aber Sie haben diesen Niedergang beobachtet – oder vielleicht war es kein Niedergang, vielleicht war es schon immer so? Erzählen Sie mir davon.

MM: Das ist eine großartige Frage. Der Moment, in dem Sie auf dem Weg nach Damaskus vom Stuhl gefallen sind, war bei der letzten Wahl.

Ich hatte eine sehr ähnliche Erfahrung, als ich die Wahlen im Jahr 2000 und vor allem 2004 aufmerksam verfolgte. Ich setze mich seit langem für die Integrität der Wahlen ein, da ich in einem Land mit dem schlechtesten Wahlsystem der entwickelten Welt lebe.

Und ich denke, dass die Tatsache, dass so viele Menschen in diesem Land auf den Diebstahl einer Wahl aufmerksam geworden sind und sich darüber empören, für mich persönlich als Mitglied der Bewegung für Wahlintegrität eine aufregende Gelegenheit ist, okay?

Denn damals, als ich mich aktiver in dieser Bewegung engagierte und ein Buch über den Diebstahl der Wahl 2004 schrieb, versuchten diejenigen von uns, die verzweifelt versuchten, die Aufmerksamkeit der Menschen, d.h. die ganze Aufmerksamkeit der Medien, auf alle Beweise zu lenken, die wir hatten, dass Bush/Cheney nicht wiedergewählt wurden, genauso wenig wie sie gewählt worden waren, weil die Wahl 2000 hauptsächlich durch das Eingreifen des Obersten Gerichtshofs gestohlen wurde, der die Stimmenauszählung in South Miami stoppte, richtig?

JD: Das waren die „dimpled chads“.

MM: Ja, diese ganze Operation. Wissen Sie, Florida war der Swing State. Ohio war vier Jahre später der entscheidende Staat. Aber, wissen Sie, ich war kein Demokrat. Ich hatte seit 1992, als ich für Clinton stimmte, bei keinem Präsidentschaftswahlkampf mehr die Demokraten gewählt.

Und das war das letzte Mal, dass ich für einen Demokraten gestimmt habe. Ich spucke auf diese Partei und ich spucke auf die Republikanische Partei. Aber ich glaube, so naiv wie Sie, an den Auftrag des Journalismus, die Menschen aufzuklären.

Und ich teile diesen Glauben. Ich glaube auch naiv an die Wahldemokratie. Und ich habe keine Verwendung für Trump, aber ich glaube, dass er letztes Jahr mit überwältigender Mehrheit gewonnen hat, und ich glaube, dass es gestohlen wurde. Und ich halte die Beweise für mehr als überzeugend, oder?

Nun, das war meine Ansicht, insbesondere bei der Wahl 2004. Und meine Verbündeten in der Bewegung stimmten mir sicherlich zu. Und wir haben alle mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Die Medien rollten mit ihren institutionellen Augen über uns, grinsten und kicherten. Da ist nichts dran. Oder?

Wenn man sich die Nachrichtensendungen in der Wahlnacht 2004 ansieht – und das ist auch bei den folgenden Wahlen passiert -, dann hat man diese … man hat diese verwirrende Erfahrung gemacht, weil wir den ganzen Tag über so genau wie möglich über die vielen, vielen Anzeichen von Diebstahl in den langen, langen Schlangen vor den Wahllokalen berichtet haben – Sie wissen schon, besonders in den demokratischen Wahlbezirken, denn damals waren es die Republikaner, die die Wahl gestohlen haben -, und es tauchten komische Zahlen auf und Stimmen, die von Maschinen vertauscht wurden, und all diese wirklich … roten Fahnen, richtig?

Und dann schaltet man den Fernseher ein und sieht diese ruhigen, zuversichtlichen Stimmen, die sagen: „Die Wahl ist heute ohne Probleme verlaufen.

Aber jeder, der die Augen offen hält und täglich seinen Kopf behält, macht die Erfahrung, dass es eine Art radikale Diskrepanz zwischen der Realität und dem gibt, was uns von CNN und der New York Times berichtet wird.

Und natürlich hat man dieses Gefühl der Diskrepanz während der gesamten Covid-Krise gehabt.

Von Anfang an wurde uns in New York, wie allen anderen auch, gesagt, dass die Krankenhäuser überfüllt sind, dass sie Kühltransporter zu den Krankenhäusern bringen mussten, um die Leichen einzusammeln, richtig?

Wenn man das gesehen hat, wenn man diese Scheuklappen aufhatte und die Realität nicht von der Seite betrachtet hat, hat man das natürlich geglaubt. Und es wäre eines der ersten Dinge, die man in einem Propagandakurs bemerken würde, den ich unterrichtet habe und wieder zu unterrichten beabsichtige, was die NYU, Sie wissen schon, eingeschritten ist und verboten hat.

Aber es ist elementar, dass man, wenn man nichts anderes kennt als das, was man von den Medien aufnimmt, und man keine Zeit oder Lust hat, nach der Wahrheit zu suchen oder über dieses Spektakel hinauszuschauen, um zu sehen, was andere Quellen sagen, um zu sehen, was die Leute vor Ort sagen – um zu sehen, was die durchschnittlichen Arbeiter in der eigenen Nachbarschaft sagen, wenn man keine Möglichkeit findet, die Realität zu überprüfen, die einem von den Medien vermittelt wird, wird man glauben, was man sieht. Das tun Sie. Das ist einfach die menschliche Natur.

Durchschnittliche Menschen, und damit meine ich nicht unbedingt Menschen mit bescheidenen Mitteln, aber die meisten Menschen haben einen Job, diejenigen, die einen Job haben, haben diesen Job zu erledigen, und sie haben Familien und tägliche Verpflichtungen … man sollte nicht von ihnen erwarten, dass sie herumwühlen, um herauszufinden, was vor sich geht.

Das tun wir jetzt. Wir müssen das jetzt tun. Die Leute müssen zum Beispiel Ihre Interviews verfolgen. Die Leute müssen sich genau die Sender ansehen, die jetzt verleumdet und als Überträger von Fehlinformationen verteufelt werden, die Leben in Gefahr bringen, verstehen Sie?

Das war ein Wendepunkt für mich. Und es erklärt auch meine Antwort auf Ihre Frage nach meiner Aufmerksamkeit für die Medien.

Ich habe ursprünglich Englisch studiert und in den 70er Jahren in Englisch promoviert. Und mein Fachgebiet war die Renaissance. Es war Shakespeare. Und, wissen Sie, es war nicht politisch. Es war rein ästhetisch.

Und ich glaubte an das genaue Lesen, wissen Sie, ich lernte sehr gerne, wie man Texte genau liest. Sie wissen schon, Shakespeares Stücke oder Paradise Lost oder ein Gedicht von Keats, Sie wissen schon.

Auf diese Weise habe ich angefangen, Filme zu sehen. Ich habe mein ganzes Leben lang Filme geliebt. Und ich entdeckte, dass man, wenn man einen großartigen Film wirklich aufmerksam ansieht – nicht nur den Dialogen zuhört, sondern auch die Bilder betrachtet -, wunderbare neue Tiefen in der Geschichte entdecken kann.

Und die Geschichte ist viel komplexer, als man denkt, wenn man nur zuschaut und annimmt, dass es sich um ein konventionelles Melodram handelt, nicht wahr? Das war sehr aufregend.

Ich habe als Studentin selbst Filmkurse gegeben. Ich leitete die Filmreihe auf dem Campus von Johns Hopkins, so dass ich eine Art Fachwissen über Film entwickelte, und als ich meine erste Stelle in einer englischen Abteilung bekam, unterrichtete ich sowohl Film als auch Literatur.

Zu dieser Zeit fiel mir auch auf, dass man Momente des Fernsehens dieser Art von Analyse unterziehen kann: Fernsehwerbung, zum Beispiel. Ich will nicht sagen, dass sie großartige Kunstwerke sind, das sind sie nicht, aber sie sind äußerst geschickte Propagandawerke, die nicht nur explizit, sondern auch unterschwellig wirken.

Und ich meine damit nicht blinkende Hinweise, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Ich meine die visuelle Komposition, den Schnitt, alles daran ist propagandistisch, oder? Es bedeutet etwas.

Also habe ich angefangen, kleine Essays über Momente des Fernsehens zu schreiben. Mein erstes Buch, Boxed In: the Culture of TV, ist eine Sammlung meiner Aufsätze. In den späten 80er Jahren war ich zunehmend beeindruckt und besorgt über die zunehmende Ballung der Medien, die sich immer mehr in den Händen von immer weniger Unternehmen konzentrierte.

Und ich beschloss, dass es für mich in Ordnung ist, weiterhin diese exquisiten kleinen Lesungen zu machen, die ich gerne geschrieben habe und die den Leuten wirklich gefallen haben, aber dass ich vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Und dass die Demokratie mit einem so monolithischen Mediensystem wie dem, das ich damals entstehen sah, unmöglich überleben konnte.

Von da an habe ich festgestellt, dass das Wahlsystem in diesem Land eine Schande ist. Und dass es keinen wirklichen Grund mehr zu geben schien, zu glauben, dass das Ergebnis einer Wahl in diesem Land notwendigerweise die Entscheidung der Menschen widerspiegelt, und dass wir dringend eine Wahlreform brauchten – und immer noch brauchen.

Und das ließe sich schnell und einfach bewerkstelligen, wissen Sie. Sie könnte dadurch erreicht werden, dass jeder automatisch … jeder an seinem 18. Geburtstag automatisch für die Wahl registriert wird, wissen Sie, indem man den Wahltag zu einem bundesweiten Feiertag macht.

Ich glaube nicht an die vorzeitige Stimmabgabe. Ich glaube auch nicht an die Wahl von zu Hause aus. Und vor allem an die Abschaffung der computergestützten Stimmenauszählung, richtig? Und das Verbot der Beteiligung privater Unternehmen am Wahlprozess, OK?

Nun, der Punkt ist, dass unsere Wahlen seit langem gestohlen werden. Ich begann, mich mit diesem Problem zu befassen, und bis dahin, James, war ich eine irgendwie erträgliche Figur. Wissen Sie, ich war ein öffentlicher Intellektueller, der als unkonventionell, aber akzeptabel galt.

Dann schrieb ich „Fooled Again“, akribisch belegt, mit vielen Notizen und so weiter.

Ich hoffte und der Verlag hoffte, dass dieses Buch eine wichtige nationale Debatte über die Notwendigkeit einer Reform des Wahlsystems anstoßen würde.

Und das Buch kam auf die schwarze Liste. Es wurde geschwärzt, zum Erstaunen des Verlegers. Dies ist Basic Books, ein sehr großer Verlag. Keine Rezensionen in den großen Zeitungen, NPR würde mich jetzt nicht mehr mit einer Zehn-Fuß-Stange anfassen, es sei denn, man wollte mich damit aus dem Fenster stoßen.

Aber das Seltsamste an diesem Moment und was mich wirklich wachgerüttelt hat, war die Tatsache, dass ich nun von der linken Presse als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurde. Plötzlich war ich ein Verschwörungstheoretiker.

Das ist die linke Presse, für die ich geschrieben hatte. Tatsächlich habe ich eine Reihe von Sonderausgaben der Zeitschrift The Nation über das Problem der Medienkonzentration herausgegeben.

Ich meine, das waren großartige Ausgaben, denn jede hatte eine ausklappbare Hochglanztabelle mit den Eigentumsverhältnissen. Die erste Ausgabe zeigte, wem die Fernsehnachrichten gehören. So kann man sehen, dass man ganz oben nachschauen kann, was ihnen sonst noch gehört. Diese Zeitschrift griff mich nun als Verschwörungstheoretiker an. Mein Buch war eine Verschwörungstheorie.

Zu sagen, dass ich erschrocken war, wäre eine Untertreibung. Ich konnte es nicht glauben, aber ich beschloss, nachzusehen, wie dieser Ausdruck in Umlauf gekommen war.

Jetzt sagt jeder, und ich weiß, dass es in Großbritannien genauso ist, jeder, viele, viele Leute sagen: „Nun, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber …“, richtig? Und dann sagen sie etwas völlig Vernünftiges, das jeder sagen würde, der zwei und zwei zusammenzählt.

Aber die Leute meinen, sie müssten sich für ihren Verdacht auf die Absichten der Elite entschuldigen. IST DAS KLAR? Das ist wirklich eine bedeutsame Veränderung. Und ich wollte wissen, wie es dazu gekommen ist, wann es dazu gekommen ist? Und es war leicht, das herauszufinden.

Ich ging in die Archive der New York Times, der Washington Post und der Time Magazine und brauchte nur etwa 20 Minuten. Ich suchte nach den Begriffen „Verschwörungstheorie“ und „Verschwörungstheoretiker“ und stellte fest, dass der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ vor 1967 nur selten und auf unterschiedliche Weise verwendet wurde.

Es war wie ein neues pejoratives Epitheton. Und dann war es ziemlich einfach, herauszufinden, dass 1967 das Jahr war, in dem die CIA dieses Memo an alle Stationsleiter weltweit verschickte, es lautet 1035-960, es ist online.

Darin werden die Leiter der CIA-Stationen, wo immer sie sich befinden, angewiesen, ihre Medien, ihre Freunde in den Medien und die Politiker zu nutzen, um die Arbeit einer Reihe von Schriftstellern zu diskreditieren, die den Warren-Report (über die Ermordung von Präsident Kennedy) in Frage stellen.

Derjenige, auf den sie meiner Meinung nach am meisten abzielten, war Mark Lane, dessen Buch Rush to Judgement einer der ersten war, der ihn systematisch in Frage stellte.

Der Warren-Report ist ein Witz, oder? Und hier sind wir nun, über ein halbes Jahrhundert später, und es ist immer noch ein Tabu, darüber zu sprechen … das war der Zweck des Memos, eine Art Verleumdungskampagne gegen Leute zu starten, die das offizielle Narrativ des Warren-Berichts in Frage stellten.

Dies war also der Beginn einer Verleumdungskampagne, die sich natürlich ausweitete, und die Verwendung dieser Phrasen nahm zu, und zwar exponentiell im Laufe der Jahrzehnte, als immer mehr offizielle Narrative mit immer katastrophaleren Folgen aufgetischt wurden, was immer mehr Menschen dazu veranlasste, das Rationale zu tun und sich zu fragen: „Was geht hier vor?

Ich meine, wir könnten hier zwei Stunden lang sitzen und einfach die Fragen auflisten, die die Daily News zum Thema Covid und zum Thema Impfstoffe aufgeworfen hat, oder? Und zu vielen anderen Themen.

Ich habe eine Weile gebraucht, um über diesen Angriff hinwegzukommen, aber nicht allzu lange. Und seither widme ich mich genau dem, was Sie gesagt haben, nämlich der Diskrepanz zwischen dem Medienspektakel und der Realität. Jetzt wächst diese Diskrepanz in einem wirklich beängstigenden Ausmaß, aber irgendwie ist es auch erheiternd zu sehen, wie sich ein Prozess seinem Höhepunkt nähert.

Lassen Sie mich zu dem, was gerade passiert, etwas sagen – und das ist das Wichtigste, was wir besprechen können. Ich muss mich bemühen, meine Fassung zu bewahren, wenn ich darüber spreche, aber es geht um das Impfprogramm, nicht wahr? Das wurde durch die Maskenaufregung vorweggenommen, Sie wissen schon, die Maskierungsauflagen.

Das war eigentlich eine Vorbereitung auf diesen Moment, denn auch das war sehr, sehr spaltend. Es hat die Maskierer gegen die Anti-Maskierer aufgehetzt. Den Maskierungsgegnern wurde vorgeworfen, sie würden Leben gefährden.

Und es schuf auch diesen zutiefst unlogischen und grausamen Imperativ, einen kollektivistischen Imperativ, der lautet: Ich habe meine Maske auf, warum trägst du deine nicht? Mit anderen Worten, es reicht nicht aus, eine Maske zu tragen – wissen Sie, die funktionieren sowieso nicht, darüber können wir reden – es reicht nicht aus, dass Sie eine Maske tragen, Ihre Maske funktioniert irgendwie nicht, wenn ich meine nicht trage. Oder?

Das ergibt doch keinen Sinn. Aber das kann man nicht sagen, wenn jemand aus einem Meter Entfernung schreit, dass man eine Maske aufsetzen muss, weil man sonst alle um sich herum umbringt.

Nun, dieser Wahnsinn hat sich zu einem viel bedrohlicheren Imperativ ausgeweitet. Ich meine, in normalen Zeiten, in den Jahren vor Christi Geburt – das war vor Covid – war man nicht anfällig für bestimmte Krankheiten, wenn man geimpft war.

Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt werden die Ungeimpften als wirklich verachtenswerte, abscheuliche Überträger von Infektionskrankheiten dargestellt, was genau der Art entspricht, wie die Juden von den Nazis dargestellt wurden. Ganz genau.

Die Nazis, die Nazi-Propaganda, haben die Juden als Überträger der Tuberkulose dargestellt. Sie stellten sie als Überträger der Syphilis dar. Ich glaube, das steht sogar in Mein Kampf, sie waren also Krankheitsträger, die ausgerottet werden mussten, ausgerottet werden mussten.

Und obwohl Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg die am besten gebildete und aufgeklärteste Nation Europas war, machten der geschickte Einsatz von Propaganda und die völlige Ausschaltung jeglicher alternativer Stimmen das Volk extrem anfällig für eine Art Hypnose. Und das Gleiche ist im gesamten Westen geschehen. Es ist sicherlich auch in Australien und Neuseeland geschehen.

Gott sei Dank haben wir das Internet, denn es erlaubt uns, trotz des Donners der offiziellen Propaganda einen Versuch zu unternehmen, das Wort zu verbreiten.