Prognose 2024: Gold glänzt im aufkommenden Sturm

Das Jahr 2024 wird eine entscheidende Zeit für die Weltwirtschaft sein, und es scheint bereits jetzt voller wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen zu sein, die einen dunklen Schatten auf die globale Landschaft werfen. Die Anzeichen für einen drohenden wirtschaftlichen Abschwung werden immer deutlicher, und die vielen Herausforderungen, mit denen wir im vergangenen Jahr konfrontiert waren, werden uns sicherlich noch viele Monate lang begleiten.

Wirtschaftliches und monetäres Umfeld

Die Zentralbanker der meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften haben ihre Absichten für 2024 bereits so gut wie angekündigt. Nachdem sie behauptet haben, die Inflation sei unter Kontrolle, was sicherlich verfrüht war, haben sie es offensichtlich eilig, zu einer expansiven Geldpolitik zurückzukehren. Der Grund dafür ist, dass die Risse in der Weltwirtschaft immer offensichtlicher werden. Allerdings ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ihr Allheilmittel der ultraniedrigen Zinssätze und der quantitativen Lockerung dieses Mal funktionieren wird.

Obwohl es sich hierbei um ein altes Problem dieser Politik handelt, dürften die Probleme mit dem Übertragungsmechanismus diesmal noch gravierender sein. Die Wirksamkeit jeder Geldpolitik hängt von ihrer Übertragung ab, d. h. davon, wie sich Änderungen der Zinssätze oder Erhöhungen der Geldmenge auf die realen Ausgaben, das Sparen und die Investitionen auswirken.

Wenn sich diese Veränderungen nicht in höheren Kreditaufnahmen, Ausgaben und Investitionen von Unternehmen und Verbrauchern niederschlagen, oder wenn diese Ausgaben und Investitionen nur zu einer Fehlallokation von Ressourcen führen, wie es normalerweise der Fall ist, ist die Wirkung auf die Realwirtschaft eigentlich kontraproduktiv und schadet mehr als sie nützt.

Und wir sollten nicht vergessen, dass die Hauptnutznießer von billigen Krediten und lockerem Geld diejenigen sind, die tatsächlich Zugang dazu haben und der Quelle