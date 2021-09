Wie die Rüstungsindustrie dazu beitrug, den Krieg in Afghanistan zu verlängern

CACI ist ein bekanntes Unternehmen, das einen 907-Millionen-Dollar-Vertrag in Afghanistan abgeschlossen hat – und das auch Verbindungen zu Think Tanks unterhält, die gegen den Abzug sind.

Über die Hälfte des 740-Milliarden-Dollar-Budgets des Pentagon wird von Waffenfirmen und Rüstungsunternehmen beansprucht, und das Ende des 20-jährigen Krieges in Afghanistan stellt für ihre Aktionäre und Führungskräfte eine Bedrohung dar.

Diese Besorgnis wurde in einem neuen Untersuchungsbericht von Sarah Lazare von In These Times über CACI International deutlich, einem Auftragnehmer des Pentagon, der seit zwei Jahren einen Fünfjahresvertrag über 907 Millionen Dollar für die Bereitstellung von „Intelligence Operations and Analytics Support“ für die US-Armee in Afghanistan hat. Der CEO von CACI warnte die Investoren in einer Telefonkonferenz am 12. August, dass wir im Geschäftsjahr 2022 wegen Afghanistan mit einem Gegenwind von etwa 2 Prozent zu rechnen haben“, was sich auf die negativen Auswirkungen des Abzugs auf die Gewinne bezieht.

Lazare weist darauf hin, dass CACI ein Sponsor des Institute for Study of War (ISW) ist, einer kämpferischen Denkfabrik, deren Experten in einem Papier vom 20. August argumentierten, dass „Russland, China, der Iran und die Türkei abwägen, wie sie den überstürzten Abzug der Vereinigten Staaten ausnutzen können“. Der Vorstandsvorsitzende von ISW, Jack Keane, ein ehemaliges Vorstandsmitglied von General Dynamics und derzeitiger Vorsitzender des Humvee-Herstellers AM General, hat in den Fox News-Shows die Entscheidung der Regierung Biden, sich aus Afghanistan zurückzuziehen, scharf kritisiert.

ISW hat den finanziellen Interessenkonflikt zwischen seiner Kritik an Bidens Abzug und den finanziellen Verbindungen seines Unternehmenssponsors zur US-Truppenpräsenz in Afghanistan nicht offengelegt. Fox News berichtet nicht über Keanes Rolle als Vorsitzender eines Pentagon-Vertragsunternehmens oder über die Finanzierung von ISW durch Rüstungsunternehmen wie CACI und General Dynamics.

CACI hat eine weitere wichtige Verbindung zu den Bemühungen, Bidens Abzug aus Afghanistan zu verlangsamen oder abzulehnen. CACI-Vorstandsmitglied Susan M. Gordon war Mitglied der vom Kongress eingesetzten Afghanistan Study Group, die eine Verlängerung der Abzugsfrist aus Afghanistan empfahl. Die potenziellen Interessenkonflikte innerhalb der ASG waren enorm, da zwei der drei Co-Vorsitzenden und neun der 12 Plenarmitglieder der Gruppe derzeit oder in der Vergangenheit finanzielle Verbindungen zur Waffenindustrie hatten. Wie die ISW legte auch die Studiengruppe nicht offen, dass ihre Co-Vorsitzenden und Plenarmitglieder für ihre Arbeit in den Vorständen von Rüstungsunternehmen eine Vergütung von fast 4 Millionen Dollar erhielten.

Dr. J. Philip (Jack) London, geschäftsführender Vorsitzender von CACI und Vorstandsvorsitzender von 2007 bis zu seinem Tod im Januar 2021, war gleichzeitig Vorstandsmitglied des antimuslimischen und Verschwörungstheorien verbreitenden Center for Security Policy (CSP), das eine noch aggressivere Haltung einnimmt. Der Präsident des CSP, Frank Gaffney, behauptete einmal, das Logo der Missile Defense Agency „scheint auf bedrohliche Weise eine Verschmelzung des islamischen Halbmonds und Sterns mit dem Obama-Wahlkampflogo widerzuspiegeln“, während die Vizepräsidentin des CSP, Clare Lopez, 2013 sagte, dass „wenn Muslime ihrer Doktrin folgen, sie zu Dschihadisten werden“.

Im selben Jahr spendete CACI 20.000 Dollar an CSP, das einzige Jahr, für das die Spenderlisten der Gruppe offengelegt wurden.

Diese haarsträubende und faktisch unbegründete Bigotterie hat CACI nicht davon abgehalten, das jährliche „Asymmetric Threat Symposium“ gemeinsam mit CSP zu veranstalten. CSP war von 2011 bis 2014 und 2018 als Co-Sponsor der Veranstaltung aufgeführt.

Auch Frank Gaffneys Reaktion auf das Doha-Abkommen 2020, das die Bedingungen für den Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan festlegt, veranlasste den CACI-Vorstandsvorsitzenden nicht, sich von CSP zu distanzieren. In seinem typischen hyperbolischen Stil warnte Gaffney, dass die Rückeroberung Afghanistans durch die Taliban „einen erneuten Ausbruch einer anderen virulenten Pandemie auslösen würde: Scharia-Suprematismus“ und ermutige „Dschihadisten in der ganzen Welt zu glauben, dass auch sie die Vereinigten Staaten besiegen können“.

Wie Lazare anhand von CACIs eigenem Ergebnisprotokoll detailliert darlegt, hatte das Unternehmen einen finanziellen Anreiz für die Fortsetzung des US-Krieges in Afghanistan. Ob zufällig oder nicht, die Beteiligung der CACI-Hauptgeschäftsführer an der Afghanistan Study Group und dem Center for Security Policy schien die finanziellen Interessen des Unternehmens zu stärken, indem sie ein fortgesetztes US-Truppenengagement in Afghanistan förderten und einen ständigen Trommelwirbel von Islamophobie und Clash-of-Civilizations-Narrativen produzierten, die US-Kriege im Nahen Osten rechtfertigten. Diese Kriege brachten CACI und seinen Aktionären Hunderte von Millionen an vom Steuerzahler finanzierten Verträgen ein.